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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально"

Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі:

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонує розглянути свій мирний сценарій щодо вирішення питання Донбасу. Якщо опоненти його не приймуть, тоді Україна змушена буде більш активно протистояти російській агресії. При цьому не нападаючи, а саме захищаючи свою землю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю телеканалу "Дім".

За його словами, всі українські силові і військові структури повною мірою володіють інформацією про те, що відбувається вздовж лінії зіткнення.

"Збройні сили України, СБУ, МВС та їх служби, прикордонні війська — всі наші українські сили володіють ситуацією на Донбасі. Мають інформацію, отриману різними шляхами — через розвідку та іншими способами. І для нас чогось несподіваного немає", — сказав Леонід Кравчук.

Також відомо, що противник мобілізує свої війська.

Також читайте: Окупанти не пускають фахівців МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО, - Кравчук

"Ми знаємо, що стягуються війська, що проходять тренування, навчання. Але українська армія вже не така, як п'ять років тому — ми готові захищати свою землю", — зазначив глава української делегації в ТКГ.

Леонід Кравчук акцентував, що Україна "ніколи не буде нападати першою". Це показує і багатовікова історія: Україна ніколи не виявляла агресію, вона завжди захищалася від ворогів.

"І сьогодні ми захищаємося від російського ворога", — підкреслив Кравчук.

Він повідомив, що українська делегація в ТКГ запропонує розглянути свій варіант мирного сценарію: "Але якщо друга сторона відмовиться, тоді у нас залишиться тільки одне - захищатися"

При цьому у своїх діях Україна не буде самотня, у її протистоянні російської агресії допоможе Європа і США.

Читайте: Кравчук звернувся до РФ: "Ідіть до бісової матері"

За словами Кравчука, країна буде діяти, виходячи з реалій, "і ми не можемо не бачити загроз, вони є": "І на них ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи будь-які дії, небезпечні для життя людей ".

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22354) мобілізація (3023) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+18
головнокомандувача в нас немає, тому вирішує абихто.
і відповідальності жодної.
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10.03.2021 09:57
+14
Зеркально израильтяне отвечают. Прилетела ракета - в ответ улетело 10. Обстреляли военных - в ответ поехали танки и бульдозеры, сравняли нах с землей ...
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10.03.2021 09:58
+13
не скажу где, но военные колонны на дорогах встречаются сегодня очень часто..
если что-то и начнется, то желаю нам только Победы..
Слава Украине!
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10.03.2021 09:57
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ще й п.дар в добавок
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10.03.2021 12:19 Відповісти
да я знаю кто ты. не переживай
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10.03.2021 12:25 Відповісти
заодно структуру ВВП посмотри, и какую его часть занимала нахрен никому не нужная "оборонная" продукция.
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10.03.2021 12:22 Відповісти
КРЫСы Мавзолейные,вы даже не быдло ТУПОЕ...вы хужее
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10.03.2021 10:24 Відповісти
Отмобилизируем еще 57 тысяч женщин - они нас защитят......В Украине в Армии твориться непонятно что....Кравчук думает что Армия будет воевать.....А Армия об этом знает???....во времена СССР на захват Европы отводилось 3 дня...Захватить Украину для России совсем не проблема...Проблема потом удержать....Да и смысла нету нас пока что захватывать...Но Армия России в 6 ть раз больше нашей - это нужно понимать....
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10.03.2021 10:28 Відповісти
Придурок москальский,расцейская армейка разбросана от мацкві и до акраин,а на нашем направлении примерній паритет..
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10.03.2021 10:52 Відповісти
Ватник ,отравленный рашистской пропагандой о вЯличии и мощи рашистско-совковой армии, получите таких физдюлей ,если вздумаете полезть в большую войну ,Украина вам не Чечня и не Грузия ,несколькими десятками тысяч убитых чудо-батыров в 14-15-16-17 годах уже не отделаетесь...
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10.03.2021 11:24 Відповісти
Никомы вы не нужны. Хватает что сейчас есть, чтобы держать на коротком поводке.
Иначе бы ещё в 14г додавили.
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10.03.2021 11:43 Відповісти
додавили б, если б вам додавилку не оторвали новая уже не отрастет
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10.03.2021 12:23 Відповісти
.указ о засекречивании потерь рашкоармии в мирное время тоже просто так выдали? Или есть что скрывать о потерях в 14..15 и далее годах от народца рассейского? А то вопрос зададут... Что ж так наколотили из рядов **непобедимой и легендарной**!??? А тут ещё и Шойгу приказом все мемориальные доски в частях с именами подохшей падали демонтировал!!! И уж сегодня армия Украины точно не образца 2014 года... Да и почти полмиллиона резерва..... уже повоевавших.... Так что псины... легкого додавливания у вас не выйдет... Захлебнётесь в собственном дерьме!!!
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10.03.2021 18:08 Відповісти
Пугает оно животное ,будете удушены а-ля сссссссср
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10.03.2021 11:25 Відповісти
они реагируют тогда когда у них потери личного состава в 10 раз больше наших( и не бояться об этом говорить вслух) и плюс потеря территории, то есть если убили одно , перекопали ВОП ихний и заняли, других вариантов нет.
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10.03.2021 10:29 Відповісти
считаются с сильными а не со слабыми, Турция это показала, как нужно делать
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10.03.2021 10:31 Відповісти
В Турции 2 я армия в НАТО....А Армия Украины 26 в Рейтинге, Армия Польши 6 я.....Как вы думаете Россия сильнее Польши???? Думаю что ДА.....а насколько Российская Армиия сильнне Украинской....В РАЗЫ......При реальной войне Украинская Армия посыпитса как карточный домик....И уж поверте 57 тысяч женщин что сейчас служат в ЗСУ убегут первыми....
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10.03.2021 10:44 Відповісти
Почему ті еще не забанет,чертило беззубое..Расцейская армейка -сборище гомиков...
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10.03.2021 10:55 Відповісти
Не забанен..
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10.03.2021 10:55 Відповісти
Да скоро забанят....Это же ЦЕНЗОР НЕТ....тут Цензура на высшем уровне.....
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10.03.2021 11:11 Відповісти
цензура тут только для набутылочников
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10.03.2021 12:24 Відповісти
у меня вопрос к тебе как к военному аналитику - а по каким критериям украинская армия на 26 месте? а на каком месте была красная армия в 1941 году?
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10.03.2021 11:22 Відповісти
При чем тут красная Армия???....1941 год....в 1937 -38 году убрано 5 маршалов, десятки генералов,тысячи офицеров....На момент войны дивизиями командовали капитаны....Кстати Красная Армия уже в первые дни войны бомбила Берлин....А то что она посыпалась - так это было ожидаемо....Ведь Немцы были для Украинцев лучше чем Россияне и во Львове их встречали с цветами как и во всей Западной Украине...При окупации работали больници и все остальное... Только переодетые отряды НКВД(сжигавшие села) и предатели полицаи заставили Украинцев партизанить....и то они занимались грабежем своих же и редко воевали с немцами...Но уже через 2 месяца войны немецкий фельдмаршал произнес фразу -" как быстро они научились воевать"....Мы мало знаем о реалиях той войны...Я вотизучал военную историю,а ВЫ???
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10.03.2021 11:33 Відповісти
"Кстати Красная Армия уже в первые дни войны бомбила Берлин...."
вопросов больше не имею
альтернативная история - это на 2+2. в передачу "параллельный мир"
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10.03.2021 11:51 Відповісти
Да бомбила...Немци думали что это Англичане, а оказалось что дальняя авиация ссср....Задавайте вопросы готов ответить...Если Вам нужно знать...Я вот ТВ уже давно не смотрю...2+2 лет 10 уже не видел....
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10.03.2021 11:55 Відповісти
да да да. дальняя авиация. а немцы тупые думали англичане а оно вон как. оказывается то советсткие летом 41 года берлин бомбили

1. какой самолет использовался?
2. с какого аэродрома?
3. факты бомбежки с пруфами в студию

потом продолжим
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10.03.2021 12:01 Відповісти
потом продолжим
===
Не о чём с тобой продолжать, раз ты ЭТОГО даже не знаешь -

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12100330@cmsArticle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
Если мало, то выбирай ещё ЗДЕСЬ -

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01rYLHf1JM_f0ptDwCdVfKg_vMFcA%3A1615360293121&source=hp&ei=JXFIYMS7BM-IlwSa2bagBA&iflsig=AINFCbYAAAAAYEh_NfPI9eq-Iaxf4W1y9qcgl46R8dvO&q=cjdtns+%2Cjv%2Cbkb+%2Cthkby+d+gthdst+lyb+djqys&oq=cjdtns+%2Cjv%2Cbkb+%2Cthkby+d+gthdst+lyb+djqys&gs_lcp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiE4s-DlqXvAhVPxIUKHZqsDUQQ4dUDCAY&uact=5
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10.03.2021 13:01 Відповісти
И толку?
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10.03.2021 13:05 Відповісти
а ссылки не на минобороны кацапстана есть?
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10.03.2021 13:09 Відповісти
Ватник ,пропаленый папЫроской беломор, так называемая *история* совковая - есть ложь 100% от начала и до конца и мы ,сейчас украинцы, откроем ваши свиные глазки и отбитые рашистской пропагандой мозги на истинное положение тех событий и теперешних. Уже начало вас, ватных пдрсв, корежить от правды ,дальше будет...
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10.03.2021 12:10 Відповісти
Дрыщ кацапский, только немцы наступали в основном не через Львов. Основной удар был на Москву через Белоруссию и Смоленск. Или там тоже жители Львова немцев цветами встречали?
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10.03.2021 13:03 Відповісти
..дурашка..!! Как только псячья армия начнёт движение..вокруг твоего дома...вырастет бетонная стена. И ..кацапсинка..вспомни Грузию... куда раша с полным боевым развёртыванием. Сколько грузины завалили самолётов рахи за несколько дней открытых боевых действий!? И рашка стыдливо до сих пор не назвала количество уничтоженной русни... А теперь ответь..убогенькое умишком... почему раша остановилась и быстро убралась назад в казармы. Могла бы Грузию просто закрыть... и забыть навсегда. Ан нет... И скажи..что делали пять американских С-17 в аэропорту Тбилиси....когда рашка была на расстояние вытянутой руки от Тбилиси. А Китай только и ждёт ..что рашка влезет в петлю. Да и в США не Трамп сидит....а тот..кто рашку разорвёт на районы и области ...))))
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10.03.2021 18:19 Відповісти
Друг не неси чушь... ты забыл как во время второй атаки на Идлиб сирийцы одним ударом уничтожии 32 турецких военных?.. на войне бывает все... победители те, кто продвинулся вперед, а не отступил...
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10.03.2021 20:18 Відповісти
..... а как не вспомнить... когда тройка Апачей и один С-130 как гусят покрошили несколько сотен кацапсинок!!?? И что то Вы свой пример всунули сюда не очень кстати. В двух чеченских войнах вайнахи знатно проредили профессиональную расейскую армию. Сколько лет кацапня усмиряла чеченцев? Так у чеченцев ничего серьёзней Стрелы и не было. В вопросе ..почему русня в Грузии остановилась и убралась назад..вам всё ясно? Ну и турки накосили сирийских вояк... Победители те... кто сохранил свою территорию и стал жить лучше... учитывая результат победы. СССР считается победителем... положив около 40 млн. и до сих пор секретя данные потерь. Только Красная Армия положила 12.8 млн...в противовес 2.9 млн. германской армии... Ну уж победоносного похода рашкоармии по Украине не будет. А уж глобальная изоляция рашки.... без сомнения будет!!!
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11.03.2021 21:29 Відповісти
БЫДЛО мавзолейное 7 лет вы мозги полощите КРЫСЫ вонючие,нападите на ЧЕЧНЮ в третий раз мож легче станет...
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10.03.2021 10:32 Відповісти
будуть мобілізовані легіони петровзадівців
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10.03.2021 10:33 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кпавчук:
"Будєм отвєчать зєркально - дайте грошей і покажіть церкву".
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10.03.2021 10:36 Відповісти
Гитлер напал на СССР с 3 тысячами бронетранспортеров,танков у Гитлера не было совсем,однако за 6 месяцев захватил Эстонию.Латвию Литву,Белорусь,Молдавию и Украину...за РАБссию срань не буду говорить...воюют умом а не оружием...
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10.03.2021 10:36 Відповісти
В СССР было 25 000 танков..вояки сраные Сралинские самолетов 24 000
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10.03.2021 10:37 Відповісти
З самого початку "вазеленського перемир'я" лунають байки про "адекватну, зеркальну відповідь". Навіть, про повернення на покинуті позиції.
По факту, українських воїнів безкарно калічать і вбивають.
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10.03.2021 10:38 Відповісти
В нас тепер головнокомандувачем знову є Кравчук?
ВОЗик в цей час відосік про Нью Івасюки з трибуни записує.
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10.03.2021 10:41 Відповісти
Прошло два года, а война никуда не делась.
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))

Таня Адамс
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10.03.2021 10:44 Відповісти
А вас попереджали ще у 2019, коли ви почали відводити війська, що спочатку ви спробуєте домовитися "побачивши мир в очах агрессора", потім ви даремно почекатимете на обмін полоненими, потім увімикнеться міцна ворожа машина пропананди проти вас, а потім ви будете, як ми. Аж ні, вам довбням треба було на своєму досвіді все це зрозуміти і 14000 життів українців для вас, то лише мить.
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10.03.2021 10:46 Відповісти
Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально" - Цензор.НЕТ 6241
Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально" - Цензор.НЕТ 146
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10.03.2021 10:55 Відповісти
Особливо кравчук, суркіси, бені і медведчуки відповідати будуть дзеркально з тилу, так?
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10.03.2021 10:58 Відповісти
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62

свічка

@svecha62

·https://twitter.com/svecha62/status/1369569942195081216 21 хв

Читаю інтерв'ю Добкіна Бабелю і офігіуєваю.Купа смаколиків накшталт -"После распада СССР нужно было поделить украинцев на субнациональности: галичан, слобожан, причерноморцев, но всем дать одно гражданство - украинское."
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10.03.2021 11:06 Відповісти
евреи воду мутят. войну они развязали силами своих главарей и банд кацапских гоев.
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10.03.2021 11:16 Відповісти
Опаньки.
А наши сепары, премьеры штатов Австралии, объявили штаты отдельными "нациями": "нация Виктории", "нация Южного Нового Уэльса", ""нация Южной Австралии", и это - не шутка, "нация Виктории" (the nation of Victoria) была прописана на strong cities network.
Никак я не могу понять, что делает жителей соседних штатов - Нового Южного Уэльса, Виктории, Южной Австралии - столь близкими и однако столь разными "нациями" , типа как ЛНР и ДНР (которые близки, но столь различны, что между ними есть граница и таможня)?

Я к тому, что сепары во всем мире одинаковы: все они, как Добкин, любят делить, дробить, отжимать и стравливать, стравливать, стравливать.
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10.03.2021 13:21 Відповісти
Набридло слухати такі голослівні "войованичі" заяви, тим більше від особи, не наділеної керівними державними повноваженнями.
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10.03.2021 11:20 Відповісти
Будемо відповідати ворогам дзеркально - сказав Кравчук.Коли вони з погрозою помахають нам ядерною бомбою - я їм помахаю у відповідь своїм членом...
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10.03.2021 11:40 Відповісти
Це називається відповідати асіметрично, а не дзеркально
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10.03.2021 11:54 Відповісти
Думаю в росссії,вже також крім члена ,більше нічого немає.
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10.03.2021 18:36 Відповісти
Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально" - Цензор.НЕТ 1580
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10.03.2021 11:44 Відповісти
дірявий комуняцький ...АНДОН, завали своє вонюче табло, тварюка!
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10.03.2021 11:53 Відповісти
Пока мы готовим всякие мирные планы , параша активно готовится к войне
Весь февраль по ночам со стороны параши в лугандон идут колоны техники и снабжения , в результате открытой агрессии ближе к лету мы окажемся не готовы и получим и войну и позор Логово кротов в офисе преЗедента всё делают для того , чтобы мы были не достаточно готовы к крупно масштабному наступлению
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10.03.2021 11:56 Відповісти
ПРямо по ночам... , а днем чо религия не позволяет ?
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10.03.2021 15:00 Відповісти
Действительно идиотам покоя нет Тяжело голову включить зачем переброска ночью
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10.03.2021 17:19 Відповісти
Мені от цікаво а хто звас пи..доболів піде Україну захищати як що...????))) П..діть можете а як щодо вбивать Російських загарбників...Є бажаючі???
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10.03.2021 12:28 Відповісти
А стосовно Зеркальності і адекватності...Пан Кравчук вже пора переходити далі... Україна повинна на державному рівні попросити віськової допомоги у США і ЕС у вигляді озброєння ..навіть в кредит...Нам потрібні літаки гелікоаптери високоточна зброя і багато...Особливо високоточна зброя і безпилотники які можуть вражати цілі і т. і тп. І це потрібно вже зараз і швидко...Російськи суки повинні добре розуміти що з ними буде коли сунуться. Далі внутрішній ворог...Треба надовго і дуже впевнено посадити декількох падл проросійського алігархату...посадити декількох алігархів с конфіскацією наших і твердо сказати не да йбоже ще хтось із цих сук буде використовувати органі влади для збагачення буде конфісковано усе...політиків теж треба посадити добряче..От тоді і настане лише переломний момент І саджати треба без оціх ваших відмазок в судах ... як що судді ще будуть виносити дебільні рішення іїх теж саджати...Коли ви бл зрозумієте що зарплати і знання судів роблять чесними ... совість робить їх чесними а потім страх...
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10.03.2021 12:56 Відповісти
Савецкая закалка! Переобуваться на лету! Нос по курсу, ****, держит! Это точно из совка!
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10.03.2021 13:10 Відповісти
О какой "зеркальной ответке"глаголит сей экскоммунист-интернационалист?Уже даже часть нематерого зебилья начинает понимать,что зе-ер-перемирия негативно влияют на боеготовность,боевую подготовку и дисциплину ВСУ, а об усовершенствовании и обновлении вооружения и боевой техники,при "зеленом"мо,остается только мечтать..
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10.03.2021 13:22 Відповісти
Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе: "Будем отвечать зеркально" - перемирие, о котором так долго рассказывал Зеленский, уже закончилось? Надо переходить к плану "Б"?
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10.03.2021 13:45 Відповісти
https://kiev.informer.biz.ua/editor5/59163/ Зеленский назвал "план Б" по Донбассу.
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10.03.2021 14:23 Відповісти
Ударний безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021

Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Розробку Київського державного конструкторського бюро «ЛУЧ» продемонструвало держпідприємство «Укрспецекспорт».

На головній міжнародній виставці озброєнь Близького Сходу показали масштабовану модель українського перспективного дрону.
Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат розробляли впродовж останніх 1,5 років Конструкторським бюро «ЛУЧ». За оцінками вартість одного такого дрону складає 45,6 млн гривень, якщо виробництво здійснюватиметься серійно, то ціна може бути зменшена на 30-40%. Він оснащується вітчизняною оптико-електронною станцією, може використовувати декілька типів двигунів. Це як вітчизняні АІ-450Т2 та МС-500В-05С/СЕ, також іноземного виробництва - Rotax 914. В залежності від типу двигуна різниться і його «пуста» та «повна вага». У варіанті з АІ-450Т2 ці показники складають 535/1225 кг відповідно, для МС-500В-05С/СЕ - 530/1220 кг та для Rotax 914 - 420/1130 кг.ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ: https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
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10.03.2021 15:21 Відповісти
"Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска - все наши украинские силы владеют ситуацией на Донбассе.

Объясните уже хоть кто-нибудь этому старому пердуну, что в Украине нет "пограничных войск", а есть Державна прикордонна служба України у складі МВС.

*****, отвечатель куев!
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10.03.2021 16:06 Відповісти
Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально" - Цензор.НЕТ 9114
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10.03.2021 16:11 Відповісти
Воно, продажне падло, ще патякає про якусь "дзеркальну" відповідь! Віддало падло ядерну зброю за безцінь, (за пустопорожні обіцянки "гарантій"), відкрило канали для небаченого розкрадання і роззброєння країни, яку почали роздерати на шматки... А тепер, смердюча сволоч бігає і сує свою морду в екрани, прагнучи патяканням замаскувати своє гниле продавжне комуняцьке нутро.
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10.03.2021 16:52 Відповісти
Стесняюсь спросить: а официальный главнокомандующий не должен как-то реагировать на "мобилизацию российских войск на оккупированном Донбассе" ? Чтоб его слышали бойцы ...чтоб его слышали враги... не ? Только х\зна-кто должен об этом говорить от имени страны ?
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10.03.2021 17:05 Відповісти
у нас есть Главнокомандующий? ну вислюк оманский есть.
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10.03.2021 17:43 Відповісти
Недавно читал про вывод войск русни из Афганистана , вывод один русне верить нельзя Вопрос , кто ответит за отведение войск , постройку моста , и поиск мира в глазах *****
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10.03.2021 17:23 Відповісти
Я не фанат Кравчука, но тут дело принципа - а что же вы не вспоминаете Кучму, при котором и было отдано ядерное оружие нашему вечному врагу? Это Кучма отдал ЯО кацапне, и это он создал олигархат в Украине. Учите историю, младенцы...
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10.03.2021 17:39 Відповісти
надо было отвечать когда ЯО отдавал!
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10.03.2021 17:41 Відповісти
Украина тоже должна мобилизацию проводить!!! И стягивать технику к линии фронта и если рыпнутся в атаку, то ВСУ уже не должна останавливаться и выходить на границу с РФ!!!
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10.03.2021 18:38 Відповісти
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