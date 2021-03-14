США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову відповідь на дії Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу Білого дому з журналістами.

"Він (президент Джо Байден. - Ред.) вибрав жорстку лінію політики щодо Росії, яка включає співпрацю із європейськими фахівцями щодо покарання за отруєння Навального і підготовку додаткових відповідей на інші шкідливі дії, які вчинила Росія", - сказав Салліван.

2 березня США і ЄС синхронно оголосили про запровадження санкцій стосовно Росії через отруєння російського активіста Олексія Навального.

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"Будь-яке використання хімічної зброї неприпустиме. Ми діємо разом із нашими партнерами в ЄС і Великій Британії у протидії вчинкам Росії і закликаємо звільнити Навального із в'язниці", - заявив тоді держсекретар США Ентоні Блінкен.

ЄС залишив під санкціями чотирьох посадових осіб: Олександра Бастрикіна, голову Слідчого комітету Росії, Ігоря Краснова, генерального прокурора, Віктора Зотова, керівника Національної гвардії, і Олександра Калашникова, голову російської тюремної служби.

Вперше Європа застосувала санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України у 2014 році. Ці обмеження щоразу продовжують на пів року.

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Санкції стосуються 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Їм обмежили дозвіл на поїздки, заморозили активи і заборонили надавати грошові кошти та інші економічні ресурси.

Також обмеження націлено на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори економіки РФ, товари подвійного призначення.