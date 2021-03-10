Среди больных COVID-19 пациентов Закарпатской облбольницы - 80% кислородозависимые, - главврач
Среди пациентов Закарпатской областной больницы, госпитализированных с диагнозом COVID-19, в настоящее время свыше 80% кислородозависимых. Во время первой и второй волн эпидемии этот показатель достигал всего 10%.
Об этом в интервью "Главкому" сообщил главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына, передает Цензор.НЕТ.
"Если во время первой и второй волны было где-то 10% кислородозависимых, то сейчас 80%. Многие пациенты поступают с пониженной сатурацией в пределах 80%, они требуют перевода в реанимации. И реанимационные места ограничены. Поэтому пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах", - рассказал врач.
Он также добавил, что в больница имеется 20 точек для кислородозависимых. В корпусе для больных коронавирусом есть генератор, который вырабатывает кислород. Также больница имеет 110 концентраторов кислорода.
Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заявил, что высокая смертность от коронавируса в Закарпатской области будет сохраняться еще минимум неделю из-за большого количества тяжелых больных и нехватки мест в реанимационных отделениях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і виживає таких 1 з 5 ти.
"майже грип",бл...