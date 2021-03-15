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Новости Политика Украины
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Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова

Украинская сторона работает над стратегией по двустороннему сотрудничеству с США. Вскоре она предложит документ на рассмотрение американской администрации.

Об этом в интервью LB.ua заявила посол Украины в США - Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны понимать, что есть экспертные стратегии, которые американские специалисты преподают в публичное пространство, а есть дискуссии и документы, которые не выносят на всеобщее обсуждение. Наше руководство к такому обсуждению привлечено. Так же есть большая группа людей, которая работает над нашей стратегией, которую мы отдельно предложим американским партнерам", - указала посол.

В то же время Маркарова сообщила, что Киев сейчас активно сотрудничает с официальным Вашингтоном над наполнением американской стратегии в отношении Украины.

"Безусловно, мы работаем на всех уровнях с американскими экспертами. Я контактирую со многими коллегами в неофициальной ипостаси. Над вопросом наполнения стратегии США в отношении Украины активно работает наш МИД, Офис Президента", - сказала Маркарова.

Также читайте: В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Америка согласна - но только без вас.. зеленых чучел.. Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8986
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15.03.2021 16:54
+3
Первый пункт новой стратегии - выгнать клоунов мокрыми тряпками.
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15.03.2021 16:59
+2
...стратегию уже и перевести успели Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4211
Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9520
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15.03.2021 16:57
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Америка согласна - но только без вас.. зеленых чучел.. Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8986
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15.03.2021 16:54 Ответить
Первый пункт новой стратегии - выгнать клоунов мокрыми тряпками.
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15.03.2021 16:59 Ответить
Дуже цінна бумага для певного моменту. Однак Байден користується іншим папером.
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15.03.2021 17:01 Ответить
...стратегию уже и перевести успели Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4211
Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9520
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15.03.2021 16:57 Ответить
Главный пункт этой стратегии будет - не трогать Коломойского, да и с коррупцией помягше.
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15.03.2021 17:02 Ответить
Схоже на прецскурант особи жіночої статі пониженою соціальної відповідальності на дверях апартаментів у Кварталі Червоних фонарів.
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15.03.2021 17:11 Ответить
найкраще буде, якщо Україна буде уважно слухати те,
що їй пропонує Байден..
а не вигадувати якусь фігню з 158 місця у рейтингу країн..
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15.03.2021 17:39 Ответить
Кто предложит?
Недоговороспособный хитрожопый идиот, который сделал уже несколько попыток прокинуть МВФ?

Маркарова серьезно считает, что с ЗЕ в США после этого кто-то серьезно будет обсуждать хоть что-то?
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15.03.2021 17:54 Ответить
я гадаю, що буде навпаки ,- сша винесуть умови для україни
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15.03.2021 18:39 Ответить
та кто будет с єтим полным идиотом в которого в окружении российская агентура вообще говорить!
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15.03.2021 21:05 Ответить
Отож бо.
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15.03.2021 21:23 Ответить
маркарова не позорься, где зеленский, а где стратегии??? Это несовместимые понятия!
Оно ведет себя как лягушка на опытах, разряд--сокращение мышцы---оно не способно управлять государством!
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15.03.2021 22:23 Ответить
 
 