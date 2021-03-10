Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально"
Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонує розглянути свій мирний сценарій щодо вирішення питання Донбасу. Якщо опоненти його не приймуть, тоді Україна змушена буде більш активно протистояти російській агресії. При цьому не нападаючи, а саме захищаючи свою землю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю телеканалу "Дім".
За його словами, всі українські силові і військові структури повною мірою володіють інформацією про те, що відбувається вздовж лінії зіткнення.
"Збройні сили України, СБУ, МВС та їх служби, прикордонні війська — всі наші українські сили володіють ситуацією на Донбасі. Мають інформацію, отриману різними шляхами — через розвідку та іншими способами. І для нас чогось несподіваного немає", — сказав Леонід Кравчук.
Також відомо, що противник мобілізує свої війська.
"Ми знаємо, що стягуються війська, що проходять тренування, навчання. Але українська армія вже не така, як п'ять років тому — ми готові захищати свою землю", — зазначив глава української делегації в ТКГ.
Леонід Кравчук акцентував, що Україна "ніколи не буде нападати першою". Це показує і багатовікова історія: Україна ніколи не виявляла агресію, вона завжди захищалася від ворогів.
"І сьогодні ми захищаємося від російського ворога", — підкреслив Кравчук.
Він повідомив, що українська делегація в ТКГ запропонує розглянути свій варіант мирного сценарію: "Але якщо друга сторона відмовиться, тоді у нас залишиться тільки одне - захищатися"
При цьому у своїх діях Україна не буде самотня, у її протистоянні російської агресії допоможе Європа і США.
За словами Кравчука, країна буде діяти, виходячи з реалій, "і ми не можемо не бачити загроз, вони є": "І на них ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи будь-які дії, небезпечні для життя людей ".
Будь ласка, зачекайте...
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Иначе бы ещё в 14г додавили.
вопросов больше не имею
альтернативная история - это на 2+2. в передачу "параллельный мир"
1. какой самолет использовался?
2. с какого аэродрома?
3. факты бомбежки с пруфами в студию
потом продолжим
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Не о чём с тобой продолжать, раз ты ЭТОГО даже не знаешь -
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12100330@cmsArticle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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у церкві"© (Г.Москаль)
Кпавчук:
"Будєм отвєчать зєркально - дайте грошей і покажіть церкву".
По факту, українських воїнів безкарно калічать і вбивають.
ВОЗик в цей час відосік про Нью Івасюки з трибуни записує.
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))
Таня Адамс
https://twitter.com/svecha62
свічка
@svecha62
·https://twitter.com/svecha62/status/1369569942195081216 21 хв
Читаю інтерв'ю Добкіна Бабелю і офігіуєваю.Купа смаколиків накшталт -"После распада СССР нужно было поделить украинцев на субнациональности: галичан, слобожан, причерноморцев, но всем дать одно гражданство - украинское."
А наши сепары, премьеры штатов Австралии, объявили штаты отдельными "нациями": "нация Виктории", "нация Южного Нового Уэльса", ""нация Южной Австралии", и это - не шутка, "нация Виктории" (the nation of Victoria) была прописана на strong cities network.
Никак я не могу понять, что делает жителей соседних штатов - Нового Южного Уэльса, Виктории, Южной Австралии - столь близкими и однако столь разными "нациями" , типа как ЛНР и ДНР (которые близки, но столь различны, что между ними есть граница и таможня)?
Я к тому, что сепары во всем мире одинаковы: все они, как Добкин, любят делить, дробить, отжимать и стравливать, стравливать, стравливать.
Весь февраль по ночам со стороны параши в лугандон идут колоны техники и снабжения , в результате открытой агрессии ближе к лету мы окажемся не готовы и получим и войну и позор Логово кротов в офисе преЗедента всё делают для того , чтобы мы были не достаточно готовы к крупно масштабному наступлению
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Объясните уже хоть кто-нибудь этому старому пердуну, что в Украине нет "пограничных войск", а есть Державна прикордонна служба України у складі МВС.
*****, отвечатель куев!