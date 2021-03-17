Львів із 19 березня запроваджує посилений карантин

Із п'ятниці, 19 березня, у Львові запроваджується посилений карантин, який діятиме до 28 березня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня", - зазначив Садовий.

Карантин передбачає такі обмеження:

🔹 молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;

🔹 припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

🔹заклади громадського харчування працюють "на винос" та доставку;

🔹у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

🔹господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;

🔹всі масові заходи переносяться;

🔹салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

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"Чому ми вирішили не чекати на рішення Кабміну і ухвалювати такі рішення негайно?

Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання.

Тому просимо всіх за можливості залишатися вдома, носити маски, дотримуватись дистанції.

Давайте разом допоможемо нашим медикам і врятуємо життя своє та своїх близьких.

Вибачте за незручності. Бережіть себе!" - резюмував Садовий.