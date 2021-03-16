Кабмин зарегистрировал в Раде новый законопроект об увольнении Сытника

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Кабинет министров подготовил и уже зарегистрировал в Верховной Раде новую версию законопроекта №5070 об увольнении действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Текст соответствующего законопроекта №5070 появился на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со сылкой на РБК-Украина.

Согласно данным сайта ВР, Кабмин 15 марта отозвал предварительную версию проекта и подал новую. Документ уже обрабатывается в комитете.

Закон предлагает изменить статус Национального бюро на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

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Документ определяет особенности взаимодействия бюро с Кабинетом Министров, центральными органами исполнительной власти, чтобы исключить вмешательство правительства в деятельность НАБУ.

Кабмин уполномочивают назначать на должность директора Национального бюро и увольнять с этой должности при наличии установленных законом оснований. Правительство может принять решение об увольнении главы бюро, если за него проголосовало не менее двух третей от должностного состава Кабмина.

Закон регулирует и проведение конкурсного отбора на должность главы НАБУ. Отбор организует и проводит соответствующая конкурсная комиссия, которая формируется из шести человек, из которых три определяются Советом национальной безопасности и обороны, а еще три - Кабмином на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

Определяются права и обязанности членов конкурсной комиссии, основания для обжалования решений комиссии и основания прекращения полномочий ее членов.

В документе прописано, что внешнюю оценку эффективности деятельности бюро проводит комиссия в составе трех лиц, определенных КМУ на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Подчеркнем, со дня вступления в силу данного закона полномочия директора НАБУ досрочно прекращаются и начинается формирование конкурсной комиссии и конкурс на занятие должности главы бюро.

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Вместе с тем предусмотрено, что лицо, которое по состоянию на день вступления в силу закона занимает должность первого заместителя директора НАБУ, осуществляет все полномочия главы бюро, предусмотренные законом, до момента назначения директора НАБУ.

"Правительство и депутаты Зеленского очередной раз атакуют НАБУ, что подрывает независимость органа и сотрудничество с международными партнерами. Пока Зеленский обещает послам и другим партнерам не трогать НАБУ, на практике они видят очередные нападки на антикоррупционный институт, и каждая следующая хуже и ничтожнее предыдущей. Ни увольнение директора НАБУ, ни ручная процедура конкурса в НАБУ ни при каких обстоятельствах не будут приняты международными партнерами", - заявил председатель правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин.

"Увольнение (директора НАБУ. - Ред.) законом практически приравнивает должность директора НАБУ к любой политической должности в стране и будет означать, что любого последующего директора можно будет так же уволить парламентским большинством", - отметили в ЦПК.

В Центре, отметили что новая конкурсная процедура по избранию директора определяет конфигурацию конкурсной комиссии из 6 человек: 3 члена от Совета национальной безопасности и обороны и 3 от правительства по предложению международных организаций. Предлагается ввести принятие решений конкурсной комиссии простым большинством. На практике это означает, что делегированные международными партнерами члены комиссии будут без существенной роли в процессе работы, ведь их голос не будет важным для принятия решения. Также законопроект предлагает ограничить работу международников в комиссии только для одного отбора следующего директора НАБУ: после Правительство должно подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о прекращении их участия в формировании комиссии по избранию директора НАБУ и комиссии по проведению аудита деятельности НАБУ. То есть все последующие конкурсы на директора НАБУ должны происходить уже вообще без участия международников.

"В наших реалиях предложенная Правительством модель означает, что Сытника увольняют, выбирают нового директора прикрывшись участием в конкурсе делегированных международных экспертов. И уже через полгода, например, если этот человек тоже оказывается непослушным после дела об очередном "Татарове" Рада снимает законом и нового директора. Затем по какой-то новой процедуре выбирают уже без международников очередную "Венедиктову" или оставляют бюро вообще без руководства", - добавляет Шабунин.

По мнению ЦПК, участие СНБО в процедурах отбора директора НАБУ выходит за пределы положений Конституции Украины. То есть, предложенное положение снова создает риски их признания неконституционными.

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Законопроектом, кроме того, не определяется даже в общих чертах, каковы основные этапы проведения конкурсного отбора на должность директора НАБУ, эти вопросы остаются полностью на усмотрение конкурсной комиссии, которая определяет регламент своей работы и условия проведения конкурса.

Поле для манипуляций создает также назначение директора НАБУ после конкурса. Дело в том, что конкурсная комиссия предлагает Правительству 2 или 3 кандидата, однако в законопроекте отсутствуют четкие критерии для этого. Уже из них Правительство выбирает и назначает директора НАБУ.

НАБУ становится органом исполнительной власти и подчиняется Кабинету Министров. Однако в законопроекте есть риски для независимости бюро от правительства, члены которого подследственны НАБУ.