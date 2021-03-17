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Новости Агрессия России против Украины
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Россия отрицает нарушения границы Украины своим вертолетом, - Госпогранслужба

Россия отрицает нарушения границы Украины своим вертолетом, - Госпогранслужба

Ссылаясь на "приборы объективного контроля", российская сторона отрицает нарушения государственной границы Украины своим вертолетом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

17 марта ГПСУ получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подтверждаем наличие вертолета РФ на данном участке, но зафиксировать нарушение границы на 50 м не представляется возможным, - Воздушные силы ВСУ

"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля. Украинская сторона не удивлена ​​риторикой государственных органов России. Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - рассказал Демченко.

Напомним, 16 марта пограничники зафиксировали нарушение границы на 50 метров российским вертолетом Ми-8 в Сумской области. ГПСУ обратилась к РФ с требованием предоставить объяснения инцидента.

Автор: 

Госпогранслужба (6398) граница (5262) россия (95441) Демченко Андрей (280) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+26
А турки в похожей ситуации особо не постеснялись.
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17.03.2021 16:40
+10
Для того чтоб признавали, надо каждый раз фиксировать факт нарушения из зсу-23-4
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17.03.2021 16:40
+10
Сделал бы погранец в том вертолете пару дырок из АК - 74, и был бы другой разговор. А так растирайте сопли по щекам и дальше, жалуйтесь в ООН...
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17.03.2021 16:45
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Правила форума Совет форумчан
А турки в похожей ситуации особо не постеснялись.
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17.03.2021 16:40 Ответить
Там на 2 км залетів.
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17.03.2021 16:43 Ответить
Кацапня сделала хитро . Если б сбили , то вертолёт упал на кацапскую территорию . Этот повод стал бы очередным срачем на всех новостных каналах страны агрессора .
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17.03.2021 17:07 Ответить
Та я сомневаюсь. что лётчик летел туда, для того чтобы его сбили и убили. Он там потому и оказался, что знал, что ничего не будет..
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17.03.2021 17:10 Ответить
Ну на следующий такой полёт я хотя -бы дал заградительную очередь . )) .
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17.03.2021 17:32 Ответить
отрицание - па-рашка здесь

гнев
торг
депрессия
принятие
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17.03.2021 16:40 Ответить
Для того чтоб признавали, надо каждый раз фиксировать факт нарушения из зсу-23-4
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17.03.2021 16:40 Ответить
там хватит и зу-23-2)))
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17.03.2021 19:11 Ответить
путина сдерживает Байден, но Лубянка и Генштаб настаивают. Намекают что смогут бомбить узлы связи, аэродромы, военные заводы и электростанции в Украине.
--- https://www.youtube.com/watch?v=kpNdoQFXDps

Вот потому таких российских летчиков вертолетчиков нужно сбивать сразу, когда пересекают границу Украины.
везде нужно действовать жестко и не ссать никогда.

Потому что если этого не делать, то они будут чувствовать, что им дозволено тут шастать и наглеть будут дальше!
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17.03.2021 23:22 Ответить
От мрази! И тут их нет, только смрад вокруг помойки!
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17.03.2021 16:41 Ответить
параше всё отрицать, это як *****-убийце з гори котиться.
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17.03.2021 16:41 Ответить
Я б сильно удивился, если бы реакция была иной, в стиле, например, "ну ошибся пилот, приносим извинения".
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17.03.2021 16:43 Ответить
лживые подлые кацы
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17.03.2021 16:45 Ответить
Сделал бы погранец в том вертолете пару дырок из АК - 74, и был бы другой разговор. А так растирайте сопли по щекам и дальше, жалуйтесь в ООН...
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17.03.2021 16:45 Ответить
В "спортлото"!
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17.03.2021 18:05 Ответить
поки не почнемо збивати, нагльож не скінчиться
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17.03.2021 16:48 Ответить
Эрдогана не хватает в Украине! Иопнули бы разок и отрицвть было бы нечего, рухнул бы на украинской территории!
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17.03.2021 16:50 Ответить
Всего на 50 м залетел, мог бы упасть где угодно.
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17.03.2021 18:08 Ответить
Кто их мерял?
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17.03.2021 21:21 Ответить
Говорили же,- сбивать нужно было...
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17.03.2021 16:51 Ответить
Именно! 100-150 метров до него - отличная дистанция для автомата Калашникова! Но, как всегда, "ждали команды", а то мало ли чего...проверками замучают...а то и посадят...
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17.03.2021 18:08 Ответить
ой...не то чтобы по теме...но и как бы...
...
В небе над руцким городом кружит вертолет с зацепившимся стропами за хвост парашютистом.
Россия отрицает нарушения границы Украины своим вертолетом, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5523

В Чите, РФ, парашютист зацепился за хвост вертолета во время прыжка.
Сообщается, что инцидент произошел утром 16 марта.
"Возникает масса вопросов. Почему он не отстегнул парашют и не спрыгнул с запасным? Может, его не было? А если был, почему не сделал этого? Не смог отцепить стропы? Не было ножа? Был без сознания? И самый главный вопрос - почему пилоты не увидели у себя под брюхом парашютиста? "....
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17.03.2021 16:55 Ответить
Во первых, это просто красиво.....
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17.03.2021 18:52 Ответить
На уровне мид нужно ответить, что следующий ихтамнет будет сбит...
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17.03.2021 16:55 Ответить
Думаю это была просто провакация, и разведка....
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17.03.2021 17:08 Ответить
на видосе четко слышно как наш погранец говорит шо жополет рф залетел на территорию Украины
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17.03.2021 17:26 Ответить
Нужно было дать пару очередей .В следущий раз сбивать
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17.03.2021 17:42 Ответить
Вот так и Крым профукали...будут ждать обьяснений от оккупантов кацапов, почему захватили Сумы и высадили десант...пхаха. И спокойно делать разведку! В Херсон уже залетал 2017г. поселок Павловка на 10 км.
Следующий раз еще глубже залетит и тоже не собьют...кишка тонка дать приказ.
Наш вертолет уже бы сбили.
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17.03.2021 18:41 Ответить
позорище!!!!!!!!
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17.03.2021 19:03 Ответить
А если бы сбили,не отрицала.
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17.03.2021 21:04 Ответить
Россия всегда врёт! Я не я и хата не моя...
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17.03.2021 21:49 Ответить
Коли у 2014 році з території Росії гарматами і градами обстрілювали прикордонників та інші сили України на території України, Росія теж не визнавала цих фактів.
Тому майже напевне можна стверджувати, що так буде і надалі...

І тут виникає просте запитання:
Що буде робити прикордонна служба та інші сили України, якщо російські злочинці знову почнуть їх обстрілювати?
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18.03.2021 01:17 Ответить
 
 