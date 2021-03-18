В ближайшие недели США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России, - Псаки

США в ближайшие недели дадут ответ на комплекс "дестабилизирующих действий" со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили в среду в Белом доме.

"Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как вы знаете, мы запросили новую оценку со стороны разведсообщества в четырех таких сферах и планируем отреагировать на действия в каждой из них в ближайшие недели", - добавила она.

"Я бы сказала, что россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы на протяжении многих лет, задолго до 2016 года... И мы в курсе этого, и они заплатят за это, как сказал президент (США Джо Байден во время интервью. - Ред.)", - добавил она.

Она заверила, что администрация Байдена будет продолжать "оказывать давление" на Россию за ее действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подход администрации Байдена к РФ будет не таким, как у администрации Трампа, - Псаки

Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США сообщил, что администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе.

Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил Нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Один такой доклад, касающийся предполагаемого иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы и по другим темам помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.

Со своей стороны, в МИД РФ в среду вечером сообщили, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".сша