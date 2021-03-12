РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15025 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
14 770 126
ВР (28822) депутат (3235) Конституция (2224) СБУ (18714) СНБО (4374) Шевчук Станислав (54)

Поддержавших "харьковские соглашения" депутатов нельзя привлечь к ответственности, - экс-глава КСУ Шевчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поддержавших

Согласно Конституции, депутаты не несут уголовной ответственности за голосование, если голосовали исходя из собственных соображений.

Об этом в комментарии "Громадському" заявил бывший глава КСУ Станислав Шевчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что если тот или иной парламентарий руководствовался мнением, что "скидка на газ — это хорошо для народа Украины", то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

"Согласно статье 80 (Конституции Украины. — Ред.) депутаты не несут ответственности, если они голосуют только из собственных соображений. За государственную измену надо доказывать предыдущие связи, устанавливать организаторов и исполнителей", — отметил Шевчук.

Смотрите на Цензор.НЕТ: СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений", - Данилов. ВИДЕО

Он подчеркнул, что привлечение к ответственности в этой ситуации зависит от субъективной стороны преступления, поэтому нужно выяснять мотив голосования.

"Надо объяснять соответствующие положения (Конституции Украины. — ред.) в КСУ. И кто будет толковать? Тупицкий? Посещающий аннексирован Крым во время пребывания на высшем государственном посту", — написал Шевчук у себя в Фейсбуке.

Также на Цензор.НЕТ: Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений". СПИСОК

Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Что значит "депутаты не несут ответственности, если они голосуют только из собственных соображений". Какие собственные соображения ? Например, у группировок комуняк и теперешних "зажопенцев" это была спланированная, преступная и подготовленная акция на подрыв государственного строя.
показать весь комментарий
12.03.2021 00:01
+17
мдаа.. как бы низя!..
но если американцы дадут распечатку разговоров и договоров с кацапней, и скрины амбарной книги "кто за сколько продался".. и по спискам, и по фамильно..
тем более, в то время, ФСБ и кацапские политтехнологи особо не прятались, и делали это нарочисто демонстративно.. с пренебрежительной наглецой..
а как говорят, ГУГЛ он все помнит..
показать весь комментарий
12.03.2021 00:04
+16
Как неожиданно...шо капец
показать весь комментарий
11.03.2021 23:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Що за лайно Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 6555 Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 4871 Зрада Країні вже не Злочин,а Переконання Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 6555 Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 8740 Що,воно, меле Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 888
показать весь комментарий
12.03.2021 07:41 Ответить
Поіменно й на Зону. Які питання Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 7847 Депутатство не індульгенція для Злочинців Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 9293 Депутат, то - Лайно в квадраті...!
показать весь комментарий
12.03.2021 07:43 Ответить
Якщо приймали зрадити голосуванням, то не несуть відповідальності. А якщо зраджують по одному - то теж не несуть відповідальності.
показать весь комментарий
12.03.2021 08:20 Ответить
Вы не правы! если "голосавание" было по до заказ - это не "голосование" -а участие в преступлении... И оно подпадает под уголовное наказание !
показать весь комментарий
14.03.2021 23:45 Ответить
А регламент? Невже там був дотриманий регламент? Всі бачили, як ламали через коліно і як всі голосували... Ніколи не повірю, що там не було порушень і голосування за харківські угоди було проведено без порушення закону.

Гниду литвина на цугундер!

Крім того, потрібно притягнути до відповідальності суддів конституційного суду, які виправдовували гвалтування Конституції при бамбаському Овочу...

Розбиратися з диктаторськими законами... При бажані там багато можна нарити, якщо не пересаджати, то життя гнидам зіпсувати досить сильно, щоб в них не було більше змоги йти в українську політику та й далі претендувати на місце в ній.
показать весь комментарий
12.03.2021 08:05 Ответить
Це називається понти. "Весна прийде саджати будемо", а кого? Вже третя весна, а Вадьмар, як був брехло, так і залишився. Правда дав доручення зібрати щось на Порошенко.Хоча би щось, не для користі держави, а для свого піару. Так і тут - депутати не притягуються до кримінальної відповідальності за коллективне рішення. Але ДБР, СБУ, офіс прокурорки будуть працювати на корзину зі сміттям, але не чіпати головних олігархів і ворогів України Беню, Ахметку, Новінського, Пінчука. Ми вам інфу дали, які ми круті? Радійте. А чому тоді не беретеся за "Будапештський меморандум"?, за аіпдписання Богданом Хмельницьким звернення про допомогу Московії?
показать весь комментарий
12.03.2021 08:11 Ответить
Ясный пень шо не несут ответственности. И за хатинки в Крыму не несут, и за воровство и лоббизм не несут, и за преступления, взяточничество и прочее и прочее и так далее и так далее...Просто нет того кто бы привлек их к ответственности.
показать весь комментарий
12.03.2021 08:17 Ответить
а почему дятлы с будапештского меморандума не начали?
показать весь комментарий
12.03.2021 08:37 Ответить
Навіщо тоді Верховна зРада, якщо вони нізащо не відповідають, слід вернутись до наших одвічних традицій, коли керівник (князь,гетьман, судя) відповідав за свої діяння своїм життям ("кара на горло"), тепер же у всіх гілок влади політична безвідповідальність !!!
показать весь комментарий
12.03.2021 08:50 Ответить
Отож .... рівень розвитку соціуму на відмітці 14-16 середньовічча .... Тож і методи повинні бути відповідні.... Бо дієві.... Це філософія
показать весь комментарий
12.03.2021 11:19 Ответить
Тут такий момент, шо в ВР шлете свого представника - саме Ви. Тому Вам гречку під вибори засилають, канхвети і ше якісь продуктові набори. А потім "Навіщо тоді Верховна зРада, якщо вони нізащо не відповідають". Яких обрали - такі на Вас і працюють. Обирайте нормальних людей - нормально працюватимуть. Будете торгувати собою за гречку - перманентне "в гівні по вінця" буде завжди.
показать весь комментарий
12.03.2021 13:38 Ответить
Дуже дивно--я голосую за знищення України і це моє переконання. і ви мені нічого не зробите,бо я депутат. Да таких депутатів--половина.які готові знищити державу " по перконанні" Тому потрібно їх притягнути до відповідальності --за зраду.То інші будуть думати--захисник він,чи ворог. А активних агітаторів за таких депутатів--притягнути по статті---співучасник
показать весь комментарий
12.03.2021 09:15 Ответить
Депутатів ніззя, суддів ніззя, прокурворів ніззя, мусорів ніззя.
Зя тільки Галю з трьома колосками.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:17 Ответить
это голимая показуха от малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата, на фоне расследования от Беллингкэт, провала с МВФ, отсутствие санкций к бене, распиле короновирусного фонда и закупок непонятного фуфломицина по завышенным ценам.....
показать весь комментарий
12.03.2021 09:22 Ответить
короче говоря очередной пердь в лужу от недопреза зеленого!
показать весь комментарий
12.03.2021 09:27 Ответить
А нельзя определить убеждения это или злой умысел замаскированного вражеского урода? Никак? Красота!!! Работайте враги спокойно, вам ничего не грозит.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:51 Ответить
Всім привіт .
Притягнути їх не можна , але знищити їх , ніхто не забороняє .
показать весь комментарий
12.03.2021 10:04 Ответить
А шо такоє ... За це знижка на газ, економія бюджетних коштів. Плата за аренду бази ЧФ.
Що патріотам не так ? Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 2368
показать весь комментарий
12.03.2021 10:40 Ответить
Абсолютно дохлое дело! Зачем отвлекают службы от реальной работы? У нас полно дел которые сегодня нуждаются в скорейшем расследовании. Вагнергейт расследуйте!!
показать весь комментарий
12.03.2021 11:16 Ответить
пока при власти малороссы, - да.
показать весь комментарий
12.03.2021 11:41 Ответить
Ничего нельзя народу и для народа.Можно грабить народ и шкуры сдирать. Судьи,депутаты,уркоолигархи,сползлися со всего совдеп пространства и на глазах всего мира вытворяют с нами такое,казалось бы,токого не бывает.Израиль лезет в наши дела,надо требовать,чтобы прислали моссад и уничтожили свой геноцидальный непотреб."понятно сами себя не уничтожат"Им улицы наши мешают и стадионы,а нам они.
показать весь комментарий
12.03.2021 11:41 Ответить
--Пам*ятаю той день :Нас. мітенгувальників .на підступах . до ВР.--валили на бруківку пуголовки у скафандрах...Із їх пащек нестерпно несло смердючим самогоном...Запам*яталося .як нас. розгублених.вмить піднесла на ноги тендітна білявка/ здається із хмельницька /--- Хлопці--вставайте!!! І ми не лише встали . а й успішно скинули " космонавтів " на нижчий ярус.. Закарбувався цікавий епізод : хлопчина/ мабуть западениць / у домотканній вишиванці під 2 м. зросту-- граючись укладував. немов снопи.під ліву й праву руку курсантів МВС і закликав їх головного : ---Полковник! Полковник -- підходь !!! Обслужу й тебе ...Останній-зніяковіло відвертався...А потім все зіпсувала чиясь мінтовська мамаша . яка несамовито заволала на хлопчину :---Что вьі делаете!!! Они еще дети !!! Спасибі Парубію . хоч диму напустив у ВР...А якщо серйозно : є конкретний персонаж. який уособлює всю відповідальність за зрадницький злочин--це литвин ! У якого. сьогодні . вистачило нахабства виставитися на посаду ректора НАЦІОНАЛЬНОГО універу...
показать весь комментарий
12.03.2021 11:52 Ответить
Згідно вимог ст. 17 Конституції України "На території України не допускається розташування іноземних військових баз.", тому якими би власними міркуваннями вони не керувались, тобто "знижка на газ - це добре для народу України", вони порушили Конституцію - Основний Закон України. Благими намірами вистелена дорога до пекла! Усвідомлено чи ні, вони повинні відповідати за скоєне, а пан Шевчук, якщо на той час був суддею КСУ або головою, повинен відповідати за недбале виконання посадових обов'язково, що сприяло вчиненню злочину. Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук - Цензор.НЕТ 270 Джерело: https://censor.net/ua/n3252812
показать весь комментарий
12.03.2021 12:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 