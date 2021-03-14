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Новини Санкції проти Росії
8 332 62

США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім

США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову відповідь на дії Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу Білого дому з журналістами.

"Він (президент Джо Байден. - Ред.) вибрав жорстку лінію політики щодо Росії, яка включає співпрацю із європейськими фахівцями щодо покарання за отруєння Навального і підготовку додаткових відповідей на інші шкідливі дії, які вчинила Росія", - сказав Салліван.

2 березня США і ЄС синхронно оголосили про запровадження санкцій стосовно Росії через отруєння російського активіста Олексія Навального.

Читайте також: Адміністрація Байдена тісно співпрацює з ЄС в плані "додаткових відповідей" на виклики від Росії, - Салліван

"Будь-яке використання хімічної зброї неприпустиме. Ми діємо разом із нашими партнерами в ЄС і Великій Британії у протидії вчинкам Росії і закликаємо звільнити Навального із в'язниці", - заявив тоді держсекретар США Ентоні Блінкен.

ЄС залишив під санкціями чотирьох посадових осіб: Олександра Бастрикіна, голову Слідчого комітету Росії, Ігоря Краснова, генерального прокурора, Віктора Зотова, керівника Національної гвардії, і Олександра Калашникова, голову російської тюремної служби.

Вперше Європа застосувала санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України у 2014 році. Ці обмеження щоразу продовжують на пів року.

Читайте також: ЄС продовжив на пів року санкції проти Росії за агресію в Україні

Санкції стосуються 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Їм обмежили дозвіл на поїздки, заморозили активи і заборонили надавати грошові кошти та інші економічні ресурси.

Також обмеження націлено на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори економіки РФ, товари подвійного призначення.

Автор: 

санкції (11777) США (22590) Салліван Джон (60)


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Топ коментарі
+21
Свято наближається!.. Свято наближається!))
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 826
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14.03.2021 12:43
+17
Новую российскую лунную базу решено строить на обратной стороне лица Рогозина...


США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 331
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14.03.2021 12:59
+16
Та давайте вже курва !Три місяці тільки бла бла бла ..
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14.03.2021 12:40
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Правила форума Рада форумчан
Та давайте вже курва !Три місяці тільки бла бла бла ..
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14.03.2021 12:40 Відповісти
Говорят большие проблемы у правительственных,президентских,Ростелекомовских и у других сайтов. И это не санкции,-это что-то интереснее.
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14.03.2021 13:05 Відповісти
Та я щось то читав - вони самі себе трахнули зі своїми рукожопимм фахівцями
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14.03.2021 13:14 Відповісти
Не знаю. Но не исключено,что Дядя Джо взялся за настоящее дело,а не за подъезды.
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14.03.2021 14:20 Відповісти
Побачимо що воно далi буде
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14.03.2021 14:27 Відповісти
Он уже близко
США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7884
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14.03.2021 23:30 Відповісти
які ще три місяці. 20 числа 2 місяці буде
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14.03.2021 13:05 Відповісти
Та ця команда ще пів року тому в передвиборній кампанії дзижчала про ці грізні санкції
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14.03.2021 13:11 Відповісти
Вы еще фильм документальный снимите, вот как сейчас премьера Бэллингкэта будет.
Вот увидете, как Данилов испужается после демонстрации того фильма.
Документальным фильмом уголовников пугать - как еже голой ж*.
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14.03.2021 12:41 Відповісти
Мадамка,какого Данилова вы постоянно упоминаете в своих постах?
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14.03.2021 13:17 Відповісти
Память отшибло?
На:

"Алексе́й Мячесла́вович Дани́лов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Олексій Мячеславович Данілов; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Красный Луч , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский государственный и политический деятель. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Секретарь СНБО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины с 3 октября 2019 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Городской голова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 V созыва (2006-2007). Заместитель Секретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совета национальной безопасности и обороны Украины (23 июля - 3 октября 2019)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] ." (Википедия)
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14.03.2021 14:19 Відповісти
God bless America!
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14.03.2021 12:42 Відповісти
Свято наближається!.. Свято наближається!))
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 826
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14.03.2021 12:43 Відповісти
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14.03.2021 13:14 Відповісти
Я так в дитинстві обожнював цю рекламу українською мовою!))
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14.03.2021 15:57 Відповісти
ага.. тато наближається!.. тато наближається!..
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14.03.2021 16:02 Відповісти
Везёт же лаптемордой ро-сосии, каждый месяц полезные санкции.
Через месяц ещё будут

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14.03.2021 12:43 Відповісти
Побільше корисних санкцій і всяких інших!
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14.03.2021 13:06 Відповісти
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7954
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14.03.2021 12:48 Відповісти
У мордвы есть своя раскладка:
бендеры
фашисты
пиндосы
гейропа
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14.03.2021 12:56 Відповісти
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3834
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14.03.2021 12:49 Відповісти
а импотенты с Европы наоборот -В ЕС выступают за смягчение тона по России Жесткий подход к Москве "устарел" и чрезмерно привязан к украинскому конфликту, заявляют немецкие дипломаты.
На фоне разработки новой стратегии ЕС по России, которая должна быть представлена в марте 2021 года, некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, в частных переговорах настаивают переходе к "менее воинственному" тону в диалоге с Москвой, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Другие члены ЕС убеждены, что смягчение позиции по отношению к Кремлю только ухудшит ситуацию, говорится в сообщении.
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14.03.2021 12:50 Відповісти
єто как в фильме "Сватання на Гончаривци" - мати плаче та каже - я ж розумию що Стецько дурний, так якби ж не його кляти чисельна худоба та велика хата...
Если ж бы не клятый СП-2 ..
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14.03.2021 13:05 Відповісти
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7454
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14.03.2021 12:51 Відповісти
Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется
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14.03.2021 12:53 Відповісти
от деревни до деревни
два килОметра езды,
твоя рашка потеряла
карбюратор от езды
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14.03.2021 12:56 Відповісти
По деревне мы проходим
В девяносто пятый раз
Неужели нам ребята
По шеям никто не даст? (с)
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14.03.2021 13:05 Відповісти
Санкции должны быть такими, чтобы гарантированно вернуть расею к ее истокам.
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Вяликая страна, вяликий нарот

В 1885 году в Нью-Йорке начали строить небоскребы, в 1886 Карл Бенц получил первый патент на свой автомобиль. В Украине в 16в Острожская академия, которая имела собственную типографию, 17в. - Киево-Могилянская академия
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14.03.2021 12:54 Відповісти
В 1863 году в Лондоне начало работать метро
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14.03.2021 16:20 Відповісти
там палають ватні пердаки
США готовят новые санкции против России, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1124
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14.03.2021 12:55 Відповісти
США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9033
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14.03.2021 12:58 Відповісти
Новую российскую лунную базу решено строить на обратной стороне лица Рогозина...


США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 331
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14.03.2021 12:59 Відповісти
откуда у рогозина лицо?
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14.03.2021 15:26 Відповісти
Главная санкция это цена на нефть, а она растёт, мистер Байден.
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14.03.2021 13:00 Відповісти
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком

Российская наука: академик и декан


США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8218
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14.03.2021 13:04 Відповісти
********* в расход.
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14.03.2021 13:13 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5 У московському МЗС, у швидкісному ліфті, піднімаються москаль і американець. Раптом ліфт застрягає. І під цей час москалеві прихопило живота. Він каже: - Слухай, я тут присяду в куточку, а ти відвернись. Американець відвертається, дістає Marlboro, запалює. Москаль із кутка натуженим голосом: - А в нас у ліфтах не палять!
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14.03.2021 13:25 Відповісти
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14.03.2021 13:30 Відповісти
"Он (Президент Джо Байден. - Ред.) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами в наказании заИсточник: https://censor.net/ru/n3253214

===== Ну если в в сотрудничестве с европейцами, тогда понятно .... в ЕС говорят- нужно ласково
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14.03.2021 13:54 Відповісти
Испугал ежом российскую жопу, когда цена бочки нефти равняется уже почти 70 "баксов" и продолжает расти! С такой ценой главного рассейского валютного ресурса её экономика не то что идет в минус, а вообще ежедневно увеличивает размер золотовалютных резервов!
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14.03.2021 14:07 Відповісти
Это цена на бумажках.Совсем не исключен вариант второго урока рашке от Саудитов!
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14.03.2021 14:22 Відповісти
Ціна нафти росте тому, що добрий дєдушка жо своїми указами скоротив видобуток нафти в США. Цікаво, скільки йому пуйло за це відстібнув?
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14.03.2021 14:41 Відповісти
цена растет за счет уменьшения продаж, в итоге конечная сумма остается прежней
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14.03.2021 14:50 Відповісти
...подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Салливан.Джейк! Передай Джо,что страна медведей и балалаек гадит везде,куда своё мерзкое рыло суёт.От неё один сплошной вред
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14.03.2021 14:20 Відповісти
"США готовят новые санкции против России, - Белый дом"

Неужо ЯО таки вдарят?
Мне тут на форуме очень криворожские обещали, что как Байден инаугурируется, так сразу по Кремлю и шандарахнет.
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14.03.2021 14:23 Відповісти
- А может бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!.. Но потом...
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14.03.2021 19:25 Відповісти
Ну всё, теперь раша испугается и сдастся )
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14.03.2021 14:23 Відповісти
федеральные каналы РФ в ютубе нужно закрыть - все эти Россия 1, 24, первый канал, НТВ, 60 минут канал, и т.п.
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14.03.2021 14:46 Відповісти
ну выкупи Ютуб и закроешь.
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15.03.2021 00:54 Відповісти
Санкции вводят постепенно, что бы ***** успело приспособиться.
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14.03.2021 15:12 Відповісти
Или тут как фокус с жабой в кастрюле - если положить в кипяток, то она выскочит, а если нагревать постепенно, то свариться.
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14.03.2021 16:01 Відповісти
США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3436
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14.03.2021 15:59 Відповісти
эт хорошо, чинуши уже деньги не в офшоры выводят, а тоннами по хатам складируют, значит санкции весьма осложняют жизнь коррупционерам
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14.03.2021 19:24 Відповісти
Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный ответ на действия Российской Федерации Источник: https://censor.net/ru/n3253214

А ОТ ПОДАТИ НА РОЗГЛЯД СЕНАТУ ЗАКОНИ ПРО РОЗЛІДУВАННЯ ВІДМИВАННЯ
РОСІЙСЬКИХ ГРОШЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ США ПОЧИНАЮЧИ З ЕЛЬЦИНА ПОКИ
ДУХУ НЕ ВИСТАЧАЄ У АМЕРИКИ, БО ТАМ МОВА ЙДЕ ПРО ТРИЛІОНИ ДОЛАРІВ
ВИВЕДЕНИХ З МОСКОВІЇ

Хоча і ці санкції непогано, але недостатьно.
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14.03.2021 22:51 Відповісти
 
 