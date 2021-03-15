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Новости За рубежом
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Вашингтон не влияет на решения Зеленского относительно олигархов, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вашингтон не влияет на решения Зеленского относительно олигархов, - Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова утверждает, что украинские власти самостоятельно выстраивают политику относительно олигархов, и им для этого не нужны указания из Вашингтона.

Об этом она заявила в интервью изданию "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.

Слова журналиста о том, что санкции против телеканалов Медведчука были введены через несколько часов после телефонной беседы главы Госдепа Блинкена и министра иностранных дел Украины Кулебы Маркарова прокомментировала так: "Как человек, который когда-то была членом Совета нацбезопасности и обороны Украины, знаю, как долго и тщательно готовятся подобного рода решения. Поэтому уверена, если между звонком и тем, что произошло, не прошло несколько месяцев, то вряд звонок является причиной".

Посол уверена: поддержка официальным Вашингтоном решения украинского руководства говорит о том, что Украина движется в фарватере трансатлантических интересов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ведущие американские медиа и демократическая партия США подсказывают Зеленскому, в чем проблема со звонком Байдена, - Шабунин

"Часть комментаторов сейчас пытается желаемое выдавать за действительное, привязывая самостоятельные решения украинской власти к звонкам из Вашингтона. Однако давайте не будем недооценивать то огромное количество неравнодушных патриотичных людей, которые работают в органах государственной власти Украины и болеют за нашу страну, а также украинскую общественность, которая помогает и требует правильных решений. А то, что иностранные партнеры поддерживают такие решения, очевидно, говорит о том, что мы движемся в фарватере общих трансатлантических интересов", - указала Маркарова.

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По ее словам, в США и в ЕС борьбу с олигархами воспринимают не так, как в Украине. Для них главный фокус - не конкретные олигархи, а установление равных правил игры. Вместе с тем посол уверена, те, кто говорит о внешнем управлении США, видят свое будущее с Россией.

"Иногда мне очень странно слышать о внешнем американском управлении, ведь те, кто эти вопросы поднимает, обычно видят Украину партнером другого государства - нашего восточного соседа. Все это постсоветская риторика. Украина уже не является частью Советского Союза, мы - часть Запада. Между нами нет "железного занавеса"", - заявила Маркарова.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Віримо,навіть впевненні , що зелена лялька ,цілком самостійна людина !!!)))
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15.03.2021 17:35
+12
З рукою бені в одному місті (ну, як у хрюши та степаши)
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15.03.2021 17:38
+8
Там є більш волохата рука,кремлівських реваншистів !!!)))
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15.03.2021 17:41
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Віримо,навіть впевненні , що зелена лялька ,цілком самостійна людина !!!)))
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15.03.2021 17:35 Ответить
З рукою бені в одному місті (ну, як у хрюши та степаши)
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15.03.2021 17:38 Ответить
Там є більш волохата рука,кремлівських реваншистів !!!)))
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15.03.2021 17:41 Ответить
Та там, як знадобиться, ще декілька помістяться без проблем.
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15.03.2021 17:44 Ответить
Ость осминок, а ЗЕ осьмижоп.

У ЗЕ в заду руки Бени, Ахмета, Фирташа, Пинчука, ***** и Бог еще знает кого, кто может заплатить или запугать.

Поэтому Вашингтон даже не будет пробовать влиять. Просто перекроет кислород этой гидре и все тут.
А уж угрозу существованию самой этой гидры Маркарова явно не считает влиянием. В конце концов выбор же есть - сдохнуть, но не сдаться. Вашингтон не влияет на решения Зеленского относительно олигархов, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2407
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15.03.2021 17:49 Ответить
Не зовсім. Це Вашингтон не впливає. А Крємль впливає. І Коломойський впливає. Маркарова права.
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15.03.2021 17:41 Ответить
Віслючок опинився між молотом та ковадлом !!! Запасаємось попкорном , далі буде цікавіше !!!)))
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15.03.2021 17:43 Ответить
констатція від ПОСЛА - Вовці посрать на Вашингтон
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15.03.2021 18:54 Ответить
Це добре. 😁Подивимось, хто кого швидше закладе гівном - Вовка Вашингтон, чи Вашингтон Вовку.
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15.03.2021 19:02 Ответить
тут вопрос стоит иначе посрать в штаны как то на это действо Вашингтон не подходит а вот родимые труселя это то Вашингтон не влияет на решения Зеленского относительно олигархов, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3906
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15.03.2021 19:19 Ответить
Зеленский тоже, кстати...
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15.03.2021 17:35 Ответить
верим
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15.03.2021 17:36 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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15.03.2021 17:37 Ответить
Маркарова своими телесами начала прикрывать Вашингтон)
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15.03.2021 17:37 Ответить
Є чим!! Вашингтон може бути спокійним !!!)))
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15.03.2021 17:40 Ответить
Зелена пліснява послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі!! Це що європейський хварватер ???)))
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15.03.2021 17:39 Ответить
вєрю вєрю, і рептілоїдов вєрю, в пречесного прєзідєнта вєрю, і сказкам тоже Вашингтон не влияет на решения Зеленского относительно олигархов, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8722
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15.03.2021 17:41 Ответить
В руслок и домовых..))
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15.03.2021 17:44 Ответить
Ну так звісно. Як впливати на дурня, якийнавіть не розуміє того, що воно дурень?
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15.03.2021 17:41 Ответить
А що вона може відповісти? Вона на службі.
А ми у такі співпадіння не віримо
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15.03.2021 17:42 Ответить
И щуку бросили в реку..©
А чем она от Гонтаревой отличается??
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15.03.2021 17:42 Ответить
работнички офиса преза не дадут соврать что на "зе" не Вашингтон влияет ,а мацкваабад
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15.03.2021 17:43 Ответить
только манділь вліяєт.
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15.03.2021 17:45 Ответить
Верю! На зелёных чертей влияет масква.
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15.03.2021 17:45 Ответить
Могли и не сообщать столь очевидные вещи.
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15.03.2021 17:49 Ответить
80%% мешканців USA навіть не знають
Україну і де вона знаходиться...
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15.03.2021 17:49 Ответить
Это о чём говорит ?
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15.03.2021 18:01 Ответить
Молча.... С улыбанийом..)))
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15.03.2021 18:04 Ответить
Просто поставил перед выбором!!!
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15.03.2021 17:49 Ответить
Она ещё и чемоданы не успела распаковать, тут же ринулась Осла отмазывать. А нашего Осла не отмоешь добела!
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15.03.2021 17:49 Ответить
Вашингтон не влияет на решения Зеленского относительно олигархов/ А суета вокруг Медведчука и Коломойского поднялась сама собой.Врёт Маркарова. Это означает, что США и Украина будут общаться через человека лживого и неумного.
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15.03.2021 18:06 Ответить
Вашингтон не влияет на решения Зеленского относительно олигархов, - Маркарова - Цензор.НЕТ 777
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15.03.2021 18:07 Ответить
Дмитрий Корнейчук

8 ч. ·

Деолигархизация близко

Вашингтон не влияет на решения Зеленского относительно олигархов, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6871
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15.03.2021 18:08 Ответить
як воно вже остогидло це "вистраюваннє", терпіти нема сил
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15.03.2021 18:31 Ответить
Що являє собою зелений президент і його, так звана "боротьба" з олігархатом, давно відомо. Тому американцям, на відміну від зеленого лохтарата, локшину вішати на вуха не вийде. США лише делікатно натякають, що зеленский повинен робити, щоб відновити довіру Заходу саме до нього.
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15.03.2021 18:32 Ответить
Экономіст занє, як розпочати співпрацю з країною у ранзі посла ? А нарід бачить й сам, шо Вові насрати на зауваження країни опори -друга -помічника-спонсора України у війні з агресором Рашею.
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15.03.2021 18:33 Ответить
З відповіді Зеркаль Яніні про шанси ДИПЛОМАТА МАРКАРОВОЇ , як вона й сама , юрист з економіки, зайнялася практично дипламтичною роботою у справі звільнення моряків та й зараз займається справою санкціонуваня Північного Потоку співпрацюючи з американцями - БАЖАЄ Маркаровій УСПІХУ Й НЕХАЙ ЧЕКАЄ НА ДУЖЕ БАГАТО ВІДКРИТТІВ ДЛЯ СЕБЕ У СФЕРІ ДИПЛОМАТІЇ
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15.03.2021 18:43 Ответить
та навіщо їй ці відкриття. Вона працювала топ-менеджером в Актив-банку. ще в квітні 2014 року його "схлопнула" - гроші наші.борги ваші, віруємо. А банк належав братам Клюєвим. А тепер послали слідкувати за грошима, які там лежать. І її два Андрії рекомендували. А заразом буде пити кофе в МВФ. Гроші ******* тишу, а ви їй про дипломатію. Найважливіший пост в дипломатії, не тільки України віддали якійсь дівулі. Вони нехай ще рожкову представником України в ООН пошлють, нехай потанцює з мрачними мужиками із севера, особливо з небензею, оце буде пара.
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15.03.2021 20:38 Ответить
То есть ни Маркарова, ни шмаркля не поняли что от них хотят? Вот это поворот!
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15.03.2021 21:00 Ответить
Тогда ПОЧЕМУ вся борьба с олигархами свелась к закрытию каналов, поливавших зеосла и ВСЕ---никаких уг.дел и арестов!
ВСЕ олигархи при зеленой прислуге в короновирус забогатели в несколько раз! а "подсанкционный" медведчук "поднялся с 55 млн до 1миллиарда 200 миллионов, при том, что при "плохом" Порохе ВСЕ они "похудели" раза в два , а мертвечук в 5 раз?
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15.03.2021 22:19 Ответить
Интересно, она хоть сама верит, что сама натрандела)))
Какая лицемерка!
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15.03.2021 23:46 Ответить
 
 