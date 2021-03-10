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Євросоюз підтримує санкції США проти Коломойського, - спікер ЄС Стано

Євросоюз підтримує санкції США проти Коломойського, - спікер ЄС Стано

Офіційний Євросоюз підтримує санкції США щодо Ігоря Коломойського.

Про це заявив прессекретар Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Він також наголосив на важливості розслідування шахрайства в "Приватбанку".

"ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів ввести заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадовця в українській владі", - зазначив Стано.

Представник ЄС наголосив на важливості координації зі США політики в питаннях, де є спільні інтереси. За словами Стано, під час останніх контактів між президентом США Джо Байденом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена в засіданні Ради ЄС із закордонних справ у лютому "ЄС і США підкреслили важливість тісної координації наших відповідних політик і заходів, зокрема по Східній Європі". При цьому Стано вказав на те, що в санкційних режимах Євросоюзу, що мають відношення до України, немає "критерію, що дозволяє накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".

Читайте також: "Байден сигналізує Україні про корупцію": Реакція американських ЗМІ на санкції проти Коломойського

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен наклав санкції на "олігарха і колишнього українського чиновника" Ігоря Коломойського, а також його дружину, дочку і сина. Блінкен пояснив, що має на увазі діяльність Коломойського в 2014-2015 роках на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За словами держсекретаря, олігарх використовував в ті часи свою владу і політичний вплив "для особистої вигоди". Обмеження при цьому лише одне - заборона на в'їзд в США.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) санкції (11771) Євросоюз (13322) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+9
- Куме, куме, а Ви чули, що син Порошенка!…
- Та не заходьте так здалеку… Кажіть прямо, де і в чому наш «зелений недоносок» знову обісрався?...
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10.03.2021 20:02
+5
Израильский глист Коломойский не только пожирает Украину. Он своими испражнениями-кадровыми назначениями-отравил Украину на многие годы.
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10.03.2021 20:07
+4
Да посадите вы уже его в конце концов, он уже на лет 200 сроков намотал.
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10.03.2021 19:58
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Евросоюз поддерживает санкции США против Коломойского, - спикер ЕС Стано - Цензор.НЕТ 3412
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10.03.2021 19:53 Відповісти
Ці санкції,тільки заборонили в'їзд в США.Рахунки ж не арештовані.
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10.03.2021 19:54 Відповісти
Шта ?
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10.03.2021 20:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/469198 Які рахунки арештували?
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10.03.2021 20:10 Відповісти
Да посадите вы уже его в конце концов, он уже на лет 200 сроков намотал.
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10.03.2021 19:58 Відповісти
Многие даже советуют сразу расстрелять и уверяют, что есть за что. Но вот генпрокурор Украины и перисидент не дадут.
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10.03.2021 20:15 Відповісти
"Я думаю о том, что нас впереди ждут нелегкие испытания… 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать", - сказал Гордон."Пошли кулуарные слухи, что скоро выйдет фильм «беллингкэт» по вангергейту )Гордон озвучил дату 15 марта), где прямо обвинят многих в Зе-команде в работе на Россию, а именно Главу Офиса Президента Андрея Ермака
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10.03.2021 19:58 Відповісти
- Куме, куме, а Ви чули, що син Порошенка!…
- Та не заходьте так здалеку… Кажіть прямо, де і в чому наш «зелений недоносок» знову обісрався?...
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10.03.2021 20:02 Відповісти
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10.03.2021 22:17 Відповісти
Израильский глист Коломойский не только пожирает Украину. Он своими испражнениями-кадровыми назначениями-отравил Украину на многие годы.
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10.03.2021 20:07 Відповісти
Все ваши санкции, господа, ерунда. У каломойши несколько паспортов, он свободно летает в Швейцарию, а в Украине для него вообще нет никаких запретов, он вылетит в любую страну в любой момент и ищи ветра в поле.
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10.03.2021 20:14 Відповісти
все поддерживают, кроме зебыдла.
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10.03.2021 20:18 Відповісти
Санкції не підтримує хіба що зелена пліснява.
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10.03.2021 20:48 Відповісти
Отлично!
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10.03.2021 21:43 Відповісти
Интересно и как ПОДДЕРЖИВАЕТ ! Глубокой обеспокоенностью ?
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10.03.2021 21:44 Відповісти
Беня, смазывай лыжи на Хайфу, иначе будешь загорать на солнечном пляже в Гуантанамо
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10.03.2021 22:16 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1369691789234421767 4 ч

США оголосили санкції щодо Коломойського через корупцію. Через 5 днів ЄС офіційно підтримав санкції США щодо Коломойського через корупцію.
Скільки днів має пройти щоби Україна підтримала санкції щодо Коломойського, порушивши кримінальні справи через корупцію?
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10.03.2021 22:54 Відповісти
_Олигархи - злейшие враги украинского народа! Второе место в хит-параде, сразу после фашистской расии. Пока они есть они Украине развиваться не дадут!
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11.03.2021 03:27 Відповісти
 
 