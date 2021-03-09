Щодо оподаткування тютюнових виробів для електричного нагрівання запущено низку маніпуляцій, - експерт

Навколо "поправки №55", яка передбачає більш поступове зростання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН), не в 4,2 раза відразу, а в 3 рази плюс додатково по 30% щорічно, цілеспрямовано розганяють "паніку".

Про це у своєму блозі заявив директор Департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Він зазначає, щодо автора поправки та 19-ти народних депутатів, які її підтримали схоже почалося відверте цькування. В ЗМІ запущено низку маніпуляцій. Перша – це те, що - "акциз знизять на 30%, і бюджет втратить 3 млрд грн". По-перше,мова йде не про зниження, а про підвищення акцизу якщо порівнювати зі ставками попереднього року. Але не таке кардинальне, як було спочатку заплановано. Порівняно з 2020 р. акциз на ТВЕНи має зрости в 3 рази.

По-друге, кидається в очі, що сума "втрат" в панічних прогнозах вже кілька разів змінювалася (в основному в бік підвищення) – спочатку 1,8 млрд, потім 2,3 млрд, наразі "дотягнули" до 3 млрд грн. Це вказує на те, що реальних підрахунків в принципі не робили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поступове зростання акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів, - глава фракції "СН" про тютюнову поправку

"У той же час набагато більш авторитетна наукова установа – Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України дає абсолютно протилежний висновок: більш поступовий варіант підвищення акцизу за 5 років дасть держбюджету на 18,7 млрд грн більше доходів, ніж "шоковий сценарій". А за підрахунками Федерації роботодавців України, більш поступовий сценарій підвищення акцизів вже в 2021 р. дасть держбюджету на 2,6 млрд грн більше доходів, ніж різке підвищення акцизу в 4,2 раза", - зазначив Яворський.

Друга мніпуляція – "а в Латвії акциз на ТВЕН вже 218 євро". Але її творці вперто ігнорують той факт, що в усіх країнах Євросоюзу акцизи на ТВЕНи в рази нижчі, за акцизи на сигарети. До того ж в країнах Євросоюзу ставка акцизу на ТВЕНи обраховується у розрахунку на 1 кг тютюну (а не від кількості штук, як з 2021 р. в Україні). Відповідно, аби порівняти із ставками в Латвії український акциз потрібно перевести з тисяч штук в кілограми тютюну.

Також фейковою є теза, що – "в Білорусі ТВЕНи дорожчі ніж в Україні, тому чекати їх контрабанди в Україну не варто", хоча насправді пачка популярних стіків в Білорусі коштує 3,9 білоруські рублі тобто - 42 грн, що суттєво нижче ціни на аналогічну продукцію в Україні.

Яворський також називає маніпуляцією тезу, що "різке зростання акцизу дасть більші доходи держбюджету". Але досвід показує, що споживачі через зростання ціни будуть переключатися на традиційні сигарети і на контрабандну продукцію, з якої, зрозуміло, податки не сплачуються взагалі.

"Нагадаю, в 2019 р. держбюджет недоотримав 14 млрд грн акцизів з тютюнової продукції саме через серйозне підвищення акцизів в попередні роки. І значною мірою втрати відбуваються через перехід споживачів на контрабанду і контрафакт. За даними TNS Kantar, частка нелегальної тютюнової продукції у 2020 р. продовжувала зростати і сягнула майже 7% ринку. За даними СБУ, загальні втрати держави за 2017-2019 рр. через нелегальний тютюновий ринок склали близько 30 млрд грн " - підсумував Яворський.