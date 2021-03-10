Кабмин поддержал увольнение Мовчан с должности главы Нацслужбы здоровья

Кабинет Министров 10 марта поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины по собственному желанию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НСЗУ.

В сообщении отмечается: "Правительство поддержало увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины по собственному желанию. Оксана Мовчан приняла решение вернуться в инвестиционную сферу деятельности, которая всегда ей была близка по специальности.

Она уходит с государственной службы, но остается защитницей ценностей трансформации системы здравоохранения. Идет с официальной должности, но будет держать прочную связь с командой НСЗУ".

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В пресс-службе отметили, что "Оксана Мовчан работала с первых дней основания службы советником председателя Национальной службы здоровья Украины по стратегии и развития организации. Она была непосредственной участницей и приложила немало усилий к тому, чтобы Национальная служба здоровья превратилась из государственного стартапа в прочный институт. В августе 2019 по конкурсу была назначена на должность заместителя председателя НСЗУ. В декабря 2019 года - Кабинет Министров возложил на нее временное исполнении обязанностей председателя НСЗУ. Эти обязанности Оксана Мовчан выполняла до 30 августа 2020 года.

Под ее руководством заработала Программа медицинских гарантий в полном объеме и состоялся второй этап медицинской реформы. Несмотря на многочисленные вызовы - пандемии, смены правительства и другие. Впервые в истории Украины медицинские учреждения получили управленческую и финансовую независимость, весь медицинский бюджет переведен на контракты. Сделан первый шаг в направлении регулирования ценообразования на рынке государственных медицинских услуг. Введена электронная статистика и электронные медицинские записи.

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"Работать в команде НСЗУ для меня большой вызов и еще большая ответственность. Наша команда приложила максимум усилий и немного больше, чтобы мы достигли поставленных целей в определенные сроки. Это один из уникальных примеров в современной украинской истории, когда была разработана концепция реформы и ее имплементировали точно в срок. Цель трансформации не меняется. Команда профессионалов остается. НСЗУ будет работать и дальше. И будет продолжать идею и задачи, которые ставит трансформация. Чтобы изменения, которых ждут пациенты и врачи, стали реальностью. Чтобы люди, которые нуждаются в медицинской помощи, всегда были уверены, что они ее получат - бесплатно и качественно" - отметила Мовчан.

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