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Виконання других Мінських угод буде фактично капітуляцією, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виконання других Мінських угод буде фактично капітуляцією, - Гармаш

Мінські угоди - не "дорожня карта" до миру. У реальності - це інструмент впливу на противника. Росія його тільки так розглядає.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів журналіст, представник окремих районів Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Ми чомусь розглядаємо Мінський процес як рецепт до миру, якусь "дорожню карту" - ось виконали, і настав мир. Це абсолютно неправильно! Тому що, по-перше, війна - гібридна. Вона триває на всій території України, не тільки на Донбасі, а комплекс заходів стосується її військового прояву тільки в локальному регіоні на Сході країни. До миру з Росією він однозначно не може привести, тому що не стосується інших напрямків війни - інформаційного, дипломатичного, економічного, кібернетичного...", - зазначив Гармаш.

Журналіст нагадав, як ухвалювався комплекс заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш

"Тоді Україна зазнала чергової поразки під Дебальцевим, була загроза просування російських військ углиб нашої країни, і ми, практично не маючи вибору, підписуємо документ, у якому чітко не визначена друга сторона конфлікту, зате передбачені заходи, які має реалізувати тільки українська держава. В односторонньому порядку. Я вже не кажу, що документ, підписаний Росією, диктує Україні, які закони їй ухвалювати, і навіть які реформи Конституції проводити. Відповідно, виконання других Мінських угод, особливо так, як їх трактує Росія, буде фактично капітуляцією. Чи хочемо ми такого шляху до миру? Я впевнений, що ні", - пояснив член українкої делегації в ТКГ.

За словами Гармаша, Росія укладала Мінські угоди не для того, щоб принести Україні мир, а для того, щоб підпорядкувати Україну.

"Впровадити "чужорідний орган" у наше "політичне тіло" і послаблювати нас зсередини. Ми теж маємо ставитися до "Мінську" як до інструменту впливу на противника, способу його послаблення. Це єдиний правильний підхід. Інакше буде ситуація, коли нас б'ють молотком по голові, а ми використовуємо цей молоток тільки для забивання цвяхів у власну труну", - додав він.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Гармашем для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте: Окупанти можуть готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення "російських миротворців", - Гармаш

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Топ коментарі
+11
"Выполнение вторых Минских соглашений, особенно так, как их трактует Россия, будет фактически капитуляцией". Гармаш, их надо выполнять начиная с п. 1)- полное прекращение огня. Поскольку параша п. 1) не выполняет, она остаётся под санкциями Запада, а нам отводить войска и заглядывать в очко }{уйлу "в поисках там мира" не надо. А надо валить парашников в соотношении как минимум 10:1, как оно и было до прихода к власти предателей Украины. Выполнение вторых Минских соглашений будет фактически капитуляцией, - Гармаш - Цензор.НЕТ 452
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15.03.2021 13:39
+8
Виходить що треба розпочинати слідство і висувати обвинувачення всім причетним до підписання цих капітуляційних для України угод за статтею 111 Кримінального кодексу.
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15.03.2021 13:35
+5
Ніякі вони не капітуляційні. Статтю ще раз прочитай.
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15.03.2021 13:42
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Виходить що треба розпочинати слідство і висувати обвинувачення всім причетним до підписання цих капітуляційних для України угод за статтею 111 Кримінального кодексу.
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15.03.2021 13:35 Відповісти
Ніякі вони не капітуляційні. Статтю ще раз прочитай.
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15.03.2021 13:42 Відповісти
Як припекло, та й підписали. Як попустило, то й одумалися. Ділов то.
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15.03.2021 13:55 Відповісти
Що ти верзеш? Ти їх читав? Там все було нормально, ніякої капітуляції, якщо тільки ці зеленорогі їх не переписали. Єдине, що тра було, так це вимагать, щоб рашка їх виконувала, а не лизати сраку пуйлу і здавать свої території в односторонньому порядку. Чи в твоїй методичці зовсім інше написано?
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15.03.2021 14:26 Відповісти
Ольга, в Минских соглашениях о РФ вообще "ні пари з уст"! Там упоминаются какие-то "иностранные формирования". И порядок исполнения пунктов явно не в пользу Украины.
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15.03.2021 14:55 Відповісти
О первом пункте я написала, и на нем все стояло годами. Не? Первый пункт был не о полной тишине перед разведением, причем двухсторонним? Не? Я соврала?
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15.03.2021 15:17 Відповісти
Это же Вы написали: "Єдине, що тра було, так це вимагать, щоб рашка їх виконувала"? А о рашке в Минских соглашениях ни слова. А теперь предположим, что рашка перестанет стрелять. Что дальше? Выполнять последующие пункты? Так мы так дойдём до пунктов, где Украина сначала внесёт изменения в Конституцию, предоставит боевикам ОРДЛО амнистию, узаконит их бандформирования, проведёт заведомо проигрышные для себя выборы и только потом встанет вопрос о выводе с территории Украины "иностранных формирований".
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15.03.2021 16:03 Відповісти
полностью прав . добавить нечего
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15.03.2021 13:38 Відповісти
"Выполнение вторых Минских соглашений, особенно так, как их трактует Россия, будет фактически капитуляцией". Гармаш, их надо выполнять начиная с п. 1)- полное прекращение огня. Поскольку параша п. 1) не выполняет, она остаётся под санкциями Запада, а нам отводить войска и заглядывать в очко }{уйлу "в поисках там мира" не надо. А надо валить парашников в соотношении как минимум 10:1, как оно и было до прихода к власти предателей Украины. Выполнение вторых Минских соглашений будет фактически капитуляцией, - Гармаш - Цензор.НЕТ 452
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15.03.2021 13:39 Відповісти
10:1 - это Иловайск и Дебальцево?
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15.03.2021 14:15 Відповісти
300 двухсотых у русни под Иловайском и 2000 под Дебальцево
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15.03.2021 14:21 Відповісти
Не, это методичка фсбешная.
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15.03.2021 14:29 Відповісти
Про Иловайск у Бени спросите, а про Дебальцево- у вашего удобрения, которое в вашу парашу тоннами поехало. Виконання других Мінських угод буде фактично капітуляцією, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8062
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15.03.2021 14:37 Відповісти
Да ясно, что Главнокомандующий здесь не причем.
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15.03.2021 15:10 Відповісти
При попытке отжима Беней ЗуГРЭСа у Ахметки "причём" трое: Беня, Ахметка и }{уйло, который вступился за Ахметку, а заодно утолил свою ненависть к Майдану. Виконання других Мінських угод буде фактично капітуляцією, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3593
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15.03.2021 19:51 Відповісти
Звісно буде якщо робити це як зараз. В односторонньому порядку.
Просто Зебанати забувають що там є вимоги і до кацапів.
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15.03.2021 13:44 Відповісти
Адаптований для Морської піхоти ВМС ЗСУ БТР-4 : відео з випробувань та подробиці

https://defence-ua.com/news/adaptovanij_dlja_morskoji_pihoti_vms_zsu_btr_4_video_z_viprobuvan_ta_podrobitsi-3141.html
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15.03.2021 13:48 Відповісти
Все б нічого як би оманське брехло ще не підписало формулу Штанмайєра.
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15.03.2021 13:54 Відповісти
Мы же уже выполнили эти соглашения! (так сказала власть)
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15.03.2021 14:06 Відповісти
Минские подписали еще до выхода украинских войск из Дебалцево.Это как раз никакое не поражение,а рычаг которым можно давить русню требуя чтоб она убралась из Дебальцево и прилегающих территорий.
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15.03.2021 14:19 Відповісти
Что они мусолят эти минские? Дятлы, ***...
Там первым пунктом было разведение при ПОЛНОЙ тишине в две недели или 10 дней (забыла сколько точно). Рашка их не выполняла, и на этом все стояло на месте, а Порох тем временем усиливал Армию. Почему эти начали дергаться, суетиться, отступать и "философствовать" один перед другим? Продажные иксперды зеленомозгие.
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15.03.2021 14:21 Відповісти
Можно вообще ничего не подписывать и бессконечно воевать дальше. Я вообще пришел к выводу, смотря на политику Порошенко и Зеленского, они абсолютно не хотят чтобы война заканчивалась, ведь на войну можно списать любые социально-економические прорехи правительства, повышение цен и обнищание населения - все можно списывать на войну, с точки зрения политиканства, это идеальная тактика..........
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15.03.2021 17:59 Відповісти
До вас питання.
А росія хоче завершувати війну, яку розпочала ?
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15.03.2021 18:02 Відповісти
..иди дядя наххх, - дальше захищай узький мирок...
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16.03.2021 00:39 Відповісти
 
 