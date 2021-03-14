Українці, які чинили опір російській збройній агресії, не дали реалізувати загарбницькі плани Кремля і показали, що ми - непереможна нація, - Хомчак
Немає вищого прояву любові до рідної землі, ніж мужність стати на її захист. На це здатні тільки сильні духом люди.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у своєму зверненні з нагоди Дня добровольця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Українці, які у єдиному пориві піднялися у спротиві російській збройній агресії, продемонстрували всьому світові, що ми непереможна нація. Наша відвага, самовідданість і єдність зупинили ворожий наступ та не дали реалізуватися загарбницьким планам Кремля", - наголошує Хомчак.
Він нагадав, що у 2014 році, пліч-о-пліч із військовослужбовцями Збройних сил України та представниками інших військових формувань захищати Україну пішли тисячі добровольців.
"Кожен із вас зробив безцінний внесок у благородну справу оборони держави. На превеликий жаль, багато українських воїни віддали за це свої життя і здоров'я. Пам'ятаємо і вшановуємо безсмертний подвиг героїв", - додав він.
Хомчак також подякував добровольцям, які продовжили службу вже в складі Збройних сил України.
"Ваш бойовий досвід, висока мотивація і патріотизм важливі для зміцнення і якісного оновлення сучасного українського війська... Вірю у нашу спільну перемогу. Слава Україні!" - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
Як повідомлялося, 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця, запроваджений у січні 2017 року.
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Україна створювалася, розвивалася та існує завдяки виключно Патріотам та наперекір нашим ворогам!
Україна й надалі існуватиме, розквітатиме завдяки мужності, самовідданості, самопожертві, невтомній праці та талантам Патріотів!
Слава Україні! Слава її Героям -Патріотам! Смерть ворогам України!
Добра та Здоров'я! Натхнення та, врешті, Достатку Вашим Родинам!
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(звиздеть не мешки тягать...и фото тому доказательства....и как Крым защищал не сдавал в апреле 2014, и как добровольцев из мацквы поддерживал...жаба)
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Путин: «Крым присоединили, чтобы не было, как на Донбассе». Тварь лживая. Дедушка старый, он уже забыл, что Донбасс мирно жил до того, как он аннексировал Крым. Напоминаем, как «было на Донбассе» до того, как Путин начал его «спасать» и сейчас. Абхазия-2.
Он очень их боялся - людей, которые РЕАЛЬНО МОГЛИ его наказать за антинародную политику и воровство!
видать, что немало постарался, чтобы заслужить такие единодушно презрительные комменты.