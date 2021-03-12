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СБУ начала расследование деятельности должностных лиц "Донецкоблгаза"

Новости Цензор.НЕТ Общество

СБУ начала расследование деятельности должностных лиц

Служба безопасности Украины ведет расследование по фактам диверсий, совершенных должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз", которые привели к отключению 58 котельных в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации. При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение", - сказано в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.

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Как сообщалось 6 марта со ссылкой на пресс-службу "Донецкоблгаза", что НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК.

В свою очередь, пресс-служба группы "Нафтогаз" в соцсети Facebook призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

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Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 марта заявил о возобновлении работы котельных "Донецктеплокоммунэнерго" после того, как они были отключены вопреки постановлению Кабинета министров.

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время будет проведена проверка компаний, владеющих "Донецкоблгазом", и в случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" вернется под государственное управление.

Журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко уточнил, что речь может идти об украинском бизнесмене Сергее Курченко.

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"Владельцев "Донецкоблгаза" связывают с Сергеем Курченко", - написал он в телеграм-канале в четверг, комментируя решение СНБО о проверке.

Автор: Ольга Лузан
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и шо? если проверить все "газы", везде будут фирмы с признаками фиктивности, ведущими куда-нибудь в Уссурийск, или к бене с фирташем. Что ничуть не лучше. А то и хуже.
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12.03.2021 20:25 Ответить
Ну продадут ахметову за три копейки , его компания ясно с прошлого года занялась торговлей газа в дон области , хрен на редьку поменяем
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12.03.2021 21:30 Ответить
 
 