Россия отрицает нарушения границы Украины своим вертолетом, - Госпогранслужба

Ссылаясь на "приборы объективного контроля", российская сторона отрицает нарушения государственной границы Украины своим вертолетом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

17 марта ГПСУ получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом с РФ.

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"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля. Украинская сторона не удивлена ​​риторикой государственных органов России. Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - рассказал Демченко.

Напомним, 16 марта пограничники зафиксировали нарушение границы на 50 метров российским вертолетом Ми-8 в Сумской области. ГПСУ обратилась к РФ с требованием предоставить объяснения инцидента.