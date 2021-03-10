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Новости Силовики
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Задержан второй подозреваемый в изнасиловании 19-летней девушки, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции Киевщины оперативно задержали второго подозреваемого в изнасиловании 19-летней киевлянки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Задержан второй подозреваемый в изнасиловании 19-летней девушки, - Нацполиция 01

Как сообщалось ранее двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу города Киева. Одного из злоумышленников задержали. 9 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сотрудники полиции столичной области продолжили поиски второго злоумышленника. Важную роль в задержании сыграли граждане, которые помогли полицейским выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе, профессионализму и помощи неравнодушных граждан полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Задержан второй подозреваемый в изнасиловании 19-летней девушки, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепутала машины: под Киевом изнасиловали 19-летнюю девушку, которая вызвала такси и села не в тот автомобиль. ФОТО

Задержан второй подозреваемый в изнасиловании 19-летней девушки, - Нацполиция 03

Следователи обратились в суд с ходатайством, об избрании меры пресечения - содержании под стражей. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Также смотрите: Полиция Киевщины разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки. ФОТО

Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4118) Нацполиция (16431) правоохранительные органы (2968) силовики (2797)


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Топ комментарии
+47
а зачем ..бло прячете? чтоб другие пострадавшие не опознали?
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10.03.2021 19:48
+39
Всіх абреків,муслімів,на історичну Батьківщину ,овець пасти!!!))
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10.03.2021 19:48
+20
нетрудно было найти он не передавался даже )))в той же куртке и в той же шапке в обьявление в розыск Задержан второй подозреваемый в изнасиловании 19-летней девушки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6822
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10.03.2021 19:54
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Правила форума Совет форумчан
а зачем ..бло прячете? чтоб другие пострадавшие не опознали?
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10.03.2021 19:48 Ответить
Это нынешняя практика украинских органов.Ну,типа работают засучив рукава,а кого там поймали,и поймали ли вообще-другой вопрос.
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10.03.2021 19:53 Ответить
дык куртка ж совпадает жеж!!!
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10.03.2021 19:56 Ответить
Это стандартная правовая практика для статуса подозреваемого.
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11.03.2021 04:43 Ответить
а когда клован зеленский обвинял Кузьменко и Антоненко,
то то был просто квартал 19 ...
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11.03.2021 08:12 Ответить
А если он не причастен к изнасилованию и это ошибка а его лицо все будут видеть, менты такие , могут на любого повесить
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10.03.2021 20:53 Ответить
На самом деле все просто: демонстрация лица задержанного - нарушение его права на презумпцию невиновности, предусмотренное статьей 62 Конституции. И показать лицо до приговора суда - козырь в руки адвокату.
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10.03.2021 21:31 Ответить
а як же справа Шеремета?
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11.03.2021 20:46 Ответить
По-перше, прізвища першими назвали захисники затриманих. По-друге - МВС оприлюднила їх лише коли вони стали підсудними
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11.03.2021 22:22 Ответить
Потому что он просто подозреваемый, вот когда будет суд, и его признают виновным, тогда фоткайте хоть в фейс, хоть в профиль..))И вообще мутная история, вызвало то, села не туда, оказалась за Киевом...? Знаю пару примеров когда молоденькие соски соблазняли мужиков ,а потом ставили на бабки...
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10.03.2021 22:20 Ответить
тю, мужик повелся на соблазнительную молоденькую соску, значит захотел приключений. это нормально
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11.03.2021 07:32 Ответить
такое ибло у него будет уже всегда даже без блюра - розквашене
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11.03.2021 07:20 Ответить
Всіх абреків,муслімів,на історичну Батьківщину ,овець пасти!!!))
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10.03.2021 19:48 Ответить
Точно. И остальные свои вопросы пусть тоже с овцами решают.
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10.03.2021 19:51 Ответить
Безумовно,інакше вівці до іншого чабана підуть ,де все включено !!!)))
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10.03.2021 19:54 Ответить
пусть лучше друг друга ипут
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11.03.2021 10:36 Ответить
А як що б це був київлянин, то куди б його послав...
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10.03.2021 20:05 Ответить
На нари,краще "вишку"або кастрацію !!!)))
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10.03.2021 20:10 Ответить
А потом сразу предьяву: "почему мы не в НАТО и ЕС?!"
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10.03.2021 20:09 Ответить
нетрудно было найти он не передавался даже )))в той же куртке и в той же шапке в обьявление в розыск Задержан второй подозреваемый в изнасиловании 19-летней девушки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6822
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10.03.2021 19:54 Ответить
пиковые в одной одежде ходят
пока не выростут до нового размера
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10.03.2021 19:58 Ответить
Он не скрывался,откуда ему знать,что девица по утру правильной стала и заявление накатала.
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11.03.2021 08:49 Ответить
Так ты дуплом в дереве пользуйся,оно на утро правильным не станет
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11.03.2021 18:40 Ответить
Надо судью изолировать от адвокатов, а то разбогатеет.
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10.03.2021 19:54 Ответить
Сроки треба -років з 25.
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10.03.2021 19:55 Ответить
не таки не Билан
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10.03.2021 19:58 Ответить
Вовочка:
- Мама, почему раньше женщины носили перчатки с разрезом?
- А, это чтобы кавалеры могли целовать дамам руку.
- А-а, теперь понятно почему у директора пиджак сзади разрезан!
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10.03.2021 19:58 Ответить
Майбутній ЗЕдепутат
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10.03.2021 20:03 Ответить
Сотрудники полиции Киевщины оперативно задержали второго подозреваемого в изнасиловании 19-летней киевлянки. Источник: https://censor.net/ru/n3252493

Ще зовсім молода, а вже отримала "пріключєніє", мабуть на таксі не буде
їздити все життя, а "гостям" тепер буде гарний прийом у камері, як що не

відкупляться, хай краще посидять.
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10.03.2021 20:04 Ответить
Что ты встрепенулся, петушок? За родное задели?
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10.03.2021 20:13 Ответить
откуда у тебя знания по петушкам?
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10.03.2021 21:23 Ответить
Молодці!
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10.03.2021 20:10 Ответить
готовят контингент для петушиного уголка на любой зоне....статья конечно им светит позорная, тем более что груповяк.. их на зоне называют "взломщиками мохнатых сейфов"...
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10.03.2021 20:13 Ответить
та по большому счету там пох,были бы бабки и с такой статьей петушиный угол не гарантирован.
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11.03.2021 10:39 Ответить
мой сидевший одноклассник сказал, что не совсем пох.... даже при бабках в авторитете им не быть, вечные шныри обиженные и гонимые....хотя мне тоже пох, буду я еще за их долю переживать, шли к успеху и пришли!!! единственное бесит - что эти лошары не могли себе проституток с трипером найти?
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11.03.2021 11:00 Ответить
Good job!
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10.03.2021 20:23 Ответить
Мне по, все бабы одинаковы...
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10.03.2021 20:23 Ответить
Т.е. и мама твоя?
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10.03.2021 22:12 Ответить
Он из стручка вылупился.
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10.03.2021 22:14 Ответить
та мужики голубые, тоже все одинаковы.....
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11.03.2021 11:03 Ответить
Особа козлиной национальности...
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10.03.2021 20:27 Ответить
вот же носорог лысый уже что же ты урод шлюху себе не вызвонил?.нравится насиловать когда типа большой и сильный? теперь в блевотине своей будешь валяться
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10.03.2021 20:44 Ответить
Я незнаю як там було , і насільніків не розумію, навіщо жінки самі кого хоч згвалтують,
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10.03.2021 21:01 Ответить
разве что в твоих фантазиях
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10.03.2021 21:05 Ответить
Мал и глуп
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10.03.2021 21:07 Ответить
20 лет минимум надо влепить этому *******
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10.03.2021 21:13 Ответить
Слава Авакову
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10.03.2021 22:20 Ответить
пожизненный срок этим животным дать! нужно принять криминальный кодекс схожий на законы Хаммурапи. любое преступление должно наказываться равноценно преступлению!
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10.03.2021 22:27 Ответить
Не совсем логично ! Насильника трахнули и на волю ? В Иране вешают и насильников нет. Не надо изобретать велосипед , но законы у нас пишут преступники...
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10.03.2021 23:08 Ответить
логика такая, что изнасиловав они не только физическое насилие причинили, а они надругались на всю жизнь над человеком и значит жизни лишили прежней на всю жизнь и потому лишить жизни и их следует - то бишь казнить! Таким образом человек будет знать, что если он причинит такое насилие, то он лишиться сам жизни!
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10.03.2021 23:29 Ответить
Лол, в Иране женщин вообще за второй сорт держат.
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11.03.2021 04:44 Ответить
Ехал с таксистом, в цветах рассказывал про дам отмечающих 8 марта. И в отзывах было домогался. Разные бывают ситуации. Вначале нужно расследовать. Как девушка села не "туда"
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10.03.2021 23:06 Ответить
Нажралась и села ! Но это не повод насиловать !
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10.03.2021 23:09 Ответить
Не факт,что сама дала,а утром после синьки мозг выдал(ТЫ НЕ ТАКАЯ!!!!).Да и со стороны подозреваемых глупо везти домой,светить адресс,мутная история
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11.03.2021 08:15 Ответить
провірте задній прохід дубіналом чі не ма там ще улік...
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10.03.2021 23:19 Ответить
Второе горное парнокопытное животное задержано:
Затримано другого підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної дівчини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9740
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11.03.2021 00:51 Ответить
А скоро линька с казла в петуха
Затримано другого підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної дівчини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9433
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11.03.2021 00:55 Ответить
Закони погано написані!
Згвалтував або співучасник - 25 років мінімум в'язниці!
Вбивство (окрім непередбачуваного) - 35 років мінімум або пожиттевий термін!
Крадіка 2й раз - 15 років, 3й - 25!
Грабіж, розбій, викрадення людини - 25 мінімум або пожиттєве!
Можливо тоді стане безпечнійше на вулицях через років 50.
А з такими Законами... воно вийде через 7 або навіть 3,5 й знову когось згвалтує.
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11.03.2021 01:19 Ответить
За крадіжку краще б якісь роботи суспільні...
Вбивство, розбій, викрадення, згвалтування - згоден, таких треба ізолювати.
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11.03.2021 01:59 Ответить
в США очень правильные сроки за умышленное убийство: 99 лет, 170 лет заключения.

Но, больше всего впечатляют сроки в три пожизненных заключения, пять пожизненных заключений.
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11.03.2021 04:01 Ответить
В США все доказанные эпизоды плюсуются.
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11.03.2021 09:32 Ответить
Хорошее практическое знание судебных реалий США.
Вы, наверное, не только каратель-рабовладелец, но ещё и практикующий юрист. Респект.
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11.03.2021 10:25 Ответить
Зовут Ильгар.
Чё он в Стольном Граде то забыл. Надо было оставаться в своём ауле.
Теперь будут очко дырявить...
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11.03.2021 02:08 Ответить
У Києві, таперича, зазвичай в одній машині два таксиста - основний і запасний. Не дивно, що дівчину не здивувала наявність двох водіїв. Я до того, що версія "переплутала таксі із іншим авто" - доволі сумнівна.
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11.03.2021 08:49 Ответить
... ждем репортаж из зала суда
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11.03.2021 13:01 Ответить
.
Такое рвение полиции и столько шума!

Явно не заплатили проститутке и ментовская крыша впряглась...


Изнасилование: воспользовались беспомощным состоянием - пошла в хату, набухалась а они воспользовались... Визги моралистов переживающих за честь и достоинство невинной девушки немного выпившей на хате с двумя азерами - засуньте себе в ж.пу.
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11.03.2021 18:30 Ответить
 
 