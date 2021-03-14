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Новини Агресія Росії проти України
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Українці, які чинили опір російській збройній агресії, не дали реалізувати загарбницькі плани Кремля і показали, що ми - непереможна нація, - Хомчак

Українці, які чинили опір російській збройній агресії, не дали реалізувати загарбницькі плани Кремля і показали, що ми - непереможна нація, - Хомчак

Немає вищого прояву любові до рідної землі, ніж мужність стати на її захист. На це здатні тільки сильні духом люди.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у своєму зверненні з нагоди Дня добровольця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Українці, які у єдиному пориві піднялися у спротиві російській збройній агресії, продемонстрували всьому світові, що ми непереможна нація. Наша відвага, самовідданість і єдність зупинили ворожий наступ та не дали реалізуватися загарбницьким планам Кремля", - наголошує Хомчак.

Він нагадав, що у 2014 році, пліч-о-пліч із військовослужбовцями Збройних сил України та представниками інших військових формувань захищати Україну пішли тисячі добровольців.

"Кожен із вас зробив безцінний внесок у благородну справу оборони держави. На превеликий жаль, багато українських воїни віддали за це свої життя і здоров'я. Пам'ятаємо і вшановуємо безсмертний подвиг героїв", - додав він.

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Хомчак також подякував добровольцям, які продовжили службу вже в складі Збройних сил України.

"Ваш бойовий досвід, висока мотивація і патріотизм важливі для зміцнення і якісного оновлення сучасного українського війська... Вірю у нашу спільну перемогу. Слава Україні!" - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця, запроваджений у січні 2017 року.

Автор: 

свято (682) добровольці (909) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+17
Чотирикратний бігун від призову. Якось атошник запитав у нього чому він тоді втік. Так з говнокомандуючим сталась істерика і забігав туди-сюди. Було відео.
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14.03.2021 11:26
+15
и главное - он не простит тем кто сдал Крым..и от если б оно тогда было президентом...
(звиздеть не мешки тягать...и фото тому доказательства....и как Крым защищал не сдавал в апреле 2014, и как добровольцев из мацквы поддерживал...жаба)
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14.03.2021 11:29
+14
Розкажи як ти протистояв окупантам.
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14.03.2021 11:20
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Розкажи як ти протистояв окупантам.
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14.03.2021 11:20 Відповісти
Нормально так "протистояв"...по посадкам и бегом в Днепр, пока его бойцов паРашкинцы утюжили с двух сторон...
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14.03.2021 11:25 Відповісти
Про Іловайськ він мовчатиме, як риба...
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14.03.2021 12:00 Відповісти
Вічна Слава Патріотам-Добровольцям!

Щира Подяка та низький Уклін Їм та їхнім Сім'ям від всього Патріотичного Люду України!!!

Україна створювалася, розвивалася та існує завдяки виключно Патріотам та наперекір нашим ворогам!

Україна й надалі існуватиме, розквітатиме завдяки мужності, самовідданості, самопожертві, невтомній праці та талантам Патріотів!

Слава Україні! Слава її Героям -Патріотам! Смерть ворогам України!

Добра та Здоров'я! Натхнення та, врешті, Достатку Вашим Родинам!
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14.03.2021 12:10 Відповісти
Украинцы, сопротивлявшиеся российской вооруженной агрессии, не дали реализовать захватнические планы Кремля и показали, что мы - непобедимая нация, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8366Украинцы, сопротивлявшиеся российской вооруженной агрессии, не дали реализовать захватнические планы Кремля и показали, что мы - непобедимая нация, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3617

....
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14.03.2021 11:21 Відповісти
Чотирикратний бігун від призову. Якось атошник запитав у нього чому він тоді втік. Так з говнокомандуючим сталась істерика і забігав туди-сюди. Було відео.
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14.03.2021 11:26 Відповісти
и главное - он не простит тем кто сдал Крым..и от если б оно тогда было президентом...
(звиздеть не мешки тягать...и фото тому доказательства....и как Крым защищал не сдавал в апреле 2014, и как добровольцев из мацквы поддерживал...жаба)
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14.03.2021 11:29 Відповісти
Рибкам-гупі нормально "заходить". То чому їх цим не годувати?
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14.03.2021 12:01 Відповісти
Чим воюватиме ЗСУ: про Сапсан та Нептун, шифри Краб та Бастіон, доля Сокіл-300 - Олександр Миронюк https://www.youtube.com/watch?v=gw03oNr-XVk&t=273s&ab_channel=DefenseExpressChannel
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14.03.2021 11:24 Відповісти
Українці, які чинили опір російській збройній агресії, не дали реалізувати загарбницькі плани Кремля і показали, що ми - непереможна нація, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1718
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14.03.2021 11:28 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Путин: «Крым присоединили, чтобы не было, как на Донбассе». Тварь лживая. Дедушка старый, он уже забыл, что Донбасс мирно жил до того, как он аннексировал Крым. Напоминаем, как «было на Донбассе» до того, как Путин начал его «спасать» и сейчас. Абхазия-2.

Українці, які чинили опір російській збройній агресії, не дали реалізувати загарбницькі плани Кремля і показали, що ми - непереможна нація, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9095
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14.03.2021 11:31 Відповісти
Граф Іловайський.
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14.03.2021 11:29 Відповісти
Гриф
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14.03.2021 12:02 Відповісти
Хотелось бы услышать о личных достижениях генерала на фронте борьбы с оккупантами. (Про забрасывание рации в кусты и успешный драп с Иловайска я уже слышал)
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14.03.2021 11:36 Відповісти
Вот тебе, Хомчак, лучше посидеть молча. К тебе столько вопросов!
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14.03.2021 11:38 Відповісти
Хомчак лучше бы рассказал, что украинцы не сопротивляющиеся российской вооружённой агресии, позволили реализовать в Украине.
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14.03.2021 12:00 Відповісти
Я не знал,что сегодня День Добровольцев,но,случайно,получилось классно. Решил постричься,сам,очень коротко -2 мм. Постригся с двух сторон,а потом,думаю,дай удивлю супругу. Постригся дальше,как решил,и позвал ее.Она только зашла и я услышал:-Ух ты,запорожский казак! Посмеялись,и я потом достригся дальше. Дело в том,что в начале я постригся с боков,а посредине оставил,-то ли Ирокез,то ли оселедец...
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14.03.2021 12:05 Відповісти
Яке їхало, таке й здибало...
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14.03.2021 19:12 Відповісти
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14.03.2021 20:51 Відповісти
Последнее слово в его комментарии -это его имя?
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14.03.2021 21:49 Відповісти
Та Хомчак взагалі Орел!!! Але не той орел,що високо літає ,а той що гори обсирає! Бєня його пристроїв на посаду головнокомандувача, після того як він кинув тисячі солдат в пекло, а сам звалив на бусі з "комбатами" Тетеруком і Березою. В результаті два муділи стали депутатами, а це чмо стало гімнокомандувачем!
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14.03.2021 12:25 Відповісти
відібрали соску на авіаконтрабанді, то щось мурижить з подяками, сам не показався, преса повідомила. заробітчанин в одній особі із запроданцем. Жадоба до наживи штовхає на абсурдні дії - закупити завідомо негідну, непридатну зброю для підвищення потужності війська. А щодо рації в кущах і шорти, то в його любимій РККА теж був такий маршал, його звали Кулик, так він при відступі в 1941 році викинув в кущі партквиток, всі ордени та маршальські зірки. А розжалували його пізніше за те, що цілий літак продовольства з фронту відправив своїй сім"ї в евакуацію. А знаменитий Карбишев, відступаючи в тому ж 1941 році разом із сштабом армії, спеціально відстав від нього, купив одежу, перевдівся і хотів непомітно зникнути. Однак німці не визнали в ньому простого білоруського робітника. А наш шантеклер ще сміє дякувати добровольцям, він одну шкоду приносить армії.
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14.03.2021 13:12 Відповісти
Вони, орки з РФ уже он уже готові для вторгнення в Україну їх 8 армією, а ці дупошні владарі нічого так і не зробили для оборони, ні тобі виконаних оборонних програм, ні тобі закону про тероборону, ні вільного носіння зброї для громадян, зате все успіли - це зробити 90 млрд. зовнішнього боргу, продати землю, провести з'їзд слуг олігахії. Як мило.
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14.03.2021 12:31 Відповісти
Героям слава! Нет высшего проявления любви к родной земле, чем мужество встать на ее защиту, на это способны только сильные духом люди... Половина начальников и чиновников при первой опасности будут тикать из Украины как крысы с тонущего корабля.
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14.03.2021 12:45 Відповісти
А почему безнаказанным остался главный преследователь добровольцев - Порошенко, который тайком их упрятывал и гноил в Мариупольской тюрьме???
Он очень их боялся - людей, которые РЕАЛЬНО МОГЛИ его наказать за антинародную политику и воровство!
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14.03.2021 12:54 Відповісти
Люди , которые добровольно шли на смерть, чтобы защитить нас от рашки- вот, кто эти люди. Благодаря добровольцам план ***** не сработал. Если бы не эти люди- уже не было бы Украины.
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14.03.2021 13:06 Відповісти
А так же люди, которые организовали снабжение этих людей - едой, шлемами, брониками и так далее. Про них как то забывают...
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14.03.2021 21:03 Відповісти
Может и непобедимая, но к сожилению очень продажная.
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14.03.2021 15:02 Відповісти
Не большей мере чем испанцы
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14.03.2021 15:44 Відповісти
Да, особенно ты непобедимый, так как бросил солдат, а сам дрыснул в посадку, мразь ты такая...
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14.03.2021 17:07 Відповісти
Хомчак ( из кустов под Иловайском)
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14.03.2021 19:58 Відповісти
Да, не слабо так прошлось общественное мнение по генералу Хомчаку:

видать, что немало постарался, чтобы заслужить такие единодушно презрительные комменты.
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15.03.2021 06:54 Відповісти
особенно хомчак показал,когда драпал из под илловайска
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15.03.2021 09:40 Відповісти
 
 