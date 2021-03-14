США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім
Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову відповідь на дії Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу Білого дому з журналістами.
"Він (президент Джо Байден. - Ред.) вибрав жорстку лінію політики щодо Росії, яка включає співпрацю із європейськими фахівцями щодо покарання за отруєння Навального і підготовку додаткових відповідей на інші шкідливі дії, які вчинила Росія", - сказав Салліван.
2 березня США і ЄС синхронно оголосили про запровадження санкцій стосовно Росії через отруєння російського активіста Олексія Навального.
"Будь-яке використання хімічної зброї неприпустиме. Ми діємо разом із нашими партнерами в ЄС і Великій Британії у протидії вчинкам Росії і закликаємо звільнити Навального із в'язниці", - заявив тоді держсекретар США Ентоні Блінкен.
ЄС залишив під санкціями чотирьох посадових осіб: Олександра Бастрикіна, голову Слідчого комітету Росії, Ігоря Краснова, генерального прокурора, Віктора Зотова, керівника Національної гвардії, і Олександра Калашникова, голову російської тюремної служби.
Вперше Європа застосувала санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України у 2014 році. Ці обмеження щоразу продовжують на пів року.
Санкції стосуються 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Їм обмежили дозвіл на поїздки, заморозили активи і заборонили надавати грошові кошти та інші економічні ресурси.
Також обмеження націлено на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори економіки РФ, товари подвійного призначення.
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Вот увидете, как Данилов испужается после демонстрации того фильма.
Документальным фильмом уголовников пугать - как еже голой ж*.
На:
"Алексе́й Мячесла́вович Дани́лов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Олексій Мячеславович Данілов; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Красный Луч , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский государственный и политический деятель. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Секретарь СНБО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины с 3 октября 2019 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Городской голова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 V созыва (2006-2007). Заместитель Секретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совета национальной безопасности и обороны Украины (23 июля - 3 октября 2019)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] ." (Википедия)
Через месяц ещё будут
бендеры
фашисты
пиндосы
гейропа
На фоне разработки новой стратегии ЕС по России, которая должна быть представлена в марте 2021 года, некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, в частных переговорах настаивают переходе к "менее воинственному" тону в диалоге с Москвой, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Другие члены ЕС убеждены, что смягчение позиции по отношению к Кремлю только ухудшит ситуацию, говорится в сообщении.
Если ж бы не клятый СП-2 ..
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется
два килОметра езды,
твоя рашка потеряла
карбюратор от езды
В девяносто пятый раз
Неужели нам ребята
По шеям никто не даст? (с)
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Вяликая страна, вяликий нарот
В 1885 году в Нью-Йорке начали строить небоскребы, в 1886 Карл Бенц получил первый патент на свой автомобиль. В Украине в 16в Острожская академия, которая имела собственную типографию, 17в. - Киево-Могилянская академия
https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком
Российская наука: академик и декан
===== Ну если в в сотрудничестве с европейцами, тогда понятно .... в ЕС говорят- нужно ласково
Неужо ЯО таки вдарят?
Мне тут на форуме очень криворожские обещали, что как Байден инаугурируется, так сразу по Кремлю и шандарахнет.
А ОТ ПОДАТИ НА РОЗГЛЯД СЕНАТУ ЗАКОНИ ПРО РОЗЛІДУВАННЯ ВІДМИВАННЯ
РОСІЙСЬКИХ ГРОШЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ США ПОЧИНАЮЧИ З ЕЛЬЦИНА ПОКИ
ДУХУ НЕ ВИСТАЧАЄ У АМЕРИКИ, БО ТАМ МОВА ЙДЕ ПРО ТРИЛІОНИ ДОЛАРІВ
ВИВЕДЕНИХ З МОСКОВІЇ
Хоча і ці санкції непогано, але недостатьно.