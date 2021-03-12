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Новости За рубежом
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В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против

Соединенные Штаты несомненно введут ограничения в отношении компаний, занятых в работах над проектом "Северный поток 2", если их деятельность подпадает под критерии санкций США.

Об этом заявил в четверг во время регулярного брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы будем продолжать оценивать деятельность, которая продолжается в регионе (строительство "Северный поток 2". - Ред.). Если эта деятельность будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь - и у вас не должно быть сомнений - что нынешняя администрация будет придерживаться закона", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он также подчеркнул, что принятые в США законы, в том числе PEESA и PEESCA, обязывают наказать субъекты хозяйствования, вовлеченные в строительстве газопровода.

"Я думаю, вы услышите больше нас об этом", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство "Северного потока-2" - это вопрос не только экономики Украины, но энергетической безопасности всей Европы, - Зеленский

Как сообщалось, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".
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Топ комментарии
+10
А казали що Трамп "чмо",а он воно як,Байден друг Ху"ла.
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12.03.2021 07:14
+9
Боти в основному казали, бо в них мозгів нема.
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12.03.2021 07:22
+5
Два місяці лише одні гарні балачки- а де дії?
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12.03.2021 07:18
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А казали що Трамп "чмо",а он воно як,Байден друг Ху"ла.
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12.03.2021 07:14 Ответить
Хто "казали"?
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12.03.2021 07:19 Ответить
Боти в основному казали, бо в них мозгів нема.
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12.03.2021 07:22 Ответить
Чорно-білий світ саме боти описують, так.
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12.03.2021 07:24 Ответить
Кажуть що ссанич найвеличніший.....
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12.03.2021 07:28 Ответить
Саме Трамп і боровся з північним потоком, але боти глобалістів талдичили, що Трамп - друг пуйла.
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12.03.2021 09:14 Ответить
Ти на якій планеті живеш .? Питаю тому що , якби ти жив на Землі ,то бачив би ,що -УСІ нинішні санкції проти СП2 , запровадив Конгрес США ,, який завжди майже одноголосно голoсував за їх введення .. Тому у друга ***** - Трампа , вже не було вибору крім як підписувати рішення Конгресу . У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3553 .
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12.03.2021 10:31 Ответить
Конь пєдальний, а що заважало другові пуйла заветувати оте рішення конгресу? Ти спершу уважно читай написане, а потім переводь стрілки: я казав про північний потік, проти якого боровся Трамп, і проти якого дементивний байден нічого робити не буде. Усьок, лох?
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12.03.2021 15:30 Ответить
Якби ти хоч трохи мав в своїй черепній коробці клепку , то розумів би ,що при такій підтримці санкцій Конгесом , любе вето друга ***** , з легкістю б долалося . Руда гнида це розуміла , і тому підписувала санкції зціпивши зуби ..

Але, звідки тобі дебілу конченому , це знати , правда ж .!? У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2959 .
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12.03.2021 16:17 Ответить
Два місяці лише одні гарні балачки- а де дії?
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12.03.2021 07:18 Ответить
У свого ссанича краще про 2 роки запитай
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12.03.2021 07:27 Ответить
Ви знаєте механізм запитів Президенту України? Та невже...)))
І да- він не мій. І не твій-ЗЕ президент України. Це демократичний вибір українців, який забезпечив, гарантував та яким пишався Порох (за якого я голосував).
Не забагато складних речень для тебе?)))
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12.03.2021 07:30 Ответить
1. Маю, сайт петицій, але ссянич очкує відповідати
2. Формально демократичний вибір
3. І так, я впевнений, ти виборець сцянича
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12.03.2021 07:34 Ответить
Якби ви були в тємє, а не виступали в ролі корисного ідіота глобалістів, то не ставили в таких запитань. Дій не буде - так зрозуміло? Ба більше, оскільки чжоу бай-ден є професійним корупціонером, який отримував гроші, зокрема, від комуністичного китаю через свого синочка, то не виключена можливість, що це дементивне чмо вже отримало від пуйла "толіку малую" за те, що підняв ціну на нафту.
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12.03.2021 09:18 Ответить
Ужоссс...)))
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12.03.2021 16:08 Ответить
так уже всё гуд, все компании ушли, остались кацапы с гнилым баркасом без карты с могильниками бакоружия.
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12.03.2021 09:20 Ответить
Девочки - не ссоритесь ...
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12.03.2021 07:23 Ответить
РАБссия достроит оставшиеся 165 км,и 20 км по Германии,останется 1 км и Госдеп закроет это дерьмо,надо чтобы РАБссия вложила 40 ярдов долларов,а потом хоть Потоп,казна пуста и танки наши ржавые... В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2858
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12.03.2021 07:30 Ответить
Прям как в американских фильмах, на последней секунде? Очень хочется в это верить... Но боюсь реальность будет не киношная..
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12.03.2021 08:35 Ответить
Вірять ті, кому клепки бракує...Вірте й далі в щирого "друга" України жо байдена.
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12.03.2021 09:19 Ответить
В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8068 В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 334 В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 334
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12.03.2021 07:31 Ответить
У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2953 У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1044Байден все равно вынесет
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12.03.2021 07:33 Ответить
Я наоборот понял,что "Северный поток 2" заносят в морг... У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9316
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12.03.2021 08:24 Ответить
Так, свою "толіку малую" - звичайно ж "вынесет", хто б сумнівався... У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4049
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12.03.2021 09:22 Ответить
Эрдоган и Путлер еще недавно сдавали Турецкий поток У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1986Сегодня его загрузка всего 30%....РАБссия чемпион по дебилизму...,окупаемость не в счет... У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2896
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12.03.2021 07:38 Ответить
Ударились в словоблудие. Ничего хорошего это Украине не сулит.
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12.03.2021 08:19 Ответить
Буряты переживают за Украину? Как я рад... У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3401
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12.03.2021 08:21 Ответить
т.е. сцяныча выбрать это сулит хорошее? И теперь проклятый байден не хочет за нас работать??
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12.03.2021 08:35 Ответить
байденобесие потихоньку сходит на ноль. и вопли "вот что байден святой-животворящий делает" раздаются все реже.
зы мне это все напомнило трампнаш в паРаше. там был трампнаш, тут - байденнаш.
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12.03.2021 08:27 Ответить
ты тоже только заголовок прочитал??
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12.03.2021 08:34 Ответить
даже по ссылочке сходил на "укринформ", но там тоже самое. пустышка.
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12.03.2021 08:52 Ответить
Вот именно, обычные фразы, а тут уже Байдену зраду лепят
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12.03.2021 10:27 Ответить
ну да, обычные фразы, за которыми стоит обычное ничего. но еще с месяц назад байденофилы весь эфир засрали воплями о том, как байден спасет всех нас от...да от всего, начиная от поноса и заканчивая концом света.
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12.03.2021 13:04 Ответить
а что вы хотели??? Это те ж люди, которые и 5 грн смс не послав на армию 5 лет волали про зраду
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12.03.2021 13:18 Ответить
"Дайте ему еще 100 дней!"
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12.03.2021 09:56 Ответить
У нас свой ********** есть, чего за ихним следим?
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12.03.2021 10:28 Ответить
Все в США уже просчитано-одобрено. Просто мученья холопам продлевают,потому что холопы любят,когда их имеют.
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12.03.2021 08:30 Ответить
В грандиозную битву это переросло. От Украины, война контроль над Европой, уже не зависит. Немцы, конечно, как всегда встряли в эту экономическую бойню на стороне РФ, и, хорошо, что американцы вовремя спохватились. Теперь, архиважно для мира, нанести РФ окончательное поражение в ней - не дать достроить СП2. Это, однозначно, будет означать стратегический перевес в экономической битве с этой недоимперией, после которой она - в очередной раз - погрузится в "смутное время".
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12.03.2021 08:37 Ответить
ЗЕнелох--президент--это нлп (нейро лингвистические технологии) програмирование масс в действии. эти технологии широко применяются в россии, применялись в фашистской германии и сейчас широко применяются в тоталитарных сектах по всему миру. по своей сути они деструктивны, потому,что построены на технологии "промывания мозгов" с помощью сми и остальных способов,не буду перечислять.Скажу лиш одно--это фанатики с промытыми мозгами,их не переубедит ничего и никто,это пропавшее население. А теперь подумайте,если есть чем,кто за этим стоит,и делайте выводы.
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12.03.2021 08:39 Ответить
А какое это имеет отношение к "Потоку"?Похоже кому-то уже не только что-то помыли,но и почистили) У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7434
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12.03.2021 08:45 Ответить
Ты Микита берега попутал, оглянись и ты увидишь страну латинской Америки прошлого века, где с помощью путчей свергали неугодных правителей и устраивали тоталитарные режимы (Чили, Гондурас, Панама, Перу), это у вас закрывают свободные сми и запрещают партии, так что технологий по части промывания мозгов вы пожалуй уступаете только Северной Корее, а остальные далеко позади.
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12.03.2021 09:37 Ответить
Вот и началась дружба демократов и *****.Было на 100% прогнозируемо.Отрицали только упоротые рыго-шоколадники и их боты на парочку с Медведчуком
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12.03.2021 08:43 Ответить
"Услуга за услугу"©
«В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2"», если Зеленский лично тилипком поразбивает все клавиши на всех роялях Московского Большого театра.
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12.03.2021 08:53 Ответить
в 2014 году украина заявила о себе как о европейском народе, а в 2019году сделала шаг в пропасть, и упала очень сильно в дерьмо. и теперь ,учитывая уровень дебилизации зазомбированой биомассы, подняться будет очень трудно,практически невозможно.Украина между монстрами Европы и рашей и китаем,выглядит в роли перхоти,на голове цивилизации,которая лезет в петлю самоуничтожения. У украины был выбор быть прической на этой голове,или перхотью. Зомби выбрали второе.Волосы,прическа могли приукрасить голову,но увы, сейчас стали всем омерзительными как перхоть. Сейчас времена правления перхоти.
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12.03.2021 09:05 Ответить
Украина с маленькой буквы у тебя, не пались мокша.
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12.03.2021 09:22 Ответить
иПальник завали... кацапское отродье.....
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12.03.2021 13:08 Ответить
Здай аналіз на КОВІД: ти не відчуваєш московського смроду від свого висеру.
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12.03.2021 13:37 Ответить
Из этого словоблудия понятно только то, что никаких санкций не будет. Байден хочет дать достроить СП-2, но при этом сохранить лицо, вот и придумывает всякие галимые отмазки, которые с каждым разом все бессмысленнее. А СП тем временем строится. А разговоров-то было про непримиримую борьбу с Путиным...
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12.03.2021 13:57 Ответить
Оскільки чжоу бай-ден - професійний корупціонер, то не виключено, що цю послоугу він надасть не просто так, а за путінські шекелі. Як вже було в минулому, коли це чмо торгувало американськими національними інтересами і отримувало від китайських комуняк чимале бабло через свого синочка хунтера. Вся ця інформація випливла після того, як цей наркоша забув свій ноутбук в майстерні. Ну, звісно, незалежні глобалістично-більшовицькі мас-мідії сказали, що нічого такого не було, а якщо й було, то все це - видумка злобних москалів.
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12.03.2021 15:35 Ответить
 
 