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Новости Санкции против России
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США готовят новые санкции против России, - Белый дом

США готовят новые санкции против России, - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный ответ на действия Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга Белого дома с журналистами.

"Он (Президент Джо Байден. - Ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами в наказании за отравления Навального, и подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Салливан.

2 марта США и ЕС синхронно объявили о введении санкций в отношении России из-за отравления российского активиста Алексея Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов

"Любое использование химического оружия - недопустимо. Мы действуем вместе с нашими партнерами в ЕС и Великобритании в противодействии поступкам России и призываем освободить Навального из тюрьмы", - заявил тогда госсекретарь США Энтони Блинкен.

ЕС оставил под санкциями четырех должностных лиц: Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, Игоря Краснова, генерального прокурора, Виктора Зотова, руководителя Национальной гвардии, и Александра Калашникова, председателя российской тюремной службы.

Впервые Европа ввела санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины в 2014 году. Эти ограничения каждый раз продлевается на полгода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС продлил на полгода санкции против России за агрессию в Украине

Санкции касаются 177 физических и 48 юридических лиц. Им ограничили разрешения на поездки, заморозили активы и запретили предоставлять денежные средства и другие экономические ресурсы.

Также ограничения нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, товары двойного назначения.

Автор: 

санкции (11260) США (26471) Салливан Джон (63)


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Топ комментарии
+21
Свято наближається!.. Свято наближається!))
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 826
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14.03.2021 12:43
+17
Новую российскую лунную базу решено строить на обратной стороне лица Рогозина...


США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 331
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14.03.2021 12:59
+16
Та давайте вже курва !Три місяці тільки бла бла бла ..
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14.03.2021 12:40
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Правила форума Совет форумчан
Та давайте вже курва !Три місяці тільки бла бла бла ..
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14.03.2021 12:40 Ответить
Говорят большие проблемы у правительственных,президентских,Ростелекомовских и у других сайтов. И это не санкции,-это что-то интереснее.
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14.03.2021 13:05 Ответить
Та я щось то читав - вони самі себе трахнули зі своїми рукожопимм фахівцями
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14.03.2021 13:14 Ответить
Не знаю. Но не исключено,что Дядя Джо взялся за настоящее дело,а не за подъезды.
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14.03.2021 14:20 Ответить
Побачимо що воно далi буде
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14.03.2021 14:27 Ответить
Он уже близко
США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7884
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14.03.2021 23:30 Ответить
які ще три місяці. 20 числа 2 місяці буде
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14.03.2021 13:05 Ответить
Та ця команда ще пів року тому в передвиборній кампанії дзижчала про ці грізні санкції
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14.03.2021 13:11 Ответить
Вы еще фильм документальный снимите, вот как сейчас премьера Бэллингкэта будет.
Вот увидете, как Данилов испужается после демонстрации того фильма.
Документальным фильмом уголовников пугать - как еже голой ж*.
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14.03.2021 12:41 Ответить
Мадамка,какого Данилова вы постоянно упоминаете в своих постах?
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14.03.2021 13:17 Ответить
Память отшибло?
На:

"Алексе́й Мячесла́вович Дани́лов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Олексій Мячеславович Данілов; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Красный Луч , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский государственный и политический деятель. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Секретарь СНБО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины с 3 октября 2019 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Городской голова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 V созыва (2006-2007). Заместитель Секретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совета национальной безопасности и обороны Украины (23 июля - 3 октября 2019)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] ." (Википедия)
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14.03.2021 14:19 Ответить
God bless America!
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14.03.2021 12:42 Ответить
Свято наближається!.. Свято наближається!))
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 826
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14.03.2021 12:43 Ответить
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14.03.2021 13:14 Ответить
Я так в дитинстві обожнював цю рекламу українською мовою!))
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14.03.2021 15:57 Ответить
ага.. тато наближається!.. тато наближається!..
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14.03.2021 16:02 Ответить
Везёт же лаптемордой ро-сосии, каждый месяц полезные санкции.
Через месяц ещё будут

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14.03.2021 12:43 Ответить
Побільше корисних санкцій і всяких інших!
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14.03.2021 13:06 Ответить
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7954
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14.03.2021 12:48 Ответить
У мордвы есть своя раскладка:
бендеры
фашисты
пиндосы
гейропа
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14.03.2021 12:56 Ответить
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3834
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14.03.2021 12:49 Ответить
а импотенты с Европы наоборот -В ЕС выступают за смягчение тона по России Жесткий подход к Москве "устарел" и чрезмерно привязан к украинскому конфликту, заявляют немецкие дипломаты.
На фоне разработки новой стратегии ЕС по России, которая должна быть представлена в марте 2021 года, некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, в частных переговорах настаивают переходе к "менее воинственному" тону в диалоге с Москвой, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Другие члены ЕС убеждены, что смягчение позиции по отношению к Кремлю только ухудшит ситуацию, говорится в сообщении.
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14.03.2021 12:50 Ответить
єто как в фильме "Сватання на Гончаривци" - мати плаче та каже - я ж розумию що Стецько дурний, так якби ж не його кляти чисельна худоба та велика хата...
Если ж бы не клятый СП-2 ..
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14.03.2021 13:05 Ответить
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7454
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14.03.2021 12:51 Ответить
Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется
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14.03.2021 12:53 Ответить
от деревни до деревни
два килОметра езды,
твоя рашка потеряла
карбюратор от езды
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14.03.2021 12:56 Ответить
По деревне мы проходим
В девяносто пятый раз
Неужели нам ребята
По шеям никто не даст? (с)
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14.03.2021 13:05 Ответить
Санкции должны быть такими, чтобы гарантированно вернуть расею к ее истокам.
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Вяликая страна, вяликий нарот

В 1885 году в Нью-Йорке начали строить небоскребы, в 1886 Карл Бенц получил первый патент на свой автомобиль. В Украине в 16в Острожская академия, которая имела собственную типографию, 17в. - Киево-Могилянская академия
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14.03.2021 12:54 Ответить
В 1863 году в Лондоне начало работать метро
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14.03.2021 16:20 Ответить
там палають ватні пердаки
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1124
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14.03.2021 12:55 Ответить
США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9033
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14.03.2021 12:58 Ответить
Новую российскую лунную базу решено строить на обратной стороне лица Рогозина...


США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 331
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14.03.2021 12:59 Ответить
откуда у рогозина лицо?
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14.03.2021 15:26 Ответить
Главная санкция это цена на нефть, а она растёт, мистер Байден.
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14.03.2021 13:00 Ответить
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком

Российская наука: академик и декан


США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8218
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14.03.2021 13:04 Ответить
********* в расход.
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14.03.2021 13:13 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5 У московському МЗС, у швидкісному ліфті, піднімаються москаль і американець. Раптом ліфт застрягає. І під цей час москалеві прихопило живота. Він каже: - Слухай, я тут присяду в куточку, а ти відвернись. Американець відвертається, дістає Marlboro, запалює. Москаль із кутка натуженим голосом: - А в нас у ліфтах не палять!
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14.03.2021 13:25 Ответить
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14.03.2021 13:30 Ответить
"Он (Президент Джо Байден. - Ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами в наказании заИсточник: https://censor.net/ru/n3253214

===== Ну если в в сотрудничестве с европейцами, тогда понятно .... в ЕС говорят- нужно ласково
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14.03.2021 13:54 Ответить
Испугал ежом российскую жопу, когда цена бочки нефти равняется уже почти 70 "баксов" и продолжает расти! С такой ценой главного рассейского валютного ресурса её экономика не то что идет в минус, а вообще ежедневно увеличивает размер золотовалютных резервов!
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14.03.2021 14:07 Ответить
Это цена на бумажках.Совсем не исключен вариант второго урока рашке от Саудитов!
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14.03.2021 14:22 Ответить
Ціна нафти росте тому, що добрий дєдушка жо своїми указами скоротив видобуток нафти в США. Цікаво, скільки йому пуйло за це відстібнув?
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14.03.2021 14:41 Ответить
цена растет за счет уменьшения продаж, в итоге конечная сумма остается прежней
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14.03.2021 14:50 Ответить
...подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Салливан.Джейк! Передай Джо,что страна медведей и балалаек гадит везде,куда своё мерзкое рыло суёт.От неё один сплошной вред
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14.03.2021 14:20 Ответить
"США готовят новые санкции против России, - Белый дом"

Неужо ЯО таки вдарят?
Мне тут на форуме очень криворожские обещали, что как Байден инаугурируется, так сразу по Кремлю и шандарахнет.
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14.03.2021 14:23 Ответить
- А может бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!.. Но потом...
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14.03.2021 19:25 Ответить
Ну всё, теперь раша испугается и сдастся )
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14.03.2021 14:23 Ответить
федеральные каналы РФ в ютубе нужно закрыть - все эти Россия 1, 24, первый канал, НТВ, 60 минут канал, и т.п.
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14.03.2021 14:46 Ответить
ну выкупи Ютуб и закроешь.
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15.03.2021 00:54 Ответить
Санкции вводят постепенно, что бы ***** успело приспособиться.
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14.03.2021 15:12 Ответить
Или тут как фокус с жабой в кастрюле - если положить в кипяток, то она выскочит, а если нагревать постепенно, то свариться.
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14.03.2021 16:01 Ответить
США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3436
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14.03.2021 15:59 Ответить
эт хорошо, чинуши уже деньги не в офшоры выводят, а тоннами по хатам складируют, значит санкции весьма осложняют жизнь коррупционерам
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14.03.2021 19:24 Ответить
Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный ответ на действия Российской Федерации Источник: https://censor.net/ru/n3253214

А ОТ ПОДАТИ НА РОЗГЛЯД СЕНАТУ ЗАКОНИ ПРО РОЗЛІДУВАННЯ ВІДМИВАННЯ
РОСІЙСЬКИХ ГРОШЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ США ПОЧИНАЮЧИ З ЕЛЬЦИНА ПОКИ
ДУХУ НЕ ВИСТАЧАЄ У АМЕРИКИ, БО ТАМ МОВА ЙДЕ ПРО ТРИЛІОНИ ДОЛАРІВ
ВИВЕДЕНИХ З МОСКОВІЇ

Хоча і ці санкції непогано, але недостатьно.
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14.03.2021 22:51 Ответить
 
 