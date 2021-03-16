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Кабмін зареєстрував у Раді новий законопроєкт про звільнення Ситника

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін зареєстрував у Раді новий законопроєкт про звільнення Ситника

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися в межах приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

Кабінет Міністрів підготував і вже зареєстрував у Верховній Раді нову версію законопроєкту №5070 про звільнення чинного директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Текст відповідного законопроєкту №5070 з'явився на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з даними сайту ВР, Кабмін 15 березня відкликав попередню версію проєкту і подав нову. Документ вже опрацьовується в комітеті.

Закон пропонує змінити статус Національного бюро на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

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Документ визначає особливості взаємодії бюро з Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади, аби унеможливити втручання Уряду у діяльність НАБУ.

Кабмін уповноважують призначати на посаду директора Національного бюро та звільняти з цієї посади за наявності встановлених законом підстав. Уряд може прийняти рішення про звільнення очільника бюро, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини від посадового складу Кабміну.

Закон регулює і проведення конкурсного добору на посаду глави НАБУ. Добір організовує та проводить відповідна конкурсна комісія, яка формується з шести осіб, із яких три визначаються Радою національної безпеки та оборони, а ще три - Кабміном на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Визначаються права та обов'язки членів конкурсної комісії, підстави для оскарження рішень комісії та підстави припинення повноважень її членів.

У документі прописано, що зовнішню оцінку ефективності діяльності бюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених КМУ на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

Підкреслимо, з дня набрання чинності цим законом повноваження директора НАБУ достроково припиняються та розпочинається формування конкурсної комісії і конкурс на зайняття посади глави бюро.

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Разом з тим передбачено, що особа, яка станом на день набрання чинності законом займає посаду першого заступника директора НАБУ, здійснює всі повноваження глави бюро, передбачені законом, до моменту призначення директора НАБУ.

"Уряд та депутати Зеленського вчергове атакують НАБУ, що підриває незалежність органу та співпрацю з міжнародними партнерами. Поки Зеленський обіцяє послам та іншим партнерам не чіпати НАБУ, на практиці вони бачать чергові нападки на антикорупційну інституцію і кожна наступна гірша та нікчемніша за попередню. Ні звільнення директора НАБУ, ні ручна процедура конкурсу в НАБУ за жодних обставин не будуть прийняті міжнародними партнерами", - заявив голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін.

"Звільнення (директора НАБУ. - Ред.) законом практично прирівнює посаду директора НАБУ до будь-якої політичної посади в країні і буде означати, що будь-якого майбутнього директора можна буде так само звільнити парламентською більшістю", - зазначили в ЦПК.

У Центрі, зауважили що нова конкурсна процедура з обрання директора визначає конфігурацію конкурсної комісії з 6 осіб: 3 членів від Ради національної безпеки та оборони та 3 від Уряду за пропозицією міжнародних організацій. Пропонується запровадити прийняття рішень конкурсної комісії простою більшістю. На практиці це означає, що делеговані міжнародними партнерами члени комісії не матимуть істотної ролі в процесі роботи, адже їх голос не буде важливим для прийняття рішення. Також законопроєкт пропонує обмежити роботу міжнародників у комісії лише для одного відбору наступного директора НАБУ: опісля Уряд має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо припинення їхньої участі у формуванні комісії з обрання директора НАБУ та комісії з проведення аудиту діяльності НАБУ. Тобто усі наступні конкурси на директора НАБУ мають відбуватисяуже взагалі без участі міжнародників.

"В наших реаліях запропонована Урядом модель означає, що Ситника звільняють, обирають нового директора прикрившись участю в конкурсі делегованих міжнародних експертів. І вже через півроку, наприклад, якщо ця людина теж виявляється неслухняною після справи щодо чергового "татарова" Рада знімає законом і нового директора. Потім за якоюсь новою процедурою обирають вже без міжнародників чергову "Венедіктову" або залишають бюро взагалі без керівництва", – додає Шабунін

На думку ЦПК, участь РНБО у процедурах добору директора НАБУ очевидно виходить за межі положень Конституції України. Тобто, запропоноване положення знову створює ризики їх визнання неконституційними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не повністю виконала вимогу МВФ про незалежність антикорупційних органів, - Ситник

Законопроєктом, окрім того, не визначається навіть у загальних рисах, якими є основні етапи проведення конкурсного добору на посаду Директора НАБУ, ці питання залишаються повністю на розсуд конкурсної комісії, яка визначає регламент своєї роботи та умови проведення конкурсу.

Поле для маніпуляцій створює також призначення директора НАБУ після конкурсу. Справа в тому, що конкурсна комісія пропонує Уряду 2 або 3 кандидати, однак в законопроєкті відсутні чіткі критерії для цього. Уже з них Уряд обирає та призначає директора НАБУ.

НАБУ стає органом виконавчої влади та підпорядковується Кабінету Міністрів. Однак в законопроєкті є ризики для незалежності бюро від уряду, члени якого підслідні НАБУ. 

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Клоун 🤡 ЗеБенский похоронит себя и все кодло «слуг» окончательно
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16.03.2021 11:34
+7
А разве Кабмин имеет право увольнять Сытника ?
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16.03.2021 11:36
+6
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
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16.03.2021 11:37
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Ну, так хочуть вивести Коломойського із під удару, що так ми залишимося без безвізу і без кредиту МВФ та ін.
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16.03.2021 11:32 Відповісти
ах, как же сложно будет найти две трети голосов в Кабмине, который состоит из членов ОДНОЙ коалиции.

это жесть... они людей за идиотов держат. И видимо, так оно и есть.
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16.03.2021 11:51 Відповісти
Хто б що не не виголошував зі зборища "СН" - вони неадекватні АБСОЛЮТНО...

Вони й досі не здатні тверезо оцінити, в якій вони опинилися ситуації в зв'зку з приходом адміністрації Байдена в США... і далі намагаються "грати дурочку", посилатися на якісь пришелепкуваті "процедури", робити пустопорожні заяви про те, від чого відбояритися вони уже не зможуть...

-У РНБО, наприклад заявили, що розглянуть санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського "у разі надходження пропозицій". ???

-А Кулеба "висловив переконання", що після низки нещодавніх рішень РНБО неможливо звинуватити Президента України у нерішучості в боротьбі з корупцією, олігархами і російським впливом. «Тільки за останній місяць Володимир Зеленський зробив кроки, про які інші в попередні роки навіть не наважувалися говорити», Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить - підкреслив міністр....

Нуууу не налазить все це на нормальну голову...

Або, як казали при совєтах: "Таваріщі нє панімают"
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16.03.2021 12:11 Відповісти
Клоун 🤡 ЗеБенский похоронит себя и все кодло «слуг» окончательно
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16.03.2021 11:34 Відповісти
А разве Кабмин имеет право увольнять Сытника ?
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16.03.2021 11:36 Відповісти
Але бажає,аж шкварчить!!!)))
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16.03.2021 11:39 Відповісти
Да тот кабмин пора гнать в отставку , после того как главный санврач заразился короной после вакцинации
В ОСТАВКУ КАБМИН - хватит геноцидить украинцев !!!!!!
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16.03.2021 11:41 Відповісти
Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.
Источник:https://censor.net/ru/n3253591
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16.03.2021 11:39 Відповісти
Пусть сначала восстановят пропавшие материалы на депутатов и чиновников по декларациям , вследствие дурного решения КС
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16.03.2021 11:43 Відповісти
Может проще сразу Конституцию под Сытника переписать?
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16.03.2021 12:16 Відповісти
Необов"язково!! Можливо під КМУ,чи Президента ,а ні то під ВРУ !! Головне щоб народ було зручніше грабувати !!!))
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16.03.2021 12:22 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
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16.03.2021 11:37 Відповісти
А беня слушает да ест. Ему Байден не указ.
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16.03.2021 11:42 Відповісти
А кому за межами Америки Байден - указ?
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16.03.2021 11:54 Відповісти
Да да. Помним этого прокурора в феодальных владениях Лозинского, а потом и его адвоката. Как-то очень настойчиво пропихивал это молодое дарование сывочолый гетьман, отвергая юристов Майдана, например Виктора Чумака
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16.03.2021 11:43 Відповісти
ЗЕленые мальчики тупые и даже прямых намеков США не понимают.
Кабмин зарегистрировал в Раде новый законопроект об увольнении Сытника - Цензор.НЕТ 3781
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16.03.2021 11:45 Відповісти
Кажуть, треба залишити в спокої Нацбанк. Неймовірно. Це що ж, виходить, у Вашингтоні не вірять, що Нацбанк незалежний. Я прям не знаю, чо так. Здається, лобісти Шевченка недопрацьовують.
Кажуть, треба припинити до#обувати НАБУ. Неймовірно. Виявляється, у Вашингтоні в курсі про Венедіктову і Татрова. Хто ж їм розповів, га?
Кажуть, треба НАСПРАВДІ порвати з Коломойським і підтримати кримінальне переслідування стосовно нього. Неймовірно. А Мендель казала, що американського достатньо. А американці кажуть, що недостатньо.
У мене починає складатися таке враження, що їм там у Вашінгтоні хтось усе розказав, що у нас коїться, але забув сказати, що Зеленський - найвеличніший лідер **********. Що ж. Значить, Єрмак поза підозрами. Він би точно таке не забув.
Alex Noinets
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16.03.2021 11:48 Відповісти
Глубока клоунская нора... Глубоко там сидит кулак Бени...
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16.03.2021 11:46 Відповісти
Так НАБУ и расследует часто работу министерств. Как же может кабмин может назначать? Это ж все равно если б все кто в СИЗО выбирали министра юстиции.
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16.03.2021 11:47 Відповісти
Украину может спасть только власть военных украинцев.
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16.03.2021 11:48 Відповісти
Це Хомки з ломпаснею,чи "настаящего полковника" гАнатолія ???)))
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16.03.2021 11:53 Відповісти
гАнатолій вже давно не воєнний. Він давно віллявся в цей політичний гадючник. Він багато років вислужувався перед жЮлькою за депутатський мандат.
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16.03.2021 12:00 Відповісти
да, коломойский так просто не сдается...
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16.03.2021 11:53 Відповісти
Это явно не демократия. Путь к нормальной демократии может пройти только через власть военных украинцев.
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16.03.2021 11:56 Відповісти
Якщо їм заважає Ситник , значить він нормально працює .
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16.03.2021 12:08 Відповісти
ВОТ ЗЕ-МРАЗИ!
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16.03.2021 14:26 Відповісти
 
 