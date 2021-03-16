Новый законопроект о НАБУ позволяет уволить Сытника автоматически, - нардеп "Голоса" Устинова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новый правительственный законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ позволит уволить Артема Сытника автоматически.
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Александра Устинова.
"Они подали две недели назад законопроект №5070, который был немножко криворуко выписан. По нему фактически директором НАБУ оставался и Сытник, и его первый заместитель. Сейчас они это переделали и подали на замену текст. Причем было подано около 15 альтернативных законопроектов и они все автоматически сгорают (то есть они еще себя и здесь подстраховали). И они подали на замену текст, которым просто увольняют Сытника. Там прописывается новая процедура конкурса уже не на следующего нового руководителя, а как только эта комиссия выбирает нового - то Сытника автоматически увольняют. Сделают ли они это? Очень быстро", - считает Устинова.
Напомним, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции. Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 февраля и зарегистрирован ВР на следующий день.
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Еще НАБУ под дерьмаков уложить и заживем.
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