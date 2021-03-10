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Новини Коронавірус і карантин
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Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, - Марина Порошенко

Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, - Марина Порошенко

Фракція "Європейська Солідарність" у Київраді вважає неприпустимим використання вакцини проти коронавірусу російського виробництва.

На цьому наголосила лідер "ЄС" у Києві Марина Порошенко на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Українське законодавство чітко визнає РФ військовим агресором та окупантом. А постанова Кабінету Міністрів забороняє в Україні реєстрацію вакцин, або інших препаратів від коронавірусу, які розроблені чи вироблені агресором. Вакцина "Спутник-V" розроблена в Росії і не може бути застосована та розповсюджена в Україні та столиці зокрема", – підкреслила Марина Порошенко.

Також вона наголосила, що Україна за жодних умов не може наповнювати російський бюджет: "Виглядатиме дуже цинічно, коли ми з одного боку боремося з російською агресією на сході нашої держави, коли від російських куль гинуть наші воїни, а з іншого – ми платимо Росії гроші за вакцину, які потім можуть піти на фінансування війни на Донбасі. "Європейська Солідарність" категорично засуджує це", – зазначила політик.

Також читайте: МОЗ безкоштовно видаватиме довідку про COVID-вакцинацію для подорожей, - Ляшко

Голова комісії Київради з питань охорони здоров’я також зауважила, що російський препарат для щеплень не пройшов третій етап клінічних досліджень. І вакцинація ним суперечить всім загальноприйнятим протоколам проведення випробувань.

"Хочу наголосити, що немає достовірних даних кількості щеплень серед самих росіян, нам достеменно невідомі побічні ефекти, адже перевірки препарату ще не завершені. Окрім того, в Європейському агентстві лікарських засобів закликають не поспішати закуповувати "Спутник-V", – розповіла Марина Порошенко.

Читайте також: У бюджеті столиці на 2021 рік скорочується фінансування охорони здоров'я, а програма економрозвитку не відповідає вимогам часу, - Марина Порошенко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Київрада (792) Порошенко Марина (106) Європейська Солідарність (1081) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Так уже сто раз сказали про этот аналог новичка, что его в Украине не будет, но Марина, наверное, не слышала, опять начала про то, что уже всем известно , пэтина школа
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10.03.2021 21:39
+18
таких как ты, зебилка, как раз и следует колоть новичком-5..
подарок тебе от твоих мышебратьев из рашки.. 73% ватникам от 87% ватников
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10.03.2021 21:42
+16
Це тобі к майстрам спорту у боротьбі з KOVID! Нагадай, скільки раз перемогли вже?
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10.03.2021 21:43
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Их актуальная задача -сорвать вакцинацию в Украине. Это , конечно, подло, но, что поделать, работа такая
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10.03.2021 22:07 Відповісти
вакцинацію зірвала влада.
ВЖЕ.
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10.03.2021 22:21 Відповісти
Не ошибаются те, кто ничего не делает.
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10.03.2021 22:28 Відповісти
Так вони нічого і не роблять. Або роблять зумисне погано.
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10.03.2021 22:31 Відповісти
Я так не думаю, что навмисно
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10.03.2021 22:34 Відповісти
Тобто вам попри шалене бажання теж не вдалось розгледіти нічого позитивного в цій владі.
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10.03.2021 22:45 Відповісти
В сложившейся ситуации влада делает все правильно. А свои слова не выдавайте , пожалуйста , за мои бажання
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10.03.2021 22:50 Відповісти
Як це правильно ?
Вони брехали про вакцину, про терміни поставки, не підготували населення до щеплення - ВСІ відмовляються. До речі, у вашій же Одесі більшість лікарів знехтувала щепленням.
Оце так правильно ! Супер !
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10.03.2021 22:52 Відповісти
Темпи вакцинації мізерні. Вакцину просто виливають. Бо багато відказників.
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10.03.2021 22:55 Відповісти
Эта "татьяна" не из Одессы, она криворожанка)))
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10.03.2021 23:34 Відповісти
Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 6928
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11.03.2021 08:07 Відповісти
Щось у команди клоуна самі помилки. Мимоволі виникає враження що він і сам - помилка природи.
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11.03.2021 06:30 Відповісти
п.с. самое ржачное - это тебе, кацапО, лайкнула танька лайф, которая побежалО вакцинироваться индийским шмурдяком.. от которого ты само жахаешься, как черт от ладана))
впрочем, уровень АйКью таньки лайф весьма убог.. где-то 0.01 "мендельши", потому она и не поняла что индийский шмурдяк никде в мире не считается нормальной вакциной))
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10.03.2021 22:08 Відповісти
Не тебе, хамло , судить о моем уровне IQ. Уровень моего интеллекта относительно твоего не нуждается в цифровом отражении , все и так отчетливо видно в твоём высокоинтеллектуальном опусе , где кроме низкопробного хамства нет ничего.
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10.03.2021 22:16 Відповісти
тебе, любительнице шмария и дубинского, в общем-то даже нечему отражаться, не говоря уже о том - чтобы что-то измерять.. Ноль - не измеряется даже высокоточными приборами
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10.03.2021 22:22 Відповісти
Твоё последнее предложение все объясняет((( Если мерять нечего, это печально . Но сейчас врачи творят чудеса, медицина далеко пошла вперёд, не отчаивайся, все у тебя будет хорошо !
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10.03.2021 22:27 Відповісти
запомни, любительница шмария и дубинского - твою пустоту ничем нельзя измерить)) И ноль - это всего лишь ТОЧКА отсчета
впрочем, для таких как ты и создан индийский шмурдяк.. колись, разрешаем! Аминь!
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10.03.2021 22:30 Відповісти
любительница шмария? фуууу, как то ущербностью завоняло
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11.03.2021 15:17 Відповісти
Слава богу , что не твоего порношута зеленского
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10.03.2021 21:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276, скажи, а як у Зеленського копія невідомої якості вийшла вдвічі дорожче за справжню вакцину?
Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 9220
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11.03.2021 06:16 Відповісти
Когда политики вмешиваются в медицину, не будет ни медицины, ни нормальных политиков!
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10.03.2021 21:39 Відповісти
Спутник - это не медицина, а попытка рашки вернуть себе определенные позиции в мире, но ничего у них не выйдет, тем более, что вакцина без всех этапов исследования- это просто неизвестная жидкость
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10.03.2021 21:45 Відповісти
А ничего, что в мире еще ни одна вакцина не прошла все этапы исследований? Экстренное применение - это все, что могут правительства делать в настоящее время для спасения своих граждан! Напомню, в Венгрии уже используют 5 вакцин!
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10.03.2021 21:56 Відповісти
Второй месяц в роддомах Украины не делают новорожденным вакцинацию БЦЖ (противотуберкулезную). Дело в том,что Степанов и К закупали вакцину уже с истекающим сроком (это традиция у нынешнего минздрава , COVISHIELD кстати, тоже) и использовать ее не успели, срок окончился.
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10.03.2021 21:42 Відповісти
Вы я вижу в курсе. А когда у COVISHIELDa истекает срок годности? Бо я об этом не слыхал. Просветите, пожалуйста.
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10.03.2021 21:45 Відповісти
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10.03.2021 21:47 Відповісти
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10.03.2021 21:49 Відповісти
ти перевершила мендель.
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10.03.2021 21:58 Відповісти
сама ще від зради не відмилась, а інших уже винуватить.
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10.03.2021 22:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276 - "Зрадо всепропало продакшн об этом сообщали"
Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 6197
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10.03.2021 22:39 Відповісти
6 месяцев, партия изготовлена в декабре)))
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10.03.2021 23:09 Відповісти
Так когда срок истекает? Через три месяца? Зрада, все пропало?
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13.03.2021 22:23 Відповісти
І як це вплине, у стратегічний та тактичній перспективі, на кількість хворих на цю недугу? Декілька років не було антірабічної вакцини та сировотки від ботулізму. Хтось вмер? Так. І когось це хвилювало?
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10.03.2021 22:01 Відповісти
Вот блін, два місяця як почали робити, а термін зберігання вже вичерпався....
Мабуть індуси відразу на заводі роблять її просрочену.
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10.03.2021 22:37 Відповісти
Мертвечук не заспокоїться поки собі не вколе кацапове лайно)))
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10.03.2021 21:42 Відповісти
Він вже вколов дурепі-оксані.
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10.03.2021 22:35 Відповісти
Нарид Украины любит всё что с Мацквы, ну что с ними сделаешь если у них совок в голове сидит с кремлёвскими курантами Думают если примут кремлёвскую пилюлю то их война стороной обойдёт и не зацепит их жилище, но так не бывает, читайте историю.
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10.03.2021 21:51 Відповісти
Правильно. Вакцину не может. А нефтепродукты и "словацкий" газ - может.
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10.03.2021 21:54 Відповісти
А вам не впадло ?
Одна справа машина, а інша вам в дупу кацапську болтуху кільнуть.
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10.03.2021 22:22 Відповісти
Всі, хто хоче "кацапську болтуху" -- чемодан, вокзал, рассея.
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10.03.2021 22:45 Відповісти
А кроме вакцины мы ничего не покупаем у страны-агрессора ? Или Марина не в курсе ?
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10.03.2021 21:57 Відповісти
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10.03.2021 21:58 Відповісти
Он профессор, за лекции заработал.
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10.03.2021 21:59 Відповісти
Правильно пишите, "проффесор"
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10.03.2021 22:05 Відповісти
А его он книгу написал на английском языке.
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10.03.2021 22:32 Відповісти
Зато может покупать-использовать автомобили страны агрессора.Какая разніца?
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10.03.2021 21:58 Відповісти
Давно пора заборонити імпортувати з раші ті гробікі на колесах. Будь-яка аварія Жігулєй - всі жігулісти трупи.
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10.03.2021 22:09 Відповісти
при чом тут жыгули? Их давно сняли с производства. закупают уазы, газели, камазы.
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10.03.2021 22:29 Відповісти
Вот для чого нужно было делать потужну децентрализацию! Чтоб депутаты миськрады давали советы космического масштаба, а не занимались всякой лабудой типа Шулявского моста
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10.03.2021 22:00 Відповісти
. "В Мордовии расследуют смерть привитой Спутник-V пациентки", "В Приуралье зафиксирован второй случай анафилактической реакции на вакцину Спутник-V", "В Северной Корее после прививки Спутник-V от коронавируса умерли двести пациентов" и тд
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10.03.2021 22:01 Відповісти
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10.03.2021 22:03 Відповісти
Кстати да, её вроде в Беларуси начали делать. Чем не "словацкий газ"?
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10.03.2021 22:05 Відповісти
Оно то да... НО подождите, газ рашки мы можем прокачивать, электроэнергию можем покупать, уголь тоже, свинину тоже, картошку тоже, бизнеса иметь тоже, комплектующие к военной технике тоже можно покупать и еще много чего можем - при этом финансируем бюджет рашки не в детских объемах, и в принципе простым людям от этой "деятельности" только один сплошной минус, сливки снимают определенные личности, узкого круга! А вот вакцина, хоть и за деньги, которая, если реально помогает простому гражданину Украины не умереть, почему же здесь неуместна закупка, ? И если сравнить все остальные "деловые отношения" с стоимостью вакцины, то думаю это будет наименьший вариант пополнения бюджета рашки! Тем более по моему имеет самую низкую стоимость в мире, самую простые условия транспортировки, хранения и т.д....т.е можно было сэкономить миллиарды грн, и пустить их на пенсии, армию, медицину!? На мой взгляд такого рода заявления лицемерие! хотя чему удивляться, все 30 лет одни сплошные лицемеры у власти!
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10.03.2021 22:05 Відповісти
Вряд ли самая дешевая. 13 долларов за 2 дозы.
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10.03.2021 22:11 Відповісти
Наименьшая предложенная цена за курс от Sinovac, пишет издание, - $21. Украина заказала ее https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/article/nabu-rassleduet-zakupku-vaktsiny-ot-covid-19-chto-sluchilos-i-chem-grozit-razbor по цене https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/article/nabu-rassleduet-zakupku-vaktsiny-ot-covid-19-chto-sluchilos-i-chem-grozit-razbor $17,85 за дозу . Курс - две дозы.Наименьшие цены - у индийцев Bharat Biotech, более известных Oxford/AstraZeneca, а также у российского "Спутника-5".
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11.03.2021 05:47 Відповісти
а що, зебіли хочуть тайком закупити новічок?
Я не здивуюсь
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10.03.2021 22:12 Відповісти
У слуг нічого не виходить, бо Порошенко ставить їм палки в колеса!
Мудрий Нарід.
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10.03.2021 22:22 Відповісти
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10.03.2021 22:26 Відповісти
Любители руских кизяков, пусть киздют вакцинироваться за поребрик! Это их проблема, а не моя...
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10.03.2021 22:21 Відповісти
Йди борщ вари, вчона.
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10.03.2021 22:23 Відповісти
Для нее борщ это как древнеегипетский язык .Ей всю жизнь кухарка варила а официантка подавала на стол . Она с золотой ложкой родилась , в *опе ((
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10.03.2021 22:33 Відповісти
..І шо з того .? Нехай Італія хоч і настойку бояри випускає , яке нам діло .??
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10.03.2021 22:54 Відповісти
Беларусь уже, и Иран на подходе
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10.03.2021 22:55 Відповісти
.Все вірно пані Марино . ! Кацапні довіряти своє ,і своєї рідні , життя , треба бути повним довбо.....м . Або зебілом . .
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10.03.2021 23:06 Відповісти
Ну, если кацапская вакцина реально эффективнее индийского шмурдяка из коровьего дерьма, то не вижу никаких проблем её использовать. Мы у страны агрессора уголь покупаем и ядерное топливо если чо.
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10.03.2021 23:51 Відповісти
Петушки зашевелились и одни и теже.
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11.03.2021 08:54 Відповісти
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11.03.2021 09:59 Відповісти
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