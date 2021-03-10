Затримано другого підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної дівчини, - Нацполіція. ФОТО
Співробітники поліції Київщини оперативно затримали другого підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної киянки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Як повідомлялося раніше двоє чоловіків зґвалтували 19-річну жительку міста Києва. Одного зі зловмисників затримали. 9 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
Співробітники поліції столичної області продовжили пошуки другого зловмисника. Важливу роль в затриманні зіграли громадяни, які допомогли поліцейським вийти на слід підозрюваного. Завдяки копіткій роботі, професіоналізму і допомозі небайдужих громадян поліцейські оперативно встановили місце перебування підозрюваного і затримали його.
Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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то то был просто квартал 19 ...
пока не выростут до нового размера
- Мама, почему раньше женщины носили перчатки с разрезом?
- А, это чтобы кавалеры могли целовать дамам руку.
- А-а, теперь понятно почему у директора пиджак сзади разрезан!
Ще зовсім молода, а вже отримала "пріключєніє", мабуть на таксі не буде
їздити все життя, а "гостям" тепер буде гарний прийом у камері, як що не
відкупляться, хай краще посидять.
Згвалтував або співучасник - 25 років мінімум в'язниці!
Вбивство (окрім непередбачуваного) - 35 років мінімум або пожиттевий термін!
Крадіка 2й раз - 15 років, 3й - 25!
Грабіж, розбій, викрадення людини - 25 мінімум або пожиттєве!
Можливо тоді стане безпечнійше на вулицях через років 50.
А з такими Законами... воно вийде через 7 або навіть 3,5 й знову когось згвалтує.
Вбивство, розбій, викрадення, згвалтування - згоден, таких треба ізолювати.
Но, больше всего впечатляют сроки в три пожизненных заключения, пять пожизненных заключений.
Вы, наверное, не только каратель-рабовладелец, но ещё и практикующий юрист. Респект.
Чё он в Стольном Граде то забыл. Надо было оставаться в своём ауле.
Теперь будут очко дырявить...
Такое рвение полиции и столько шума!
Явно не заплатили проститутке и ментовская крыша впряглась...
Изнасилование: воспользовались беспомощным состоянием - пошла в хату, набухалась а они воспользовались... Визги моралистов переживающих за честь и достоинство невинной девушки немного выпившей на хате с двумя азерами - засуньте себе в ж.пу.