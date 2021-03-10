Кабмін підтримав звільнення Мовчан з посади голови Нацслужби здоров'я

Кабінет Міністрів 10 березня підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови Національної служби здоров'я України за власним бажанням.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НСЗУ.

У повідомленні зазначається: "Уряд підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці Голови Національної служби здоров'я України за власним бажанням. Оксана Мовчан прийняла рішення повернутись до інвестиційної сфери діяльності, яка завжди їй була близька за фахом.

Вона йде з державної служби, але залишається захисницею цінностей трансформації системи охорони здоров’я. Йде з офіційної посади, але триматиме міцний зв’язок з командою НСЗУ".

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У пресслужбі зазначили, що "Оксана Мовчан працювала з перших днів заснування служби радником голови Національної служби здоров'я України із стратегії і розвитку організації. Вона була безпосередньою учасницею та доклала чимало зусиль до того, щоб Національна служба здоров’я перетворилась з державного стартапу на міцну інституцію. У серпні 2019 року за конкурсом її було призначено на посаду заступника голови НСЗУ. В грудні 2019 року - Кабінет Міністрів поклав на неї тимчасове виконання обов'язків голови НСЗУ. Ці обов’язки Оксана Мовчан виконувала до 30 серпня 2020 року.

Під її керівництвом запрацювала Програма медичних гарантій у повному обсязі та відбувся другий етап медичної реформи. Незважаючи на численні виклики - пандемію, зміни уряду та інші. Вперше в історії України медичні заклади отримали управлінську та фінансову незалежність, весь медичний бюджет переведено на контракти. Зроблено перший крок в напрямку регулювання ціноутворення на ринку державних медичних послуг. Введена електронна статистика та електронні медичні записи".

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"Працювати у команді НСЗУ для мене великий виклик і ще більша відповідальність. Наша команда доклала максимум зусиль і трохи більше, аби ми досягли поставлених цілей у визначені строки. Це один з унікальних прикладів в сучасній українській історії, коли була розроблена концепція реформи і її імплементували точнісінько у визначений термін. Мета трансформації не змінюється. Команда професіоналів залишається. НСЗУ працюватиме й далі. Та продовжуватиме ідею та завдання, яке ставить трансформація. Щоб зміни, на які чекають пацієнти та лікарі, стали реальністю. Щоб люди, які потребують медичної допомоги, завжди були впевненими, що вони її отримають - безоплатно і якісно", - зазначила Мовчан.

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