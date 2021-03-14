РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
104 646 41

Украинцы, сопротивлявшиеся российской вооруженной агрессии, не дали реализовать захватнические планы Кремля и показали, что мы - непобедимая нация, - Хомчак

Украинцы, сопротивлявшиеся российской вооруженной агрессии, не дали реализовать захватнические планы Кремля и показали, что мы - непобедимая нация, - Хомчак

Нет высшего проявления любви к родной земле, чем мужество встать на ее защиту. На это способны только сильные духом люди.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в своем обращении по случаю Дня добровольца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Украинцы, которые в едином порыве поднялись в сопротивлении российской вооруженной агрессии, продемонстрировали всему миру, что мы непобедимая нация. Наша отвага, самоотверженность и единство остановили вражеское наступление и не дали реализовать захватнические планы Кремля", - подчеркивает Хомчак.

Он напомнил, что в 2014 году, бок о бок с военнослужащими Вооруженных Сил Украины и представителями других военных формирований защищать Украину пошли тысячи добровольцев.

"Каждый из вас сделал бесценный вклад в благородное дело обороны государства. К большому сожалению, многие украинские воины отдали за это свои жизни и здоровье. Помним и чтим бессмертный подвиг героев", - добавил он.

Читайте также: Бесстрашные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором, - Порошенко

Хомчак также выразил благодарность добровольцам, которые продолжили службу уже в составе Вооруженных Сил Украины.

"Ваш боевой опыт, высокая мотивация и патриотизм важны для укрепления и качественного обновления современного Украинского войска...Верю в нашу общую Победу. Слава Украине!", - подытожил главком ВСУ.

Как сообщалось, 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года.

Автор: 

праздник (1691) добровольцы (1156) Хомчак Руслан (250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Чотирикратний бігун від призову. Якось атошник запитав у нього чому він тоді втік. Так з говнокомандуючим сталась істерика і забігав туди-сюди. Було відео.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:26
+15
и главное - он не простит тем кто сдал Крым..и от если б оно тогда было президентом...
(звиздеть не мешки тягать...и фото тому доказательства....и как Крым защищал не сдавал в апреле 2014, и как добровольцев из мацквы поддерживал...жаба)
показать весь комментарий
14.03.2021 11:29
+14
Розкажи як ти протистояв окупантам.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розкажи як ти протистояв окупантам.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:20 Ответить
Нормально так "протистояв"...по посадкам и бегом в Днепр, пока его бойцов паРашкинцы утюжили с двух сторон...
показать весь комментарий
14.03.2021 11:25 Ответить
Про Іловайськ він мовчатиме, як риба...
показать весь комментарий
14.03.2021 12:00 Ответить
Вічна Слава Патріотам-Добровольцям!

Щира Подяка та низький Уклін Їм та їхнім Сім'ям від всього Патріотичного Люду України!!!

Україна створювалася, розвивалася та існує завдяки виключно Патріотам та наперекір нашим ворогам!

Україна й надалі існуватиме, розквітатиме завдяки мужності, самовідданості, самопожертві, невтомній праці та талантам Патріотів!

Слава Україні! Слава її Героям -Патріотам! Смерть ворогам України!

Добра та Здоров'я! Натхнення та, врешті, Достатку Вашим Родинам!
показать весь комментарий
14.03.2021 12:10 Ответить
Украинцы, сопротивлявшиеся российской вооруженной агрессии, не дали реализовать захватнические планы Кремля и показали, что мы - непобедимая нация, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8366Украинцы, сопротивлявшиеся российской вооруженной агрессии, не дали реализовать захватнические планы Кремля и показали, что мы - непобедимая нация, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3617

....
показать весь комментарий
14.03.2021 11:21 Ответить
Чотирикратний бігун від призову. Якось атошник запитав у нього чому він тоді втік. Так з говнокомандуючим сталась істерика і забігав туди-сюди. Було відео.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:26 Ответить
и главное - он не простит тем кто сдал Крым..и от если б оно тогда было президентом...
(звиздеть не мешки тягать...и фото тому доказательства....и как Крым защищал не сдавал в апреле 2014, и как добровольцев из мацквы поддерживал...жаба)
показать весь комментарий
14.03.2021 11:29 Ответить
Рибкам-гупі нормально "заходить". То чому їх цим не годувати?
показать весь комментарий
14.03.2021 12:01 Ответить
Чим воюватиме ЗСУ: про Сапсан та Нептун, шифри Краб та Бастіон, доля Сокіл-300 - Олександр Миронюк https://www.youtube.com/watch?v=gw03oNr-XVk&t=273s&ab_channel=DefenseExpressChannel
показать весь комментарий
14.03.2021 11:24 Ответить
Українці, які чинили опір російській збройній агресії, не дали реалізувати загарбницькі плани Кремля і показали, що ми - непереможна нація, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1718
показать весь комментарий
14.03.2021 11:28 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Путин: «Крым присоединили, чтобы не было, как на Донбассе». Тварь лживая. Дедушка старый, он уже забыл, что Донбасс мирно жил до того, как он аннексировал Крым. Напоминаем, как «было на Донбассе» до того, как Путин начал его «спасать» и сейчас. Абхазия-2.

Українці, які чинили опір російській збройній агресії, не дали реалізувати загарбницькі плани Кремля і показали, що ми - непереможна нація, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9095
показать весь комментарий
14.03.2021 11:31 Ответить
Граф Іловайський.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:29 Ответить
Гриф
показать весь комментарий
14.03.2021 12:02 Ответить
Хотелось бы услышать о личных достижениях генерала на фронте борьбы с оккупантами. (Про забрасывание рации в кусты и успешный драп с Иловайска я уже слышал)
показать весь комментарий
14.03.2021 11:36 Ответить
Вот тебе, Хомчак, лучше посидеть молча. К тебе столько вопросов!
показать весь комментарий
14.03.2021 11:38 Ответить
Хомчак лучше бы рассказал, что украинцы не сопротивляющиеся российской вооружённой агресии, позволили реализовать в Украине.
показать весь комментарий
14.03.2021 12:00 Ответить
Я не знал,что сегодня День Добровольцев,но,случайно,получилось классно. Решил постричься,сам,очень коротко -2 мм. Постригся с двух сторон,а потом,думаю,дай удивлю супругу. Постригся дальше,как решил,и позвал ее.Она только зашла и я услышал:-Ух ты,запорожский казак! Посмеялись,и я потом достригся дальше. Дело в том,что в начале я постригся с боков,а посредине оставил,-то ли Ирокез,то ли оселедец...
показать весь комментарий
14.03.2021 12:05 Ответить
Яке їхало, таке й здибало...
показать весь комментарий
14.03.2021 19:12 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2021 20:51 Ответить
Последнее слово в его комментарии -это его имя?
показать весь комментарий
14.03.2021 21:49 Ответить
Та Хомчак взагалі Орел!!! Але не той орел,що високо літає ,а той що гори обсирає! Бєня його пристроїв на посаду головнокомандувача, після того як він кинув тисячі солдат в пекло, а сам звалив на бусі з "комбатами" Тетеруком і Березою. В результаті два муділи стали депутатами, а це чмо стало гімнокомандувачем!
показать весь комментарий
14.03.2021 12:25 Ответить
відібрали соску на авіаконтрабанді, то щось мурижить з подяками, сам не показався, преса повідомила. заробітчанин в одній особі із запроданцем. Жадоба до наживи штовхає на абсурдні дії - закупити завідомо негідну, непридатну зброю для підвищення потужності війська. А щодо рації в кущах і шорти, то в його любимій РККА теж був такий маршал, його звали Кулик, так він при відступі в 1941 році викинув в кущі партквиток, всі ордени та маршальські зірки. А розжалували його пізніше за те, що цілий літак продовольства з фронту відправив своїй сім"ї в евакуацію. А знаменитий Карбишев, відступаючи в тому ж 1941 році разом із сштабом армії, спеціально відстав від нього, купив одежу, перевдівся і хотів непомітно зникнути. Однак німці не визнали в ньому простого білоруського робітника. А наш шантеклер ще сміє дякувати добровольцям, він одну шкоду приносить армії.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:12 Ответить
Вони, орки з РФ уже он уже готові для вторгнення в Україну їх 8 армією, а ці дупошні владарі нічого так і не зробили для оборони, ні тобі виконаних оборонних програм, ні тобі закону про тероборону, ні вільного носіння зброї для громадян, зате все успіли - це зробити 90 млрд. зовнішнього боргу, продати землю, провести з'їзд слуг олігахії. Як мило.
показать весь комментарий
14.03.2021 12:31 Ответить
Героям слава! Нет высшего проявления любви к родной земле, чем мужество встать на ее защиту, на это способны только сильные духом люди... Половина начальников и чиновников при первой опасности будут тикать из Украины как крысы с тонущего корабля.
показать весь комментарий
14.03.2021 12:45 Ответить
А почему безнаказанным остался главный преследователь добровольцев - Порошенко, который тайком их упрятывал и гноил в Мариупольской тюрьме???
Он очень их боялся - людей, которые РЕАЛЬНО МОГЛИ его наказать за антинародную политику и воровство!
показать весь комментарий
14.03.2021 12:54 Ответить
Люди , которые добровольно шли на смерть, чтобы защитить нас от рашки- вот, кто эти люди. Благодаря добровольцам план ***** не сработал. Если бы не эти люди- уже не было бы Украины.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:06 Ответить
А так же люди, которые организовали снабжение этих людей - едой, шлемами, брониками и так далее. Про них как то забывают...
показать весь комментарий
14.03.2021 21:03 Ответить
Может и непобедимая, но к сожилению очень продажная.
показать весь комментарий
14.03.2021 15:02 Ответить
Не большей мере чем испанцы
показать весь комментарий
14.03.2021 15:44 Ответить
Да, особенно ты непобедимый, так как бросил солдат, а сам дрыснул в посадку, мразь ты такая...
показать весь комментарий
14.03.2021 17:07 Ответить
Хомчак ( из кустов под Иловайском)
показать весь комментарий
14.03.2021 19:58 Ответить
Да, не слабо так прошлось общественное мнение по генералу Хомчаку:

видать, что немало постарался, чтобы заслужить такие единодушно презрительные комменты.
показать весь комментарий
15.03.2021 06:54 Ответить
особенно хомчак показал,когда драпал из под илловайска
показать весь комментарий
15.03.2021 09:40 Ответить
 
 