Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе: "Будем отвечать зеркально"

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложит рассмотреть свой мирный сценарий по решению вопроса Донбасса. Если оппоненты его не примут, тогда Украина вынуждена будет более активно противостоять российской агрессии. При этом не нападая, а именно защищая свою землю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Дом".

По его словам, все украинские силовые и военные структуры в полной мере владеют информацией о происходящем вдоль линии соприкосновения.

"Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска - все наши украинские силы владеют ситуацией на Донбассе. Имеют информацию, полученную разными путями - через разведку и иными способами. И для нас чего-то неожиданного нет", - сказал Кравчук.

Также известно, что противник мобилизирует свои войска.

"Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет назад, - мы готовы защищать свою землю", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук акцентировал, что Украина "никогда не будет нападать первой". Это показывает и многовековая история: Украина никогда не проявляла агрессию, она всегда защищалась от врагов.

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"И сегодня мы защищаемся от российского врага", - подчеркнул Кравчук.

Он сообщил, что украинская делегация в ТКГ предложит рассмотреть свой вариант мирного сценария: "Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно - защищаться"

При этом в своих действиях Украина не будет одинока, в ее противостоянии российской агрессии поможет Европа и США.

По словам Кравчука, страна будет действовать, исходя из реалий, "и мы не можем не видеть угроз, они есть": "И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей".

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