Украина не может использовать вакцину страны-агрессора, - Марина Порошенко

Фракция "Европейская Солидарность" в Киевсовете считает недопустимым использование вакцины против коронавируса российского производства.

Об этом заявила лидер "ЕС" в Киеве Марина Порошенко на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Украинское законодательство четко признает РФ военным агрессором и оккупантом. А постановление Кабинета Министров запрещает в Украине регистрацию вакцин или других препаратов от коронавируса, которые разработаны произведены агрессором. Вакцина "Спутник-V" разработана в России и не может быть применена и распространена в Украине и столице в частности ", - подчеркнула Марина Порошенко.

Также она отметила, что Украина ни при каких условиях не может наполнять российский бюджет: "Выглядеть будет очень цинично, когда мы с одной стороны боремся с российской агрессией на востоке нашей страны, когда от российских пуль гибнут наши воины, а с другой - мы платим России деньги за вакцину, которые затем могут пойти на финансирование войны в Донбассе. "Европейская Солидарность" категорически осуждает это ", - отметила политик.

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Председатель комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения также отметила, что российский препарат для прививок не прошел третий этап клинических исследований. И вакцинация ним противоречит всем общепринятым протоколам проведения испытаний.

"Хочу подчеркнуть, что нет достоверных данных о количестве прививок среди самих россиян, нам доподлинно неизвестны побочные эффекты, ведь проверки препарата еще не завершены. Кроме того, в Европейском агентстве лекарственных средств призывают не спешить закупать "Спутник-V", - рассказала Марина Порошенко.

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