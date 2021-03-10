Евросоюз поддерживает санкции США против Коломойского, - спикер ЕС Стано
Официальный Евросоюз поддерживает санкции США в отношении Игоря Коломойского.
Об этом заявил пресс-секретарь Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Он также отметил важность расследования мошенничества в "Приватбанке".
"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - отметил состояния.
Представитель ЕС подчеркнул важность координации с США политики в вопросах, где имеются общие интересы. По словам Стано, во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале "ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мероприятий, в частности по Восточной Европе". При этом Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".
Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен наложил санкции на "олигарха и бывшего украинского чиновника" Игоря Коломойского, а также его жену, дочь и сына. Блинкен пояснил, что имеет в виду деятельность Коломойского в 2014-2015 годах в должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации. По словам госсекретаря, олигарх использовал в те времена свою власть и политическое влияние "для личной выгоды". Ограничения при этом лишь одно - запрет на въезд в США.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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США оголосили санкції щодо Коломойського через корупцію. Через 5 днів ЄС офіційно підтримав санкції США щодо Коломойського через корупцію.
Скільки днів має пройти щоби Україна підтримала санкції щодо Коломойського, порушивши кримінальні справи через корупцію?