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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) законопроект (3056) увольнение (2508) Сытник (948) Устинова (110)

Новый законопроект о НАБУ позволяет уволить Сытника автоматически, - нардеп "Голоса" Устинова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый законопроект о НАБУ позволяет уволить Сытника автоматически, - нардеп

Новый правительственный законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ позволит уволить Артема Сытника автоматически.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"Они подали две недели назад законопроект №5070, который был немножко криворуко выписан. По нему фактически директором НАБУ оставался и Сытник, и его первый заместитель. Сейчас они это переделали и подали на замену текст. Причем было подано около 15 альтернативных законопроектов и они все автоматически сгорают (то есть они еще себя и здесь подстраховали). И они подали на замену текст, которым просто увольняют Сытника. Там прописывается новая процедура конкурса уже не на следующего нового руководителя, а как только эта комиссия выбирает нового - то Сытника автоматически увольняют. Сделают ли они это? Очень быстро", - считает Устинова.

Напомним, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции. Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 февраля и зарегистрирован ВР на следующий день

Также читайте: Если Сытника уволят по политическим мотивам, то это будет началом "смерти" НАБУ, - Шабунин

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Маловато у Буратина полномочий.
Еще НАБУ под дерьмаков уложить и заживем.
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16.03.2021 17:54
+7
И коррупции нет у нас, как и в твоей родной рассеюшке.
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16.03.2021 18:11
+6
Что дальше?
"Да здравствует Янелох I"?!
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16.03.2021 17:59
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Новый законопроект о НАБУ позволяет уволить Сытника автоматически, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 6831
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16.03.2021 17:54 Ответить
І із Ситника реально толку було як з цапа молока... І із цих влажно зєльоних певно ще менше.
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16.03.2021 18:06 Ответить
То с каким упорством пытаются от Сытника избавиться говорит об обратном.
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16.03.2021 18:18 Ответить
Маловато у Буратина полномочий.
Еще НАБУ под дерьмаков уложить и заживем.
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16.03.2021 17:54 Ответить
Все мертворожденные структуры надстройки надо разогнать. Есть СБУ, ГенПрокуратура, МВД, налоговая...Пусть работают. А это всё саботажники дляна огромном финансировании и срезультатом для бюджета - НОЛЬ! А себе на карман и по политическим заказам.
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16.03.2021 17:57 Ответить
И коррупции нет у нас, как и в твоей родной рассеюшке.
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16.03.2021 18:11 Ответить
Что дальше?
"Да здравствует Янелох I"?!
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16.03.2021 17:59 Ответить
Предлагая законопролекты правительство узуприрует полномочия законодательной власти.
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16.03.2021 18:14 Ответить
dialog.ua що РАПТОМ СТАВ ВИЛИВУТИ ЗЕленим - НАЛЕЖИТЬ САДОВОМУ
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16.03.2021 18:30 Ответить
до цього, десь місяць тому він був у переліку найповажніших інтернет видань
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16.03.2021 18:31 Ответить
Дядя Байден по попе даст , если сытника будут трогать, вазелинкин ( вернее беня) шо не вкурили чем пахнет, так им напомнят.это не венедиктову вазелинить.
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16.03.2021 18:39 Ответить
как там в детской считалочке - "выйдет Байден из тумана, винет ножит из кармана, буду резать буду бить, с кем останешся дружить". Ермак хочет сдавать карты в игре с Америкой, но оставить в рукаве бубновый туз - то пороха, то ситныка. Во дает !
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16.03.2021 19:54 Ответить
#SAVE_SYTNIK !!!
'SAVE_NABU !!!
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16.03.2021 20:37 Ответить
Це зручно. Тіко почав провадження - звільнили. Партнери оцінять.
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16.03.2021 20:49 Ответить
 
 