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"Голос України" опублікував Закон про електронні трудові книжки

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" № 1217-IX опублікований у парламентській газеті "Голос України" від 10 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті видання "Голос України".

Документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо. Також законодавчо врегульовується питання автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Таким чином, вдосконалюється і реформується система обліку трудової діяльності працівників, яка передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок.

Законом передбачено п'ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру повинні бути внесені відомості з паперових трудових книжок. Протягом цього часу буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із зазначеного реєстру.

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Також документом вводиться можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи зі збереженням права відстрочки виходу на пенсію.

Такі зміни дозволять зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу, спростять доступ до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, в першу чергу в разі тимчасової втрати працездатності.

Також це спростить облік даних про освіту, кваліфікацію, яка є у працюючого населення, і яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, які існують на ринку праці, і планування підготовки або перепідготовки фахівців з актуальних напрямів. Усуваються можливі ризики і негативні наслідки втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації і внесення недостовірних відомостей до цього документа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким запрооваджується електронний облік трудової діяльності, 4 березня.

Автор: 

закон (2822) трудова книжка (36)


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Україна невпинно рухається до цивілізованного світу
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10.03.2021 10:48 Відповісти
ну вроде нормальный закон...ещё бы электронное начисление больничных сделать, что бы сумма падала сразу работнику на карту... а то для работодателя это целый геморрой))
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10.03.2021 10:50 Відповісти
членограй и его шобла ...
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10.03.2021 10:57 Відповісти
Бумажная надежнее. А так с их диджитализацией...потом скажут что ТЫ нигде не работал и всё!
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10.03.2021 11:15 Відповісти
Хотя с таким подходом и трудовой скоро не надо будет , т.к. пенсий не будет.
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10.03.2021 11:16 Відповісти
Ну да. А потом тетка "В компуктере такова нет. Ничаво не знаю, разбирайтесь сами" (из личного опыта диджитализации)))).
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10.03.2021 11:43 Відповісти
Идея хорошая, но с нашей рукожопой реализацией будет соответственно та еще жопа. По опыту "диджитализации" знаю.)) Потом хрен докажешь что где-то 30 лет работал.)
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10.03.2021 11:50 Відповісти
Эти с позволения сказать "зеленые разрушители" поставили несколько сот тысяч человек на счечик. Успеть за 5 лет внести данные о работе до 2000 года в базу пенсионного фонда. Если человек в Украине сейчас не работает, должен приехать в страну,заплатить адвокатам за внесение данных. Зачем эти 5 лет? А затем, что,кто не внесет, стаж не учитывается.
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10.03.2021 22:50 Відповісти
Наемным работникам точно пипец. И теперь с бумажными трудовыми работодатели задним числом оформляют своих работников с какого времени пожелают, и выясняется это только при увольнении (в лучшем случае - при получении справки о доходах). И нет на них никакой управы. А теперь они вообще ударятся в беспредел.. "Слуги" в очередной раз позаботились о народе.
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10.03.2021 12:33 Відповісти
 
 