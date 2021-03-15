ВООЗ 16 березня розгляне питання безпеки COVID-вакцини AstraZeneca, - Гебреєсус

Комітет із безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я розгляне питання, пов'язані з безпекою вакцини виробництва AstraZeneca.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Консультативний комітет ВООЗ із безпеки вакцин вивчає наявні дані, перебуває в тісному контакті з Європейським агентством з лікарських засобів і проведе зустріч із цього питання завтра (16 березня. - Ред.)", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що проведені дослідження не виявили жодних ознак, що вказують на підвищені ризики виникнення тромбів у крові пацієнтів, вакцинованих препаратом проти COVID-19 виробництва AstraZeneca.

Читайте також: Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов