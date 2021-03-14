Українці, які чинили опір російській збройній агресії, не дали реалізувати загарбницькі плани Кремля і показали, що ми - непереможна нація, - Хомчак

Немає вищого прояву любові до рідної землі, ніж мужність стати на її захист. На це здатні тільки сильні духом люди.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у своєму зверненні з нагоди Дня добровольця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Українці, які у єдиному пориві піднялися у спротиві російській збройній агресії, продемонстрували всьому світові, що ми непереможна нація. Наша відвага, самовідданість і єдність зупинили ворожий наступ та не дали реалізуватися загарбницьким планам Кремля", - наголошує Хомчак.

Він нагадав, що у 2014 році, пліч-о-пліч із військовослужбовцями Збройних сил України та представниками інших військових формувань захищати Україну пішли тисячі добровольців.

"Кожен із вас зробив безцінний внесок у благородну справу оборони держави. На превеликий жаль, багато українських воїни віддали за це свої життя і здоров'я. Пам'ятаємо і вшановуємо безсмертний подвиг героїв", - додав він.

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Хомчак також подякував добровольцям, які продовжили службу вже в складі Збройних сил України.

"Ваш бойовий досвід, висока мотивація і патріотизм важливі для зміцнення і якісного оновлення сучасного українського війська... Вірю у нашу спільну перемогу. Слава Україні!" - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця, запроваджений у січні 2017 року.