Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця, започаткований у січні 2017 року.

Саме цього дня у 2014 році понад 500 бійців Самооборони Майдану почали підготовку на полігоні в Нових Петрівцях для того, щоб сформувати перший добровольчий батальйон і взяти участь у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України.

Добровольчий рух на початку російсько-української війни відіграв особливо важливу роль у контексті розваленої і розграбованої армії.

13 квітня 2014 року було прийнято рішення про початок антитерористичної операції на сході України. Бійці добровольчих батальйонів взяли активну участь у першому етапі її проведення і завадили просуванню противника вглиб материкової України.

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У 2017 році Верховна Рада України встановила 14 березня Днем добровольця, який відзначається з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав ключовий Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", що нарешті відновив справедливість серед військових - добровольці змогли отримати статус учасника бойових дій.

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