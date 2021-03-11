СНБО рассмотрит введение санкций против топ-чиновников Беларуси, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
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Офис Президента сообщил, что санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов рассмотрят на заседании СНБО.
Об этом в Telegram сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам парламентария, соответствующий ответ на его запрос дали в Офисе Президента 4 марта.
"Пришел ответ от главы Офиса Президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО", - отметил Гончаренко.
"Это хорошие новости, ведь, например, большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор находятся не под санкциями. Я уже писал, что есть некий Николай Воробей, против которого введены санкции ЕС. Он - "кошелек" Лукашенко, но вместе с тем именно Николай Воробей владеет "ПрикарпатЗападтранс", - добавил нардеп.
Это компания, которой пользовался Медведчук и которая была владелицей печально известной "трубы Медведчука".
"То есть, по сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он также является и "кошельком" Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак держат большие суммы в банке Воробья. Надеюсь, СНБО быстрее введет санкции против врагов Украины и Беларуси", - подытожил Гончаренко.
Напомним, заседание СНБО ожидается сегодня, 11 марта.
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Як інформував ZAXID.NET, міжнародний тендер на поставку 100 автобусів АТП-1 оголосили майже рік тому. Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що тендер завершується і в ньому, ймовірно, переможе державний Мінський автобусний завод (МАЗ), чия пропозиція буде найдешевшою.
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