Сегодня в Украине отмечают День добровольца
14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, именно в этот день в 2014 году более 500 бойцов Самообороны Майдана начали подготовку на полигоне в Новых Петровцах для того, чтобы сформировать первый добровольческий батальон и принять участие в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины.
Добровольческое движение в начале российско-украинской войны играло особенно важную роль в контексте разваленной и разворованной армии.
13 апреля 2014 года было принято решение о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Бойцы добровольческих батальонов приняли активное участие в первом этапе ее проведения и не допустили продвижения противника вглубь материковой Украины.
В 2017 году Верховная Рада Украины установила 14 марта Днем добровольца, который отмечается с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.
В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал ключевой Закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", что наконец восстановил справедливость среди военных – добровольцы смогли получить статус участника боевых действий.
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Щира Подяка та низький Уклін Їм та їхнім Сім'ям від всього Патріотичного Люду України!!!
Україна створювалася, розвивалася та існує завдяки виключно Патріотам та наперекір нашим ворогам!
Україна й надалі існуватиме, розквітатиме завдяки мужності, самовідданості, самопожертві, невтомній праці та талантам Патріотів!
Слава Україні! Слава її Героям -Патріотам! Смерть ворогам України!
Добра та Здоров'я! Натхнення та, врешті, Достатку Вашим Родинам!
Люди, які здатні приймати рішення, на користь Держави, самостійно, ризикуючи і не боячись злиднів, є справжньою Елітою України!
зі Святом вас!
При цьому керівництві кацапи просунулись, без бою, вглиб української території.
"Еще в октябре 2019 панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно
Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний."
Мій спонсор? Доведете, чи збрешите, як про зраду та Панаму?
Вічна слава Героям! Слава Україні!
Без добровольців у 2014 кацапи з сєпарами могли дійти до Полтави.
Слава Богу за патріотів України.
Есть территориальная оборона Турчинова - вот это с радостью.
Над Арестовичем комментаторы глумятся в голос прямо в его Фейсбуке, прямо в его Фейсбуке, Карл.
Вот так, за какие-то месяцы, Арестович из эксперта стал посмешищем.
Вот и весь авторитет Министерства Обороны при Президенте Данилове (вы прочитали правильно, кто президент).
Спрашивали на censor в комментариях, а кто эту ОПГ при власти финасирует?
Одну фамилию я процитировала, ее дал сам Арестович в своем Фейсбуке, открыто, Это Греф (кто Сбербанк).
Даю еще две: российские олигархи Фридман и Хан (эти Альфа-банк), то есть ОПГ Слуги Народа спелись с российскими банкирами.
Фридман строит мемориал в Бабьем Яру, согласно которому украинцы будут объявлены едиственными и главными виновниками Холокоста.
Так что вы еще Фридману репарации будете платить, Димы, Ярославы и Саши с оторванными конечностями из-за обстрела позиций ВСУ нелюдями, те Димы, Саши и Ярославы, о которых недавно тут был репортаж (с большим, правда, опозданием) из Киевского госпиталя.
И получается, что конечности Димам, Сашам и Ярославам оторвало, чтобы Данилов стал миллиардером, а Фридман еще миллиардов нагреб.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
Здоров'я та наснаги вам та вашим рідним та близьким!
Дякуєм за все!
Ви - завжди перші !!!!
за вами підуть інші
Героям Слава !