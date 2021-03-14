Украинцы, сопротивлявшиеся российской вооруженной агрессии, не дали реализовать захватнические планы Кремля и показали, что мы - непобедимая нация, - Хомчак

Нет высшего проявления любви к родной земле, чем мужество встать на ее защиту. На это способны только сильные духом люди.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в своем обращении по случаю Дня добровольца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Украинцы, которые в едином порыве поднялись в сопротивлении российской вооруженной агрессии, продемонстрировали всему миру, что мы непобедимая нация. Наша отвага, самоотверженность и единство остановили вражеское наступление и не дали реализовать захватнические планы Кремля", - подчеркивает Хомчак.

Он напомнил, что в 2014 году, бок о бок с военнослужащими Вооруженных Сил Украины и представителями других военных формирований защищать Украину пошли тысячи добровольцев.

"Каждый из вас сделал бесценный вклад в благородное дело обороны государства. К большому сожалению, многие украинские воины отдали за это свои жизни и здоровье. Помним и чтим бессмертный подвиг героев", - добавил он.

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Хомчак также выразил благодарность добровольцам, которые продолжили службу уже в составе Вооруженных Сил Украины.

"Ваш боевой опыт, высокая мотивация и патриотизм важны для укрепления и качественного обновления современного Украинского войска...Верю в нашу общую Победу. Слава Украине!", - подытожил главком ВСУ.

Как сообщалось, 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года.