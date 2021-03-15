Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова

Украинская сторона работает над стратегией по двустороннему сотрудничеству с США. Вскоре она предложит документ на рассмотрение американской администрации.

Об этом в интервью LB.ua заявила посол Украины в США - Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны понимать, что есть экспертные стратегии, которые американские специалисты преподают в публичное пространство, а есть дискуссии и документы, которые не выносят на всеобщее обсуждение. Наше руководство к такому обсуждению привлечено. Так же есть большая группа людей, которая работает над нашей стратегией, которую мы отдельно предложим американским партнерам", - указала посол.

В то же время Маркарова сообщила, что Киев сейчас активно сотрудничает с официальным Вашингтоном над наполнением американской стратегии в отношении Украины.

"Безусловно, мы работаем на всех уровнях с американскими экспертами. Я контактирую со многими коллегами в неофициальной ипостаси. Над вопросом наполнения стратегии США в отношении Украины активно работает наш МИД, Офис Президента", - сказала Маркарова.

Также читайте: В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова