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Новини Політика України
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НАБУ (3421) законопроєкт (1790) звільнення (1512) Ситник (755) Устінова (110)

Новий законопроєкт про НАБУ дозволяє звільнити Ситника автоматично, - нардепка "Голосу" Устінова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий законопроєкт про НАБУ дозволяє звільнити Ситника автоматично, - нардепка

Новий урядовий законопроєкт про процедуру звільнення директора НАБУ дозволить звільнити Артема Ситника автоматично.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

"Вони подали два тижні тому законопроєкт №5070, який був трошки криворуко виписаний. По ньому фактично директором НАБУ залишався і Ситник, і його перший заступник. Зараз вони це переробили і подали на заміну текст. Причому було подано близько 15 альтернативних законопроєктів і вони всі автоматично згоряють (тобто вони ще себе і тут підстрахували). І вони подали на заміну текст, яким просто звільняють Ситника. Там прописується нова процедура конкурсу вже не на наступного нового керівника, а як тільки ця комісія обирає нового - то Ситника автоматично звільняють. Чи зроблять вони це? Дуже швидко", - вважає Устинова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді привести статус Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції. Відповідний проєкт закону було схвалено на позачерговому засіданні уряду 15 лютого і зареєстровано ВР на наступний день.

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Топ коментарі
+11
Маловато у Буратина полномочий.
Еще НАБУ под дерьмаков уложить и заживем.
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16.03.2021 17:54
+7
И коррупции нет у нас, как и в твоей родной рассеюшке.
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16.03.2021 18:11
+6
Что дальше?
"Да здравствует Янелох I"?!
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16.03.2021 17:59
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Новый законопроект о НАБУ позволяет уволить Сытника автоматически, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 6831
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16.03.2021 17:54 Відповісти
І із Ситника реально толку було як з цапа молока... І із цих влажно зєльоних певно ще менше.
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16.03.2021 18:06 Відповісти
То с каким упорством пытаются от Сытника избавиться говорит об обратном.
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16.03.2021 18:18 Відповісти
Маловато у Буратина полномочий.
Еще НАБУ под дерьмаков уложить и заживем.
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16.03.2021 17:54 Відповісти
Все мертворожденные структуры надстройки надо разогнать. Есть СБУ, ГенПрокуратура, МВД, налоговая...Пусть работают. А это всё саботажники дляна огромном финансировании и срезультатом для бюджета - НОЛЬ! А себе на карман и по политическим заказам.
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16.03.2021 17:57 Відповісти
И коррупции нет у нас, как и в твоей родной рассеюшке.
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16.03.2021 18:11 Відповісти
Что дальше?
"Да здравствует Янелох I"?!
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16.03.2021 17:59 Відповісти
Предлагая законопролекты правительство узуприрует полномочия законодательной власти.
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16.03.2021 18:14 Відповісти
dialog.ua що РАПТОМ СТАВ ВИЛИВУТИ ЗЕленим - НАЛЕЖИТЬ САДОВОМУ
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16.03.2021 18:30 Відповісти
до цього, десь місяць тому він був у переліку найповажніших інтернет видань
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16.03.2021 18:31 Відповісти
Дядя Байден по попе даст , если сытника будут трогать, вазелинкин ( вернее беня) шо не вкурили чем пахнет, так им напомнят.это не венедиктову вазелинить.
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16.03.2021 18:39 Відповісти
как там в детской считалочке - "выйдет Байден из тумана, винет ножит из кармана, буду резать буду бить, с кем останешся дружить". Ермак хочет сдавать карты в игре с Америкой, но оставить в рукаве бубновый туз - то пороха, то ситныка. Во дает !
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16.03.2021 19:54 Відповісти
#SAVE_SYTNIK !!!
'SAVE_NABU !!!
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16.03.2021 20:37 Відповісти
Це зручно. Тіко почав провадження - звільнили. Партнери оцінять.
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16.03.2021 20:49 Відповісти
 
 