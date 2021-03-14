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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня в Украине отмечают День добровольца

Сегодня в Украине отмечают День добровольца

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно в этот день в 2014 году более 500 бойцов Самообороны Майдана начали подготовку на полигоне в Новых Петровцах для того, чтобы сформировать первый добровольческий батальон и принять участие в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины.

Добровольческое движение в начале российско-украинской войны играло особенно важную роль в контексте разваленной и разворованной армии.

13 апреля 2014 года было принято решение о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Бойцы добровольческих батальонов приняли активное участие в первом этапе ее проведения и не допустили продвижения противника вглубь материковой Украины.

Также смотрите: "Окопная война": "Мы обязательно должны победить российских оккупантов, выйти на нашу границу. И спокойно вернуться к своей семье", - доброволец Михаил Тихий. ВИДЕО

В 2017 году Верховная Рада Украины установила 14 марта Днем добровольца, который отмечается с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал ключевой Закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", что наконец восстановил справедливость среди военных – добровольцы смогли получить статус участника боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины

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праздник (1691) добровольцы (1156)


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Топ комментарии
+38
Всіх Добровольців - зі святом!
Люди, які здатні приймати рішення, на користь Держави, самостійно, ризикуючи і не боячись злиднів, є справжньою Елітою України!
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14.03.2021 09:40
+35
Слава Україні!! Слава героям!!!
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14.03.2021 09:40
+34
...Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 9734
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14.03.2021 09:49
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Сегодня в Украине отмечают День добровольца - Цензор.НЕТ 8677
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14.03.2021 09:33 Ответить
К добровольцам не имеют права примазываться четыреждыуклонисты и копировщики сайтов ДНР и РФ.
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14.03.2021 09:39 Ответить
И прочие личности, которые заявляли, что "мы победили бы без добровольцев и волонтеров"
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14.03.2021 09:42 Ответить
А особливо малороси ...!
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14.03.2021 09:56 Ответить
не, крысиного резидента
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14.03.2021 13:04 Ответить
Кто эти личности ,напомни
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14.03.2021 12:30 Ответить
Вічна Слава Патріотам-Добровольцям!

Щира Подяка та низький Уклін Їм та їхнім Сім'ям від всього Патріотичного Люду України!!!

Україна створювалася, розвивалася та існує завдяки виключно Патріотам та наперекір нашим ворогам!

Україна й надалі існуватиме, розквітатиме завдяки мужності, самовідданості, самопожертві, невтомній праці та талантам Патріотів!

Слава Україні! Слава її Героям -Патріотам! Смерть ворогам України!

Добра та Здоров'я! Натхнення та, врешті, Достатку Вашим Родинам!
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14.03.2021 12:13 Ответить
Всіх Добровольців - зі святом!
Люди, які здатні приймати рішення, на користь Держави, самостійно, ризикуючи і не боячись злиднів, є справжньою Елітою України!
показать весь комментарий
14.03.2021 09:40 Ответить
Слава Україні!! Слава героям!!!
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14.03.2021 09:40 Ответить
Героям Слава!!! Смерть ворогам України!!!
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14.03.2021 11:45 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День добровольца - Цензор.НЕТ 7341
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14.03.2021 09:43 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 1402
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14.03.2021 09:47 Ответить
...Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 9734
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14.03.2021 09:49 Ответить
З вдячністю і пошаною, дорогі наші захисники!
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14.03.2021 09:57 Ответить
Низький уклін всім цим людям!
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14.03.2021 10:06 Ответить
мужні та мислячі люди...щасливий,що такі є в Україні.
зі Святом вас!
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14.03.2021 10:08 Ответить
еслиб не они, то при том правительстве русский мир дошел бы как минимум до днепра и с юга до винницкой обл. СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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14.03.2021 10:45 Ответить
При тому керівництві, кацапів зупинили там де вони були до 2019 року.
При цьому керівництві кацапи просунулись, без бою, вглиб української території.
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14.03.2021 10:51 Ответить
1 я великий противник зе. 2 говорю за 2014год. 3 когда все уже началось ВР голосовала за налог на дом. животных и усердно делили портфели, когда гибли наши ребята. и 4 голосовал за пороха, хоть он и барига. все нынешнее руководство СН считаю предателями. и врал зе, когда говорил что не лох
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14.03.2021 11:21 Ответить
Який "зрадник", панамський? Ви скільки років в схроні сидите? Чи нових методичок не підвезли?
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14.03.2021 11:28 Ответить
Навіщо ви себе так принижуєте розповсюджуючи коломойсько- фуйлівські побрехеньки?

"Еще в октябре 2019 панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно
Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний."
Мій спонсор? Доведете, чи збрешите, як про зраду та Панаму?
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14.03.2021 11:45 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі. Дякуємо.
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 8942
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14.03.2021 10:49 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 4723
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14.03.2021 10:53 Ответить
Вічна пам"ять та вічна слава. Справжні герої, що зупинили навалу виродків ціною власного життя та здоров"я. Всім бійцям добровольчих батальйонів, полків - щира наша вдячність. ПС, ви реальні герої!
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14.03.2021 10:55 Ответить
Вітаю всіх хто причетний зі святом. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, наснаги та перемоги. Щастя, добробуту, віри у власні сили. Вічна пам'ять тим, хто пожертвував своїм життям заради майбутнього
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14.03.2021 10:59 Ответить
москаляку на гілляку! Смерть рашизму! Смерть московській Орді!

Вічна слава Героям! Слава Україні!
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14.03.2021 11:11 Ответить
Хорошо работаешь... Дерьмак тебя повысит - будешь питалься не только свиными гениталиями, но бичьими....
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14.03.2021 12:16 Ответить
Та кацап на роботі... не зважайте на цю нечисть...
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14.03.2021 12:20 Ответить
Как это не обращайте внимания? Посылнах обязателен ,как и затирка в спам...
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14.03.2021 13:04 Ответить
Плохо работают: луганские и донецкие на украинском пишут, но раньше они работали таки в паре, значит, сократили их из-за нехватки финасов.
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14.03.2021 12:33 Ответить
Героям слава!
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14.03.2021 11:44 Ответить
Український ЗРК, ударний БПЛА та можливість створення власного Javelin | Олег Коростельов https://www.youtube.com/watch?v=Ax2mOyMyl1c&ab_channel=DefenseExpressChannel
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14.03.2021 11:50 Ответить
Слава украинским добровольцам - героям! Благодаря вашей сомоотверженности и мужеству Украина устояла перед путинской агрессией и обязательно уничтожит кремлёвскую нечисть....Украина в вечном долгу перед вами, нашими героями!
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14.03.2021 12:08 Ответить
Дякуючи добровольцям- патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!! Вічна слава полеглим !!
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14.03.2021 12:10 Ответить
14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года. Источник: https://censor.net/ru/n3253198

Без добровольців у 2014 кацапи з сєпарами могли дійти до Полтави.
Слава Богу за патріотів України.
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14.03.2021 12:20 Ответить
Земной поклон патриотам ! Спасибо вам за спасение Родины! Слава Украине ! Героям слава!
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14.03.2021 12:22 Ответить
Если бы я была воином ВСУ, то я бы ушла из ВСУ как только кенгурировался креативный членограй.
Есть территориальная оборона Турчинова - вот это с радостью.

Над Арестовичем комментаторы глумятся в голос прямо в его Фейсбуке, прямо в его Фейсбуке, Карл.
Вот так, за какие-то месяцы, Арестович из эксперта стал посмешищем.
Вот и весь авторитет Министерства Обороны при Президенте Данилове (вы прочитали правильно, кто президент).

Спрашивали на censor в комментариях, а кто эту ОПГ при власти финасирует?
Одну фамилию я процитировала, ее дал сам Арестович в своем Фейсбуке, открыто, Это Греф (кто Сбербанк).
Даю еще две: российские олигархи Фридман и Хан (эти Альфа-банк), то есть ОПГ Слуги Народа спелись с российскими банкирами.
Фридман строит мемориал в Бабьем Яру, согласно которому украинцы будут объявлены едиственными и главными виновниками Холокоста.
Так что вы еще Фридману репарации будете платить, Димы, Ярославы и Саши с оторванными конечностями из-за обстрела позиций ВСУ нелюдями, те Димы, Саши и Ярославы, о которых недавно тут был репортаж (с большим, правда, опозданием) из Киевского госпиталя.

И получается, что конечности Димам, Сашам и Ярославам оторвало, чтобы Данилов стал миллиардером, а Фридман еще миллиардов нагреб.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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14.03.2021 12:30 Ответить
Исчезни кацапская простыня. Тут вспоминают патриотов добровольцев а не твоих соевых кумиров
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14.03.2021 12:47 Ответить
ПРЕВЕД, АРЕСТОВИЧ.
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14.03.2021 14:24 Ответить
Зі святом вас, дорогі!
Здоров'я та наснаги вам та вашим рідним та близьким!
Дякуєм за все!
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14.03.2021 12:58 Ответить
Зі святом вас! Слава Україні!
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14.03.2021 13:57 Ответить
Поздоровлення добровольцям !
Ви - завжди перші !!!!

за вами підуть інші
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14.03.2021 14:02 Ответить
Слава Україні !
Героям Слава !
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14.03.2021 14:03 Ответить
Добровольцы и волонтеры первыми встали на защиту Украины, они сорвали планы врага и дали драгоценное время на мобилизацию и возрождение ЗСУ. Им не было "какая разница".
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 4883
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14.03.2021 14:52 Ответить
Добровольцы - стержень нашей новой украинской армии. КСьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 5519огда началась война, многие участники Майдана отправились защищать свою страну. Некоторые из них стали батальоном территориальной обороны «Киевская Русь», официальная дата создания которого - 6 июня 2014 года. И хоть назывались они теробороной, в Киеве не сидели. Батальон принял самое непосредственное участие в боях на передовой практически в каждом крупном сражении. Углегорск, Дебальцево, Иловайск, Светлодарская дуга… Все, кто знает двадцать пятый батальон, говорят, что где тяжелые бои - там 25-й, где 25-й - там тяжелые бои. Такое у батальона везение, такая судьба. Низкий поклон Вам и вашим семьям! Вы отстояли нашу землю. Монах - здоровья тебе крепкого! Пусть сбудется все о чем ты мечтаешь. Любим! Ждем! Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 5255
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14.03.2021 16:40 Ответить
 
 