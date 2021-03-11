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РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Офіс Президента повідомив, що санкції щодо білоруських топчиновників і бізнесменів розглянуть на засіданні РНБО.

Про це в Telegram повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами парламентарія, таку відповідь на його запит дали в Офісі Президента 4 березня.

"Прийшла відповідь від глави Офісу Президента про те, що мій запит про введення санкцій щодо білоруських топчиновників і бізнесменів, які своїми доходами підтримують режим Лукашенка, переданий у РНБО", - зазначив Гончаренко.

"Це хороші новини, адже, наприклад, велика кількість білоруських бізнесменів і топчиновників досі не під санкціями. Я вже писав, що є якийсь Микола Воробей, проти якого введені санкції ЄС. Він - "гаманець" Лукашенка, але разом з тим саме Микола Воробей володіє "ПрикарпатЗахідтранс", - додав нардеп.

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Це компанія, якою користувався Медведчук і яка була власницею сумнозвісної "труби Медведчука".

"Тобто, по суті, крім того, що Воробей є "гаманцем" Лукашенка, він також є і "гаманцем" Медведчука. Крім цього, Медведчук і Козак тримають великі суми в банку Горобця. Сподіваюся, РНБО швидше введе санкції проти ворогів України і Білорусі", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, засідання РНБО очікується сьогодні, 11 березня.

РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Бенз и соляру у них берут, электрику, а тут санкции. Вы уж определитесь...
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11.03.2021 11:26
+3
А санкціі ,відносно українських гнид від кремлівських вошей ,РНБО розглядати не бажає !!!)))
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11.03.2021 11:28
+3
А против Коломойского?
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11.03.2021 11:29
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Прикольно , особенно , когда электричество качают из Беларуси .
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11.03.2021 11:26 Відповісти
Бенз и соляру у них берут, электрику, а тут санкции. Вы уж определитесь...
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11.03.2021 11:26 Відповісти
так, якби їх ніхто не примушував вводити санкції - не ьуло ьи санкцій.
Якби їх не щеняли за електрику і соляру - мовчали би всі...
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11.03.2021 11:29 Відповісти
Понятное дело. Боже, храни Америку!
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11.03.2021 11:32 Відповісти
А санкціі ,відносно українських гнид від кремлівських вошей ,РНБО розглядати не бажає !!!)))
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11.03.2021 11:28 Відповісти
А против Коломойского?
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11.03.2021 11:29 Відповісти
ПОЦтриот Израиля или Британии? РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4665
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11.03.2021 11:33 Відповісти
Проти боса ніззя.
Вони навіть бєнін Буковель в "червоній зоні" не чіпають.
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11.03.2021 11:32 Відповісти
Лукашеску звонит Путлеру..вова введи... СНБО рассмотрит введение санкций против топ-чиновников Беларуси, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3745 СНБО рассмотрит введение санкций против топ-чиновников Беларуси, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8616
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11.03.2021 11:30 Відповісти
Украина поступает правильно,ибо энергосистема СССР была закольцована,Украина Белорусь и РАБссия в том числе,если Украина отключится внезапно от нее, пострадают и Белорусь и РАБссия...,к 2022 году работы по выходу из указанной общей энергосистемы будут завершены...
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11.03.2021 11:38 Відповісти
А против топ-коррупционеров в Украине будут санкции? А против кацапских агентов во власти? А против тотальной брехни народу? Не туда вы свое сюрло тычете, неуважаемые...
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11.03.2021 11:39 Відповісти
Когда Мертвечука под стражу возьмут и закроют НАШ?остальное там сбу кого то повязали с наркотиками или на взятке пару тысяч баксов погорел,не стоит внимания не то чтоб писать о нём
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11.03.2021 11:41 Відповісти
Мавзолейные прювет передайте 33 Вагнерам Путлера,которых Лукашеску вернул Путлеру...,по моей мысли они уже дохляки...ибооо Фюрер кремля свидетелей не жалеет...Новичок и в ящик... РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2856 РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2856
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11.03.2021 11:42 Відповісти
Спочатку треба заборонити купувати електроенергію у цих білоруських чинуш, ну і санкції теж вводити паралельно.
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11.03.2021 11:44 Відповісти
Украина производит электроэнергии в 5 раз больше чем нужно,но...единые энергетические системы так смонтированы были в СССр,что выход одной и бывших республик нарушит всю систему энергоснабжения....
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11.03.2021 11:51 Відповісти
черти вы против своих введите..
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11.03.2021 11:53 Відповісти
а в цей час...

Концерн «Електрон», який бере участь у тендері на поставку 100 автобусів для львівського АТП-1 за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), звернувся до Верховної Ради та уряду через дискримінаційні, на переконання компанії, умови закупівель для українських виробників. Компанія закликає ухвалити низку законопроектів та постанов, аби це виправити.

Як інформував ZAXID.NET, міжнародний тендер на поставку 100 автобусів АТП-1 оголосили майже рік тому. Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що тендер завершується і в ньому, ймовірно, переможе державний Мінський автобусний завод (МАЗ), чия пропозиція буде найдешевшою.
https://zaxid.net/news/
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11.03.2021 12:13 Відповісти
продукцію МАЗ активно купують багато українських міст, зокрема, Київ, Тернопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Кропивницький, Кривий Ріг, Калуш, Дніпро, Маріуполь, Одеса тощо. У 2018 році львівське АТП-1 уже отримало 100 автобусів МАЗ, куплених у лізинг.
https://zaxid.net/news/
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11.03.2021 12:14 Відповісти
давайте вводите, убейте уже последний рынок сбыта.
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11.03.2021 12:37 Відповісти
Главное чтоб для твоей дупки бутылок хватило, по этому пей мочу-балтику
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11.03.2021 13:14 Відповісти
та невже?... не мам віри на то.
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11.03.2021 15:13 Відповісти
 
 