НСЗУ начинает проверку семейных врачей, - Виленский

Национальная служба здоровья, которая является стороной договора на стороне пациента, начинает проводить активный мониторинг как цифровыми инструментами (через анализ статистику и модели поведения), так и выездом на место.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LIGA.net" заявил глава НСЗУ Андрей Виленский.

По его словам, ведь есть врачи, которые "соблюдают все правила и предоставляют все услуги по договору". Но есть и те, которые получили "повышенную втрое зарплату, но объем услуг, отношение к пациенту не изменилось".

"Первые организованные визиты были иногда шоком для заведений, они были удивлены, что все видно. Когда мы приезжаем, а безбарьерного входа для пациентов нет. Он должен видеть всю информацию на видном месте, чтобы понять, какой график работы медучреждения, а этого нет. Медпомощь не предоставляется непрерывно, а час в день, потому что врач так решил. И мы не говорим сейчас о медицинских вещах, пока - об организационных", - рассказал глава НСЗУ.

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Виленский добавил, что у службы - ограниченные инструменты влияния на медучреждения. Жесткий инструмент - прекращение выплат и расторжение договора. Но в Киеве это сделать легче, у людей останется выбор пойти в другое место. Но если это село, там часто альтернативы нет.

"Поэтому есть другие инструменты, зафиксированные в договоре: план выявления и устранения недостатков, штрафные санкции, если недостатки не устранены. Это кропотливая работа, но мы готовы. И готовы публиковать эту информацию, чтобы люди были в курсе того, что происходит", - добавил глава НСЗУ.

В этом году тарифы на обслуживание украинцев семейными врачами останутся фактически без изменений (перечислили только на индекс инфляции).

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