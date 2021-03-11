Потерпілі у "справі Чубарова" заявили, що не мають претензій
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В окупаційному Верховному суді Криму допитали чотирьох потерпілих у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять заочно. Жоден з них не заявив до Чубарова претензій.
Про це повідомив адвокат Олександр Осокін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За словами адвоката, один із потерпілих заявив, що голова Меджлісу не причетний до організації масових заворушень під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року, в чому його звинувачують.
Осокін також повідомив, що під час засідання суду були оголошені показання свідка, місце перебування якого невідоме. За словами адвоката, захист виступав проти оприлюднення таких свідчень.
"Нічого конкретного у своїх показаннях цей свідок не вказував, не говорив, що все це організував Чубаров, але деякі фрази, які мали обвинувальне забарвлення, створюють враження, що все це організовано якимось злочинним угрупованням, спланованим, і люди готувалися до бійок. Саме тому такі свідчення сторона захисту і планує оскаржувати", – сказав Осокін.
Наступне засідання у цій справі заплановане на 12 березня.
Нагадаємо, у липні минулого року в окупованому Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Окупанти судять його заочно за статтями про "організацію масових заворушень", "публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії".
Сам Чубаров зазначив, що російська влада "почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу".
Будь ласка, зачекайте...
"На якій помийниці вас набирають?...
Ще раз повторюю : "На якій помийниці вас на Лахту набирають?"
Аксенов с Чубаровым пытаются не допустить провокаций пророссийских наемников.Со слов Аксенова в интервью крымскому каналу
Контроль за исполнением возложить на начальника НКВД дохлого СССра тов.Берия.Дальше идет перечисление того что можно с собой брать в дорогу дальнюю (одежда,жратва,)остальное подлежит конфискации (скот,птица,дома,квартиры,дачи,зерно,комбикорма и т.д..короче рюсский мир пришел грабить...,тоже сейчас происходит и на Дамбассе,вывезли на РАБссию все что можно...Крысы позорные...
"Не ищи смысла в бессмысленном, иначе повредишься мозгами...". (особливо це стосується діяльності кацапів...).
1. «массовых акций под стенами крымского парламента 26 февраля 2014, в чем его обвиняют»
Татары блокировали парламент , чтобы депутаты не наделали глупостей . Зелёных человечков ещё рядом не было
2. «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России»
ЭТО ПОЛНЫЙ АБСУРД .
А как должна поступить сейчас Украина по Вашему мнению ? Есть ли у неё шанс подать в международные институты претензии на действия РФ ?
Татры блокировали парламент день .
На следующий день они не вышли . Почему? Кто из уговорил ? Неужели Меркель ?