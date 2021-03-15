Виконання других Мінських угод буде фактично капітуляцією, - Гармаш

Мінські угоди - не "дорожня карта" до миру. У реальності - це інструмент впливу на противника. Росія його тільки так розглядає.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів журналіст, представник окремих районів Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Ми чомусь розглядаємо Мінський процес як рецепт до миру, якусь "дорожню карту" - ось виконали, і настав мир. Це абсолютно неправильно! Тому що, по-перше, війна - гібридна. Вона триває на всій території України, не тільки на Донбасі, а комплекс заходів стосується її військового прояву тільки в локальному регіоні на Сході країни. До миру з Росією він однозначно не може привести, тому що не стосується інших напрямків війни - інформаційного, дипломатичного, економічного, кібернетичного...", - зазначив Гармаш.

Журналіст нагадав, як ухвалювався комплекс заходів.

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"Тоді Україна зазнала чергової поразки під Дебальцевим, була загроза просування російських військ углиб нашої країни, і ми, практично не маючи вибору, підписуємо документ, у якому чітко не визначена друга сторона конфлікту, зате передбачені заходи, які має реалізувати тільки українська держава. В односторонньому порядку. Я вже не кажу, що документ, підписаний Росією, диктує Україні, які закони їй ухвалювати, і навіть які реформи Конституції проводити. Відповідно, виконання других Мінських угод, особливо так, як їх трактує Росія, буде фактично капітуляцією. Чи хочемо ми такого шляху до миру? Я впевнений, що ні", - пояснив член українкої делегації в ТКГ.

За словами Гармаша, Росія укладала Мінські угоди не для того, щоб принести Україні мир, а для того, щоб підпорядкувати Україну.

"Впровадити "чужорідний орган" у наше "політичне тіло" і послаблювати нас зсередини. Ми теж маємо ставитися до "Мінську" як до інструменту впливу на противника, способу його послаблення. Це єдиний правильний підхід. Інакше буде ситуація, коли нас б'ють молотком по голові, а ми використовуємо цей молоток тільки для забивання цвяхів у власну труну", - додав він.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Гармашем для Цензор.НЕТ читайте тут.

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