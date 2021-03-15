ВООЗ 16 березня розгляне питання безпеки COVID-вакцини AstraZeneca, - Гебреєсус
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Комітет із безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я розгляне питання, пов'язані з безпекою вакцини виробництва AstraZeneca.
Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
"Консультативний комітет ВООЗ із безпеки вакцин вивчає наявні дані, перебуває в тісному контакті з Європейським агентством з лікарських засобів і проведе зустріч із цього питання завтра (16 березня. - Ред.)", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що проведені дослідження не виявили жодних ознак, що вказують на підвищені ризики виникнення тромбів у крові пацієнтів, вакцинованих препаратом проти COVID-19 виробництва AstraZeneca.
Будь ласка, зачекайте...
деньгамирезультатами исследований...
ну это так между прочим.
Степанов никогда не врёт и знает о чем говорит, ага...
Более того, если кто то из журналистов процитирует его слова, по поводу безопастности китайской вакцины, он тут же заявит что это вранье и слова вырваны из контекста!
Типичный политический флюгер без собственного мнения и бездарный руководитель.
Укололся второсортной вакциной AstraZeneca, после этого сразу заболел короновирусом и заявил, что всё идёт по плану...
типа недоверие народа к индийской суррогатной вакцине, это нормально... так и было запланировано, поэтому и такие медленные темпы вакцинации
В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от ковида. Serum Institute, один из индийских лидеров по производству вакцин, изготавливает эту вакцину по лицензии Astra Zeneca.
Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.
Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее.
У нас в Украине вакцина исключительно индийского производства (не южнокорейского производства)
вам не кажется это странным ?
конечно вакцину за 2-3$, трудно переплюнуть. тромбоз не доказан, эффективность приемлемая.