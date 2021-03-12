У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати безсумнівно запровадять обмеження щодо компаній, зайнятих у роботах над проєктом "Північний потік-2", якщо їхня діяльність підпадає під критерії санкцій США.
Про це заявив у четвер під час регулярного брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми продовжуватимемо оцінювати діяльність, що триває в регіоні (будівництва Nord Stream 2. - Ред.). Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для запровадження санкцій, то я не маю сумнівів – і у вас не має бути сумнівів – що нинішня адміністрація дотримуватиметься закону",- наголосив представник Держдепу.
Він також підкреслив, що ухвалені у США закони, зокрема PEESA та PEESCA, зобов’язують покарати суб’єктів господарювання, залучених до будівництва газопроводу.
"Я думаю, ви почуєте більше від нас про це", - резюмував представник зовнішньополітичного відомства США.
Як повідомлялося, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету у закордонних справах Палати представників американського Конгресу. Під час відповіді на запити конгресменів, він підтвердив можливість покарання учасників проєкту Nord Stream 2 новими санкціями США.
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Але, звідки тобі дебілу конченому , це знати , правда ж .!? .
І да- він не мій. І не твій-ЗЕ президент України. Це демократичний вибір українців, який забезпечив, гарантував та яким пишався Порох (за якого я голосував).
Не забагато складних речень для тебе?)))
2. Формально демократичний вибір
3. І так, я впевнений, ти виборець сцянича
зы мне это все напомнило трампнаш в паРаше. там был трампнаш, тут - байденнаш.
«В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2"», если Зеленский лично тилипком поразбивает все клавиши на всех роялях Московского Большого театра.