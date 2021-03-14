Украинцы, сопротивлявшиеся российской вооруженной агрессии, не дали реализовать захватнические планы Кремля и показали, что мы - непобедимая нация, - Хомчак
Нет высшего проявления любви к родной земле, чем мужество встать на ее защиту. На это способны только сильные духом люди.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в своем обращении по случаю Дня добровольца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Украинцы, которые в едином порыве поднялись в сопротивлении российской вооруженной агрессии, продемонстрировали всему миру, что мы непобедимая нация. Наша отвага, самоотверженность и единство остановили вражеское наступление и не дали реализовать захватнические планы Кремля", - подчеркивает Хомчак.
Он напомнил, что в 2014 году, бок о бок с военнослужащими Вооруженных Сил Украины и представителями других военных формирований защищать Украину пошли тысячи добровольцев.
"Каждый из вас сделал бесценный вклад в благородное дело обороны государства. К большому сожалению, многие украинские воины отдали за это свои жизни и здоровье. Помним и чтим бессмертный подвиг героев", - добавил он.
Хомчак также выразил благодарность добровольцам, которые продолжили службу уже в составе Вооруженных Сил Украины.
"Ваш боевой опыт, высокая мотивация и патриотизм важны для укрепления и качественного обновления современного Украинского войска...Верю в нашу общую Победу. Слава Украине!", - подытожил главком ВСУ.
Как сообщалось, 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года.
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Україна створювалася, розвивалася та існує завдяки виключно Патріотам та наперекір нашим ворогам!
Україна й надалі існуватиме, розквітатиме завдяки мужності, самовідданості, самопожертві, невтомній праці та талантам Патріотів!
Слава Україні! Слава її Героям -Патріотам! Смерть ворогам України!
Добра та Здоров'я! Натхнення та, врешті, Достатку Вашим Родинам!
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(звиздеть не мешки тягать...и фото тому доказательства....и как Крым защищал не сдавал в апреле 2014, и как добровольцев из мацквы поддерживал...жаба)
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Путин: «Крым присоединили, чтобы не было, как на Донбассе». Тварь лживая. Дедушка старый, он уже забыл, что Донбасс мирно жил до того, как он аннексировал Крым. Напоминаем, как «было на Донбассе» до того, как Путин начал его «спасать» и сейчас. Абхазия-2.
Он очень их боялся - людей, которые РЕАЛЬНО МОГЛИ его наказать за антинародную политику и воровство!
видать, что немало постарался, чтобы заслужить такие единодушно презрительные комменты.