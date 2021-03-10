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НСЗУ розпочинає перевірку сімейних лікарів, - Віленський

НСЗУ розпочинає перевірку сімейних лікарів, - Віленський

Національна служба здоров'я, яка є стороною договору на боці пацієнта, починає проводити активний моніторинг як цифровими інструментами (через аналіз статистики і моделі поведінки), так і виїздом на місце.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив глава НСЗУ Андрій Віленський.

За його словами, адже є лікарі, які "дотримуються всіх правил і надають усі послуги за договором". Але є і ті, які отримали "підвищену втричі зарплату, але обсяг послуг, ставлення до пацієнта не змінилося".

"Перші організовані візити були подекуди шоком для закладів, вони були здивовані, що все видно. Коли ми приїжджаємо, а безбар’єрного входу для пацієнтів немає. Він має бачити усю інформацію на видному місці, щоб зрозуміти, який графік роботи медзакладу, а цього немає. Меддопомога не надається безперервно, а годину на день, бо лікар так вирішив. І ми не говоримо зараз про медичні речі, поки що – про організаційні", – розповів голова НСЗУ.

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Віленський додав, що у служби – обмежені інструменти впливу на медзаклади. Жорсткий інструмент – припинення виплат і розірвання договору. Але у Києві це зробити легше, у людей залишиться вибір піти в інше місце. Але якщо це село, там часто альтернативи немає.

"Тому є інші інструменти, зафіксовані в договорі: план виявлення і усунення недоліків, штрафні санкції, якщо недоліки не усунули. Це кропітка робота, але ми готові. І готові публікувати цю інформацію, щоб люди були в курсі того, що насправді відбувається", – додав очільник НСЗУ.

Цьогоріч тарифи на обслуговування українців сімейними лікарями залишаться фактично без змін (перерахували лише на індекс інфляції).

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Автор: 

лікарі (1285) НСЗУ (313) Віленський Андрій (14)


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Топ коментарі
+5
Умные это знали , остальным было "прикольно" .
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10.03.2021 12:13
+3
Що б прийняли в середу, потрібно записуватися в чергу в пятницю. Потім отримати направлення на аналізи і записуватися в нову чергу.
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10.03.2021 12:11
+3
Надо было сначала проверить на адекватность Зелю, его зебанутый квартал и фракцию слуги урода в ВР.
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10.03.2021 12:11
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Лучше с названиями вакцин от ковида разберитесь. Там тоже есть проблемы: говорят одно, на упаковке другое.
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10.03.2021 12:06 Відповісти
Що б прийняли в середу, потрібно записуватися в чергу в пятницю. Потім отримати направлення на аналізи і записуватися в нову чергу.
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10.03.2021 12:11 Відповісти
Ти ба, дійшло, що доктор канфети не п'є.
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10.03.2021 12:06 Відповісти
От этого воняет новой коррупционной кормушкой. Главное, чтобы меня врач устраивал, а не каких-то вымогателей из гопконторы
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10.03.2021 12:07 Відповісти
Не нюхай.
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10.03.2021 12:11 Відповісти
Петросян 80-го левела?
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10.03.2021 12:14 Відповісти
Не читай.
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10.03.2021 12:38 Відповісти
есть нормьі, о которьіх тьі как совок не знаешь и о которьіх тебе и в голову никогда не придет. по твоему коменту уже видно.
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10.03.2021 14:54 Відповісти
Разогнать надо всех . Запомните , бесплатно ещё никто не вылечился .
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10.03.2021 12:08 Відповісти
так никто о бесплатно не говорит. служюа платит врачам, имеет право спросить. служба получает деньги из твоих налогов. так о каком бесплтно тьі говоришь?
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10.03.2021 14:55 Відповісти
Нашли время.
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10.03.2021 12:08 Відповісти
нормально, уже пару лет прошло, инструкции и требования врачи получили, уже должньі бьіли вьіучить инструкции и по ним работать. уже модно проверять уровень купленьіх дипломов.
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10.03.2021 14:57 Відповісти
Далой прививки!
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10.03.2021 12:09 Відповісти
Надо было сначала проверить на адекватность Зелю, его зебанутый квартал и фракцию слуги урода в ВР.
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10.03.2021 12:11 Відповісти
Умные это знали , остальным было "прикольно" .
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10.03.2021 12:13 Відповісти
Давно пора коновалов тупых с купленными дипломами прошерстить и наизнанку вывернуть.
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10.03.2021 16:53 Відповісти
 
 