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Україна запропонує США стратегію співпраці, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна запропонує США стратегію співпраці, - Маркарова

Українська сторона працює над стратегією щодо двостороннього співробітництва зі США. Незабаром вона запропонує документ на розгляд американської адміністрації.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила посол України в США - Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні розуміти, що є експертні стратегії, які американські фахівці викладають в публічний простір, а є дискусії та документи, які не виносять на загальне обговорення. Наше керівництво до такого обговорення залучено. Так само є велика група людей, яка працює над нашою стратегією, яку ми окремо запропонуємо американським партнерам", - вказала посол.

Водночас Маркарова повідомила, що Київ зараз активно співпрацює з офіційним Вашингтоном над наповненням американської стратегії щодо України.

Також читайте: У США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова

"Безумовно, ми працюємо на всіх рівнях з американськими експертами. Я контактую з багатьма колегами в неофіційній іпостасі. Над питанням наповнення стратегії США щодо України активно працює наш МЗС, Офіс Президента", - сказала Маркарова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Америка согласна - но только без вас.. зеленых чучел.. Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8986
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15.03.2021 16:54
+3
Первый пункт новой стратегии - выгнать клоунов мокрыми тряпками.
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15.03.2021 16:59
+2
...стратегию уже и перевести успели Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4211
Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9520
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15.03.2021 16:57
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Америка согласна - но только без вас.. зеленых чучел.. Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8986
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15.03.2021 16:54 Відповісти
Первый пункт новой стратегии - выгнать клоунов мокрыми тряпками.
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15.03.2021 16:59 Відповісти
Дуже цінна бумага для певного моменту. Однак Байден користується іншим папером.
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15.03.2021 17:01 Відповісти
...стратегию уже и перевести успели Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4211
Украина предложит США стратегию сотрудничества, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9520
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15.03.2021 16:57 Відповісти
Главный пункт этой стратегии будет - не трогать Коломойского, да и с коррупцией помягше.
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15.03.2021 17:02 Відповісти
Схоже на прецскурант особи жіночої статі пониженою соціальної відповідальності на дверях апартаментів у Кварталі Червоних фонарів.
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15.03.2021 17:11 Відповісти
найкраще буде, якщо Україна буде уважно слухати те,
що їй пропонує Байден..
а не вигадувати якусь фігню з 158 місця у рейтингу країн..
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15.03.2021 17:39 Відповісти
Кто предложит?
Недоговороспособный хитрожопый идиот, который сделал уже несколько попыток прокинуть МВФ?

Маркарова серьезно считает, что с ЗЕ в США после этого кто-то серьезно будет обсуждать хоть что-то?
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15.03.2021 17:54 Відповісти
я гадаю, що буде навпаки ,- сша винесуть умови для україни
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15.03.2021 18:39 Відповісти
та кто будет с єтим полным идиотом в которого в окружении российская агентура вообще говорить!
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15.03.2021 21:05 Відповісти
Отож бо.
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15.03.2021 21:23 Відповісти
маркарова не позорься, где зеленский, а где стратегии??? Это несовместимые понятия!
Оно ведет себя как лягушка на опытах, разряд--сокращение мышцы---оно не способно управлять государством!
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15.03.2021 22:23 Відповісти
 
 