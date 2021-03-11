"Укрзализныця" ограничила продажу билетов в "красные" зоны до 19 марта

Ограничение продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, направляющихся в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, останутся в силе до 19 марта включительно, и будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" согласно решению Минздрава.

Об этом говорится на официальном сайте "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" подчеркивает, что готова к назначению специальных рейсов по представлению местных облгосадминистраций для безопасной перевозки людей с соблюдением всех карантинных требований и призывает пассажиров соблюдать усиленный масочный режим на борту.

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Напомним, что на сегодня открыта продажа на 5 специальных рейсов в/из Закарпатья:

358/357 Рахов - Киев: 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13/14 Солотвино - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);

15/16 Рахов - Харьков, 13 марта (рейс в обратном направлении 12 марта);

81/82 Ужгород - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);

45/46 Ужгород - Лисичанск: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 15 и 16 марта).

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