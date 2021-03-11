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Крим (12746) суд (8041) Чубаров (554)

Потерпілі у "справі Чубарова" заявили, що не мають претензій

Новини Цензор.НЕТ Події

Потерпілі у

В окупаційному Верховному суді Криму допитали чотирьох потерпілих у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять заочно. Жоден з них не заявив до Чубарова претензій.

Про це повідомив адвокат Олександр Осокін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами адвоката, один із потерпілих заявив, що голова Меджлісу не причетний до організації масових заворушень під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року, в чому його звинувачують.

Осокін також повідомив, що під час засідання суду були оголошені показання свідка, місце перебування якого невідоме. За словами адвоката, захист виступав проти оприлюднення таких свідчень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму готують позов проти України за перекриття Північно-Кримського каналу: серед відповідачів Чубаров і Сенченко

"Нічого конкретного у своїх показаннях цей свідок не вказував, не говорив, що все це організував Чубаров, але деякі фрази, які мали обвинувальне забарвлення, створюють враження, що все це організовано якимось злочинним угрупованням, спланованим, і люди готувалися до бійок. Саме тому такі свідчення сторона захисту і планує оскаржувати", – сказав Осокін.

Наступне засідання у цій справі заплановане на 12 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен рік окупації Криму - втрати, які потрібно буде відновлювати десятиліттями, - Чубаров

Нагадаємо, у липні минулого року в окупованому Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Окупанти судять його заочно за статтями про "організацію масових заворушень", "публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії".

Сам Чубаров зазначив, що російська влада "почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
"Не читал, но осуждаю...". Ти з тими татарами жив поряд? Ти їх знаєш? Чи "Чув дзвін, та не знаєш, де він..."? Нам ще у татар повчиться працелюбності і взаємодопомозі, а то більша половина нас живе по принципу - "Хай у сусіда корова здохне!...".
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11.03.2021 04:40
+14
11 мая 1944 года Сралин издал Указ № ГОКО 58-59,согласно которому крымские татары и украинцы не лояльные к советским пи...сам в течение суток должны быть отправлены в Узбекистан в качестве спецпереселенцев.
Контроль за исполнением возложить на начальника НКВД дохлого СССра тов.Берия.Дальше идет перечисление того что можно с собой брать в дорогу дальнюю (одежда,жратва,)остальное подлежит конфискации (скот,птица,дома,квартиры,дачи,зерно,комбикорма и т.д..короче рюсский мир пришел грабить...,тоже сейчас происходит и на Дамбассе,вывезли на РАБссию все что можно...Крысы позорные...
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11.03.2021 05:27
+13
Коли мене в Криму, з сім"єю, восени, викинули з квартири на вулицю, разом з речами - суперечка виникла між спадкоємцями, а ми жили там без договору, то саме татари прихистили нас на кілька днів, поки я знайшов житло. Місцевим "хахлам" було наплювать...
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11.03.2021 05:19
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Не верю я татарам, в принципе не верю
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11.03.2021 02:15 Відповісти
кацапам верь...
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11.03.2021 02:56 Відповісти
тебе верю! Потерпевшие по "делу Чубарова" заявили, что у них нет претензий - Цензор.НЕТ 2114
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11.03.2021 05:28 Відповісти
а я тебе верю...
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11.03.2021 06:56 Відповісти
"Не читал, но осуждаю...". Ти з тими татарами жив поряд? Ти їх знаєш? Чи "Чув дзвін, та не знаєш, де він..."? Нам ще у татар повчиться працелюбності і взаємодопомозі, а то більша половина нас живе по принципу - "Хай у сусіда корова здохне!...".
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11.03.2021 04:40 Відповісти
У меня есть хороший знакомый татарин, работает детским тренером по дзюдо.... И несколько лет назад, его конкуренты, захотели его "сьесть" и устроили травлю в местной прессе... Он был в шоке и не знал, что делать.. Я у него немного поинтересовался всякими косяками этих его конкурентов, и как и "ослаблять", "двумя постами", отбил у них желание его трогать))) Теперь, где бы он меня не увидел, он каждый раз бежит меня благодарить за это, и всем об этом рассказывает))) Казалось бы, столько лет прошло... Крымский татарин... А наши бы, через время, еще бы и обгадили)))
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11.03.2021 05:04 Відповісти
Коли мене в Криму, з сім"єю, восени, викинули з квартири на вулицю, разом з речами - суперечка виникла між спадкоємцями, а ми жили там без договору, то саме татари прихистили нас на кілька днів, поки я знайшов житло. Місцевим "хахлам" було наплювать...
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11.03.2021 05:19 Відповісти
М-да, много дерьмища под видом своих бывших военных кацапы в Крым в свое время завозили. Им оказывается даже квартиры приходилось снимать
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11.03.2021 07:26 Відповісти
Ти - БАРАН! Я туди приїхав у грудні 1992 року, згідно з наказом МО України, для проходження подальшої служби .. Що, батрак лахтинський, хотів "серонуть", та у власні штани потрапив?...
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11.03.2021 07:46 Відповісти
Министр обороны Украины отдавал приказы офицерам ВС Козляндии на втором году независимости? Или его приказы выполняли те "патриоты", кто не хотел морозить жопы в тайге, перебираясь в украинский Крым? А емли бы нн было приказа, патриот хренов?
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11.03.2021 07:55 Відповісти
Ти не просто "баран" і "батрак лахтинський", а звичайний "ВнутріМКАДівський ідіот". Після розділу СРСР, було укладено відповідне положення, згідно якого військовослужбовці колишньої Радянської Армії, мали право, отримавши згоду Міністерства оборони своєї республіки, перевестися на службу до Збройних Сил цієї країни... Саме так і я потрапив з Волги у Крим... На якій помийниці вас на "Лахту" набирають?!...
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11.03.2021 08:01 Відповісти
Моему другу, молодому старлею в ГСВГ ничего не помешало в декабре 1991, узнав о Независимости Украины, бросить перспективную жирную службу и дать присягу своей стране. А мурло, которое год ждало теплого местечка, а в это время прикручивало кокарду с двуголовой курицей и получало рупли, будет меня оскорблять, называя своим кацапским соотечественником. А сколько вот таких вот деятелей кацапье наслало в Крым, а мы удивляемся, что там столько было предателей
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11.03.2021 08:27 Відповісти
А давайте смоделируем ситуацию. Вот чтобы было, если этого деятеля, ждавшего год, чтоб с мордовских степей перенхать не в херсонские степи и полеесские болота, а в Крым или Лдессу, судьба застала в Крыму в 2014-м? Думаете он переехпл бы в Крыжопольский гарнизон?
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11.03.2021 08:35 Відповісти
Дебіл ти... Я з Криму перевівся у "поліські болота", ще у 1995 році... І до цих пір там живу...
"На якій помийниці вас набирають?...
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11.03.2021 09:06 Відповісти
Насколько я знаю, военнослужащие не переводятся а иэ переводят приказами, а не просьбами или уговорами. Так что тебя перевели. И скорее всего не в болота, а в престижный населенный пункт, возможно даже в Киев. А речь шла о 2014 годе
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11.03.2021 09:31 Відповісти
Йди в сраку, кацапе! З Німеччини, в 1991 році, виводилися останні залишки радянських військ, і ніякої "перспективної служби" там, твоєму "старлею в ГСВГ", не "світило"... До того ж, Росія не дуже горіла бажанням втрачать офіцерські кадри. Та додавалося і те, що в Україні тоді мало було вакансій, бо росіяни "не горіли бажанням" переводиться з України в "Мухосранськи"... Я, наприклад, більше року, їздив - чотири рази...
Ще раз повторюю : "На якій помийниці вас на Лахту набирають?"
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11.03.2021 08:38 Відповісти
Войска в ГСВГ находились вплоть до осени 1994 года, кацапячее брехло. Например, ваш зебильно-соевый полководец Наев, перед тем как служить адьютантом у командующего Дальневосточного округа кацапии, попал в Германию только в 1991 году. Так что ты на месте моего друга еще три года паковал бы котомки видиками и адидасовским шмотьем., чтоб продавать их в родном Саратове, перед тем как по указанию кацапских стратегов тебя перевели бы вмукраинский Крым
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11.03.2021 09:04 Відповісти
Потерпілі у "справі Чубарова" заявили, що не мають претензій - Цензор.НЕТ 300 ...........................................
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11.03.2021 09:08 Відповісти
"яр холодний"це фсбшна гнида як і "п'ять копійок"запам'ятайте, це тролі
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11.03.2021 09:55 Відповісти
Сусід - це Россія?
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11.03.2021 06:06 Відповісти
"Сусід - це просто сусід... Може буть таким же українцем, якого "жаба давить", що у тебе корова краще доїться і груші краще родять...
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11.03.2021 06:53 Відповісти
Зеленський - українець?
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11.03.2021 07:01 Відповісти
А до чого тут Зеленський? Ми говоримо про кримських жителів, татар і українців... Чи тобі "потриндіть" захотілося, та не знаєш, до чого "доколупаться"?...
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11.03.2021 07:05 Відповісти
Ти так і не відповів - українець Зеленський, чи ні. Бо коли ти кажеш про українців, то незрозуміло про кого йде мова.
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11.03.2021 07:12 Відповісти
А ти так і не відповів - до чого тут Зеленський? Ти не знаєш, про що "потриндіть"? Кіт дома є? Доколупайся до нього... Може, насере в тапки - будеш мать різноманіття у житті...
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11.03.2021 07:49 Відповісти
Дуже змістовна відповідь.
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11.03.2021 07:55 Відповісти
Які питання - такі і відповіді...
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11.03.2021 08:02 Відповісти
Тобто ти визнаєш, що мої питання були таки змістовні.
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11.03.2021 10:24 Відповісти
Капці, кацапе. Розмаїття, кацапе
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11.03.2021 08:02 Відповісти
А що значить "розмаїття"? Ти хоч знаєш, що означає це слово? І який стосунок воно має до нашої переписки?
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11.03.2021 08:03 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=176723377333596

Аксенов с Чубаровым пытаются не допустить провокаций пророссийских наемников.Со слов Аксенова в интервью крымскому каналу
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11.03.2021 05:00 Відповісти
А для чого направляти у окупаційний суд свого адвоката? Ігнорувати потрібно це незаконне дійство.
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11.03.2021 05:04 Відповісти
Это назначенный рашиками адвокат.
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11.03.2021 05:06 Відповісти
В Крыму арестованных больше чем население РАБссии...,рюсский мир,это ГУЛАГ Сралина,это для тех кто в танке Потерпевшие по "делу Чубарова" заявили, что у них нет претензий - Цензор.НЕТ 6992
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11.03.2021 05:15 Відповісти
11 мая 1944 года Сралин издал Указ № ГОКО 58-59,согласно которому крымские татары и украинцы не лояльные к советским пи...сам в течение суток должны быть отправлены в Узбекистан в качестве спецпереселенцев.
Контроль за исполнением возложить на начальника НКВД дохлого СССра тов.Берия.Дальше идет перечисление того что можно с собой брать в дорогу дальнюю (одежда,жратва,)остальное подлежит конфискации (скот,птица,дома,квартиры,дачи,зерно,комбикорма и т.д..короче рюсский мир пришел грабить...,тоже сейчас происходит и на Дамбассе,вывезли на РАБссию все что можно...Крысы позорные...
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11.03.2021 05:27 Відповісти
Независимая Украина вернула крымских татар на историческую Родину вначале 90-х,дала Автономию,типа АРК КРЫМ...,живи не хочу...,но тут пришел опять рюсский мир в 2014-м....,все повторилось,отбирают отжимают даже у рюсских живущих в Крыму... Потерпевшие по "делу Чубарова" заявили, что у них нет претензий - Цензор.НЕТ 8334
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11.03.2021 05:38 Відповісти
Потерпевшие по "делу Чубарова" заявили, что у них нет претензий - Цензор.НЕТ 6326 Потерпевшие по "делу Чубарова" заявили, что у них нет претензий - Цензор.НЕТ 1055
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11.03.2021 06:11 Відповісти
Потерпевшие по "делу Чубарова" заявили, что у них нет претензий - Цензор.НЕТ 8050 Потерпевшие по "делу Чубарова" заявили, что у них нет претензий - Цензор.НЕТ 7823
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11.03.2021 06:23 Відповісти
От сиджу і думаю - організація масових безпорядків" - це ж не "злочин проти фізичної особи", а "проти прорядку управління", тобто, проти держави і її структур - адже люди, що отримали тілесні ушкодження, в результаті "злочинних дій Чубарова, відсутні... . Які можуть буть "потерпілі", крім держави? Крім того, на момент "вчинення злочину", Крим входив у склад України. Чому "судять" по законах РФ? Та й у України, до Чубарова, претензій немає...
"Не ищи смысла в бессмысленном, иначе повредишься мозгами...". (особливо це стосується діяльності кацапів...).
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11.03.2021 07:03 Відповісти
Как Вы правы
1. «массовых акций под стенами крымского парламента 26 февраля 2014, в чем его обвиняют»
Татары блокировали парламент , чтобы депутаты не наделали глупостей . Зелёных человечков ещё рядом не было
2. «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России»
ЭТО ПОЛНЫЙ АБСУРД .

А как должна поступить сейчас Украина по Вашему мнению ? Есть ли у неё шанс подать в международные институты претензии на действия РФ ?
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11.03.2021 07:30 Відповісти
На москальській *мадалькі за Крим * здається су...поставили число * 20 февраля *
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11.03.2021 07:46 Відповісти
События происходили 25-26 февраля
Татры блокировали парламент день .
На следующий день они не вышли . Почему? Кто из уговорил ? Неужели Меркель ?
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11.03.2021 07:52 Відповісти
В тому-то і проблема - міжнародні угоди передбачають повагу учасників до них і добровільне виконання їх положень... А Росія діє по принципу - "Тут читать, тут - не читать... А тут мы селёдку заворачивали...". "Примат міжнародного права" вони визнають лише тоді, коли це - в їх інтересах...
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11.03.2021 07:43 Відповісти
Зачем Чубарову принимать участие в фейковом суде макшании? Только суды Украины имеют право судить в Крыму.
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11.03.2021 08:01 Відповісти
Так много слов, а можно обойтись немногими, московиты (в подавляющем большинстве) - планетарное зло, крымские татары (в целом) - хорошие люди.
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11.03.2021 08:08 Відповісти
 
 