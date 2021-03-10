УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11344 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 112 6

Серед хворих на COVID-19 пацієнтів Закарпатської обллікарні - 80% кисневозалежні, - головлікар

Серед пацієнтів Закарпатської обласної лікарні, госпіталізованих з діагнозом COVID-19, нині понад 80% кисневозалежних. Під час першої та другої хвиль епідемії цей показник сягав лише 10%.

Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив головний лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо під час першої та другої хвилі було десь 10% кисневозалежних, то зараз 80%. Багато пацієнтів надходять зі зниженою сатурацією в межах 80%, вони потребують переведення в реанімації. І реанімаційні місця обмежені. Тому пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах", - розповів лікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 з початку пандемії, - ОДА

Він також додав, що в лікарня є 20 точок для кисневозалежних. У корпусі для хворих на коронавірус є генератор, який виробляє кисень. Також лікарня має 110 концентраторів кисню.

Нагадаємо, раніше директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний заявив, що висока смертність від коронавірусу в Закарпатській області зберігатиметься ще щонайменше тиждень через велику кількість важких хворих і брак місць у реанімаційних відділеннях.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2044)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Среди больных COVID-19 пациентов Закарпатской облбольницы - 80% кислородозависимые, - главврач - Цензор.НЕТ 5317
показати весь коментар
10.03.2021 13:39 Відповісти
Багато пацієнтів надходять зі зниженою сатурацією в межах 80%, вони потребують переведення в реанімації. І реанімаційні місця обмежені. Тому пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах"
і виживає таких 1 з 5 ти.

"майже грип",бл...
показати весь коментар
10.03.2021 14:48 Відповісти
После первой волны старались изолировать многих, больных с не тяжёлой формой, и так далее. Вторя волна осеню картина ка сейчас, клали в основном тех кто без кислорода не мог, и цифры примерно такие же.
показати весь коментар
10.03.2021 15:25 Відповісти
на жаль тепер це доведений факт: https://thehill.com/policy/healthcare/542469-uk-variant-more-deadly-than-other-coronavirus-strain-study Британський варіант, більш смертоносний, ніж інші штами коронавірусу: дослідження (The Hill)
показати весь коментар
10.03.2021 16:43 Відповісти
Свадьбы, дни рождения, просто гульки - плевать что народ массово болеет и мрет, западенцы сидят в ресторанах! Сколько общался с ними - туповатые, очень хитрые и упрямые. Там мало толка от призывов соблюдать карантин, они ниче не боятся! Отмазки всегда придумают.
показати весь коментар
10.03.2021 18:44 Відповісти
Інших людей називати "туповатими " може тільки людина ,яка сама є"туповатою" .Бо принижуючи інших ,звеличуєш себе,а розумна людина ніколи не дозволить собі такого.
показати весь коментар
10.03.2021 19:36 Відповісти
 
 