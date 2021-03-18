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В ближайшие недели США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России, - Псаки

В ближайшие недели США отреагируют на

США в ближайшие недели дадут ответ на комплекс "дестабилизирующих действий" со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили в среду в Белом доме.

"Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как вы знаете, мы запросили новую оценку со стороны разведсообщества в четырех таких сферах и планируем отреагировать на действия в каждой из них в ближайшие недели", - добавила она.

"Я бы сказала, что россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы на протяжении многих лет, задолго до 2016 года... И мы в курсе этого, и они заплатят за это, как сказал президент (США Джо Байден во время интервью. - Ред.)", - добавил она.

Она заверила, что администрация Байдена будет продолжать "оказывать давление" на Россию за ее действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подход администрации Байдена к РФ будет не таким, как у администрации Трампа, - Псаки

Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США сообщил, что администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе.

Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил Нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Один такой доклад, касающийся предполагаемого иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы и по другим темам помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.

Со своей стороны, в МИД РФ в среду вечером сообщили, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".сша

россия (95454) США (26542) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+13
на запугивания они давно уже не реагируют, делать надо
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18.03.2021 07:17
+11
хватит базарить, кончайте жабу кремлевсую
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18.03.2021 07:32
+7
В ближайшие недели США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России, - Псаки - Цензор.НЕТ 3266.....
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18.03.2021 07:54
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Замах на рубль наблюдаеца
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18.03.2021 07:14 Ответить
на запугивания они давно уже не реагируют, делать надо
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18.03.2021 07:17 Ответить
вот деда Рейган в этом плане красавчик был - от его "Бомбардировка начнётся через 5 минут" в августе 1984-го срались жидким даже в реально могучем совке..
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18.03.2021 08:42 Ответить
18 марта 2021,

Вице-спикер Совфеда константин Косачёв прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он президента России владимира путина «убийцей»
. что такое Эрегировать
Сове́т Федера́ции Федерального Собрания Российской Федерации - верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации - парламента Российской Федерации.
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18.03.2021 08:43 Ответить
Swift?
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18.03.2021 07:18 Ответить
при слове псаки россияне возбуждаются...она их добьёт
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18.03.2021 07:19 Ответить
Щось США занадто довго розганяються перед ударом.
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18.03.2021 07:22 Ответить
хватит базарить, кончайте жабу кремлевсую
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18.03.2021 07:32 Ответить
Байден зашнуровує кайзери перед пенделем.
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18.03.2021 07:37 Ответить
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18.03.2021 09:03 Ответить
Цікава логіка редакції, яка останнім часом просто дублює новини.
https://censor.net/ru/news/3254033/podhod_administratsii_bayidena_k_rf_budet_ne_takim_kak_u_administratsii_trampa_psaki

Про прес-конференцію у середу вже було.
Чесне слово, зі сторони виглядає, як =самовнушение= ... гіпнотизування ?
Чи прелюдія якась ?
Ну, =відреагують=, тоді вже напишете 10 разів.
Смішно, їй Богу.
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18.03.2021 07:37 Ответить
Думаю,что не доживет ****** до настоящих санкций! Вчера видел сцаренка на каком-то ватном тв канале, -совсем хреново выглядит. Похоже,что недолго ему осталось пользоваться золотым ершиком на этом свете!
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18.03.2021 07:45 Ответить
Байден: "путин, - убийца"
Доллар: "Што?"
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18.03.2021 07:45 Ответить
Українцям треба розтулити очі і нарешті визнати самим собі, що вони вчергове обрали російського шпигуна собі. І проводити перевибори.
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18.03.2021 07:46 Ответить
не вони, а ти
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18.03.2021 09:10 Ответить
Пєця з тролями Зєлю привів. Пєцю і Зєлю на нари. Достркові.
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18.03.2021 09:31 Ответить
Из источников, приближённых (но не так, чтобы очень) к ГосДепу США, не претендующих на полную достоверность.
Стало известно, как именно США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России:
1) в каждый кабинет ГосДепа закупят портрет Путина в настольной подставке;
2) ежедневно, а в отдельные особые дни - по несколько раз, по специальному сигналу, распространяемому через Интернет, все сотрудники ГосДепа пальцами обеих рук будут синхронно скрючивать "факи" вышеуказанному портрету;
3) всему персоналу ГосДепа будет вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону вышеуказанного портрета;
4) процесс выпуска пищеварительных газов сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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18.03.2021 07:51 Ответить
В ближайшие недели США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России, - Псаки - Цензор.НЕТ 3266.....
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18.03.2021 07:54 Ответить
Боже!
Бережи Америку!
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18.03.2021 08:15 Ответить
Чертова рашка. Совсем Америку измучила.
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18.03.2021 08:17 Ответить
руссофобию разводють
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18.03.2021 08:46 Ответить
Іщчо 457 вьодер і золотий ключик у нас в руках
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18.03.2021 09:27 Ответить
ну, если прям в ближайшие недели отреагируют, и "заплатит", значит Х#йло уже как минимум отслюнявил первый транш.
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18.03.2021 09:29 Ответить
132-е американское предупреждение
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18.03.2021 09:42 Ответить
знову введуть якісь смішні ссанкції... в них вже імунітет до цього, тре валити економіку шоб тупі кацапи не могли навіть бояришнік придбати
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18.03.2021 09:56 Ответить
То,что сказал Байден по отношению путлера,я начал постоянно озвучивать с момента нападения на Грузию.А с момента подписания харьковских соглашений призываю к созданию международной антироссийской коалиции с целью полной её экономической изоляции.Уверен,что санкции будут являться только предупредительными сигналами.Они безусловно нужны,но это полумера.Америка безусловна сильна,но для достижения цели,без международной антироссийской коалиции империя зла ещё долго будет распадаться.В России 99,5% населения шовинисты,Там за всю историю никогда не было признаков демократии.Путлер уйдёт,но рашка будет всегда оставаться такой квазилживой с поведением вседозволенности и стремлением поработить другие народы для экономического поддержания голой задницы с её громаднейшим природным потенциалом.
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18.03.2021 10:35 Ответить
КОЛИСЬ СКОРО МОСКОВІЯ БУДЕ РУЙНУВАТИСЬ - В УКРАЇНІ ТРЕБА ПРИЙНЯТИ
ЗАКОНИ ЩОБ НАС НЕ АТАКУВАЛИ МІЛІЙОНИ БІЖЕНЦІВ МОСКОВИТІВ ЯКІ БУДУТЬ
ВОЛАТИ ЩО ВОНИ БУЛИ ПРОТИ ПУТІНА І ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ, А ТІ ЩО НА ДОНБАСІ
І В КРИМУ БУДУТЬ ВОЛАТИ ЩОБ ЇМ ЗАЛИШИЛИ ВСЮ НЕРУХОМІСТЬ І МАЙНО З
ЧАСІВ ОКУПАЦІЇ
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18.03.2021 12:37 Ответить
 
 