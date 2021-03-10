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Новости Коронавирус и карантин
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Среди больных COVID-19 пациентов Закарпатской облбольницы - 80% кислородозависимые, - главврач

Среди пациентов Закарпатской областной больницы, госпитализированных с диагнозом COVID-19, в настоящее время свыше 80% кислородозависимых. Во время первой и второй волн эпидемии этот показатель достигал всего 10%.

Об этом в интервью "Главкому" сообщил главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына, передает Цензор.НЕТ.

"Если во время первой и второй волны было где-то 10% кислородозависимых, то сейчас 80%. Многие пациенты поступают с пониженной сатурацией в пределах 80%, они требуют перевода в реанимации. И реанимационные места ограничены. Поэтому пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах", - рассказал врач.

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Он также добавил, что в больница имеется 20 точек для кислородозависимых. В корпусе для больных коронавирусом есть генератор, который вырабатывает кислород. Также больница имеет 110 концентраторов кислорода.

Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заявил, что высокая смертность от коронавируса в Закарпатской области будет сохраняться еще минимум неделю из-за большого количества тяжелых больных и нехватки мест в реанимационных отделениях.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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Среди больных COVID-19 пациентов Закарпатской облбольницы - 80% кислородозависимые, - главврач - Цензор.НЕТ 5317
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10.03.2021 13:39 Ответить
Багато пацієнтів надходять зі зниженою сатурацією в межах 80%, вони потребують переведення в реанімації. І реанімаційні місця обмежені. Тому пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах"
і виживає таких 1 з 5 ти.

"майже грип",бл...
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10.03.2021 14:48 Ответить
После первой волны старались изолировать многих, больных с не тяжёлой формой, и так далее. Вторя волна осеню картина ка сейчас, клали в основном тех кто без кислорода не мог, и цифры примерно такие же.
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10.03.2021 15:25 Ответить
на жаль тепер це доведений факт: https://thehill.com/policy/healthcare/542469-uk-variant-more-deadly-than-other-coronavirus-strain-study Британський варіант, більш смертоносний, ніж інші штами коронавірусу: дослідження (The Hill)
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10.03.2021 16:43 Ответить
Свадьбы, дни рождения, просто гульки - плевать что народ массово болеет и мрет, западенцы сидят в ресторанах! Сколько общался с ними - туповатые, очень хитрые и упрямые. Там мало толка от призывов соблюдать карантин, они ниче не боятся! Отмазки всегда придумают.
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10.03.2021 18:44 Ответить
Інших людей називати "туповатими " може тільки людина ,яка сама є"туповатою" .Бо принижуючи інших ,звеличуєш себе,а розумна людина ніколи не дозволить собі такого.
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10.03.2021 19:36 Ответить
 
 