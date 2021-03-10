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"Голос Украины" опубликовал Закон об электронных трудовых книжках

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" № 1217-IX опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 10 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте издания "Голос Украины".

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначение пенсий и т.п. Также законодательно урегулируется вопрос автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Таким образом, совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, которая предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине введут электронные трудовые книжки

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в первую очередь в случае временной утраты трудоспособности.

Также это упростит учет данных об образовании, квалификации, которая есть работающего населения, и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям. Устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится электронный учет трудовой деятельности, 4 марта.

закон (3175) трудовая книжка (18)


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Україна невпинно рухається до цивілізованного світу
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10.03.2021 10:48 Ответить
ну вроде нормальный закон...ещё бы электронное начисление больничных сделать, что бы сумма падала сразу работнику на карту... а то для работодателя это целый геморрой))
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10.03.2021 10:50 Ответить
членограй и его шобла ...
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10.03.2021 10:57 Ответить
Бумажная надежнее. А так с их диджитализацией...потом скажут что ТЫ нигде не работал и всё!
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10.03.2021 11:15 Ответить
Хотя с таким подходом и трудовой скоро не надо будет , т.к. пенсий не будет.
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10.03.2021 11:16 Ответить
Ну да. А потом тетка "В компуктере такова нет. Ничаво не знаю, разбирайтесь сами" (из личного опыта диджитализации)))).
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10.03.2021 11:43 Ответить
Идея хорошая, но с нашей рукожопой реализацией будет соответственно та еще жопа. По опыту "диджитализации" знаю.)) Потом хрен докажешь что где-то 30 лет работал.)
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10.03.2021 11:50 Ответить
Эти с позволения сказать "зеленые разрушители" поставили несколько сот тысяч человек на счечик. Успеть за 5 лет внести данные о работе до 2000 года в базу пенсионного фонда. Если человек в Украине сейчас не работает, должен приехать в страну,заплатить адвокатам за внесение данных. Зачем эти 5 лет? А затем, что,кто не внесет, стаж не учитывается.
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10.03.2021 22:50 Ответить
Наемным работникам точно пипец. И теперь с бумажными трудовыми работодатели задним числом оформляют своих работников с какого времени пожелают, и выясняется это только при увольнении (в лучшем случае - при получении справки о доходах). И нет на них никакой управы. А теперь они вообще ударятся в беспредел.. "Слуги" в очередной раз позаботились о народе.
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10.03.2021 12:33 Ответить
 
 