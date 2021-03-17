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Львів із 19 березня запроваджує посилений карантин

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Львів із 19 березня запроваджує посилений карантин

Із п'ятниці, 19 березня, у Львові запроваджується посилений карантин, який діятиме до 28 березня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня", - зазначив Садовий.

Карантин передбачає такі обмеження:

🔹 молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;
🔹 припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
🔹заклади громадського харчування працюють "на винос" та доставку;
🔹у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;
🔹господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;
🔹всі масові заходи переносяться;
🔹салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто", - Садовий про ситуацію з коронавірусом у Львові

"Чому ми вирішили не чекати на рішення Кабміну і ухвалювати такі рішення негайно?
Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання.
Тому просимо всіх за можливості залишатися вдома, носити маски, дотримуватись дистанції.
Давайте разом допоможемо нашим медикам і врятуємо життя своє та своїх близьких.
Вибачте за незручності. Бережіть себе!" - резюмував Садовий.

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Топ коментарі
+3
Закусывать надо,холоп.
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17.03.2021 12:50
+1
способен...за полчаса растовориться в Польше в случае шухера)
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17.03.2021 14:54
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A вот это непонятно. Разве Садовый способен поднять восстание и повести народ за собой на Киев ?
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17.03.2021 12:48 Відповісти
Закусывать надо,холоп.
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17.03.2021 12:50 Відповісти
Садовий? Львів із 19 березня запроваджує посилений карантин - Цензор.НЕТ 6037 Львів із 19 березня запроваджує посилений карантин - Цензор.НЕТ 7921
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Львів із 19 березня запроваджує посилений карантин - Цензор.НЕТ 9762
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17.03.2021 14:42 Відповісти
способен...за полчаса растовориться в Польше в случае шухера)
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17.03.2021 14:54 Відповісти
Зі сторони буковеля поплило по всій україні. Зараз по україні йде лавина яка скоро захлисне медсистему.
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17.03.2021 13:17 Відповісти
в мене мама та дружина працюють у лікарні в них занято 14 ліжок з 250 такщо брехня та нагнітання істерії
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17.03.2021 14:58 Відповісти
Теж маю знайомих лікарів,всі кажуть по різному,особисто орієнтуюсь ось по чому.Щодень їду по Чорновола,там після кругу проти Мак-Дональду пункт тестування на корону.І завжди черга п"ять-вісім чоловік.Останніми днями або один-два,або нікого.То може не все так трагічно?Може просто хтось грає цифрами?В маршрутках і трамваях кашляють менше,усі в масках - це точно.Садовий просто знав,що завтра ми в червоній зоні,спрацював на випередження,це він вміє як ніхто.
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17.03.2021 16:50 Відповісти
В одной лодке со шмыгалём плывет. А фото переполненных с коллапсом где?
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17.03.2021 14:33 Відповісти
Це все заради затяжного лохдауну до 5 травня, зараз по місту ще сирени повмикали заради панііки,
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17.03.2021 15:00 Відповісти
Не для сдерживания вирусни эти локдауны, а для сдерживания стада. Стадо свято верит, ну и пусть верит. Если бы еще не трындели отсебятину, было куда лучше.
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17.03.2021 16:29 Відповісти
 
 