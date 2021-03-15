Выполнение вторых Минских соглашений будет фактически капитуляцией, - Гармаш

Минские соглашения - не "дорожная карта" к миру. В реальности - это инструмент влияния на противника. Россия его только так рассматривает.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал журналист, представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Мы почему-то рассматриваем Минский процесс как рецепт к миру, некую "дорожную карту" - вот выполнили, и наступил мир. Это абсолютно неправильно! Потому что, во-первых, война - гибридная. Она идет на всей территории Украины, не только на Донбассе, а комплекс мер касается ее военного проявления только в локальном регионе на Востоке страны. К миру с Россией он однозначно не может привести, потому что не касается других направлений войны – информационного, дипломатического, экономического, кибернетического...", - отметил Гармаш.

Журналист напомнил, как принимался Комплекс мер.

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"Тогда Украина потерпела очередное поражение под Дебальцево, была угроза продвижения российских войск вглубь нашей страны, и мы, практически не имея выбора, подписываем документ, в котором четко не обозначена вторая сторона конфликта, зато предусмотрены мероприятия, которые должно реализовать только украинское государство. В одностороннем порядке. Я уже не говорю, что документ, подписанный Россией, диктует Украине, какие законы ей принимать и даже какие реформы Конституции проводить. Соответственно, выполнение вторых Минских соглашений, особенно так, как их трактует Россия, будет фактически капитуляцией. Хотим ли мы такого пути к миру? Я уверен, что нет", - объяснил член украинкой делегации в ТКГ.

По словам Гармаша, Россия заключала Минские соглашения не для того, чтобы принести Украине мир, а для того, чтобы подчинить Украину.

"Внедрить "инородный орган" в наше "политическое тело" и ослаблять нас изнутри. Мы тоже должны относиться к "Минску" как к инструменту влияния на противника, способу его ослабления. Это единственный правильный подход. Иначе, будет ситуация, когда нас бьют молотком по голове, а мы используем этот молоток только для забивания гвоздей в собственный гроб", - добавил он.

Полный текст интервью с Сергеем Гармашом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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