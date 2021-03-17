Россия отрицает нарушения границы Украины своим вертолетом, - Госпогранслужба
Ссылаясь на "приборы объективного контроля", российская сторона отрицает нарушения государственной границы Украины своим вертолетом.
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
17 марта ГПСУ получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом с РФ.
"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля. Украинская сторона не удивлена риторикой государственных органов России. Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - рассказал Демченко.
Напомним, 16 марта пограничники зафиксировали нарушение границы на 50 метров российским вертолетом Ми-8 в Сумской области. ГПСУ обратилась к РФ с требованием предоставить объяснения инцидента.
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Вот потому таких российских летчиков вертолетчиков нужно сбивать сразу, когда пересекают границу Украины.
везде нужно действовать жестко и не ссать никогда.
Потому что если этого не делать, то они будут чувствовать, что им дозволено тут шастать и наглеть будут дальше!
...
В небе над руцким городом кружит вертолет с зацепившимся стропами за хвост парашютистом.
В Чите, РФ, парашютист зацепился за хвост вертолета во время прыжка.
Сообщается, что инцидент произошел утром 16 марта.
"Возникает масса вопросов. Почему он не отстегнул парашют и не спрыгнул с запасным? Может, его не было? А если был, почему не сделал этого? Не смог отцепить стропы? Не было ножа? Был без сознания? И самый главный вопрос - почему пилоты не увидели у себя под брюхом парашютиста? "....
Следующий раз еще глубже залетит и тоже не собьют...кишка тонка дать приказ.
Наш вертолет уже бы сбили.
Тому майже напевне можна стверджувати, що так буде і надалі...
І тут виникає просте запитання:
Що буде робити прикордонна служба та інші сили України, якщо російські злочинці знову почнуть їх обстрілювати?