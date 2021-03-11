Потерпілі у "справі Чубарова" заявили, що не мають претензій

В окупаційному Верховному суді Криму допитали чотирьох потерпілих у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять заочно. Жоден з них не заявив до Чубарова претензій.

Про це повідомив адвокат Олександр Осокін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами адвоката, один із потерпілих заявив, що голова Меджлісу не причетний до організації масових заворушень під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року, в чому його звинувачують.

Осокін також повідомив, що під час засідання суду були оголошені показання свідка, місце перебування якого невідоме. За словами адвоката, захист виступав проти оприлюднення таких свідчень.

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"Нічого конкретного у своїх показаннях цей свідок не вказував, не говорив, що все це організував Чубаров, але деякі фрази, які мали обвинувальне забарвлення, створюють враження, що все це організовано якимось злочинним угрупованням, спланованим, і люди готувалися до бійок. Саме тому такі свідчення сторона захисту і планує оскаржувати", – сказав Осокін.

Наступне засідання у цій справі заплановане на 12 березня.

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Нагадаємо, у липні минулого року в окупованому Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Окупанти судять його заочно за статтями про "організацію масових заворушень", "публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії".

Сам Чубаров зазначив, що російська влада "почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу".