ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус
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Комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью вакцины производства AstraZeneca.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
"Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин изучает имеющиеся данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам и проведет встречу по этому вопросу завтра (16 марта. - Ред.)", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что проведенные исследования не выявили никаких признаков, указывающих на повышенные риски возникновения тромбов в крови пациентов, вакцинированных препаратом против COVID-19 производства AstraZeneca.
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деньгамирезультатами исследований...
ну это так между прочим.
Степанов никогда не врёт и знает о чем говорит, ага...
Более того, если кто то из журналистов процитирует его слова, по поводу безопастности китайской вакцины, он тут же заявит что это вранье и слова вырваны из контекста!
Типичный политический флюгер без собственного мнения и бездарный руководитель.
Укололся второсортной вакциной AstraZeneca, после этого сразу заболел короновирусом и заявил, что всё идёт по плану...
типа недоверие народа к индийской суррогатной вакцине, это нормально... так и было запланировано, поэтому и такие медленные темпы вакцинации
В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от ковида. Serum Institute, один из индийских лидеров по производству вакцин, изготавливает эту вакцину по лицензии Astra Zeneca.
Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.
Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее.
У нас в Украине вакцина исключительно индийского производства (не южнокорейского производства)
вам не кажется это странным ?
конечно вакцину за 2-3$, трудно переплюнуть. тромбоз не доказан, эффективность приемлемая.