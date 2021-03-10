НСЗУ розпочинає перевірку сімейних лікарів, - Віленський

Національна служба здоров'я, яка є стороною договору на боці пацієнта, починає проводити активний моніторинг як цифровими інструментами (через аналіз статистики і моделі поведінки), так і виїздом на місце.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив глава НСЗУ Андрій Віленський.

За його словами, адже є лікарі, які "дотримуються всіх правил і надають усі послуги за договором". Але є і ті, які отримали "підвищену втричі зарплату, але обсяг послуг, ставлення до пацієнта не змінилося".

"Перші організовані візити були подекуди шоком для закладів, вони були здивовані, що все видно. Коли ми приїжджаємо, а безбар’єрного входу для пацієнтів немає. Він має бачити усю інформацію на видному місці, щоб зрозуміти, який графік роботи медзакладу, а цього немає. Меддопомога не надається безперервно, а годину на день, бо лікар так вирішив. І ми не говоримо зараз про медичні речі, поки що – про організаційні", – розповів голова НСЗУ.

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Віленський додав, що у служби – обмежені інструменти впливу на медзаклади. Жорсткий інструмент – припинення виплат і розірвання договору. Але у Києві це зробити легше, у людей залишиться вибір піти в інше місце. Але якщо це село, там часто альтернативи немає.

"Тому є інші інструменти, зафіксовані в договорі: план виявлення і усунення недоліків, штрафні санкції, якщо недоліки не усунули. Це кропітка робота, але ми готові. І готові публікувати цю інформацію, щоб люди були в курсі того, що насправді відбувається", – додав очільник НСЗУ.

Цьогоріч тарифи на обслуговування українців сімейними лікарями залишаться фактично без змін (перерахували лише на індекс інфляції).

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