Росія заперечує порушення кордону України своїм гвинтокрилом, - Держприкордонслужба

Посилаючись на "прилади об'єктивного контролю", російська сторона заперечує порушення державного кордону України своїм вертольотом.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

17 березня ДПСУ отримала відповідь від російської сторони про зафіксований факт порушення режиму державного кордону України вертольотом з РФ.

"У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їх кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю. Українська сторона не здивована риторикою державних органів Росії. Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів", - розповів Демченко.

Читайте також: Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, 16 березня прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 у Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.