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Новости Коронавирус и карантин
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Украина не может использовать вакцину страны-агрессора, - Марина Порошенко

Украина не может использовать вакцину страны-агрессора, - Марина Порошенко

Фракция "Европейская Солидарность" в Киевсовете считает недопустимым использование вакцины против коронавируса российского производства.

Об этом заявила лидер "ЕС" в Киеве Марина Порошенко на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Украинское законодательство четко признает РФ военным агрессором и оккупантом. А постановление Кабинета Министров запрещает в Украине регистрацию вакцин или других препаратов от коронавируса, которые разработаны произведены агрессором. Вакцина "Спутник-V" разработана в России и не может быть применена и распространена в Украине и столице в частности ", - подчеркнула Марина Порошенко.

Также она отметила, что Украина ни при каких условиях не может наполнять российский бюджет: "Выглядеть будет очень цинично, когда мы с одной стороны боремся с российской агрессией на востоке нашей страны, когда от российских пуль гибнут наши воины, а с другой - мы платим России деньги за вакцину, которые затем могут пойти на финансирование войны в Донбассе. "Европейская Солидарность" категорически осуждает это ", - отметила политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует закрыть курорт "Буковель": Именно он является причиной "красной" зоны карантина и роста количества заболевших

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения также отметила, что российский препарат для прививок не прошел третий этап клинических исследований. И вакцинация ним противоречит всем общепринятым протоколам проведения испытаний.

"Хочу подчеркнуть, что нет достоверных данных о количестве прививок среди самих россиян, нам доподлинно неизвестны побочные эффекты, ведь проверки препарата еще не завершены. Кроме того, в Европейском агентстве лекарственных средств призывают не спешить закупать "Спутник-V", - рассказала Марина Порошенко.

Читайте: В бюджете столицы на 2021 год сокращается финансирование здравоохранения, а программа экономразвития не соответствует требованиям времени, - Марина Порошенко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Киевсовет (1367) Порошенко Марина (99) Европейская Солидарность (1051) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Так уже сто раз сказали про этот аналог новичка, что его в Украине не будет, но Марина, наверное, не слышала, опять начала про то, что уже всем известно , пэтина школа
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10.03.2021 21:39
+18
таких как ты, зебилка, как раз и следует колоть новичком-5..
подарок тебе от твоих мышебратьев из рашки.. 73% ватникам от 87% ватников
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10.03.2021 21:42
+16
Це тобі к майстрам спорту у боротьбі з KOVID! Нагадай, скільки раз перемогли вже?
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10.03.2021 21:43
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Их актуальная задача -сорвать вакцинацию в Украине. Это , конечно, подло, но, что поделать, работа такая
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10.03.2021 22:07 Ответить
вакцинацію зірвала влада.
ВЖЕ.
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10.03.2021 22:21 Ответить
Не ошибаются те, кто ничего не делает.
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10.03.2021 22:28 Ответить
Так вони нічого і не роблять. Або роблять зумисне погано.
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10.03.2021 22:31 Ответить
Я так не думаю, что навмисно
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10.03.2021 22:34 Ответить
Тобто вам попри шалене бажання теж не вдалось розгледіти нічого позитивного в цій владі.
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10.03.2021 22:45 Ответить
В сложившейся ситуации влада делает все правильно. А свои слова не выдавайте , пожалуйста , за мои бажання
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10.03.2021 22:50 Ответить
Як це правильно ?
Вони брехали про вакцину, про терміни поставки, не підготували населення до щеплення - ВСІ відмовляються. До речі, у вашій же Одесі більшість лікарів знехтувала щепленням.
Оце так правильно ! Супер !
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10.03.2021 22:52 Ответить
Темпи вакцинації мізерні. Вакцину просто виливають. Бо багато відказників.
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10.03.2021 22:55 Ответить
Эта "татьяна" не из Одессы, она криворожанка)))
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10.03.2021 23:34 Ответить
Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 6928
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11.03.2021 08:07 Ответить
Щось у команди клоуна самі помилки. Мимоволі виникає враження що він і сам - помилка природи.
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11.03.2021 06:30 Ответить
п.с. самое ржачное - это тебе, кацапО, лайкнула танька лайф, которая побежалО вакцинироваться индийским шмурдяком.. от которого ты само жахаешься, как черт от ладана))
впрочем, уровень АйКью таньки лайф весьма убог.. где-то 0.01 "мендельши", потому она и не поняла что индийский шмурдяк никде в мире не считается нормальной вакциной))
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10.03.2021 22:08 Ответить
Не тебе, хамло , судить о моем уровне IQ. Уровень моего интеллекта относительно твоего не нуждается в цифровом отражении , все и так отчетливо видно в твоём высокоинтеллектуальном опусе , где кроме низкопробного хамства нет ничего.
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10.03.2021 22:16 Ответить
тебе, любительнице шмария и дубинского, в общем-то даже нечему отражаться, не говоря уже о том - чтобы что-то измерять.. Ноль - не измеряется даже высокоточными приборами
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10.03.2021 22:22 Ответить
Твоё последнее предложение все объясняет((( Если мерять нечего, это печально . Но сейчас врачи творят чудеса, медицина далеко пошла вперёд, не отчаивайся, все у тебя будет хорошо !
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10.03.2021 22:27 Ответить
запомни, любительница шмария и дубинского - твою пустоту ничем нельзя измерить)) И ноль - это всего лишь ТОЧКА отсчета
впрочем, для таких как ты и создан индийский шмурдяк.. колись, разрешаем! Аминь!
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10.03.2021 22:30 Ответить
любительница шмария? фуууу, как то ущербностью завоняло
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11.03.2021 15:17 Ответить
Слава богу , что не твоего порношута зеленского
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10.03.2021 21:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/228276, скажи, а як у Зеленського копія невідомої якості вийшла вдвічі дорожче за справжню вакцину?
Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 9220
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11.03.2021 06:16 Ответить
Когда политики вмешиваются в медицину, не будет ни медицины, ни нормальных политиков!
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10.03.2021 21:39 Ответить
Спутник - это не медицина, а попытка рашки вернуть себе определенные позиции в мире, но ничего у них не выйдет, тем более, что вакцина без всех этапов исследования- это просто неизвестная жидкость
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10.03.2021 21:45 Ответить
А ничего, что в мире еще ни одна вакцина не прошла все этапы исследований? Экстренное применение - это все, что могут правительства делать в настоящее время для спасения своих граждан! Напомню, в Венгрии уже используют 5 вакцин!
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10.03.2021 21:56 Ответить
Второй месяц в роддомах Украины не делают новорожденным вакцинацию БЦЖ (противотуберкулезную). Дело в том,что Степанов и К закупали вакцину уже с истекающим сроком (это традиция у нынешнего минздрава , COVISHIELD кстати, тоже) и использовать ее не успели, срок окончился.
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10.03.2021 21:42 Ответить
Вы я вижу в курсе. А когда у COVISHIELDa истекает срок годности? Бо я об этом не слыхал. Просветите, пожалуйста.
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10.03.2021 21:45 Ответить
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10.03.2021 21:47 Ответить
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10.03.2021 21:48 Ответить
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10.03.2021 21:49 Ответить
ти перевершила мендель.
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10.03.2021 21:58 Ответить
сама ще від зради не відмилась, а інших уже винуватить.
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10.03.2021 22:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/228276 - "Зрадо всепропало продакшн об этом сообщали"
Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 6197
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10.03.2021 22:39 Ответить
6 месяцев, партия изготовлена в декабре)))
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10.03.2021 23:09 Ответить
Так когда срок истекает? Через три месяца? Зрада, все пропало?
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13.03.2021 22:23 Ответить
І як це вплине, у стратегічний та тактичній перспективі, на кількість хворих на цю недугу? Декілька років не було антірабічної вакцини та сировотки від ботулізму. Хтось вмер? Так. І когось це хвилювало?
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10.03.2021 22:01 Ответить
Вот блін, два місяця як почали робити, а термін зберігання вже вичерпався....
Мабуть індуси відразу на заводі роблять її просрочену.
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10.03.2021 22:37 Ответить
Мертвечук не заспокоїться поки собі не вколе кацапове лайно)))
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10.03.2021 21:42 Ответить
Він вже вколов дурепі-оксані.
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10.03.2021 22:35 Ответить
Нарид Украины любит всё что с Мацквы, ну что с ними сделаешь если у них совок в голове сидит с кремлёвскими курантами Думают если примут кремлёвскую пилюлю то их война стороной обойдёт и не зацепит их жилище, но так не бывает, читайте историю.
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10.03.2021 21:51 Ответить
Правильно. Вакцину не может. А нефтепродукты и "словацкий" газ - может.
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10.03.2021 21:54 Ответить
А вам не впадло ?
Одна справа машина, а інша вам в дупу кацапську болтуху кільнуть.
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10.03.2021 22:22 Ответить
Всі, хто хоче "кацапську болтуху" -- чемодан, вокзал, рассея.
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10.03.2021 22:45 Ответить
А кроме вакцины мы ничего не покупаем у страны-агрессора ? Или Марина не в курсе ?
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10.03.2021 21:57 Ответить
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10.03.2021 21:58 Ответить
Он профессор, за лекции заработал.
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10.03.2021 21:59 Ответить
Правильно пишите, "проффесор"
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10.03.2021 22:05 Ответить
А его он книгу написал на английском языке.
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10.03.2021 22:32 Ответить
Зато может покупать-использовать автомобили страны агрессора.Какая разніца?
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10.03.2021 21:58 Ответить
Давно пора заборонити імпортувати з раші ті гробікі на колесах. Будь-яка аварія Жігулєй - всі жігулісти трупи.
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10.03.2021 22:09 Ответить
при чом тут жыгули? Их давно сняли с производства. закупают уазы, газели, камазы.
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10.03.2021 22:29 Ответить
Вот для чого нужно было делать потужну децентрализацию! Чтоб депутаты миськрады давали советы космического масштаба, а не занимались всякой лабудой типа Шулявского моста
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10.03.2021 22:00 Ответить
. "В Мордовии расследуют смерть привитой Спутник-V пациентки", "В Приуралье зафиксирован второй случай анафилактической реакции на вакцину Спутник-V", "В Северной Корее после прививки Спутник-V от коронавируса умерли двести пациентов" и тд
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10.03.2021 22:01 Ответить
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10.03.2021 22:03 Ответить
Кстати да, её вроде в Беларуси начали делать. Чем не "словацкий газ"?
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10.03.2021 22:05 Ответить
Оно то да... НО подождите, газ рашки мы можем прокачивать, электроэнергию можем покупать, уголь тоже, свинину тоже, картошку тоже, бизнеса иметь тоже, комплектующие к военной технике тоже можно покупать и еще много чего можем - при этом финансируем бюджет рашки не в детских объемах, и в принципе простым людям от этой "деятельности" только один сплошной минус, сливки снимают определенные личности, узкого круга! А вот вакцина, хоть и за деньги, которая, если реально помогает простому гражданину Украины не умереть, почему же здесь неуместна закупка, ? И если сравнить все остальные "деловые отношения" с стоимостью вакцины, то думаю это будет наименьший вариант пополнения бюджета рашки! Тем более по моему имеет самую низкую стоимость в мире, самую простые условия транспортировки, хранения и т.д....т.е можно было сэкономить миллиарды грн, и пустить их на пенсии, армию, медицину!? На мой взгляд такого рода заявления лицемерие! хотя чему удивляться, все 30 лет одни сплошные лицемеры у власти!
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10.03.2021 22:05 Ответить
Вряд ли самая дешевая. 13 долларов за 2 дозы.
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10.03.2021 22:11 Ответить
Наименьшая предложенная цена за курс от Sinovac, пишет издание, - $21. Украина заказала ее https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/article/nabu-rassleduet-zakupku-vaktsiny-ot-covid-19-chto-sluchilos-i-chem-grozit-razbor по цене https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/article/nabu-rassleduet-zakupku-vaktsiny-ot-covid-19-chto-sluchilos-i-chem-grozit-razbor $17,85 за дозу . Курс - две дозы.Наименьшие цены - у индийцев Bharat Biotech, более известных Oxford/AstraZeneca, а также у российского "Спутника-5".
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11.03.2021 05:47 Ответить
а що, зебіли хочуть тайком закупити новічок?
Я не здивуюсь
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10.03.2021 22:12 Ответить
У слуг нічого не виходить, бо Порошенко ставить їм палки в колеса!
Мудрий Нарід.
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10.03.2021 22:22 Ответить
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10.03.2021 22:26 Ответить
Любители руских кизяков, пусть киздют вакцинироваться за поребрик! Это их проблема, а не моя...
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10.03.2021 22:21 Ответить
Йди борщ вари, вчона.
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10.03.2021 22:23 Ответить
Для нее борщ это как древнеегипетский язык .Ей всю жизнь кухарка варила а официантка подавала на стол . Она с золотой ложкой родилась , в *опе ((
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10.03.2021 22:33 Ответить
..І шо з того .? Нехай Італія хоч і настойку бояри випускає , яке нам діло .??
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10.03.2021 22:54 Ответить
Беларусь уже, и Иран на подходе
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10.03.2021 22:55 Ответить
.Все вірно пані Марино . ! Кацапні довіряти своє ,і своєї рідні , життя , треба бути повним довбо.....м . Або зебілом . .
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10.03.2021 23:06 Ответить
Ну, если кацапская вакцина реально эффективнее индийского шмурдяка из коровьего дерьма, то не вижу никаких проблем её использовать. Мы у страны агрессора уголь покупаем и ядерное топливо если чо.
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10.03.2021 23:51 Ответить
Петушки зашевелились и одни и теже.
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11.03.2021 08:54 Ответить
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11.03.2021 09:59 Ответить
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