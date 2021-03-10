Євросоюз підтримує санкції США проти Коломойського, - спікер ЄС Стано

Офіційний Євросоюз підтримує санкції США щодо Ігоря Коломойського.

Про це заявив прессекретар Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Він також наголосив на важливості розслідування шахрайства в "Приватбанку".

"ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів ввести заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадовця в українській владі", - зазначив Стано.

Представник ЄС наголосив на важливості координації зі США політики в питаннях, де є спільні інтереси. За словами Стано, під час останніх контактів між президентом США Джо Байденом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена в засіданні Ради ЄС із закордонних справ у лютому "ЄС і США підкреслили важливість тісної координації наших відповідних політик і заходів, зокрема по Східній Європі". При цьому Стано вказав на те, що в санкційних режимах Євросоюзу, що мають відношення до України, немає "критерію, що дозволяє накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".

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Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен наклав санкції на "олігарха і колишнього українського чиновника" Ігоря Коломойського, а також його дружину, дочку і сина. Блінкен пояснив, що має на увазі діяльність Коломойського в 2014-2015 роках на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За словами держсекретаря, олігарх використовував в ті часи свою владу і політичний вплив "для особистої вигоди". Обмеження при цьому лише одне - заборона на в'їзд в США.