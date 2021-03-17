Львов с 19 марта вводит усиленный карантин

С пятницы, 19 марта, во Львове вводится усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Сложное, но крайне необходимо решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта", - отметил Садовый.

Карантин предполагает следющие ограничения:



🔹 младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;

🔹 прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

🔹заведения общественного питания работают "на вынос" и доставку;

🔹в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

🔹хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;

🔹все массовые мероприятия переносятся;

🔹салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.

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"Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения сейчас?Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Нужно сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания. Поэтому просим всех по возможности оставаться дома, носить маски и соблюдать дистанцию.Давайте вместе поможем нашим медикам и спасем жизнь свою и своих близких. Извините за неудобства. Берегите себя!", - резюмировал Садовый.