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Кабмин одобрил все постановления для имплементации закона "Об оборонных закупках"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин одобрил все постановления для имплементации закона "Об оборонных закупках"

Кабинет Министров Украины одобрил еще два постановления, которые имплементируют закон "Об оборонных закупках".

Постановления правительство приняло на заседании 17 марта с доработкой в ​​однодневный срок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Следовательно, правительство одобрило постановление "Об утверждении Порядка формирования и корректировки ожидаемой стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения, закупка которых осуществляется по неконкурентной процедуре" и "Об утверждении Порядка создания, функционирования и ведения электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), внесение в него субъектов хозяйствования".

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Первые шесть постановлений, имплементирующих закон "Об оборонных закупках" правительство приняло 17 февраля. На заседании 3 марта правительство одобрило еще два таких постановления.

По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, в целом для имплементации закона Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности было разработано 10 постановлений.

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Верховная Рада 16 июля 2020 приняла в целом закон "Об оборонных закупках". Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

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просто напоминаю, что через месяц в Турции состоится закладка первого корвета для ВМС Украины.. и хорошего всем настроения на сегодня! Кабмин одобрил все постановления для имплементации закона "Об оборонных закупках" - Цензор.НЕТ 6851
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17.03.2021 14:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-s8hGgjewgI

сбылись мечты зебилов - зеЛох создает свой медиахолдинг за госсчёт и исключительно на рузьком ызыке
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17.03.2021 14:36 Ответить
 
 