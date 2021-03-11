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Новости Политика Украины
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СНБО рассмотрит введение санкций против топ-чиновников Беларуси, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО рассмотрит введение санкций против топ-чиновников Беларуси, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Офис Президента сообщил, что санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов рассмотрят на заседании СНБО.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, соответствующий ответ на его запрос дали в Офисе Президента 4 марта.

"Пришел ответ от главы Офиса Президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО", - отметил Гончаренко.

"Это хорошие новости, ведь, например, большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор находятся не под санкциями. Я уже писал, что есть некий Николай Воробей, против которого введены санкции ЕС. Он - "кошелек" Лукашенко, но вместе с тем именно Николай Воробей владеет "ПрикарпатЗападтранс", - добавил нардеп.

Это компания, которой пользовался Медведчук и которая была владелицей печально известной "трубы Медведчука".

"То есть, по сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он также является и "кошельком" Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак держат большие суммы в банке Воробья. Надеюсь, СНБО быстрее введет санкции против врагов Украины и Беларуси", - подытожил Гончаренко.

Напомним, заседание СНБО ожидается сегодня, 11 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если санкции против "каналов Медведчука" связаны с терроризмом, то должны быть задержания: когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть, - Разумков

СНБО рассмотрит введение санкций против топ-чиновников Беларуси, - Гончаренко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Бенз и соляру у них берут, электрику, а тут санкции. Вы уж определитесь...
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11.03.2021 11:26
+3
А санкціі ,відносно українських гнид від кремлівських вошей ,РНБО розглядати не бажає !!!)))
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11.03.2021 11:28
+3
А против Коломойского?
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11.03.2021 11:29
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Правила форума Совет форумчан
Прикольно , особенно , когда электричество качают из Беларуси .
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11.03.2021 11:26 Ответить
Бенз и соляру у них берут, электрику, а тут санкции. Вы уж определитесь...
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11.03.2021 11:26 Ответить
так, якби їх ніхто не примушував вводити санкції - не ьуло ьи санкцій.
Якби їх не щеняли за електрику і соляру - мовчали би всі...
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11.03.2021 11:29 Ответить
Понятное дело. Боже, храни Америку!
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11.03.2021 11:32 Ответить
А санкціі ,відносно українських гнид від кремлівських вошей ,РНБО розглядати не бажає !!!)))
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11.03.2021 11:28 Ответить
А против Коломойского?
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11.03.2021 11:29 Ответить
ПОЦтриот Израиля или Британии? РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4665
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11.03.2021 11:33 Ответить
Проти боса ніззя.
Вони навіть бєнін Буковель в "червоній зоні" не чіпають.
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11.03.2021 11:32 Ответить
Лукашеску звонит Путлеру..вова введи... СНБО рассмотрит введение санкций против топ-чиновников Беларуси, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3745 СНБО рассмотрит введение санкций против топ-чиновников Беларуси, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8616
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11.03.2021 11:30 Ответить
Украина поступает правильно,ибо энергосистема СССР была закольцована,Украина Белорусь и РАБссия в том числе,если Украина отключится внезапно от нее, пострадают и Белорусь и РАБссия...,к 2022 году работы по выходу из указанной общей энергосистемы будут завершены...
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11.03.2021 11:38 Ответить
А против топ-коррупционеров в Украине будут санкции? А против кацапских агентов во власти? А против тотальной брехни народу? Не туда вы свое сюрло тычете, неуважаемые...
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11.03.2021 11:39 Ответить
Когда Мертвечука под стражу возьмут и закроют НАШ?остальное там сбу кого то повязали с наркотиками или на взятке пару тысяч баксов погорел,не стоит внимания не то чтоб писать о нём
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11.03.2021 11:41 Ответить
Мавзолейные прювет передайте 33 Вагнерам Путлера,которых Лукашеску вернул Путлеру...,по моей мысли они уже дохляки...ибооо Фюрер кремля свидетелей не жалеет...Новичок и в ящик... РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2856 РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2856
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11.03.2021 11:42 Ответить
Спочатку треба заборонити купувати електроенергію у цих білоруських чинуш, ну і санкції теж вводити паралельно.
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11.03.2021 11:44 Ответить
Украина производит электроэнергии в 5 раз больше чем нужно,но...единые энергетические системы так смонтированы были в СССр,что выход одной и бывших республик нарушит всю систему энергоснабжения....
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11.03.2021 11:51 Ответить
черти вы против своих введите..
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11.03.2021 11:53 Ответить
а в цей час...

Концерн «Електрон», який бере участь у тендері на поставку 100 автобусів для львівського АТП-1 за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), звернувся до Верховної Ради та уряду через дискримінаційні, на переконання компанії, умови закупівель для українських виробників. Компанія закликає ухвалити низку законопроектів та постанов, аби це виправити.

Як інформував ZAXID.NET, міжнародний тендер на поставку 100 автобусів АТП-1 оголосили майже рік тому. Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що тендер завершується і в ньому, ймовірно, переможе державний Мінський автобусний завод (МАЗ), чия пропозиція буде найдешевшою.
https://zaxid.net/news/
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11.03.2021 12:13 Ответить
продукцію МАЗ активно купують багато українських міст, зокрема, Київ, Тернопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Кропивницький, Кривий Ріг, Калуш, Дніпро, Маріуполь, Одеса тощо. У 2018 році львівське АТП-1 уже отримало 100 автобусів МАЗ, куплених у лізинг.
https://zaxid.net/news/
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11.03.2021 12:14 Ответить
давайте вводите, убейте уже последний рынок сбыта.
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11.03.2021 12:37 Ответить
Главное чтоб для твоей дупки бутылок хватило, по этому пей мочу-балтику
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11.03.2021 13:14 Ответить
та невже?... не мам віри на то.
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11.03.2021 15:13 Ответить
 
 