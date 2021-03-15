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ВООЗ 16 березня розгляне питання безпеки COVID-вакцини AstraZeneca, - Гебреєсус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

ВООЗ 16 березня розгляне питання безпеки COVID-вакцини AstraZeneca, - Гебреєсус

Комітет із безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я розгляне питання, пов'язані з безпекою вакцини виробництва AstraZeneca.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Консультативний комітет ВООЗ із безпеки вакцин вивчає наявні дані, перебуває в тісному контакті з Європейським агентством з лікарських засобів і проведе зустріч із цього питання завтра (16 березня. - Ред.)", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що проведені дослідження не виявили жодних ознак, що вказують на підвищені ризики виникнення тромбів у крові пацієнтів, вакцинованих препаратом проти COVID-19 виробництва AstraZeneca.

Читайте також: Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов
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Топ коментарі
+10
ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 5413 ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1106
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15.03.2021 21:18
+6
Главный санитарный врач Украины заразился ковидом после прививки вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "г".
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15.03.2021 21:23
+5
А главный санитарный врач Ляшко пошёл дальше в маразме...
Укололся второсортной вакциной AstraZeneca, после этого сразу заболел короновирусом и заявил, что всё идёт по плану... ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 453
типа недоверие народа к индийской суррогатной вакцине, это нормально... так и было запланировано, поэтому и такие медленные темпы вакцинации
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15.03.2021 21:17
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не и что индийскую партию в утиль ? за нее же деньги уплочены!
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15.03.2021 21:03 Відповісти
тут 200 ампул разбили, дак какое горе было у Ляшко
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15.03.2021 21:04 Відповісти
Та ні,так не піде😁 - всю партію цього фуфломіцину "майстрам по боротьбі з коронавірусом" вколоти. Як кажуть "на всі гроші".
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15.03.2021 21:06 Відповісти
В смысле, ждем в гости китайских производителей с большим чемоданом с деньгами результатами исследований...
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15.03.2021 21:04 Відповісти
ни одна из 3х Китайских вакцин не прошла 3-ю фазу клинических испытаний.
ну это так между прочим.
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15.03.2021 21:29 Відповісти
Почему только китайских ? Ни одна вакцина этот третий этап не прошла.
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15.03.2021 21:34 Відповісти
ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7913
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15.03.2021 21:38 Відповісти
Власть дилетантов ничего сделать нормального не в состоянии за 2 года входим в такой штопор
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15.03.2021 21:07 Відповісти
Дилетант - то я. І я знаю це. Тому я, як Длетант, нічого не рухав. Особливо фундаментальне. А це - свідомі шкідники. Вони прийшли для того, щоб фундамент знищити. І досить успішно це роблять. Як професіонали. Тут дилетантами не пахне.
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15.03.2021 21:16 Відповісти
ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 5413 ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1106
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15.03.2021 21:18 Відповісти
Хтось сказав що це лайно....
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15.03.2021 21:07 Відповісти
Сегодня, Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca безопасная и никаких тромбов нет, после её введения.
Степанов никогда не врёт и знает о чем говорит, ага... ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1046
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15.03.2021 21:12 Відповісти
Еще пара-тройка стран откажутся от китайской вакцины и степанов резко изменит свое мнение.
Более того, если кто то из журналистов процитирует его слова, по поводу безопастности китайской вакцины, он тут же заявит что это вранье и слова вырваны из контекста!
Типичный политический флюгер без собственного мнения и бездарный руководитель.
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15.03.2021 21:17 Відповісти
А главный санитарный врач Ляшко пошёл дальше в маразме...
Укололся второсортной вакциной AstraZeneca, после этого сразу заболел короновирусом и заявил, что всё идёт по плану... ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 453
типа недоверие народа к индийской суррогатной вакцине, это нормально... так и было запланировано, поэтому и такие медленные темпы вакцинации
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15.03.2021 21:17 Відповісти
ну вы путаете астразенику с индийской вакциной CoviShield
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15.03.2021 21:23 Відповісти
CoviShield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca.
В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от ковида. Serum Institute, один из индийских лидеров по производству вакцин, изготавливает эту вакцину по лицензии Astra Zeneca.
Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.
Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее.
У нас в Украине вакцина исключительно индийского производства (не южнокорейского производства)
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15.03.2021 21:32 Відповісти
это аналог,был бы лицинзионный препарат так бы и назывался Астразенека.
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15.03.2021 21:35 Відповісти
почему то все 8 стран производящих Спутник V, не называют его по другому.
вам не кажется это странным ?
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15.03.2021 21:37 Відповісти
Это всё известно. Какой же Вы сделали вывод ?
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15.03.2021 21:37 Відповісти
Николай Влад Це так само,як і в техніці.Є оригінальні транзистори чи конденсатори,а є аналоги.Нам привезли найгірше.
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15.03.2021 21:37 Відповісти
Та і духовному лідеру Тибету 85-річному Далай-ламі в суботу, 6 березня, було зроблено перше щеплення від коронавірусу вакциною Covishield. His Holiness the Dalai Lama Receives COVID-19 Vaccine.
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15.03.2021 22:35 Відповісти
О,Воз і Моз-одне лайно,навіть на думку не сподало...
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15.03.2021 21:12 Відповісти
16 березня відповідь про цю вакцину поставить скандальний плюсик ( невже зноу Порох?) до всього вже очікуванного - про вагнергейт, про бездіяльність по Бєні...
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15.03.2021 21:13 Відповісти
Так уже ж все сказали шо связи между баблом и вакциной не выявлено )
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15.03.2021 21:13 Відповісти
Сейчас эфиопу закинут вагон бабла и выяснится, что это, вообще, вакцина всех времён и народов, а кто от неё кони двинул - провокаторы. ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2073
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15.03.2021 21:15 Відповісти
...хуже - порохоботы ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3654
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15.03.2021 21:19 Відповісти
И усех их тама уколоть!
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15.03.2021 21:19 Відповісти
Главный санитарный врач Украины заразился ковидом после прививки вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "г".
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15.03.2021 21:23 Відповісти
Або він просто фейково вакцинувся.
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15.03.2021 22:52 Відповісти
При этом чуть позже призвав народ Украины все же вакцинироваться...
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16.03.2021 05:58 Відповісти
хех опять экономика обскакала здравый смысл.

конечно вакцину за 2-3$, трудно переплюнуть. тромбоз не доказан, эффективность приемлемая.
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15.03.2021 21:25 Відповісти
Главный гівнюк?
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15.03.2021 21:27 Відповісти
Давай-давай, Гербарий сраный! Рассматривай. Эта вся лапша, с января 2020-го и твоих тоже ручонок дело. Ненавижу... как же я вас всех, тварей, ненавижу! Особенно тебя, негра сраного.
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15.03.2021 21:28 Відповісти
короче нагнули американцы европейцев.
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15.03.2021 21:31 Відповісти
А як там його рідна Ефіопія?
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15.03.2021 21:35 Відповісти
Нормально там! Главное- увидеть вовремя: банка стеклянная литровая- на палке или рядом с ней. Если рядом- то заходи смело и трахай жену того, кто сидит рядом с палкой, воткнутой в землю. Или- его дочерей. Возможно- и его самого можно. Но, последнее- я не пробовал.
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15.03.2021 21:38 Відповісти
А тим часом в Збройних Силах новий "зашквар". Прислали у війська чергову папіру: провести роз'яснювальну роботу щодо вакцинації. Зібрати підписи за вакцинацію чи проти. Потім щоб кожен понаписував рапорт у разі відмови. Відсканувати цей рапорт. Перший примірник відправити "на верх", другий залишити на місці. Задовбала ця паперова маячня. Генералам нєхер зайнятися. Це не армія, це потужна паперова психіатрична клініка.
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15.03.2021 21:42 Відповісти
Если это реальность, то это- кошмар. Даже вот так- Кошмар. И дело вовсе не в бумагах генеральских... Как по мне- то это звиздец.
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15.03.2021 21:44 Відповісти
Это все что надо знать об эффективности этого шмурдяка AstraZeneca ВООЗ 16 березня розгляне питання безпеки COVID-вакцини AstraZeneca, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6721
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15.03.2021 21:50 Відповісти
Порошенко передавав привіт Степанову і Зеленському від прикарпатських медиків, які відповились вакцинуватись Covishield'ом: "Це - гівно".
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15.03.2021 22:51 Відповісти
 
 