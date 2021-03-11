Потерпевшие по "делу Чубарова" заявили, что у них нет претензий

В оккупационном Верховном суде Крыма допросили четверых потерпевших по делу председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого судят заочно. Ни один из них не заявил к Чубарову претензий.

Об этом сообщил адвокат Александр Осокин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам адвоката, один из пострадавших заявил, что председатель Меджлиса не причастен к организации массовых акций под стенами крымского парламента 26 февраля 2014, в чем его обвиняют.

Осокин также сообщил, что во время заседания суда были зачитаны показания свидетеля, место нахождения которого неизвестно. По словам адвоката, защита выступал против обнародования таких показаний.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты в Крыму готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала: среди ответчиков Чубаров и Сенченко

"Ничего конкретного в своих показаниях этот свидетель не указывал, не говорил, что все это организовал Чубаров, но некоторые фразы, которые имели обвинительное окраску, создают впечатление, что все это организовано какой-то преступной группировкой, спланированной, и люди готовились к дракам. Именно поэтому такие показания сторона защиты и планирует обжаловать", - сказал Осокин.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 12 марта.

Также на Цензор.НЕТ: Каждый год оккупации Крыма - потери, которые надо будет восполнять десятилетиями, - Чубаров

Напомним, в июле прошлого года в оккупированном Симферополе началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Рефата Чубарова. Оккупанты судят его заочно по по статьям об "организации массовых беспорядков", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

Сам Чубаров отметил, что российские власти "начала очередную волну репрессий против крымскотатарского народа".