Задержан второй подозреваемый в изнасиловании 19-летней девушки, - Нацполиция. ФОТО
Сотрудники полиции Киевщины оперативно задержали второго подозреваемого в изнасиловании 19-летней киевлянки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Как сообщалось ранее двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу города Киева. Одного из злоумышленников задержали. 9 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Сотрудники полиции столичной области продолжили поиски второго злоумышленника. Важную роль в задержании сыграли граждане, которые помогли полицейским выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе, профессионализму и помощи неравнодушных граждан полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.
Следователи обратились в суд с ходатайством, об избрании меры пресечения - содержании под стражей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
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то то был просто квартал 19 ...
пока не выростут до нового размера
- Мама, почему раньше женщины носили перчатки с разрезом?
- А, это чтобы кавалеры могли целовать дамам руку.
- А-а, теперь понятно почему у директора пиджак сзади разрезан!
Ще зовсім молода, а вже отримала "пріключєніє", мабуть на таксі не буде
їздити все життя, а "гостям" тепер буде гарний прийом у камері, як що не
відкупляться, хай краще посидять.
Згвалтував або співучасник - 25 років мінімум в'язниці!
Вбивство (окрім непередбачуваного) - 35 років мінімум або пожиттевий термін!
Крадіка 2й раз - 15 років, 3й - 25!
Грабіж, розбій, викрадення людини - 25 мінімум або пожиттєве!
Можливо тоді стане безпечнійше на вулицях через років 50.
А з такими Законами... воно вийде через 7 або навіть 3,5 й знову когось згвалтує.
Вбивство, розбій, викрадення, згвалтування - згоден, таких треба ізолювати.
Но, больше всего впечатляют сроки в три пожизненных заключения, пять пожизненных заключений.
Вы, наверное, не только каратель-рабовладелец, но ещё и практикующий юрист. Респект.
Чё он в Стольном Граде то забыл. Надо было оставаться в своём ауле.
Теперь будут очко дырявить...
Такое рвение полиции и столько шума!
Явно не заплатили проститутке и ментовская крыша впряглась...
Изнасилование: воспользовались беспомощным состоянием - пошла в хату, набухалась а они воспользовались... Визги моралистов переживающих за честь и достоинство невинной девушки немного выпившей на хате с двумя азерами - засуньте себе в ж.пу.