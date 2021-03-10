Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально"

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонує розглянути свій мирний сценарій щодо вирішення питання Донбасу. Якщо опоненти його не приймуть, тоді Україна змушена буде більш активно протистояти російській агресії. При цьому не нападаючи, а саме захищаючи свою землю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю телеканалу "Дім".

За його словами, всі українські силові і військові структури повною мірою володіють інформацією про те, що відбувається вздовж лінії зіткнення.

"Збройні сили України, СБУ, МВС та їх служби, прикордонні війська — всі наші українські сили володіють ситуацією на Донбасі. Мають інформацію, отриману різними шляхами — через розвідку та іншими способами. І для нас чогось несподіваного немає", — сказав Леонід Кравчук.

Також відомо, що противник мобілізує свої війська.

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"Ми знаємо, що стягуються війська, що проходять тренування, навчання. Але українська армія вже не така, як п'ять років тому — ми готові захищати свою землю", — зазначив глава української делегації в ТКГ.

Леонід Кравчук акцентував, що Україна "ніколи не буде нападати першою". Це показує і багатовікова історія: Україна ніколи не виявляла агресію, вона завжди захищалася від ворогів.

"І сьогодні ми захищаємося від російського ворога", — підкреслив Кравчук.

Він повідомив, що українська делегація в ТКГ запропонує розглянути свій варіант мирного сценарію: "Але якщо друга сторона відмовиться, тоді у нас залишиться тільки одне - захищатися"

При цьому у своїх діях Україна не буде самотня, у її протистоянні російської агресії допоможе Європа і США.

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За словами Кравчука, країна буде діяти, виходячи з реалій, "і ми не можемо не бачити загроз, вони є": "І на них ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи будь-які дії, небезпечні для життя людей ".