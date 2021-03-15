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ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус

Комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью вакцины производства AstraZeneca.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

"Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин изучает имеющиеся данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам и проведет встречу по этому вопросу завтра (16 марта. - Ред.)", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что проведенные исследования не выявили никаких признаков, указывающих на повышенные риски возникновения тромбов в крови пациентов, вакцинированных препаратом против COVID-19 производства AstraZeneca.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
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ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 5413 ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1106
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15.03.2021 21:18
+6
Главный санитарный врач Украины заразился ковидом после прививки вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "г".
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15.03.2021 21:23
+5
А главный санитарный врач Ляшко пошёл дальше в маразме...
Укололся второсортной вакциной AstraZeneca, после этого сразу заболел короновирусом и заявил, что всё идёт по плану... ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 453
типа недоверие народа к индийской суррогатной вакцине, это нормально... так и было запланировано, поэтому и такие медленные темпы вакцинации
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15.03.2021 21:17
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не и что индийскую партию в утиль ? за нее же деньги уплочены!
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15.03.2021 21:03 Ответить
тут 200 ампул разбили, дак какое горе было у Ляшко
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15.03.2021 21:04 Ответить
Та ні,так не піде😁 - всю партію цього фуфломіцину "майстрам по боротьбі з коронавірусом" вколоти. Як кажуть "на всі гроші".
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15.03.2021 21:06 Ответить
В смысле, ждем в гости китайских производителей с большим чемоданом с деньгами результатами исследований...
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15.03.2021 21:04 Ответить
ни одна из 3х Китайских вакцин не прошла 3-ю фазу клинических испытаний.
ну это так между прочим.
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15.03.2021 21:29 Ответить
Почему только китайских ? Ни одна вакцина этот третий этап не прошла.
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15.03.2021 21:34 Ответить
ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7913
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15.03.2021 21:38 Ответить
Власть дилетантов ничего сделать нормального не в состоянии за 2 года входим в такой штопор
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15.03.2021 21:07 Ответить
Дилетант - то я. І я знаю це. Тому я, як Длетант, нічого не рухав. Особливо фундаментальне. А це - свідомі шкідники. Вони прийшли для того, щоб фундамент знищити. І досить успішно це роблять. Як професіонали. Тут дилетантами не пахне.
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15.03.2021 21:16 Ответить
ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 5413 ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1106
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15.03.2021 21:18 Ответить
Хтось сказав що це лайно....
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15.03.2021 21:07 Ответить
Сегодня, Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca безопасная и никаких тромбов нет, после её введения.
Степанов никогда не врёт и знает о чем говорит, ага... ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1046
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15.03.2021 21:12 Ответить
Еще пара-тройка стран откажутся от китайской вакцины и степанов резко изменит свое мнение.
Более того, если кто то из журналистов процитирует его слова, по поводу безопастности китайской вакцины, он тут же заявит что это вранье и слова вырваны из контекста!
Типичный политический флюгер без собственного мнения и бездарный руководитель.
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15.03.2021 21:17 Ответить
А главный санитарный врач Ляшко пошёл дальше в маразме...
Укололся второсортной вакциной AstraZeneca, после этого сразу заболел короновирусом и заявил, что всё идёт по плану... ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 453
типа недоверие народа к индийской суррогатной вакцине, это нормально... так и было запланировано, поэтому и такие медленные темпы вакцинации
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15.03.2021 21:17 Ответить
ну вы путаете астразенику с индийской вакциной CoviShield
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15.03.2021 21:23 Ответить
CoviShield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca.
В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от ковида. Serum Institute, один из индийских лидеров по производству вакцин, изготавливает эту вакцину по лицензии Astra Zeneca.
Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.
Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее.
У нас в Украине вакцина исключительно индийского производства (не южнокорейского производства)
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15.03.2021 21:32 Ответить
это аналог,был бы лицинзионный препарат так бы и назывался Астразенека.
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15.03.2021 21:35 Ответить
почему то все 8 стран производящих Спутник V, не называют его по другому.
вам не кажется это странным ?
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15.03.2021 21:37 Ответить
Это всё известно. Какой же Вы сделали вывод ?
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15.03.2021 21:37 Ответить
Николай Влад Це так само,як і в техніці.Є оригінальні транзистори чи конденсатори,а є аналоги.Нам привезли найгірше.
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15.03.2021 21:37 Ответить
Та і духовному лідеру Тибету 85-річному Далай-ламі в суботу, 6 березня, було зроблено перше щеплення від коронавірусу вакциною Covishield. His Holiness the Dalai Lama Receives COVID-19 Vaccine.
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15.03.2021 22:35 Ответить
О,Воз і Моз-одне лайно,навіть на думку не сподало...
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15.03.2021 21:12 Ответить
16 березня відповідь про цю вакцину поставить скандальний плюсик ( невже зноу Порох?) до всього вже очікуванного - про вагнергейт, про бездіяльність по Бєні...
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15.03.2021 21:13 Ответить
Так уже ж все сказали шо связи между баблом и вакциной не выявлено )
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15.03.2021 21:13 Ответить
Сейчас эфиопу закинут вагон бабла и выяснится, что это, вообще, вакцина всех времён и народов, а кто от неё кони двинул - провокаторы. ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2073
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15.03.2021 21:15 Ответить
...хуже - порохоботы ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3654
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15.03.2021 21:19 Ответить
И усех их тама уколоть!
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15.03.2021 21:19 Ответить
Главный санитарный врач Украины заразился ковидом после прививки вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "г".
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15.03.2021 21:23 Ответить
Або він просто фейково вакцинувся.
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15.03.2021 22:52 Ответить
При этом чуть позже призвав народ Украины все же вакцинироваться...
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16.03.2021 05:58 Ответить
хех опять экономика обскакала здравый смысл.

конечно вакцину за 2-3$, трудно переплюнуть. тромбоз не доказан, эффективность приемлемая.
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15.03.2021 21:25 Ответить
Главный гівнюк?
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15.03.2021 21:27 Ответить
Давай-давай, Гербарий сраный! Рассматривай. Эта вся лапша, с января 2020-го и твоих тоже ручонок дело. Ненавижу... как же я вас всех, тварей, ненавижу! Особенно тебя, негра сраного.
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15.03.2021 21:28 Ответить
короче нагнули американцы европейцев.
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15.03.2021 21:31 Ответить
А як там його рідна Ефіопія?
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15.03.2021 21:35 Ответить
Нормально там! Главное- увидеть вовремя: банка стеклянная литровая- на палке или рядом с ней. Если рядом- то заходи смело и трахай жену того, кто сидит рядом с палкой, воткнутой в землю. Или- его дочерей. Возможно- и его самого можно. Но, последнее- я не пробовал.
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15.03.2021 21:38 Ответить
А тим часом в Збройних Силах новий "зашквар". Прислали у війська чергову папіру: провести роз'яснювальну роботу щодо вакцинації. Зібрати підписи за вакцинацію чи проти. Потім щоб кожен понаписував рапорт у разі відмови. Відсканувати цей рапорт. Перший примірник відправити "на верх", другий залишити на місці. Задовбала ця паперова маячня. Генералам нєхер зайнятися. Це не армія, це потужна паперова психіатрична клініка.
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15.03.2021 21:42 Ответить
Если это реальность, то это- кошмар. Даже вот так- Кошмар. И дело вовсе не в бумагах генеральских... Как по мне- то это звиздец.
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15.03.2021 21:44 Ответить
Это все что надо знать об эффективности этого шмурдяка AstraZeneca ВООЗ 16 березня розгляне питання безпеки COVID-вакцини AstraZeneca, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6721
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15.03.2021 21:50 Ответить
Порошенко передавав привіт Степанову і Зеленському від прикарпатських медиків, які відповились вакцинуватись Covishield'ом: "Це - гівно".
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15.03.2021 22:51 Ответить
 
 