Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе: "Будем отвечать зеркально"
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложит рассмотреть свой мирный сценарий по решению вопроса Донбасса. Если оппоненты его не примут, тогда Украина вынуждена будет более активно противостоять российской агрессии. При этом не нападая, а именно защищая свою землю.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Дом".
По его словам, все украинские силовые и военные структуры в полной мере владеют информацией о происходящем вдоль линии соприкосновения.
"Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска - все наши украинские силы владеют ситуацией на Донбассе. Имеют информацию, полученную разными путями - через разведку и иными способами. И для нас чего-то неожиданного нет", - сказал Кравчук.
Также известно, что противник мобилизирует свои войска.
"Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет назад, - мы готовы защищать свою землю", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук акцентировал, что Украина "никогда не будет нападать первой". Это показывает и многовековая история: Украина никогда не проявляла агрессию, она всегда защищалась от врагов.
"И сегодня мы защищаемся от российского врага", - подчеркнул Кравчук.
Он сообщил, что украинская делегация в ТКГ предложит рассмотреть свой вариант мирного сценария: "Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно - защищаться"
При этом в своих действиях Украина не будет одинока, в ее противостоянии российской агрессии поможет Европа и США.
По словам Кравчука, страна будет действовать, исходя из реалий, "и мы не можем не видеть угроз, они есть": "И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей".
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Иначе бы ещё в 14г додавили.
вопросов больше не имею
альтернативная история - это на 2+2. в передачу "параллельный мир"
1. какой самолет использовался?
2. с какого аэродрома?
3. факты бомбежки с пруфами в студию
потом продолжим
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Не о чём с тобой продолжать, раз ты ЭТОГО даже не знаешь -
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12100330@cmsArticle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
Если мало, то выбирай ещё ЗДЕСЬ -
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у церкві"© (Г.Москаль)
Кпавчук:
"Будєм отвєчать зєркально - дайте грошей і покажіть церкву".
По факту, українських воїнів безкарно калічать і вбивають.
ВОЗик в цей час відосік про Нью Івасюки з трибуни записує.
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))
Таня Адамс
https://twitter.com/svecha62
свічка
@svecha62
·https://twitter.com/svecha62/status/1369569942195081216 21 хв
Читаю інтерв'ю Добкіна Бабелю і офігіуєваю.Купа смаколиків накшталт -"После распада СССР нужно было поделить украинцев на субнациональности: галичан, слобожан, причерноморцев, но всем дать одно гражданство - украинское."
А наши сепары, премьеры штатов Австралии, объявили штаты отдельными "нациями": "нация Виктории", "нация Южного Нового Уэльса", ""нация Южной Австралии", и это - не шутка, "нация Виктории" (the nation of Victoria) была прописана на strong cities network.
Никак я не могу понять, что делает жителей соседних штатов - Нового Южного Уэльса, Виктории, Южной Австралии - столь близкими и однако столь разными "нациями" , типа как ЛНР и ДНР (которые близки, но столь различны, что между ними есть граница и таможня)?
Я к тому, что сепары во всем мире одинаковы: все они, как Добкин, любят делить, дробить, отжимать и стравливать, стравливать, стравливать.
Весь февраль по ночам со стороны параши в лугандон идут колоны техники и снабжения , в результате открытой агрессии ближе к лету мы окажемся не готовы и получим и войну и позор Логово кротов в офисе преЗедента всё делают для того , чтобы мы были не достаточно готовы к крупно масштабному наступлению
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Объясните уже хоть кто-нибудь этому старому пердуну, что в Украине нет "пограничных войск", а есть Державна прикордонна служба України у складі МВС.
*****, отвечатель куев!