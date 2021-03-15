Україна запропонує США стратегію співпраці, - Маркарова
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Українська сторона працює над стратегією щодо двостороннього співробітництва зі США. Незабаром вона запропонує документ на розгляд американської адміністрації.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявила посол України в США - Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повинні розуміти, що є експертні стратегії, які американські фахівці викладають в публічний простір, а є дискусії та документи, які не виносять на загальне обговорення. Наше керівництво до такого обговорення залучено. Так само є велика група людей, яка працює над нашою стратегією, яку ми окремо запропонуємо американським партнерам", - вказала посол.
Водночас Маркарова повідомила, що Київ зараз активно співпрацює з офіційним Вашингтоном над наповненням американської стратегії щодо України.
"Безумовно, ми працюємо на всіх рівнях з американськими експертами. Я контактую з багатьма колегами в неофіційній іпостасі. Над питанням наповнення стратегії США щодо України активно працює наш МЗС, Офіс Президента", - сказала Маркарова.
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що їй пропонує Байден..
а не вигадувати якусь фігню з 158 місця у рейтингу країн..
Недоговороспособный хитрожопый идиот, который сделал уже несколько попыток прокинуть МВФ?
Маркарова серьезно считает, что с ЗЕ в США после этого кто-то серьезно будет обсуждать хоть что-то?
Оно ведет себя как лягушка на опытах, разряд--сокращение мышцы---оно не способно управлять государством!