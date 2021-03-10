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Евросоюз поддерживает санкции США против Коломойского, - спикер ЕС Стано

Евросоюз поддерживает санкции США против Коломойского, - спикер ЕС Стано

Официальный Евросоюз поддерживает санкции США в отношении Игоря Коломойского.

Об этом заявил пресс-секретарь Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Он также отметил важность расследования мошенничества в "Приватбанке".

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - отметил состояния.

Представитель ЕС подчеркнул важность координации с США политики в вопросах, где имеются общие интересы. По словам Стано, во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале "ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мероприятий, в частности по Восточной Европе". При этом Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

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Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен наложил санкции на "олигарха и бывшего украинского чиновника" Игоря Коломойского, а также его жену, дочь и сына. Блинкен пояснил, что имеет в виду деятельность Коломойского в 2014-2015 годах в должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации. По словам госсекретаря, олигарх использовал в те времена свою власть и политическое влияние "для личной выгоды". Ограничения при этом лишь одно - запрет на въезд в США.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) санкции (11258) Евросоюз (17067) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+9
- Куме, куме, а Ви чули, що син Порошенка!…
- Та не заходьте так здалеку… Кажіть прямо, де і в чому наш «зелений недоносок» знову обісрався?...
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10.03.2021 20:02
+5
Израильский глист Коломойский не только пожирает Украину. Он своими испражнениями-кадровыми назначениями-отравил Украину на многие годы.
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10.03.2021 20:07
+4
Да посадите вы уже его в конце концов, он уже на лет 200 сроков намотал.
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10.03.2021 19:58
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Евросоюз поддерживает санкции США против Коломойского, - спикер ЕС Стано - Цензор.НЕТ 3412
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10.03.2021 19:53 Ответить
Ці санкції,тільки заборонили в'їзд в США.Рахунки ж не арештовані.
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10.03.2021 19:54 Ответить
Шта ?
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10.03.2021 20:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/469198 Які рахунки арештували?
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10.03.2021 20:10 Ответить
Да посадите вы уже его в конце концов, он уже на лет 200 сроков намотал.
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10.03.2021 19:58 Ответить
Многие даже советуют сразу расстрелять и уверяют, что есть за что. Но вот генпрокурор Украины и перисидент не дадут.
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10.03.2021 20:15 Ответить
"Я думаю о том, что нас впереди ждут нелегкие испытания… 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать", - сказал Гордон."Пошли кулуарные слухи, что скоро выйдет фильм «беллингкэт» по вангергейту )Гордон озвучил дату 15 марта), где прямо обвинят многих в Зе-команде в работе на Россию, а именно Главу Офиса Президента Андрея Ермака
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10.03.2021 19:58 Ответить
- Куме, куме, а Ви чули, що син Порошенка!…
- Та не заходьте так здалеку… Кажіть прямо, де і в чому наш «зелений недоносок» знову обісрався?...
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10.03.2021 20:02 Ответить
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10.03.2021 22:17 Ответить
Израильский глист Коломойский не только пожирает Украину. Он своими испражнениями-кадровыми назначениями-отравил Украину на многие годы.
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10.03.2021 20:07 Ответить
Все ваши санкции, господа, ерунда. У каломойши несколько паспортов, он свободно летает в Швейцарию, а в Украине для него вообще нет никаких запретов, он вылетит в любую страну в любой момент и ищи ветра в поле.
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10.03.2021 20:14 Ответить
все поддерживают, кроме зебыдла.
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10.03.2021 20:18 Ответить
Санкції не підтримує хіба що зелена пліснява.
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10.03.2021 20:48 Ответить
Отлично!
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10.03.2021 21:43 Ответить
Интересно и как ПОДДЕРЖИВАЕТ ! Глубокой обеспокоенностью ?
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10.03.2021 21:44 Ответить
Беня, смазывай лыжи на Хайфу, иначе будешь загорать на солнечном пляже в Гуантанамо
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10.03.2021 22:16 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1369691789234421767 4 ч

США оголосили санкції щодо Коломойського через корупцію. Через 5 днів ЄС офіційно підтримав санкції США щодо Коломойського через корупцію.
Скільки днів має пройти щоби Україна підтримала санкції щодо Коломойського, порушивши кримінальні справи через корупцію?
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10.03.2021 22:54 Ответить
_Олигархи - злейшие враги украинского народа! Второе место в хит-параде, сразу после фашистской расии. Пока они есть они Украине развиваться не дадут!
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11.03.2021 03:27 Ответить
 
 