РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Офіс Президента повідомив, що санкції щодо білоруських топчиновників і бізнесменів розглянуть на засіданні РНБО.

Про це в Telegram повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами парламентарія, таку відповідь на його запит дали в Офісі Президента 4 березня.

"Прийшла відповідь від глави Офісу Президента про те, що мій запит про введення санкцій щодо білоруських топчиновників і бізнесменів, які своїми доходами підтримують режим Лукашенка, переданий у РНБО", - зазначив Гончаренко.

"Це хороші новини, адже, наприклад, велика кількість білоруських бізнесменів і топчиновників досі не під санкціями. Я вже писав, що є якийсь Микола Воробей, проти якого введені санкції ЄС. Він - "гаманець" Лукашенка, але разом з тим саме Микола Воробей володіє "ПрикарпатЗахідтранс", - додав нардеп.

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Це компанія, якою користувався Медведчук і яка була власницею сумнозвісної "труби Медведчука".

"Тобто, по суті, крім того, що Воробей є "гаманцем" Лукашенка, він також є і "гаманцем" Медведчука. Крім цього, Медведчук і Козак тримають великі суми в банку Горобця. Сподіваюся, РНБО швидше введе санкції проти ворогів України і Білорусі", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, засідання РНБО очікується сьогодні, 11 березня.