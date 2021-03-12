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У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти

Сполучені Штати безсумнівно запровадять обмеження щодо компаній, зайнятих у роботах над проєктом "Північний потік-2", якщо їхня діяльність підпадає під критерії санкцій США.

Про це заявив у четвер під час регулярного брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжуватимемо оцінювати діяльність, що триває в регіоні (будівництва Nord Stream 2. - Ред.). Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для запровадження санкцій, то я не маю сумнівів – і у вас не має бути сумнівів – що нинішня адміністрація дотримуватиметься закону",- наголосив представник Держдепу.

Він також підкреслив, що ухвалені у США закони, зокрема PEESA та PEESCA, зобов’язують покарати суб’єктів господарювання, залучених до будівництва газопроводу.

"Я думаю, ви почуєте більше від нас про це", - резюмував представник зовнішньополітичного відомства США.

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Як повідомлялося, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету у закордонних справах Палати представників американського Конгресу. Під час відповіді на запити конгресменів, він підтвердив можливість покарання учасників проєкту Nord Stream 2 новими санкціями США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А казали що Трамп "чмо",а он воно як,Байден друг Ху"ла.
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12.03.2021 07:14
+9
Боти в основному казали, бо в них мозгів нема.
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12.03.2021 07:22
+5
Два місяці лише одні гарні балачки- а де дії?
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12.03.2021 07:18
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А казали що Трамп "чмо",а он воно як,Байден друг Ху"ла.
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12.03.2021 07:14 Відповісти
Хто "казали"?
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12.03.2021 07:19 Відповісти
Боти в основному казали, бо в них мозгів нема.
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12.03.2021 07:22 Відповісти
Чорно-білий світ саме боти описують, так.
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12.03.2021 07:24 Відповісти
Кажуть що ссанич найвеличніший.....
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12.03.2021 07:28 Відповісти
Саме Трамп і боровся з північним потоком, але боти глобалістів талдичили, що Трамп - друг пуйла.
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12.03.2021 09:14 Відповісти
Ти на якій планеті живеш .? Питаю тому що , якби ти жив на Землі ,то бачив би ,що -УСІ нинішні санкції проти СП2 , запровадив Конгрес США ,, який завжди майже одноголосно голoсував за їх введення .. Тому у друга ***** - Трампа , вже не було вибору крім як підписувати рішення Конгресу . У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3553 .
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12.03.2021 10:31 Відповісти
Конь пєдальний, а що заважало другові пуйла заветувати оте рішення конгресу? Ти спершу уважно читай написане, а потім переводь стрілки: я казав про північний потік, проти якого боровся Трамп, і проти якого дементивний байден нічого робити не буде. Усьок, лох?
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12.03.2021 15:30 Відповісти
Якби ти хоч трохи мав в своїй черепній коробці клепку , то розумів би ,що при такій підтримці санкцій Конгесом , любе вето друга ***** , з легкістю б долалося . Руда гнида це розуміла , і тому підписувала санкції зціпивши зуби ..

Але, звідки тобі дебілу конченому , це знати , правда ж .!? У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2959 .
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12.03.2021 16:17 Відповісти
Два місяці лише одні гарні балачки- а де дії?
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12.03.2021 07:18 Відповісти
У свого ссанича краще про 2 роки запитай
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12.03.2021 07:27 Відповісти
Ви знаєте механізм запитів Президенту України? Та невже...)))
І да- він не мій. І не твій-ЗЕ президент України. Це демократичний вибір українців, який забезпечив, гарантував та яким пишався Порох (за якого я голосував).
Не забагато складних речень для тебе?)))
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12.03.2021 07:30 Відповісти
1. Маю, сайт петицій, але ссянич очкує відповідати
2. Формально демократичний вибір
3. І так, я впевнений, ти виборець сцянича
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12.03.2021 07:34 Відповісти
Якби ви були в тємє, а не виступали в ролі корисного ідіота глобалістів, то не ставили в таких запитань. Дій не буде - так зрозуміло? Ба більше, оскільки чжоу бай-ден є професійним корупціонером, який отримував гроші, зокрема, від комуністичного китаю через свого синочка, то не виключена можливість, що це дементивне чмо вже отримало від пуйла "толіку малую" за те, що підняв ціну на нафту.
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12.03.2021 09:18 Відповісти
Ужоссс...)))
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12.03.2021 16:08 Відповісти
так уже всё гуд, все компании ушли, остались кацапы с гнилым баркасом без карты с могильниками бакоружия.
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12.03.2021 09:20 Відповісти
Девочки - не ссоритесь ...
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12.03.2021 07:23 Відповісти
РАБссия достроит оставшиеся 165 км,и 20 км по Германии,останется 1 км и Госдеп закроет это дерьмо,надо чтобы РАБссия вложила 40 ярдов долларов,а потом хоть Потоп,казна пуста и танки наши ржавые... В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2858
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12.03.2021 07:30 Відповісти
Прям как в американских фильмах, на последней секунде? Очень хочется в это верить... Но боюсь реальность будет не киношная..
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12.03.2021 08:35 Відповісти
Вірять ті, кому клепки бракує...Вірте й далі в щирого "друга" України жо байдена.
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12.03.2021 09:19 Відповісти
В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8068 В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 334 В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 334
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12.03.2021 07:31 Відповісти
У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2953 У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1044Байден все равно вынесет
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12.03.2021 07:33 Відповісти
Я наоборот понял,что "Северный поток 2" заносят в морг... У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9316
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12.03.2021 08:24 Відповісти
Так, свою "толіку малую" - звичайно ж "вынесет", хто б сумнівався... У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4049
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12.03.2021 09:22 Відповісти
Эрдоган и Путлер еще недавно сдавали Турецкий поток У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1986Сегодня его загрузка всего 30%....РАБссия чемпион по дебилизму...,окупаемость не в счет... У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2896
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12.03.2021 07:38 Відповісти
Ударились в словоблудие. Ничего хорошего это Украине не сулит.
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12.03.2021 08:19 Відповісти
Буряты переживают за Украину? Как я рад... У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3401
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12.03.2021 08:21 Відповісти
т.е. сцяныча выбрать это сулит хорошее? И теперь проклятый байден не хочет за нас работать??
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12.03.2021 08:35 Відповісти
байденобесие потихоньку сходит на ноль. и вопли "вот что байден святой-животворящий делает" раздаются все реже.
зы мне это все напомнило трампнаш в паРаше. там был трампнаш, тут - байденнаш.
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12.03.2021 08:27 Відповісти
ты тоже только заголовок прочитал??
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12.03.2021 08:34 Відповісти
даже по ссылочке сходил на "укринформ", но там тоже самое. пустышка.
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12.03.2021 08:52 Відповісти
Вот именно, обычные фразы, а тут уже Байдену зраду лепят
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12.03.2021 10:27 Відповісти
ну да, обычные фразы, за которыми стоит обычное ничего. но еще с месяц назад байденофилы весь эфир засрали воплями о том, как байден спасет всех нас от...да от всего, начиная от поноса и заканчивая концом света.
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12.03.2021 13:04 Відповісти
а что вы хотели??? Это те ж люди, которые и 5 грн смс не послав на армию 5 лет волали про зраду
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12.03.2021 13:18 Відповісти
"Дайте ему еще 100 дней!"
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12.03.2021 09:56 Відповісти
У нас свой ********** есть, чего за ихним следим?
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12.03.2021 10:28 Відповісти
Все в США уже просчитано-одобрено. Просто мученья холопам продлевают,потому что холопы любят,когда их имеют.
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12.03.2021 08:30 Відповісти
В грандиозную битву это переросло. От Украины, война контроль над Европой, уже не зависит. Немцы, конечно, как всегда встряли в эту экономическую бойню на стороне РФ, и, хорошо, что американцы вовремя спохватились. Теперь, архиважно для мира, нанести РФ окончательное поражение в ней - не дать достроить СП2. Это, однозначно, будет означать стратегический перевес в экономической битве с этой недоимперией, после которой она - в очередной раз - погрузится в "смутное время".
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12.03.2021 08:37 Відповісти
ЗЕнелох--президент--это нлп (нейро лингвистические технологии) програмирование масс в действии. эти технологии широко применяются в россии, применялись в фашистской германии и сейчас широко применяются в тоталитарных сектах по всему миру. по своей сути они деструктивны, потому,что построены на технологии "промывания мозгов" с помощью сми и остальных способов,не буду перечислять.Скажу лиш одно--это фанатики с промытыми мозгами,их не переубедит ничего и никто,это пропавшее население. А теперь подумайте,если есть чем,кто за этим стоит,и делайте выводы.
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12.03.2021 08:39 Відповісти
А какое это имеет отношение к "Потоку"?Похоже кому-то уже не только что-то помыли,но и почистили) У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7434
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12.03.2021 08:45 Відповісти
Ты Микита берега попутал, оглянись и ты увидишь страну латинской Америки прошлого века, где с помощью путчей свергали неугодных правителей и устраивали тоталитарные режимы (Чили, Гондурас, Панама, Перу), это у вас закрывают свободные сми и запрещают партии, так что технологий по части промывания мозгов вы пожалуй уступаете только Северной Корее, а остальные далеко позади.
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12.03.2021 09:37 Відповісти
Вот и началась дружба демократов и *****.Было на 100% прогнозируемо.Отрицали только упоротые рыго-шоколадники и их боты на парочку с Медведчуком
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12.03.2021 08:43 Відповісти
"Услуга за услугу"©
«В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2"», если Зеленский лично тилипком поразбивает все клавиши на всех роялях Московского Большого театра.
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12.03.2021 08:53 Відповісти
в 2014 году украина заявила о себе как о европейском народе, а в 2019году сделала шаг в пропасть, и упала очень сильно в дерьмо. и теперь ,учитывая уровень дебилизации зазомбированой биомассы, подняться будет очень трудно,практически невозможно.Украина между монстрами Европы и рашей и китаем,выглядит в роли перхоти,на голове цивилизации,которая лезет в петлю самоуничтожения. У украины был выбор быть прической на этой голове,или перхотью. Зомби выбрали второе.Волосы,прическа могли приукрасить голову,но увы, сейчас стали всем омерзительными как перхоть. Сейчас времена правления перхоти.
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12.03.2021 09:05 Відповісти
Украина с маленькой буквы у тебя, не пались мокша.
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12.03.2021 09:22 Відповісти
иПальник завали... кацапское отродье.....
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12.03.2021 13:08 Відповісти
Здай аналіз на КОВІД: ти не відчуваєш московського смроду від свого висеру.
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12.03.2021 13:37 Відповісти
Из этого словоблудия понятно только то, что никаких санкций не будет. Байден хочет дать достроить СП-2, но при этом сохранить лицо, вот и придумывает всякие галимые отмазки, которые с каждым разом все бессмысленнее. А СП тем временем строится. А разговоров-то было про непримиримую борьбу с Путиным...
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12.03.2021 13:57 Відповісти
Оскільки чжоу бай-ден - професійний корупціонер, то не виключено, що цю послоугу він надасть не просто так, а за путінські шекелі. Як вже було в минулому, коли це чмо торгувало американськими національними інтересами і отримувало від китайських комуняк чимале бабло через свого синочка хунтера. Вся ця інформація випливла після того, як цей наркоша забув свій ноутбук в майстерні. Ну, звісно, незалежні глобалістично-більшовицькі мас-мідії сказали, що нічого такого не було, а якщо й було, то все це - видумка злобних москалів.
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12.03.2021 15:35 Відповісти
 
 