Сьогодні в Україні відзначають День добровольця
14 березня в Україні відзначають День українського добровольця, започаткований у січні 2017 року.
Саме цього дня у 2014 році понад 500 бійців Самооборони Майдану почали підготовку на полігоні в Нових Петрівцях для того, щоб сформувати перший добровольчий батальйон і взяти участь у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України.
Добровольчий рух на початку російсько-української війни відіграв особливо важливу роль у контексті розваленої і розграбованої армії.
13 квітня 2014 року було прийнято рішення про початок антитерористичної операції на сході України. Бійці добровольчих батальйонів взяли активну участь у першому етапі її проведення і завадили просуванню противника вглиб материкової України.
У 2017 році Верховна Рада України встановила 14 березня Днем добровольця, який відзначається з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості.
У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав ключовий Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", що нарешті відновив справедливість серед військових - добровольці змогли отримати статус учасника бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щира Подяка та низький Уклін Їм та їхнім Сім'ям від всього Патріотичного Люду України!!!
Україна створювалася, розвивалася та існує завдяки виключно Патріотам та наперекір нашим ворогам!
Україна й надалі існуватиме, розквітатиме завдяки мужності, самовідданості, самопожертві, невтомній праці та талантам Патріотів!
Слава Україні! Слава її Героям -Патріотам! Смерть ворогам України!
Добра та Здоров'я! Натхнення та, врешті, Достатку Вашим Родинам!
Люди, які здатні приймати рішення, на користь Держави, самостійно, ризикуючи і не боячись злиднів, є справжньою Елітою України!
зі Святом вас!
При цьому керівництві кацапи просунулись, без бою, вглиб української території.
"Еще в октябре 2019 панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно
Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний."
Мій спонсор? Доведете, чи збрешите, як про зраду та Панаму?
Вічна слава Героям! Слава Україні!
Без добровольців у 2014 кацапи з сєпарами могли дійти до Полтави.
Слава Богу за патріотів України.
Есть территориальная оборона Турчинова - вот это с радостью.
Над Арестовичем комментаторы глумятся в голос прямо в его Фейсбуке, прямо в его Фейсбуке, Карл.
Вот так, за какие-то месяцы, Арестович из эксперта стал посмешищем.
Вот и весь авторитет Министерства Обороны при Президенте Данилове (вы прочитали правильно, кто президент).
Спрашивали на censor в комментариях, а кто эту ОПГ при власти финасирует?
Одну фамилию я процитировала, ее дал сам Арестович в своем Фейсбуке, открыто, Это Греф (кто Сбербанк).
Даю еще две: российские олигархи Фридман и Хан (эти Альфа-банк), то есть ОПГ Слуги Народа спелись с российскими банкирами.
Фридман строит мемориал в Бабьем Яру, согласно которому украинцы будут объявлены едиственными и главными виновниками Холокоста.
Так что вы еще Фридману репарации будете платить, Димы, Ярославы и Саши с оторванными конечностями из-за обстрела позиций ВСУ нелюдями, те Димы, Саши и Ярославы, о которых недавно тут был репортаж (с большим, правда, опозданием) из Киевского госпиталя.
И получается, что конечности Димам, Сашам и Ярославам оторвало, чтобы Данилов стал миллиардером, а Фридман еще миллиардов нагреб.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
Здоров'я та наснаги вам та вашим рідним та близьким!
Дякуєм за все!
Ви - завжди перші !!!!
за вами підуть інші
Героям Слава !