Среди больных COVID-19 пациентов Закарпатской облбольницы - 80% кислородозависимые, - главврач

Среди пациентов Закарпатской областной больницы, госпитализированных с диагнозом COVID-19, в настоящее время свыше 80% кислородозависимых. Во время первой и второй волн эпидемии этот показатель достигал всего 10%.

Об этом в интервью "Главкому" сообщил главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына, передает Цензор.НЕТ.

"Если во время первой и второй волны было где-то 10% кислородозависимых, то сейчас 80%. Многие пациенты поступают с пониженной сатурацией в пределах 80%, они требуют перевода в реанимации. И реанимационные места ограничены. Поэтому пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах", - рассказал врач.

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Он также добавил, что в больница имеется 20 точек для кислородозависимых. В корпусе для больных коронавирусом есть генератор, который вырабатывает кислород. Также больница имеет 110 концентраторов кислорода.

Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заявил, что высокая смертность от коронавируса в Закарпатской области будет сохраняться еще минимум неделю из-за большого количества тяжелых больных и нехватки мест в реанимационных отделениях.