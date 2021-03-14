"США готовят новые санкции против России, - Белый дом"

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный ответ на действия Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга Белого дома с журналистами.

"Он (Президент Джо Байден. - Ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами в наказании за отравления Навального, и подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Салливан.

2 марта США и ЕС синхронно объявили о введении санкций в отношении России из-за отравления российского активиста Алексея Навального.

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"Любое использование химического оружия - недопустимо. Мы действуем вместе с нашими партнерами в ЕС и Великобритании в противодействии поступкам России и призываем освободить Навального из тюрьмы", - заявил тогда госсекретарь США Энтони Блинкен.

ЕС оставил под санкциями четырех должностных лиц: Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, Игоря Краснова, генерального прокурора, Виктора Зотова, руководителя Национальной гвардии, и Александра Калашникова, председателя российской тюремной службы.

Впервые Европа ввела санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины в 2014 году. Эти ограничения каждый раз продлевается на полгода.

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Санкции касаются 177 физических и 48 юридических лиц. Им ограничили разрешения на поездки, заморозили активы и запретили предоставлять денежные средства и другие экономические ресурсы.

Также ограничения нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, товары двойного назначения.