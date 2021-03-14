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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця, започаткований у січні 2017 року.

Саме цього дня у 2014 році понад 500 бійців Самооборони Майдану почали підготовку на полігоні в Нових Петрівцях для того, щоб сформувати перший добровольчий батальйон і взяти участь у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України.

Добровольчий рух на початку російсько-української війни відіграв особливо важливу роль у контексті розваленої і розграбованої армії.

13 квітня 2014 року було прийнято рішення про початок антитерористичної операції на сході України. Бійці добровольчих батальйонів взяли активну участь у першому етапі її проведення і завадили просуванню противника вглиб материкової України.

Читайте також: "Окопна війна": "Ми обов'язково повинні перемогти російських окупантів, вийти на наш кордон. І спокійно повернутися до своєї сім'ї", - доброволець Михайло Тихий. ВIДЕО

У 2017 році Верховна Рада України встановила 14 березня Днем добровольця, який відзначається з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав ключовий Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", що нарешті відновив справедливість серед військових - добровольці змогли отримати статус учасника бойових дій.

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Автор: 

свято (682) добровольці (908)


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Топ коментарі
+38
Всіх Добровольців - зі святом!
Люди, які здатні приймати рішення, на користь Держави, самостійно, ризикуючи і не боячись злиднів, є справжньою Елітою України!
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14.03.2021 09:40
+35
Слава Україні!! Слава героям!!!
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14.03.2021 09:40
+34
...Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 9734
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14.03.2021 09:49
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Сегодня в Украине отмечают День добровольца - Цензор.НЕТ 8677
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14.03.2021 09:33 Відповісти
К добровольцам не имеют права примазываться четыреждыуклонисты и копировщики сайтов ДНР и РФ.
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14.03.2021 09:39 Відповісти
И прочие личности, которые заявляли, что "мы победили бы без добровольцев и волонтеров"
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14.03.2021 09:42 Відповісти
А особливо малороси ...!
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14.03.2021 09:56 Відповісти
не, крысиного резидента
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14.03.2021 13:04 Відповісти
Кто эти личности ,напомни
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14.03.2021 12:30 Відповісти
Вічна Слава Патріотам-Добровольцям!

Щира Подяка та низький Уклін Їм та їхнім Сім'ям від всього Патріотичного Люду України!!!

Україна створювалася, розвивалася та існує завдяки виключно Патріотам та наперекір нашим ворогам!

Україна й надалі існуватиме, розквітатиме завдяки мужності, самовідданості, самопожертві, невтомній праці та талантам Патріотів!

Слава Україні! Слава її Героям -Патріотам! Смерть ворогам України!

Добра та Здоров'я! Натхнення та, врешті, Достатку Вашим Родинам!
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14.03.2021 12:13 Відповісти
Всіх Добровольців - зі святом!
Люди, які здатні приймати рішення, на користь Держави, самостійно, ризикуючи і не боячись злиднів, є справжньою Елітою України!
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14.03.2021 09:40 Відповісти
Слава Україні!! Слава героям!!!
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14.03.2021 09:40 Відповісти
Героям Слава!!! Смерть ворогам України!!!
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14.03.2021 11:45 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День добровольца - Цензор.НЕТ 7341
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14.03.2021 09:43 Відповісти
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 1402
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14.03.2021 09:47 Відповісти
...Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 9734
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14.03.2021 09:49 Відповісти
З вдячністю і пошаною, дорогі наші захисники!
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14.03.2021 09:57 Відповісти
Низький уклін всім цим людям!
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14.03.2021 10:06 Відповісти
мужні та мислячі люди...щасливий,що такі є в Україні.
зі Святом вас!
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14.03.2021 10:08 Відповісти
еслиб не они, то при том правительстве русский мир дошел бы как минимум до днепра и с юга до винницкой обл. СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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14.03.2021 10:45 Відповісти
При тому керівництві, кацапів зупинили там де вони були до 2019 року.
При цьому керівництві кацапи просунулись, без бою, вглиб української території.
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14.03.2021 10:51 Відповісти
1 я великий противник зе. 2 говорю за 2014год. 3 когда все уже началось ВР голосовала за налог на дом. животных и усердно делили портфели, когда гибли наши ребята. и 4 голосовал за пороха, хоть он и барига. все нынешнее руководство СН считаю предателями. и врал зе, когда говорил что не лох
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14.03.2021 11:21 Відповісти
Який "зрадник", панамський? Ви скільки років в схроні сидите? Чи нових методичок не підвезли?
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14.03.2021 11:28 Відповісти
Навіщо ви себе так принижуєте розповсюджуючи коломойсько- фуйлівські побрехеньки?

"Еще в октябре 2019 панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно
Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний."
Мій спонсор? Доведете, чи збрешите, як про зраду та Панаму?
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14.03.2021 11:45 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі. Дякуємо.
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 8942
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14.03.2021 10:49 Відповісти
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 4723
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14.03.2021 10:53 Відповісти
Вічна пам"ять та вічна слава. Справжні герої, що зупинили навалу виродків ціною власного життя та здоров"я. Всім бійцям добровольчих батальйонів, полків - щира наша вдячність. ПС, ви реальні герої!
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14.03.2021 10:55 Відповісти
Вітаю всіх хто причетний зі святом. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, наснаги та перемоги. Щастя, добробуту, віри у власні сили. Вічна пам'ять тим, хто пожертвував своїм життям заради майбутнього
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14.03.2021 10:59 Відповісти
москаляку на гілляку! Смерть рашизму! Смерть московській Орді!

Вічна слава Героям! Слава Україні!
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14.03.2021 11:11 Відповісти
Хорошо работаешь... Дерьмак тебя повысит - будешь питалься не только свиными гениталиями, но бичьими....
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14.03.2021 12:16 Відповісти
Та кацап на роботі... не зважайте на цю нечисть...
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14.03.2021 12:20 Відповісти
Как это не обращайте внимания? Посылнах обязателен ,как и затирка в спам...
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14.03.2021 13:04 Відповісти
Плохо работают: луганские и донецкие на украинском пишут, но раньше они работали таки в паре, значит, сократили их из-за нехватки финасов.
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14.03.2021 12:33 Відповісти
Героям слава!
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14.03.2021 11:44 Відповісти
Український ЗРК, ударний БПЛА та можливість створення власного Javelin | Олег Коростельов https://www.youtube.com/watch?v=Ax2mOyMyl1c&ab_channel=DefenseExpressChannel
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14.03.2021 11:50 Відповісти
Слава украинским добровольцам - героям! Благодаря вашей сомоотверженности и мужеству Украина устояла перед путинской агрессией и обязательно уничтожит кремлёвскую нечисть....Украина в вечном долгу перед вами, нашими героями!
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14.03.2021 12:08 Відповісти
Дякуючи добровольцям- патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!! Вічна слава полеглим !!
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14.03.2021 12:10 Відповісти
14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года. Источник: https://censor.net/ru/n3253198

Без добровольців у 2014 кацапи з сєпарами могли дійти до Полтави.
Слава Богу за патріотів України.
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14.03.2021 12:20 Відповісти
Земной поклон патриотам ! Спасибо вам за спасение Родины! Слава Украине ! Героям слава!
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14.03.2021 12:22 Відповісти
Если бы я была воином ВСУ, то я бы ушла из ВСУ как только кенгурировался креативный членограй.
Есть территориальная оборона Турчинова - вот это с радостью.

Над Арестовичем комментаторы глумятся в голос прямо в его Фейсбуке, прямо в его Фейсбуке, Карл.
Вот так, за какие-то месяцы, Арестович из эксперта стал посмешищем.
Вот и весь авторитет Министерства Обороны при Президенте Данилове (вы прочитали правильно, кто президент).

Спрашивали на censor в комментариях, а кто эту ОПГ при власти финасирует?
Одну фамилию я процитировала, ее дал сам Арестович в своем Фейсбуке, открыто, Это Греф (кто Сбербанк).
Даю еще две: российские олигархи Фридман и Хан (эти Альфа-банк), то есть ОПГ Слуги Народа спелись с российскими банкирами.
Фридман строит мемориал в Бабьем Яру, согласно которому украинцы будут объявлены едиственными и главными виновниками Холокоста.
Так что вы еще Фридману репарации будете платить, Димы, Ярославы и Саши с оторванными конечностями из-за обстрела позиций ВСУ нелюдями, те Димы, Саши и Ярославы, о которых недавно тут был репортаж (с большим, правда, опозданием) из Киевского госпиталя.

И получается, что конечности Димам, Сашам и Ярославам оторвало, чтобы Данилов стал миллиардером, а Фридман еще миллиардов нагреб.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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14.03.2021 12:30 Відповісти
Исчезни кацапская простыня. Тут вспоминают патриотов добровольцев а не твоих соевых кумиров
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14.03.2021 12:47 Відповісти
ПРЕВЕД, АРЕСТОВИЧ.
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14.03.2021 14:24 Відповісти
Зі святом вас, дорогі!
Здоров'я та наснаги вам та вашим рідним та близьким!
Дякуєм за все!
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14.03.2021 12:58 Відповісти
Зі святом вас! Слава Україні!
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14.03.2021 13:57 Відповісти
Поздоровлення добровольцям !
Ви - завжди перші !!!!

за вами підуть інші
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14.03.2021 14:02 Відповісти
Слава Україні !
Героям Слава !
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14.03.2021 14:03 Відповісти
Добровольцы и волонтеры первыми встали на защиту Украины, они сорвали планы врага и дали драгоценное время на мобилизацию и возрождение ЗСУ. Им не было "какая разница".
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 4883
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14.03.2021 14:52 Відповісти
Добровольцы - стержень нашей новой украинской армии. КСьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 5519огда началась война, многие участники Майдана отправились защищать свою страну. Некоторые из них стали батальоном территориальной обороны «Киевская Русь», официальная дата создания которого - 6 июня 2014 года. И хоть назывались они теробороной, в Киеве не сидели. Батальон принял самое непосредственное участие в боях на передовой практически в каждом крупном сражении. Углегорск, Дебальцево, Иловайск, Светлодарская дуга… Все, кто знает двадцать пятый батальон, говорят, что где тяжелые бои - там 25-й, где 25-й - там тяжелые бои. Такое у батальона везение, такая судьба. Низкий поклон Вам и вашим семьям! Вы отстояли нашу землю. Монах - здоровья тебе крепкого! Пусть сбудется все о чем ты мечтаешь. Любим! Ждем! Сьогодні в Україні відзначають День добровольця - Цензор.НЕТ 5255
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14.03.2021 16:40 Відповісти
 
 