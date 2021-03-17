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Новости Коронавирус и карантин
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Львов с 19 марта вводит усиленный карантин

Львов с 19 марта вводит усиленный карантин

С пятницы, 19 марта, во Львове вводится усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Сложное, но крайне необходимо решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта", - отметил Садовый.

Карантин предполагает следющие ограничения:

🔹 младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;
🔹 прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
🔹заведения общественного питания работают "на вынос" и доставку;
🔹в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
🔹хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;
🔹все массовые мероприятия переносятся;
🔹салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город", - Садовый о ситуации с коронавирусом во Львове

"Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения сейчас?Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Нужно сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания. Поэтому просим всех по возможности оставаться дома, носить маски и соблюдать дистанцию.Давайте вместе поможем нашим медикам и спасем жизнь свою и своих близких. Извините за неудобства. Берегите себя!", - резюмировал Садовый.

карантин (16729) Львов (4582) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Закусывать надо,холоп.
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17.03.2021 12:50
+1
способен...за полчаса растовориться в Польше в случае шухера)
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17.03.2021 14:54
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A вот это непонятно. Разве Садовый способен поднять восстание и повести народ за собой на Киев ?
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17.03.2021 12:48 Ответить
Закусывать надо,холоп.
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17.03.2021 12:50 Ответить
Садовий?
народ поведе на Київ
Львів із 19 березня запроваджує посилений карантин - Цензор.НЕТ 9762
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17.03.2021 14:42 Ответить
способен...за полчаса растовориться в Польше в случае шухера)
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17.03.2021 14:54 Ответить
Зі сторони буковеля поплило по всій україні. Зараз по україні йде лавина яка скоро захлисне медсистему.
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17.03.2021 13:17 Ответить
в мене мама та дружина працюють у лікарні в них занято 14 ліжок з 250 такщо брехня та нагнітання істерії
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17.03.2021 14:58 Ответить
Теж маю знайомих лікарів,всі кажуть по різному,особисто орієнтуюсь ось по чому.Щодень їду по Чорновола,там після кругу проти Мак-Дональду пункт тестування на корону.І завжди черга п"ять-вісім чоловік.Останніми днями або один-два,або нікого.То може не все так трагічно?Може просто хтось грає цифрами?В маршрутках і трамваях кашляють менше,усі в масках - це точно.Садовий просто знав,що завтра ми в червоній зоні,спрацював на випередження,це він вміє як ніхто.
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17.03.2021 16:50 Ответить
В одной лодке со шмыгалём плывет. А фото переполненных с коллапсом где?
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17.03.2021 14:33 Ответить
Це все заради затяжного лохдауну до 5 травня, зараз по місту ще сирени повмикали заради панііки,
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17.03.2021 15:00 Ответить
Не для сдерживания вирусни эти локдауны, а для сдерживания стада. Стадо свято верит, ну и пусть верит. Если бы еще не трындели отсебятину, было куда лучше.
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17.03.2021 16:29 Ответить
 
 