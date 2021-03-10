Затримано другого підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної дівчини, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції Київщини оперативно затримали другого підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної киянки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Як повідомлялося раніше двоє чоловіків зґвалтували 19-річну жительку міста Києва. Одного зі зловмисників затримали. 9 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Співробітники поліції столичної області продовжили пошуки другого зловмисника. Важливу роль в затриманні зіграли громадяни, які допомогли поліцейським вийти на слід підозрюваного. Завдяки копіткій роботі, професіоналізму і допомозі небайдужих громадян поліцейські оперативно встановили місце перебування підозрюваного і затримали його.

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Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.