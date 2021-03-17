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Новини Агресія Росії проти України
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Росія заперечує порушення кордону України своїм гвинтокрилом, - Держприкордонслужба

Росія заперечує порушення кордону України своїм гвинтокрилом, - Держприкордонслужба

Посилаючись на "прилади об'єктивного контролю", російська сторона заперечує порушення державного кордону України своїм вертольотом.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

17 березня ДПСУ отримала відповідь від російської сторони про зафіксований факт порушення режиму державного кордону України вертольотом з РФ.

"У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їх кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю. Українська сторона не здивована риторикою державних органів Росії. Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів", - розповів Демченко.

Читайте також: Підтверджуємо наявність гвинтокрила РФ на даній ділянці, але зафіксувати порушення кордону на 50 м не є можливим, - Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, 16 березня прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 у Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5952) кордон (4756) росія (65035) Демченко Андрій (343) вертоліт (876)


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Топ коментарі
+26
А турки в похожей ситуации особо не постеснялись.
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17.03.2021 16:40
+10
Для того чтоб признавали, надо каждый раз фиксировать факт нарушения из зсу-23-4
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17.03.2021 16:40
+10
Сделал бы погранец в том вертолете пару дырок из АК - 74, и был бы другой разговор. А так растирайте сопли по щекам и дальше, жалуйтесь в ООН...
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17.03.2021 16:45
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А турки в похожей ситуации особо не постеснялись.
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17.03.2021 16:40 Відповісти
Там на 2 км залетів.
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17.03.2021 16:43 Відповісти
Кацапня сделала хитро . Если б сбили , то вертолёт упал на кацапскую территорию . Этот повод стал бы очередным срачем на всех новостных каналах страны агрессора .
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17.03.2021 17:07 Відповісти
Та я сомневаюсь. что лётчик летел туда, для того чтобы его сбили и убили. Он там потому и оказался, что знал, что ничего не будет..
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17.03.2021 17:10 Відповісти
Ну на следующий такой полёт я хотя -бы дал заградительную очередь . )) .
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17.03.2021 17:32 Відповісти
отрицание - па-рашка здесь

гнев
торг
депрессия
принятие
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17.03.2021 16:40 Відповісти
Для того чтоб признавали, надо каждый раз фиксировать факт нарушения из зсу-23-4
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17.03.2021 16:40 Відповісти
там хватит и зу-23-2)))
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17.03.2021 19:11 Відповісти
путина сдерживает Байден, но Лубянка и Генштаб настаивают. Намекают что смогут бомбить узлы связи, аэродромы, военные заводы и электростанции в Украине.
--- https://www.youtube.com/watch?v=kpNdoQFXDps

Вот потому таких российских летчиков вертолетчиков нужно сбивать сразу, когда пересекают границу Украины.
везде нужно действовать жестко и не ссать никогда.

Потому что если этого не делать, то они будут чувствовать, что им дозволено тут шастать и наглеть будут дальше!
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17.03.2021 23:22 Відповісти
От мрази! И тут их нет, только смрад вокруг помойки!
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17.03.2021 16:41 Відповісти
параше всё отрицать, это як *****-убийце з гори котиться.
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17.03.2021 16:41 Відповісти
Я б сильно удивился, если бы реакция была иной, в стиле, например, "ну ошибся пилот, приносим извинения".
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17.03.2021 16:43 Відповісти
лживые подлые кацы
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17.03.2021 16:45 Відповісти
Сделал бы погранец в том вертолете пару дырок из АК - 74, и был бы другой разговор. А так растирайте сопли по щекам и дальше, жалуйтесь в ООН...
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17.03.2021 16:45 Відповісти
В "спортлото"!
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17.03.2021 18:05 Відповісти
поки не почнемо збивати, нагльож не скінчиться
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17.03.2021 16:48 Відповісти
Эрдогана не хватает в Украине! Иопнули бы разок и отрицвть было бы нечего, рухнул бы на украинской территории!
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17.03.2021 16:50 Відповісти
Всего на 50 м залетел, мог бы упасть где угодно.
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17.03.2021 18:08 Відповісти
Кто их мерял?
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17.03.2021 21:21 Відповісти
Говорили же,- сбивать нужно было...
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17.03.2021 16:51 Відповісти
Именно! 100-150 метров до него - отличная дистанция для автомата Калашникова! Но, как всегда, "ждали команды", а то мало ли чего...проверками замучают...а то и посадят...
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17.03.2021 18:08 Відповісти
ой...не то чтобы по теме...но и как бы...
...
В небе над руцким городом кружит вертолет с зацепившимся стропами за хвост парашютистом.
Россия отрицает нарушения границы Украины своим вертолетом, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5523

В Чите, РФ, парашютист зацепился за хвост вертолета во время прыжка.
Сообщается, что инцидент произошел утром 16 марта.
"Возникает масса вопросов. Почему он не отстегнул парашют и не спрыгнул с запасным? Может, его не было? А если был, почему не сделал этого? Не смог отцепить стропы? Не было ножа? Был без сознания? И самый главный вопрос - почему пилоты не увидели у себя под брюхом парашютиста? "....
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17.03.2021 16:55 Відповісти
Во первых, это просто красиво.....
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17.03.2021 18:52 Відповісти
На уровне мид нужно ответить, что следующий ихтамнет будет сбит...
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17.03.2021 16:55 Відповісти
Думаю это была просто провакация, и разведка....
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17.03.2021 17:08 Відповісти
на видосе четко слышно как наш погранец говорит шо жополет рф залетел на территорию Украины
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17.03.2021 17:26 Відповісти
Нужно было дать пару очередей .В следущий раз сбивать
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17.03.2021 17:42 Відповісти
Вот так и Крым профукали...будут ждать обьяснений от оккупантов кацапов, почему захватили Сумы и высадили десант...пхаха. И спокойно делать разведку! В Херсон уже залетал 2017г. поселок Павловка на 10 км.
Следующий раз еще глубже залетит и тоже не собьют...кишка тонка дать приказ.
Наш вертолет уже бы сбили.
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17.03.2021 18:41 Відповісти
позорище!!!!!!!!
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17.03.2021 19:03 Відповісти
А если бы сбили,не отрицала.
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17.03.2021 21:04 Відповісти
Россия всегда врёт! Я не я и хата не моя...
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17.03.2021 21:49 Відповісти
Коли у 2014 році з території Росії гарматами і градами обстрілювали прикордонників та інші сили України на території України, Росія теж не визнавала цих фактів.
Тому майже напевне можна стверджувати, що так буде і надалі...

І тут виникає просте запитання:
Що буде робити прикордонна служба та інші сили України, якщо російські злочинці знову почнуть їх обстрілювати?
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18.03.2021 01:17 Відповісти
 
 