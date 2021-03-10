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НСЗУ начинает проверку семейных врачей, - Виленский

НСЗУ начинает проверку семейных врачей, - Виленский

Национальная служба здоровья, которая является стороной договора на стороне пациента, начинает проводить активный мониторинг как цифровыми инструментами (через анализ статистику и модели поведения), так и выездом на место.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LIGA.net" заявил глава НСЗУ Андрей Виленский.

По его словам, ведь есть врачи, которые "соблюдают все правила и предоставляют все услуги по договору". Но есть и те, которые получили "повышенную втрое зарплату, но объем услуг, отношение к пациенту не изменилось".

"Первые организованные визиты были иногда шоком для заведений, они были удивлены, что все видно. Когда мы приезжаем, а безбарьерного входа для пациентов нет. Он должен видеть всю информацию на видном месте, чтобы понять, какой график работы медучреждения, а этого нет. Медпомощь не предоставляется непрерывно, а час в день, потому что врач так решил. И мы не говорим сейчас о медицинских вещах, пока - об организационных", - рассказал глава НСЗУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине реабилитацию можно проходить в 249 медицинских учреждениях, - НСЗУ

Виленский добавил, что у службы - ограниченные инструменты влияния на медучреждения. Жесткий инструмент - прекращение выплат и расторжение договора. Но в Киеве это сделать легче, у людей останется выбор пойти в другое место. Но если это село, там часто альтернативы нет.

"Поэтому есть другие инструменты, зафиксированные в договоре: план выявления и устранения недостатков, штрафные санкции, если недостатки не устранены. Это кропотливая работа, но мы готовы. И готовы публиковать эту информацию, чтобы люди были в курсе того, что происходит", - добавил глава НСЗУ.

В этом году тарифы на обслуживание украинцев семейными врачами останутся фактически без изменений (перечислили только на индекс инфляции).

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Автор: 

врачи (1513) НСЗУ (171) Виленский Андрей (17)


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Топ комментарии
+5
Умные это знали , остальным было "прикольно" .
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10.03.2021 12:13
+3
Що б прийняли в середу, потрібно записуватися в чергу в пятницю. Потім отримати направлення на аналізи і записуватися в нову чергу.
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10.03.2021 12:11
+3
Надо было сначала проверить на адекватность Зелю, его зебанутый квартал и фракцию слуги урода в ВР.
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10.03.2021 12:11
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Правила форума Совет форумчан
Лучше с названиями вакцин от ковида разберитесь. Там тоже есть проблемы: говорят одно, на упаковке другое.
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10.03.2021 12:06 Ответить
Що б прийняли в середу, потрібно записуватися в чергу в пятницю. Потім отримати направлення на аналізи і записуватися в нову чергу.
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10.03.2021 12:11 Ответить
Ти ба, дійшло, що доктор канфети не п'є.
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10.03.2021 12:06 Ответить
От этого воняет новой коррупционной кормушкой. Главное, чтобы меня врач устраивал, а не каких-то вымогателей из гопконторы
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10.03.2021 12:07 Ответить
Не нюхай.
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10.03.2021 12:11 Ответить
Петросян 80-го левела?
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10.03.2021 12:14 Ответить
Не читай.
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10.03.2021 12:38 Ответить
есть нормьі, о которьіх тьі как совок не знаешь и о которьіх тебе и в голову никогда не придет. по твоему коменту уже видно.
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10.03.2021 14:54 Ответить
Разогнать надо всех . Запомните , бесплатно ещё никто не вылечился .
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10.03.2021 12:08 Ответить
так никто о бесплатно не говорит. служюа платит врачам, имеет право спросить. служба получает деньги из твоих налогов. так о каком бесплтно тьі говоришь?
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10.03.2021 14:55 Ответить
Нашли время.
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10.03.2021 12:08 Ответить
нормально, уже пару лет прошло, инструкции и требования врачи получили, уже должньі бьіли вьіучить инструкции и по ним работать. уже модно проверять уровень купленьіх дипломов.
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10.03.2021 14:57 Ответить
Далой прививки!
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10.03.2021 12:09 Ответить
Надо было сначала проверить на адекватность Зелю, его зебанутый квартал и фракцию слуги урода в ВР.
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10.03.2021 12:11 Ответить
Умные это знали , остальным было "прикольно" .
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10.03.2021 12:13 Ответить
Давно пора коновалов тупых с купленными дипломами прошерстить и наизнанку вывернуть.
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10.03.2021 16:53 Ответить
 
 