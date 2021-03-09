Относительно налогообложения табачных изделий для электрического нагрева запущен ряд манипуляций, - эксперт

Вокруг "поправки №55", которая предусматривает более постепенный рост акциза на содержащие табак изделия для электрического нагрева (ТИЭН), не в 4,2 раза сразу, а в 3 раза плюс дополнительно по 30% ежегодно, целенаправленно разгоняют "панику".

Об этом в своем блоге заявил директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Он отмечает, что в отношении автора поправки и 19-ти народных депутатов, которые ее поддержали похоже началась откровенная травля. В СМИ запущен ряд манипуляций. Первая – это то, что - "акциз снизят на 30%, и бюджет потеряет 3 млрд грн". Во-первых, речь идет не о снижении, а о повышении акциза если сравнивать со ставками предыдущего года. Но не такое кардинальное, как было изначально запланировано. По сравнению с 2020 г. акциз на ТИЭНы должен вырасти в 3 раза.

Во-вторых, бросается в глаза, что сумма "потерь" в панических прогнозах уже несколько раз менялась (в основном в сторону повышения) – сначала 1,8 млрд, затем 2,3 млрд, сейчас "дотянули" до 3 млрд грн. Это указывает на то, что реальных подсчетов в принципе не делали.

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"В то же время гораздо более авторитетное научное учреждение – Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины дает совершенно противоположный вывод: более постепенный вариант повышения акциза за 5 лет даст госбюджету на 18,7 млрд. больше доходов, чем "шоковый сценарий". А по подсчетам Федерации работодателей Украины, более постепенный сценарий повышения акцизов уже в 2021 г. даст госбюджету на 2,6 млрд. больше доходов, чем резкое повышение акциза в 4,2 раза", - отметил Яворский.

Вторая манипуляция, что "в Латвии акциз на ТВЕН уже 218 евро". Но ее создатели упорно игнорируют тот факт, что во всех странах Евросоюза акцизы на ТИЭНы в разы ниже, чем акцизы на сигареты. К тому же в странах Евросоюза ставка акциза на ТИЭНы исчисляется в расчете на 1 кг табака (а не от количества штук, как с 2021 г. в Украине). Соответственно, чтобы сравнить со ставками в Латвии украинский акциз нужно перевести из тысяч штук в килограммы табака.

Также фейковым является тезис, что "в Беларуси ТИЭНы дороже чем в Украине, поэтому ждать их контрабанды в Украину не стоит", хотя на самом деле пачка популярных стиков в Беларуси стоит 3,9 белорусских рублей, то есть - 42 грн., что существенно ниже цены на аналогичную продукцию в Украине.

Яворский также называет манипуляцией тезис, что "резкий рост акциза даст большие доходы госбюджета". Но опыт показывает, что потребители из-за роста цены будут переключаться на традиционные сигареты и на контрабандную продукцию, с которой, разумеется, налоги не платятся вообще.

"Напомню, в 2019 г. госбюджет недополучил 14 млрд. акцизов с табачной продукции именно из-за серьезного повышения акцизов в предыдущие годы. И в значительной степени потери происходят из-за перехода потребителей на контрабанду и контрафакт. По данным TNS Kantar, доля нелегальной табачной продукции в 2020 г. продолжала расти и достигла почти 7% рынка. По данным СБУ, общие потери государства за 2017-2019 гг. через нелегальный табачный рынок составили около 30 млрд. грн." - подытожил Яворский.