В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты несомненно введут ограничения в отношении компаний, занятых в работах над проектом "Северный поток 2", если их деятельность подпадает под критерии санкций США.
Об этом заявил в четверг во время регулярного брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы будем продолжать оценивать деятельность, которая продолжается в регионе (строительство "Северный поток 2". - Ред.). Если эта деятельность будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь - и у вас не должно быть сомнений - что нынешняя администрация будет придерживаться закона", - подчеркнул представитель Госдепа.
Он также подчеркнул, что принятые в США законы, в том числе PEESA и PEESCA, обязывают наказать субъекты хозяйствования, вовлеченные в строительстве газопровода.
"Я думаю, вы услышите больше нас об этом", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.
Как сообщалось, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".
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Але, звідки тобі дебілу конченому , це знати , правда ж .!? .
І да- він не мій. І не твій-ЗЕ президент України. Це демократичний вибір українців, який забезпечив, гарантував та яким пишався Порох (за якого я голосував).
Не забагато складних речень для тебе?)))
2. Формально демократичний вибір
3. І так, я впевнений, ти виборець сцянича
зы мне это все напомнило трампнаш в паРаше. там был трампнаш, тут - байденнаш.
«В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2"», если Зеленский лично тилипком поразбивает все клавиши на всех роялях Московского Большого театра.