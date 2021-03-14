Сегодня в Украине отмечают День добровольца

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно в этот день в 2014 году более 500 бойцов Самообороны Майдана начали подготовку на полигоне в Новых Петровцах для того, чтобы сформировать первый добровольческий батальон и принять участие в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины.

Добровольческое движение в начале российско-украинской войны играло особенно важную роль в контексте разваленной и разворованной армии.

13 апреля 2014 года было принято решение о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Бойцы добровольческих батальонов приняли активное участие в первом этапе ее проведения и не допустили продвижения противника вглубь материковой Украины.

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В 2017 году Верховная Рада Украины установила 14 марта Днем добровольца, который отмечается с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал ключевой Закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", что наконец восстановил справедливость среди военных – добровольцы смогли получить статус участника боевых действий.

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