Задержан второй подозреваемый в изнасиловании 19-летней девушки, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции Киевщины оперативно задержали второго подозреваемого в изнасиловании 19-летней киевлянки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщалось ранее двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу города Киева. Одного из злоумышленников задержали. 9 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сотрудники полиции столичной области продолжили поиски второго злоумышленника. Важную роль в задержании сыграли граждане, которые помогли полицейским выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе, профессионализму и помощи неравнодушных граждан полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепутала машины: под Киевом изнасиловали 19-летнюю девушку, которая вызвала такси и села не в тот автомобиль. ФОТО

Следователи обратились в суд с ходатайством, об избрании меры пресечения - содержании под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Также смотрите: Полиция Киевщины разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки. ФОТО