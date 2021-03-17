Росія заперечує порушення кордону України своїм гвинтокрилом, - Держприкордонслужба
Посилаючись на "прилади об'єктивного контролю", російська сторона заперечує порушення державного кордону України своїм вертольотом.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.
17 березня ДПСУ отримала відповідь від російської сторони про зафіксований факт порушення режиму державного кордону України вертольотом з РФ.
"У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їх кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю. Українська сторона не здивована риторикою державних органів Росії. Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів", - розповів Демченко.
Нагадаємо, 16 березня прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 у Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.
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Вот потому таких российских летчиков вертолетчиков нужно сбивать сразу, когда пересекают границу Украины.
везде нужно действовать жестко и не ссать никогда.
Потому что если этого не делать, то они будут чувствовать, что им дозволено тут шастать и наглеть будут дальше!
...
В небе над руцким городом кружит вертолет с зацепившимся стропами за хвост парашютистом.
В Чите, РФ, парашютист зацепился за хвост вертолета во время прыжка.
Сообщается, что инцидент произошел утром 16 марта.
"Возникает масса вопросов. Почему он не отстегнул парашют и не спрыгнул с запасным? Может, его не было? А если был, почему не сделал этого? Не смог отцепить стропы? Не было ножа? Был без сознания? И самый главный вопрос - почему пилоты не увидели у себя под брюхом парашютиста? "....
Следующий раз еще глубже залетит и тоже не собьют...кишка тонка дать приказ.
Наш вертолет уже бы сбили.
Тому майже напевне можна стверджувати, що так буде і надалі...
І тут виникає просте запитання:
Що буде робити прикордонна служба та інші сили України, якщо російські злочинці знову почнуть їх обстрілювати?