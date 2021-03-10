"Голос Украины" опубликовал Закон об электронных трудовых книжках

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" № 1217-IX опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 10 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте издания "Голос Украины".

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначение пенсий и т.п. Также законодательно урегулируется вопрос автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Таким образом, совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, которая предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

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Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в первую очередь в случае временной утраты трудоспособности.

Также это упростит учет данных об образовании, квалификации, которая есть работающего населения, и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям. Устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится электронный учет трудовой деятельности, 4 марта.