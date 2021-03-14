США готовят новые санкции против России, - Белый дом
Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный ответ на действия Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга Белого дома с журналистами.
"Он (Президент Джо Байден. - Ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами в наказании за отравления Навального, и подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Салливан.
2 марта США и ЕС синхронно объявили о введении санкций в отношении России из-за отравления российского активиста Алексея Навального.
"Любое использование химического оружия - недопустимо. Мы действуем вместе с нашими партнерами в ЕС и Великобритании в противодействии поступкам России и призываем освободить Навального из тюрьмы", - заявил тогда госсекретарь США Энтони Блинкен.
ЕС оставил под санкциями четырех должностных лиц: Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, Игоря Краснова, генерального прокурора, Виктора Зотова, руководителя Национальной гвардии, и Александра Калашникова, председателя российской тюремной службы.
Впервые Европа ввела санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины в 2014 году. Эти ограничения каждый раз продлевается на полгода.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС продлил на полгода санкции против России за агрессию в Украине
Санкции касаются 177 физических и 48 юридических лиц. Им ограничили разрешения на поездки, заморозили активы и запретили предоставлять денежные средства и другие экономические ресурсы.
Также ограничения нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, товары двойного назначения.
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Вот увидете, как Данилов испужается после демонстрации того фильма.
Документальным фильмом уголовников пугать - как еже голой ж*.
На:
"Алексе́й Мячесла́вович Дани́лов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Олексій Мячеславович Данілов; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Красный Луч , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский государственный и политический деятель. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Секретарь СНБО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины с 3 октября 2019 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Городской голова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 V созыва (2006-2007). Заместитель Секретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совета национальной безопасности и обороны Украины (23 июля - 3 октября 2019)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] ." (Википедия)
Через месяц ещё будут
бендеры
фашисты
пиндосы
гейропа
На фоне разработки новой стратегии ЕС по России, которая должна быть представлена в марте 2021 года, некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, в частных переговорах настаивают переходе к "менее воинственному" тону в диалоге с Москвой, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Другие члены ЕС убеждены, что смягчение позиции по отношению к Кремлю только ухудшит ситуацию, говорится в сообщении.
Если ж бы не клятый СП-2 ..
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется
два килОметра езды,
твоя рашка потеряла
карбюратор от езды
В девяносто пятый раз
Неужели нам ребята
По шеям никто не даст? (с)
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Вяликая страна, вяликий нарот
В 1885 году в Нью-Йорке начали строить небоскребы, в 1886 Карл Бенц получил первый патент на свой автомобиль. В Украине в 16в Острожская академия, которая имела собственную типографию, 17в. - Киево-Могилянская академия
https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком
Российская наука: академик и декан
===== Ну если в в сотрудничестве с европейцами, тогда понятно .... в ЕС говорят- нужно ласково
Неужо ЯО таки вдарят?
Мне тут на форуме очень криворожские обещали, что как Байден инаугурируется, так сразу по Кремлю и шандарахнет.
А ОТ ПОДАТИ НА РОЗГЛЯД СЕНАТУ ЗАКОНИ ПРО РОЗЛІДУВАННЯ ВІДМИВАННЯ
РОСІЙСЬКИХ ГРОШЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ США ПОЧИНАЮЧИ З ЕЛЬЦИНА ПОКИ
ДУХУ НЕ ВИСТАЧАЄ У АМЕРИКИ, БО ТАМ МОВА ЙДЕ ПРО ТРИЛІОНИ ДОЛАРІВ
ВИВЕДЕНИХ З МОСКОВІЇ
Хоча і ці санкції непогано, але недостатьно.