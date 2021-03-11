РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
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Офіс Президента повідомив, що санкції щодо білоруських топчиновників і бізнесменів розглянуть на засіданні РНБО.
Про це в Telegram повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами парламентарія, таку відповідь на його запит дали в Офісі Президента 4 березня.
"Прийшла відповідь від глави Офісу Президента про те, що мій запит про введення санкцій щодо білоруських топчиновників і бізнесменів, які своїми доходами підтримують режим Лукашенка, переданий у РНБО", - зазначив Гончаренко.
"Це хороші новини, адже, наприклад, велика кількість білоруських бізнесменів і топчиновників досі не під санкціями. Я вже писав, що є якийсь Микола Воробей, проти якого введені санкції ЄС. Він - "гаманець" Лукашенка, але разом з тим саме Микола Воробей володіє "ПрикарпатЗахідтранс", - додав нардеп.
Це компанія, якою користувався Медведчук і яка була власницею сумнозвісної "труби Медведчука".
"Тобто, по суті, крім того, що Воробей є "гаманцем" Лукашенка, він також є і "гаманцем" Медведчука. Крім цього, Медведчук і Козак тримають великі суми в банку Горобця. Сподіваюся, РНБО швидше введе санкції проти ворогів України і Білорусі", - підсумував Гончаренко.
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Концерн «Електрон», який бере участь у тендері на поставку 100 автобусів для львівського АТП-1 за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), звернувся до Верховної Ради та уряду через дискримінаційні, на переконання компанії, умови закупівель для українських виробників. Компанія закликає ухвалити низку законопроектів та постанов, аби це виправити.
Як інформував ZAXID.NET, міжнародний тендер на поставку 100 автобусів АТП-1 оголосили майже рік тому. Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що тендер завершується і в ньому, ймовірно, переможе державний Мінський автобусний завод (МАЗ), чия пропозиція буде найдешевшою.
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