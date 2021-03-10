РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12495 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
26 404 173

Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе: "Будем отвечать зеркально"

Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе:

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложит рассмотреть свой мирный сценарий по решению вопроса Донбасса. Если оппоненты его не примут, тогда Украина вынуждена будет более активно противостоять российской агрессии. При этом не нападая, а именно защищая свою землю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Дом".

По его словам, все украинские силовые и военные структуры в полной мере владеют информацией о происходящем вдоль линии соприкосновения.

"Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска - все наши украинские силы владеют ситуацией на Донбассе. Имеют информацию, полученную разными путями - через разведку и иными способами. И для нас чего-то неожиданного нет", - сказал Кравчук.

Также известно, что противник мобилизирует свои войска.

"Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет назад, - мы готовы защищать свою землю", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук акцентировал, что Украина "никогда не будет нападать первой". Это показывает и многовековая история: Украина никогда не проявляла агрессию, она всегда защищалась от врагов.

Читайте также: Оккупанты не пускают специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО, - Кравчук

"И сегодня мы защищаемся от российского врага", - подчеркнул Кравчук.

Он сообщил, что украинская делегация в ТКГ предложит рассмотреть свой вариант мирного сценария: "Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно - защищаться"

При этом в своих действиях Украина не будет одинока, в ее противостоянии российской агрессии поможет Европа и США.

По словам Кравчука, страна будет действовать, исходя из реалий, "и мы не можем не видеть угроз, они есть": "И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей".

Читайте: Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26955) мобилизация (2735) наемники рф (2070)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
головнокомандувача в нас немає, тому вирішує абихто.
і відповідальності жодної.
показать весь комментарий
10.03.2021 09:57
+14
Зеркально израильтяне отвечают. Прилетела ракета - в ответ улетело 10. Обстреляли военных - в ответ поехали танки и бульдозеры, сравняли нах с землей ...
показать весь комментарий
10.03.2021 09:58
+13
не скажу где, но военные колонны на дорогах встречаются сегодня очень часто..
если что-то и начнется, то желаю нам только Победы..
Слава Украине!
показать весь комментарий
10.03.2021 09:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ще й п.дар в добавок
показать весь комментарий
10.03.2021 12:19 Ответить
да я знаю кто ты. не переживай
показать весь комментарий
10.03.2021 12:25 Ответить
заодно структуру ВВП посмотри, и какую его часть занимала нахрен никому не нужная "оборонная" продукция.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:22 Ответить
КРЫСы Мавзолейные,вы даже не быдло ТУПОЕ...вы хужее
показать весь комментарий
10.03.2021 10:24 Ответить
Отмобилизируем еще 57 тысяч женщин - они нас защитят......В Украине в Армии твориться непонятно что....Кравчук думает что Армия будет воевать.....А Армия об этом знает???....во времена СССР на захват Европы отводилось 3 дня...Захватить Украину для России совсем не проблема...Проблема потом удержать....Да и смысла нету нас пока что захватывать...Но Армия России в 6 ть раз больше нашей - это нужно понимать....
показать весь комментарий
10.03.2021 10:28 Ответить
Придурок москальский,расцейская армейка разбросана от мацкві и до акраин,а на нашем направлении примерній паритет..
показать весь комментарий
10.03.2021 10:52 Ответить
Ватник ,отравленный рашистской пропагандой о вЯличии и мощи рашистско-совковой армии, получите таких физдюлей ,если вздумаете полезть в большую войну ,Украина вам не Чечня и не Грузия ,несколькими десятками тысяч убитых чудо-батыров в 14-15-16-17 годах уже не отделаетесь...
показать весь комментарий
10.03.2021 11:24 Ответить
Никомы вы не нужны. Хватает что сейчас есть, чтобы держать на коротком поводке.
Иначе бы ещё в 14г додавили.
показать весь комментарий
10.03.2021 11:43 Ответить
додавили б, если б вам додавилку не оторвали новая уже не отрастет
показать весь комментарий
10.03.2021 12:23 Ответить
.указ о засекречивании потерь рашкоармии в мирное время тоже просто так выдали? Или есть что скрывать о потерях в 14..15 и далее годах от народца рассейского? А то вопрос зададут... Что ж так наколотили из рядов **непобедимой и легендарной**!??? А тут ещё и Шойгу приказом все мемориальные доски в частях с именами подохшей падали демонтировал!!! И уж сегодня армия Украины точно не образца 2014 года... Да и почти полмиллиона резерва..... уже повоевавших.... Так что псины... легкого додавливания у вас не выйдет... Захлебнётесь в собственном дерьме!!!
показать весь комментарий
10.03.2021 18:08 Ответить
Пугает оно животное ,будете удушены а-ля сссссссср
показать весь комментарий
10.03.2021 11:25 Ответить
они реагируют тогда когда у них потери личного состава в 10 раз больше наших( и не бояться об этом говорить вслух) и плюс потеря территории, то есть если убили одно , перекопали ВОП ихний и заняли, других вариантов нет.
показать весь комментарий
10.03.2021 10:29 Ответить
считаются с сильными а не со слабыми, Турция это показала, как нужно делать
показать весь комментарий
10.03.2021 10:31 Ответить
В Турции 2 я армия в НАТО....А Армия Украины 26 в Рейтинге, Армия Польши 6 я.....Как вы думаете Россия сильнее Польши???? Думаю что ДА.....а насколько Российская Армиия сильнне Украинской....В РАЗЫ......При реальной войне Украинская Армия посыпитса как карточный домик....И уж поверте 57 тысяч женщин что сейчас служат в ЗСУ убегут первыми....
показать весь комментарий
10.03.2021 10:44 Ответить
Почему ті еще не забанет,чертило беззубое..Расцейская армейка -сборище гомиков...
показать весь комментарий
10.03.2021 10:55 Ответить
Не забанен..
показать весь комментарий
10.03.2021 10:55 Ответить
Да скоро забанят....Это же ЦЕНЗОР НЕТ....тут Цензура на высшем уровне.....
показать весь комментарий
10.03.2021 11:11 Ответить
цензура тут только для набутылочников
показать весь комментарий
10.03.2021 12:24 Ответить
у меня вопрос к тебе как к военному аналитику - а по каким критериям украинская армия на 26 месте? а на каком месте была красная армия в 1941 году?
показать весь комментарий
10.03.2021 11:22 Ответить
При чем тут красная Армия???....1941 год....в 1937 -38 году убрано 5 маршалов, десятки генералов,тысячи офицеров....На момент войны дивизиями командовали капитаны....Кстати Красная Армия уже в первые дни войны бомбила Берлин....А то что она посыпалась - так это было ожидаемо....Ведь Немцы были для Украинцев лучше чем Россияне и во Львове их встречали с цветами как и во всей Западной Украине...При окупации работали больници и все остальное... Только переодетые отряды НКВД(сжигавшие села) и предатели полицаи заставили Украинцев партизанить....и то они занимались грабежем своих же и редко воевали с немцами...Но уже через 2 месяца войны немецкий фельдмаршал произнес фразу -" как быстро они научились воевать"....Мы мало знаем о реалиях той войны...Я вотизучал военную историю,а ВЫ???
показать весь комментарий
10.03.2021 11:33 Ответить
"Кстати Красная Армия уже в первые дни войны бомбила Берлин...."
вопросов больше не имею
альтернативная история - это на 2+2. в передачу "параллельный мир"
показать весь комментарий
10.03.2021 11:51 Ответить
Да бомбила...Немци думали что это Англичане, а оказалось что дальняя авиация ссср....Задавайте вопросы готов ответить...Если Вам нужно знать...Я вот ТВ уже давно не смотрю...2+2 лет 10 уже не видел....
показать весь комментарий
10.03.2021 11:55 Ответить
да да да. дальняя авиация. а немцы тупые думали англичане а оно вон как. оказывается то советсткие летом 41 года берлин бомбили

1. какой самолет использовался?
2. с какого аэродрома?
3. факты бомбежки с пруфами в студию

потом продолжим
показать весь комментарий
10.03.2021 12:01 Ответить
потом продолжим
===
Не о чём с тобой продолжать, раз ты ЭТОГО даже не знаешь -

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12100330@cmsArticle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
Если мало, то выбирай ещё ЗДЕСЬ -

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01rYLHf1JM_f0ptDwCdVfKg_vMFcA%3A1615360293121&source=hp&ei=JXFIYMS7BM-IlwSa2bagBA&iflsig=AINFCbYAAAAAYEh_NfPI9eq-Iaxf4W1y9qcgl46R8dvO&q=cjdtns+%2Cjv%2Cbkb+%2Cthkby+d+gthdst+lyb+djqys&oq=cjdtns+%2Cjv%2Cbkb+%2Cthkby+d+gthdst+lyb+djqys&gs_lcp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiE4s-DlqXvAhVPxIUKHZqsDUQQ4dUDCAY&uact=5
показать весь комментарий
10.03.2021 13:01 Ответить
И толку?
показать весь комментарий
10.03.2021 13:05 Ответить
а ссылки не на минобороны кацапстана есть?
показать весь комментарий
10.03.2021 13:09 Ответить
Ватник ,пропаленый папЫроской беломор, так называемая *история* совковая - есть ложь 100% от начала и до конца и мы ,сейчас украинцы, откроем ваши свиные глазки и отбитые рашистской пропагандой мозги на истинное положение тех событий и теперешних. Уже начало вас, ватных пдрсв, корежить от правды ,дальше будет...
показать весь комментарий
10.03.2021 12:10 Ответить
Дрыщ кацапский, только немцы наступали в основном не через Львов. Основной удар был на Москву через Белоруссию и Смоленск. Или там тоже жители Львова немцев цветами встречали?
показать весь комментарий
10.03.2021 13:03 Ответить
..дурашка..!! Как только псячья армия начнёт движение..вокруг твоего дома...вырастет бетонная стена. И ..кацапсинка..вспомни Грузию... куда раша с полным боевым развёртыванием. Сколько грузины завалили самолётов рахи за несколько дней открытых боевых действий!? И рашка стыдливо до сих пор не назвала количество уничтоженной русни... А теперь ответь..убогенькое умишком... почему раша остановилась и быстро убралась назад в казармы. Могла бы Грузию просто закрыть... и забыть навсегда. Ан нет... И скажи..что делали пять американских С-17 в аэропорту Тбилиси....когда рашка была на расстояние вытянутой руки от Тбилиси. А Китай только и ждёт ..что рашка влезет в петлю. Да и в США не Трамп сидит....а тот..кто рашку разорвёт на районы и области ...))))
показать весь комментарий
10.03.2021 18:19 Ответить
Друг не неси чушь... ты забыл как во время второй атаки на Идлиб сирийцы одним ударом уничтожии 32 турецких военных?.. на войне бывает все... победители те, кто продвинулся вперед, а не отступил...
показать весь комментарий
10.03.2021 20:18 Ответить
..... а как не вспомнить... когда тройка Апачей и один С-130 как гусят покрошили несколько сотен кацапсинок!!?? И что то Вы свой пример всунули сюда не очень кстати. В двух чеченских войнах вайнахи знатно проредили профессиональную расейскую армию. Сколько лет кацапня усмиряла чеченцев? Так у чеченцев ничего серьёзней Стрелы и не было. В вопросе ..почему русня в Грузии остановилась и убралась назад..вам всё ясно? Ну и турки накосили сирийских вояк... Победители те... кто сохранил свою территорию и стал жить лучше... учитывая результат победы. СССР считается победителем... положив около 40 млн. и до сих пор секретя данные потерь. Только Красная Армия положила 12.8 млн...в противовес 2.9 млн. германской армии... Ну уж победоносного похода рашкоармии по Украине не будет. А уж глобальная изоляция рашки.... без сомнения будет!!!
показать весь комментарий
11.03.2021 21:29 Ответить
БЫДЛО мавзолейное 7 лет вы мозги полощите КРЫСЫ вонючие,нападите на ЧЕЧНЮ в третий раз мож легче станет...
показать весь комментарий
10.03.2021 10:32 Ответить
будуть мобілізовані легіони петровзадівців
показать весь комментарий
10.03.2021 10:33 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кпавчук:
"Будєм отвєчать зєркально - дайте грошей і покажіть церкву".
показать весь комментарий
10.03.2021 10:36 Ответить
Гитлер напал на СССР с 3 тысячами бронетранспортеров,танков у Гитлера не было совсем,однако за 6 месяцев захватил Эстонию.Латвию Литву,Белорусь,Молдавию и Украину...за РАБссию срань не буду говорить...воюют умом а не оружием...
показать весь комментарий
10.03.2021 10:36 Ответить
В СССР было 25 000 танков..вояки сраные Сралинские самолетов 24 000
показать весь комментарий
10.03.2021 10:37 Ответить
З самого початку "вазеленського перемир'я" лунають байки про "адекватну, зеркальну відповідь". Навіть, про повернення на покинуті позиції.
По факту, українських воїнів безкарно калічать і вбивають.
показать весь комментарий
10.03.2021 10:38 Ответить
В нас тепер головнокомандувачем знову є Кравчук?
ВОЗик в цей час відосік про Нью Івасюки з трибуни записує.
показать весь комментарий
10.03.2021 10:41 Ответить
Прошло два года, а война никуда не делась.
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))

Таня Адамс
показать весь комментарий
10.03.2021 10:44 Ответить
А вас попереджали ще у 2019, коли ви почали відводити війська, що спочатку ви спробуєте домовитися "побачивши мир в очах агрессора", потім ви даремно почекатимете на обмін полоненими, потім увімикнеться міцна ворожа машина пропананди проти вас, а потім ви будете, як ми. Аж ні, вам довбням треба було на своєму досвіді все це зрозуміти і 14000 життів українців для вас, то лише мить.
показать весь комментарий
10.03.2021 10:46 Ответить
Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально" - Цензор.НЕТ 6241
Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально" - Цензор.НЕТ 146
показать весь комментарий
10.03.2021 10:55 Ответить
Особливо кравчук, суркіси, бені і медведчуки відповідати будуть дзеркально з тилу, так?
показать весь комментарий
10.03.2021 10:58 Ответить
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62

свічка

@svecha62

·https://twitter.com/svecha62/status/1369569942195081216 21 хв

Читаю інтерв'ю Добкіна Бабелю і офігіуєваю.Купа смаколиків накшталт -"После распада СССР нужно было поделить украинцев на субнациональности: галичан, слобожан, причерноморцев, но всем дать одно гражданство - украинское."
показать весь комментарий
10.03.2021 11:06 Ответить
евреи воду мутят. войну они развязали силами своих главарей и банд кацапских гоев.
показать весь комментарий
10.03.2021 11:16 Ответить
Опаньки.
А наши сепары, премьеры штатов Австралии, объявили штаты отдельными "нациями": "нация Виктории", "нация Южного Нового Уэльса", ""нация Южной Австралии", и это - не шутка, "нация Виктории" (the nation of Victoria) была прописана на strong cities network.
Никак я не могу понять, что делает жителей соседних штатов - Нового Южного Уэльса, Виктории, Южной Австралии - столь близкими и однако столь разными "нациями" , типа как ЛНР и ДНР (которые близки, но столь различны, что между ними есть граница и таможня)?

Я к тому, что сепары во всем мире одинаковы: все они, как Добкин, любят делить, дробить, отжимать и стравливать, стравливать, стравливать.
показать весь комментарий
10.03.2021 13:21 Ответить
Набридло слухати такі голослівні "войованичі" заяви, тим більше від особи, не наділеної керівними державними повноваженнями.
показать весь комментарий
10.03.2021 11:20 Ответить
Будемо відповідати ворогам дзеркально - сказав Кравчук.Коли вони з погрозою помахають нам ядерною бомбою - я їм помахаю у відповідь своїм членом...
показать весь комментарий
10.03.2021 11:40 Ответить
Це називається відповідати асіметрично, а не дзеркально
показать весь комментарий
10.03.2021 11:54 Ответить
Думаю в росссії,вже також крім члена ,більше нічого немає.
показать весь комментарий
10.03.2021 18:36 Ответить
Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально" - Цензор.НЕТ 1580
показать весь комментарий
10.03.2021 11:44 Ответить
дірявий комуняцький ...АНДОН, завали своє вонюче табло, тварюка!
показать весь комментарий
10.03.2021 11:53 Ответить
Пока мы готовим всякие мирные планы , параша активно готовится к войне
Весь февраль по ночам со стороны параши в лугандон идут колоны техники и снабжения , в результате открытой агрессии ближе к лету мы окажемся не готовы и получим и войну и позор Логово кротов в офисе преЗедента всё делают для того , чтобы мы были не достаточно готовы к крупно масштабному наступлению
показать весь комментарий
10.03.2021 11:56 Ответить
ПРямо по ночам... , а днем чо религия не позволяет ?
показать весь комментарий
10.03.2021 15:00 Ответить
Действительно идиотам покоя нет Тяжело голову включить зачем переброска ночью
показать весь комментарий
10.03.2021 17:19 Ответить
Мені от цікаво а хто звас пи..доболів піде Україну захищати як що...????))) П..діть можете а як щодо вбивать Російських загарбників...Є бажаючі???
показать весь комментарий
10.03.2021 12:28 Ответить
А стосовно Зеркальності і адекватності...Пан Кравчук вже пора переходити далі... Україна повинна на державному рівні попросити віськової допомоги у США і ЕС у вигляді озброєння ..навіть в кредит...Нам потрібні літаки гелікоаптери високоточна зброя і багато...Особливо високоточна зброя і безпилотники які можуть вражати цілі і т. і тп. І це потрібно вже зараз і швидко...Російськи суки повинні добре розуміти що з ними буде коли сунуться. Далі внутрішній ворог...Треба надовго і дуже впевнено посадити декількох падл проросійського алігархату...посадити декількох алігархів с конфіскацією наших і твердо сказати не да йбоже ще хтось із цих сук буде використовувати органі влади для збагачення буде конфісковано усе...політиків теж треба посадити добряче..От тоді і настане лише переломний момент І саджати треба без оціх ваших відмазок в судах ... як що судді ще будуть виносити дебільні рішення іїх теж саджати...Коли ви бл зрозумієте що зарплати і знання судів роблять чесними ... совість робить їх чесними а потім страх...
показать весь комментарий
10.03.2021 12:56 Ответить
Савецкая закалка! Переобуваться на лету! Нос по курсу, ****, держит! Это точно из совка!
показать весь комментарий
10.03.2021 13:10 Ответить
О какой "зеркальной ответке"глаголит сей экскоммунист-интернационалист?Уже даже часть нематерого зебилья начинает понимать,что зе-ер-перемирия негативно влияют на боеготовность,боевую подготовку и дисциплину ВСУ, а об усовершенствовании и обновлении вооружения и боевой техники,при "зеленом"мо,остается только мечтать..
показать весь комментарий
10.03.2021 13:22 Ответить
Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе: "Будем отвечать зеркально" - перемирие, о котором так долго рассказывал Зеленский, уже закончилось? Надо переходить к плану "Б"?
показать весь комментарий
10.03.2021 13:45 Ответить
https://kiev.informer.biz.ua/editor5/59163/ Зеленский назвал "план Б" по Донбассу.
показать весь комментарий
10.03.2021 14:23 Ответить
Ударний безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021

Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Розробку Київського державного конструкторського бюро «ЛУЧ» продемонструвало держпідприємство «Укрспецекспорт».

На головній міжнародній виставці озброєнь Близького Сходу показали масштабовану модель українського перспективного дрону.
Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат розробляли впродовж останніх 1,5 років Конструкторським бюро «ЛУЧ». За оцінками вартість одного такого дрону складає 45,6 млн гривень, якщо виробництво здійснюватиметься серійно, то ціна може бути зменшена на 30-40%. Він оснащується вітчизняною оптико-електронною станцією, може використовувати декілька типів двигунів. Це як вітчизняні АІ-450Т2 та МС-500В-05С/СЕ, також іноземного виробництва - Rotax 914. В залежності від типу двигуна різниться і його «пуста» та «повна вага». У варіанті з АІ-450Т2 ці показники складають 535/1225 кг відповідно, для МС-500В-05С/СЕ - 530/1220 кг та для Rotax 914 - 420/1130 кг.ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ: https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
показать весь комментарий
10.03.2021 15:21 Ответить
"Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска - все наши украинские силы владеют ситуацией на Донбассе.

Объясните уже хоть кто-нибудь этому старому пердуну, что в Украине нет "пограничных войск", а есть Державна прикордонна служба України у складі МВС.

*****, отвечатель куев!
показать весь комментарий
10.03.2021 16:06 Ответить
Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально" - Цензор.НЕТ 9114
показать весь комментарий
10.03.2021 16:11 Ответить
Воно, продажне падло, ще патякає про якусь "дзеркальну" відповідь! Віддало падло ядерну зброю за безцінь, (за пустопорожні обіцянки "гарантій"), відкрило канали для небаченого розкрадання і роззброєння країни, яку почали роздерати на шматки... А тепер, смердюча сволоч бігає і сує свою морду в екрани, прагнучи патяканням замаскувати своє гниле продавжне комуняцьке нутро.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:52 Ответить
Стесняюсь спросить: а официальный главнокомандующий не должен как-то реагировать на "мобилизацию российских войск на оккупированном Донбассе" ? Чтоб его слышали бойцы ...чтоб его слышали враги... не ? Только х\зна-кто должен об этом говорить от имени страны ?
показать весь комментарий
10.03.2021 17:05 Ответить
у нас есть Главнокомандующий? ну вислюк оманский есть.
показать весь комментарий
10.03.2021 17:43 Ответить
Недавно читал про вывод войск русни из Афганистана , вывод один русне верить нельзя Вопрос , кто ответит за отведение войск , постройку моста , и поиск мира в глазах *****
показать весь комментарий
10.03.2021 17:23 Ответить
Я не фанат Кравчука, но тут дело принципа - а что же вы не вспоминаете Кучму, при котором и было отдано ядерное оружие нашему вечному врагу? Это Кучма отдал ЯО кацапне, и это он создал олигархат в Украине. Учите историю, младенцы...
показать весь комментарий
10.03.2021 17:39 Ответить
надо было отвечать когда ЯО отдавал!
показать весь комментарий
10.03.2021 17:41 Ответить
Украина тоже должна мобилизацию проводить!!! И стягивать технику к линии фронта и если рыпнутся в атаку, то ВСУ уже не должна останавливаться и выходить на границу с РФ!!!
показать весь комментарий
10.03.2021 18:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 