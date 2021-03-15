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Новости Агрессия России против Украины
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Выполнение вторых Минских соглашений будет фактически капитуляцией, - Гармаш

Выполнение вторых Минских соглашений будет фактически капитуляцией, - Гармаш

Минские соглашения - не "дорожная карта" к миру. В реальности - это инструмент влияния на противника. Россия его только так рассматривает.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал журналист, представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Мы почему-то рассматриваем Минский процесс как рецепт к миру, некую "дорожную карту" - вот выполнили, и наступил мир. Это абсолютно неправильно! Потому что, во-первых, война - гибридная. Она идет на всей территории Украины, не только на Донбассе, а комплекс мер касается ее военного проявления только в локальном регионе на Востоке страны. К миру с Россией он однозначно не может привести, потому что не касается других направлений войны – информационного, дипломатического, экономического, кибернетического...", - отметил Гармаш.

Журналист напомнил, как принимался Комплекс мер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обострение на Донбассе не связано с санкциями против каналов Медведчука, - Гармаш

"Тогда Украина потерпела очередное поражение под Дебальцево, была угроза продвижения российских войск вглубь нашей страны, и мы, практически не имея выбора, подписываем документ, в котором четко не обозначена вторая сторона конфликта, зато предусмотрены мероприятия, которые должно реализовать только украинское государство. В одностороннем порядке. Я уже не говорю, что документ, подписанный Россией, диктует Украине, какие законы ей принимать и даже какие реформы Конституции проводить. Соответственно, выполнение вторых Минских соглашений, особенно так, как их трактует Россия, будет фактически капитуляцией. Хотим ли мы такого пути к миру? Я уверен, что нет", - объяснил член украинкой делегации в ТКГ.

По словам Гармаша, Россия заключала Минские соглашения не для того, чтобы принести Украине мир, а для того, чтобы подчинить Украину.

"Внедрить "инородный орган" в наше "политическое тело" и ослаблять нас изнутри. Мы тоже должны относиться к "Минску" как к инструменту влияния на противника, способу его ослабления. Это единственный правильный подход. Иначе, будет ситуация, когда нас бьют молотком по голове, а мы используем этот молоток только для забивания гвоздей в собственный гроб", - добавил он.

Полный текст интервью с Сергеем Гармашом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте: Оккупанты могут готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения "российских миротворцев", - Гармаш

Автор: 

Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+11
"Выполнение вторых Минских соглашений, особенно так, как их трактует Россия, будет фактически капитуляцией". Гармаш, их надо выполнять начиная с п. 1)- полное прекращение огня. Поскольку параша п. 1) не выполняет, она остаётся под санкциями Запада, а нам отводить войска и заглядывать в очко }{уйлу "в поисках там мира" не надо. А надо валить парашников в соотношении как минимум 10:1, как оно и было до прихода к власти предателей Украины.
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15.03.2021 13:39
+8
Виходить що треба розпочинати слідство і висувати обвинувачення всім причетним до підписання цих капітуляційних для України угод за статтею 111 Кримінального кодексу.
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15.03.2021 13:35
+5
Ніякі вони не капітуляційні. Статтю ще раз прочитай.
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15.03.2021 13:42
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Виходить що треба розпочинати слідство і висувати обвинувачення всім причетним до підписання цих капітуляційних для України угод за статтею 111 Кримінального кодексу.
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15.03.2021 13:35 Ответить
Ніякі вони не капітуляційні. Статтю ще раз прочитай.
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15.03.2021 13:42 Ответить
Як припекло, та й підписали. Як попустило, то й одумалися. Ділов то.
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15.03.2021 13:55 Ответить
Що ти верзеш? Ти їх читав? Там все було нормально, ніякої капітуляції, якщо тільки ці зеленорогі їх не переписали. Єдине, що тра було, так це вимагать, щоб рашка їх виконувала, а не лизати сраку пуйлу і здавать свої території в односторонньому порядку. Чи в твоїй методичці зовсім інше написано?
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15.03.2021 14:26 Ответить
Ольга, в Минских соглашениях о РФ вообще "ні пари з уст"! Там упоминаются какие-то "иностранные формирования". И порядок исполнения пунктов явно не в пользу Украины.
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15.03.2021 14:55 Ответить
О первом пункте я написала, и на нем все стояло годами. Не? Первый пункт был не о полной тишине перед разведением, причем двухсторонним? Не? Я соврала?
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15.03.2021 15:17 Ответить
Это же Вы написали: "Єдине, що тра було, так це вимагать, щоб рашка їх виконувала"? А о рашке в Минских соглашениях ни слова. А теперь предположим, что рашка перестанет стрелять. Что дальше? Выполнять последующие пункты? Так мы так дойдём до пунктов, где Украина сначала внесёт изменения в Конституцию, предоставит боевикам ОРДЛО амнистию, узаконит их бандформирования, проведёт заведомо проигрышные для себя выборы и только потом встанет вопрос о выводе с территории Украины "иностранных формирований".
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15.03.2021 16:03 Ответить
полностью прав . добавить нечего
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15.03.2021 13:38 Ответить
"Выполнение вторых Минских соглашений, особенно так, как их трактует Россия, будет фактически капитуляцией". Гармаш, их надо выполнять начиная с п. 1)- полное прекращение огня. Поскольку параша п. 1) не выполняет, она остаётся под санкциями Запада, а нам отводить войска и заглядывать в очко }{уйлу "в поисках там мира" не надо. А надо валить парашников в соотношении как минимум 10:1, как оно и было до прихода к власти предателей Украины.
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15.03.2021 13:39 Ответить
10:1 - это Иловайск и Дебальцево?
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15.03.2021 14:15 Ответить
300 двухсотых у русни под Иловайском и 2000 под Дебальцево
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15.03.2021 14:21 Ответить
Не, это методичка фсбешная.
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15.03.2021 14:29 Ответить
Про Иловайск у Бени спросите, а про Дебальцево- у вашего удобрения, которое в вашу парашу тоннами поехало.
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15.03.2021 14:37 Ответить
Да ясно, что Главнокомандующий здесь не причем.
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15.03.2021 15:10 Ответить
При попытке отжима Беней ЗуГРЭСа у Ахметки "причём" трое: Беня, Ахметка и }{уйло, который вступился за Ахметку, а заодно утолил свою ненависть к Майдану.
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15.03.2021 19:51 Ответить
Звісно буде якщо робити це як зараз. В односторонньому порядку.
Просто Зебанати забувають що там є вимоги і до кацапів.
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15.03.2021 13:44 Ответить
Адаптований для Морської піхоти ВМС ЗСУ БТР-4 : відео з випробувань та подробиці

https://defence-ua.com/news/adaptovanij_dlja_morskoji_pihoti_vms_zsu_btr_4_video_z_viprobuvan_ta_podrobitsi-3141.html
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15.03.2021 13:48 Ответить
Все б нічого як би оманське брехло ще не підписало формулу Штанмайєра.
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15.03.2021 13:54 Ответить
Мы же уже выполнили эти соглашения! (так сказала власть)
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15.03.2021 14:06 Ответить
Минские подписали еще до выхода украинских войск из Дебалцево.Это как раз никакое не поражение,а рычаг которым можно давить русню требуя чтоб она убралась из Дебальцево и прилегающих территорий.
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15.03.2021 14:19 Ответить
Что они мусолят эти минские? Дятлы, ***...
Там первым пунктом было разведение при ПОЛНОЙ тишине в две недели или 10 дней (забыла сколько точно). Рашка их не выполняла, и на этом все стояло на месте, а Порох тем временем усиливал Армию. Почему эти начали дергаться, суетиться, отступать и "философствовать" один перед другим? Продажные иксперды зеленомозгие.
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15.03.2021 14:21 Ответить
Можно вообще ничего не подписывать и бессконечно воевать дальше. Я вообще пришел к выводу, смотря на политику Порошенко и Зеленского, они абсолютно не хотят чтобы война заканчивалась, ведь на войну можно списать любые социально-економические прорехи правительства, повышение цен и обнищание населения - все можно списывать на войну, с точки зрения политиканства, это идеальная тактика..........
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15.03.2021 17:59 Ответить
До вас питання.
А росія хоче завершувати війну, яку розпочала ?
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15.03.2021 18:02 Ответить
..иди дядя наххх, - дальше захищай узький мирок...
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16.03.2021 00:39 Ответить
 
 