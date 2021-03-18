В ближайшие недели США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России, - Псаки
США в ближайшие недели дадут ответ на комплекс "дестабилизирующих действий" со стороны России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили в среду в Белом доме.
"Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Как вы знаете, мы запросили новую оценку со стороны разведсообщества в четырех таких сферах и планируем отреагировать на действия в каждой из них в ближайшие недели", - добавила она.
"Я бы сказала, что россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы на протяжении многих лет, задолго до 2016 года... И мы в курсе этого, и они заплатят за это, как сказал президент (США Джо Байден во время интервью. - Ред.)", - добавил она.
Она заверила, что администрация Байдена будет продолжать "оказывать давление" на Россию за ее действия.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США сообщил, что администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе.
Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил Нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Один такой доклад, касающийся предполагаемого иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы и по другим темам помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.
Со своей стороны, в МИД РФ в среду вечером сообщили, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".сша
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Вице-спикер Совфеда константин Косачёв прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он президента России владимира путина «убийцей»
. что такое Эрегировать
Сове́т Федера́ции Федерального Собрания Российской Федерации - верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации - парламента Российской Федерации.
https://censor.net/ru/news/3254033/podhod_administratsii_bayidena_k_rf_budet_ne_takim_kak_u_administratsii_trampa_psaki
Про прес-конференцію у середу вже було.
Чесне слово, зі сторони виглядає, як =самовнушение= ... гіпнотизування ?
Чи прелюдія якась ?
Ну, =відреагують=, тоді вже напишете 10 разів.
Смішно, їй Богу.
Доллар: "Што?"
Стало известно, как именно США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России:
1) в каждый кабинет ГосДепа закупят портрет Путина в настольной подставке;
2) ежедневно, а в отдельные особые дни - по несколько раз, по специальному сигналу, распространяемому через Интернет, все сотрудники ГосДепа пальцами обеих рук будут синхронно скрючивать "факи" вышеуказанному портрету;
3) всему персоналу ГосДепа будет вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону вышеуказанного портрета;
4) процесс выпуска пищеварительных газов сопровождать максимальным акустическим эффектом.
Бережи Америку!
ЗАКОНИ ЩОБ НАС НЕ АТАКУВАЛИ МІЛІЙОНИ БІЖЕНЦІВ МОСКОВИТІВ ЯКІ БУДУТЬ
ВОЛАТИ ЩО ВОНИ БУЛИ ПРОТИ ПУТІНА І ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ, А ТІ ЩО НА ДОНБАСІ
І В КРИМУ БУДУТЬ ВОЛАТИ ЩОБ ЇМ ЗАЛИШИЛИ ВСЮ НЕРУХОМІСТЬ І МАЙНО З
ЧАСІВ ОКУПАЦІЇ