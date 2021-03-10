Серед хворих на COVID-19 пацієнтів Закарпатської обллікарні - 80% кисневозалежні, - головлікар

Серед пацієнтів Закарпатської обласної лікарні, госпіталізованих з діагнозом COVID-19, нині понад 80% кисневозалежних. Під час першої та другої хвиль епідемії цей показник сягав лише 10%.

Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив головний лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо під час першої та другої хвилі було десь 10% кисневозалежних, то зараз 80%. Багато пацієнтів надходять зі зниженою сатурацією в межах 80%, вони потребують переведення в реанімації. І реанімаційні місця обмежені. Тому пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах", - розповів лікар.

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Він також додав, що в лікарня є 20 точок для кисневозалежних. У корпусі для хворих на коронавірус є генератор, який виробляє кисень. Також лікарня має 110 концентраторів кисню.

Нагадаємо, раніше директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний заявив, що висока смертність від коронавірусу в Закарпатській області зберігатиметься ще щонайменше тиждень через велику кількість важких хворих і брак місць у реанімаційних відділеннях.